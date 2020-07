El PSOE de Alhama de Almería ha acusado al alcalde de estar “relajado” en las tareas de desinfección del municipio, pese a que el Ayuntamiento ha recibido más de 37.800 euros para luchar contra la pandemia de covid-19. Según han destacado los concejales del PSOE, aunque este dinero “se debería estar empleando en el incremento de la limpieza de espacios públicos y la adquisición de mascarillas y gel hidroalcohólico”, lo cierto es que el Ayuntamiento “no está limpiando ni desinfectando las calles”.

“Desde el PSOE estamos viendo que el alcalde está relajado en su labores de defensa del virus mediante la desinfección en el pueblo, aun sabiendo que la gente sale a dar sus paseos y a utilizar el mobiliario urbano”, han declarado.

Según han mantenido, el alcalde “está condenando a los vecinos a encerrarse en sus casas”, ante la falta de condiciones para permanecer en el exterior con seguridad. “Si esto sigue así, si mañana se declara un brote de coronavirus en Alhama, parte de responsabilidad la tendrá el alcalde –advierten–, por no haber tomado las medidas necesarias, no limpiar las calles, no fumigar, no limpiar los bancos donde se sientan las personas, el paseo Nicolás Salmerón, los parques, las zonas de ocio de la plaza España, las eras, las inmediaciones del centro de salud y de las residencias y cada uno de los rincones del pueblo, todos los barrios y calles”.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista del PSOE de Alhama ha registrado en el Ayuntamiento un escrito en el que pide al equipo de Gobierno que se empiece a realizar una desinfección diaria de las calles, los edificios municipales y el mobiliario urbano, “prestando especial atención a las inmediaciones del centro de salud y las residencias”, así como que se adquieran mascarillas y se repartan entre toda la población.

