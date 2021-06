Gabriel Magán considera deshonesto que el nuevo regidor pretenda ponerse un sueldo, sin haberlo anunciado antes de las elecciones

El concejal del PSOE de Felix Gabriel Magán ha lamentado la maniobra realizada por el Partido Popular para desbancarlo de la Alcaldía, a través de la moción de censura votada este martes y que ha dado como resultado la elección de Baldomero Martínez como nuevo regidor. Magán ha advertido de que la condición de concejal no adscrito que ostenta Martínez –al haber sido expulsado del PP tras las elecciones de 2019– impiden que pueda ser elegido regidor, por lo que, a pesar del resultado de la moción de censura, “la justicia y el tiempo, antes o después, nos darán la razón”.

Magán ha reprochado al PP que haya urdido una operación con quienes se marcharon de su partido para fundar Felix Vivo y con aquellos a los que decidió expulsar precisamente por haber pactado con el PSOE para conformar el equipo de Gobierno que ha venido funcionando en los dos primeros años del actual mandato. Asimismo, ha lamentado la “falta de palabra” de los dos concejales no adscritos, que “juraban que jamás se juntarían” con los concejales de Felix Vivo y, a la postre, han decidido volver con ellos.

El ex alcalde socialista ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento en los dos últimos años, en los que ha trabajado incansablemente por mejorar el pueblo, junto al concejal socialista José Rueda, “como no podía ser de otra manera”. “Han sido dos años de buen hacer en beneficio de los vecinos, dos años de trabajo y sacrificio, dedicándole muchas horas al Ayuntamiento, a pesar de las muchas zancadillas con las que nos hemos encontrado y con una pandemia mundial de por medio”, ha recordado. Magán lamenta, no obstante, que en este tiempo los dos concejales no adscritos no hayan participado de la gestión, ya que “han aparecido por el Ayuntamiento en raras ocasiones, solo para controlar y hacer el reparto del Banco de Alimentos, y nada más”.

En contraposición al trabajo desinteresado que ha realizado por Felix, Gabriel Magán también ha subrayado el hecho de que el nuevo alcalde vaya a “ponerse un sueldo”, según le comunicó personalmente. A su juicio, “eso es engañar al pueblo y es de ser muy deshonesto, ya que el candidato que se quiera poner un sueldo decentemente lo tendría que incluir en su programa electoral”.