Los socialistas recuerdan que su papel es “constructivo” y reclaman balances de gestión que no les facilitan, como la liquidación presupuestaria

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oria ha al PP que no facilite a la oposición toda la información que solicita para poder realizar su labor de fiscalización al gobierno municipal. Así, exponen que desde octubre del año pasado han registrado diversos escritos solicitando información de algunas cuestiones y actuaciones “que son de interés general para nuestros vecinos”. “Como oposición creemos que éstas deben conocerse, así como la gestión que el actual equipo de gobierno lleva a cabo para garantizar la máxima transparencia de sus acciones”, ha defendido el portavoz socialista, Diego Torres.

Sin embargo, hace 11 meses que el PP no da contestación a estos requerimientos del PSOE, entre los que se encuentran conocer la liquidación presupuestaria de 2019. “Instamos al equipo de Gobierno y al alcalde que se nos facilite la información requerida con la mayor brevedad posible” porque, añaden, de esa manera “podremos desarrollar iniciativas de trabajo que hasta hoy no hemos podido realizar por no tener la documentación solicitada”. Esta documentación, precisa Diego Torres, “la queremos para compartirla con los vecinos de Oria haciendo honor a la máxima transparencia de las instituciones públicas, al derecho ciudadano a la información y, en definitiva, al derecho de conocer la gestión que se está haciendo en nuestro Ayuntamiento, que es de todos, aunque para algunos no lo parezca”.

Desde el Grupo Municipal Socialista de Oria están convencidos de que su labor de oposición es “constructiva” y en la línea de “consenso y no beligerancia”. “Hemos realizado una política en pro del interés general del municipio de Oria, informando a los vecinos y pretendiendo garantizar la máxima transparencia de la gestión que se lleva a cabo en nuestro Ayuntamiento”, añade su portavoz.

De hecho, señala que durante esta crisis sanitaria, han apoyado “en todo momento” las acciones que ha tomado el equipo de Gobierno al entender que en esta pandemia “teníamos que ir de la mano para resolver los problemas de la ciudadanía” por lo que “hemos mantenido encuentros con el equipo de Gobierno y hemos ratificado acuerdos importantes”, como han sido la decisión de no abrir la piscina municipal este verano o la suspensión de las fiestas patronales, ha recordado Diego Torres.

“Hemos mostrado nuestro apoyo por el bien del municipio y bajo esa misma premisa reivindicamos conocer toda la gestión que realiza nuestro ayuntamiento para poder fiscalizar las acciones y darlas a conocer a la ciudadanía que es, en definitiva, a quienes nos debemos”, sostiene.