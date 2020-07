El Grupo Municipal Socialista acusó ayer en Pleno al PP de anteponer los intereses del Consorcio de Residuos Sólidos urbanos a los derechos de la ciudadanía de Vera. “Solo así se entiende”, ha asegurado su portavoz, Martín Gerez, “la negativa del equipo de gobierno a exigir las urgentes mejoras que necesita el servicio”.

Gerez, en su defensa de la moción presentada, puso como ejemplo que en temporada alta como la que ahora empieza se suman solo 17 contenedores sobre un total de 705, cuando la población del municipio se cuadruplica “¿Alguien puede creer que es suficiente para atender las necesidades que se generan?”. Según un reciente informe elaborado por el PSOE con las ratios de la Federación de Municipios y Provincias el déficit estaría en 213 (en concreto, 77 para la de tipo no selectiva, 48 para envases/plástico, 49 papel/cartón y 39 para vidrio).

Esta proyección también fue motivo de debate. Así, el portavoz socialista aludió a la falta de transparencia y los retrasos a la hora de facilitar datos oficiales. “Hemos hecho un análisis comparativo con los datos que hemos podido tener, ojalá en tiempo y forma se nos hubieran facilitado, tal como los pedimos, en agosto del año pasado y, solo después de otra nueva solicitud, los tuvimos en diciembre”. “Nosotros”, matizó, “no vamos a indicar en qué calle o en qué esquina hace falta contenedor, esa es su obligación, que bien cobran por ello”.

En todo caso, “no hay mejor termómetro que las redes sociales, ésas que tanto gustaban de alimentar en la oposición, para ver que la realidad es bien distinta a la que quieren transmitir con sus fotos de Facebook presentando como grandes logros lo que solo es su obligación y eliminando comentarios que no les gustan”.

Martín Gerez recordó al PP que en su propio programa se incluía “renegociar con el Consorcio de Basuras los servicios que presta en la actualidad para aumentar la calidad del servicio”. “¿A qué se referían con ese compromiso? Que se sepa, el servicio de recogida de basura no es otra cosa que instalar contenedores para que los ciudadanos depositen sus residuos, un camión automatizado pase a vaciarlos y y se los lleve a una planta de tratamiento. Es pasar con cierta periodicidad a fregar los contenedores para que no huelan mucho y no se amontonen las moscas; mejorar eso es lo que proponemos y eso es a lo que se oponen, ustedes sabrán por qué. Los ciudadanos me temo que no”.

