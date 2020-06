El Grupo Socialista recuerda los votos en contra de las iniciativas del anterior equipo de gobierno y que para este año “el PP no había asignado ni un céntimo a esta actuación de la que ahora presume gracias a una subvención del Gobierno Central”

Martín Gerez: “Hemos votado en contra de pagar casi 250.000 euros de dinero público por unos terrenos calificados como Bien de Interés Cultural que no tienen otro valor intrínseco que no sea el histórico

El PSOE baraja impugnar un Pleno impuesto con “nocturnidad y alevosía” por no haber contado con los días hábiles obligatorios para estudiar la documentación

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy “el cinismo político del equipo de gobierno del PP” al apropiarse “con nocturnidad y alevosía” de un proyecto como el de la vieja ciudad árabe de Bayra del Cerro del Espíritu Santo en el que nunca creyó ni mostró apoyo alguno.

Solo así se entiende que en el mandato anterior votara en contra de iniciativas del anterior equipo, verdadero impulsor de este proyecto de todos los veratenses, y que anulara las partidas económicas previstas cuando consiguió el gobierno municipal. Las cuentas del PP tampoco asignan “ni un céntimo” este año a esta actuación de la que ahora presume.

“Su avaricia política y su deseo de apropiarse del trabajo y el legado de los demás, asegura el portavoz socialista Martín Gerez, ha quedado al descubierto cuando el pasado martes, a las nueve y cuarto de la noche llegó una convocatoria de pleno extraordinario urgente para el mediodía siguiente”. Ha sido tal la prisa por anotarse el tanto que ni siquiera se ha retransmitido ni grabado la sesión.

La explicación a este nuevo atropello del PP radica en su opacidad en la gestión. Así, explica Gerez, “mientras nos decían que no se podían seguir haciendo obras en el Espíritu Santo, poniendo en duda el convenio vigente, el alcalde y su equipo vieron una oportunidad de apuntarse un tanto político y decidieron solicitar de forma silenciosa una subvención con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reiniciar las obras”.

“Quizás con la esperanza, añade, de que si la subvención no resultaba aprobada siempre podrían echar en cara al Gobierno de Pedro Sanchez el resultado negativo de la misma”. Como no ha sido así, la Administración Central ha aprobado inicialmente una subvención de 242.000 euros que, junto a la aportación municipal de otros 104.000, permiten reactivar las obras”. Esta partida se liberará en más de un ejercicio y la cantidad de este año procederá de rebajas de otros capítulos ya que, como se apuntaba, no había previsión de gasto.

“Las prisas, concluye el portavoz socialista, son malas consejeras, y el PP, por ese autobombo enfermizo que le caracteriza, usando los recursos de todos, eso sí, tendrá que ver ahora si es capaz de realizar en tiempo y forma los trámites administrativos necesarios para justificar esas fotos que tanto le gustan”.

“En todo caso, el Partido Popular está vanagloriándose de una adquisición patrimonial carísima para los intereses de los ciudadanos de Vera, que en el fondo era lo que discutía y aprobaba en el pleno de ayer”. “La adquisición de unos terrenos con una declaración como Bien de Interés Cultural desde hace algunos años que no tienen otro valor intrínseco que no sea el histórico y sentimental para todos los veratenses; pues bien, por esos terrenos, que no tienen valor económico real y que el Ayuntamiento ya tiene en posesión por convenio, se pagarán 246.679,35 euros mediante seis solares municipales que estamos seguros que a valor real de mercado suponen mucho más y casi 19.000 euros en metálico”. De ahí el voto en contra del PSOE en el precipitado Pleno de ayer a mediodía.

Si el fondo es cuestionable, las formas son absolutamente rechazables. Tanto como para que el PSOE se plantee impugnar el Pleno por “una caciquil actuación” que “nos ha cercenado nuestro derecho a contar con los dos días hábiles de antelación obligatorios, para conocer suficientemente la profusa y abundante documentación que acompañaban a cada punto del orden día”.

