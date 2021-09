La presidenta de la Diputación de Huelva y miembro del Equipo de Impulso del PSOE de Andalucía, María Eugenia Limón, afirma que la Junta de Andalucía “miente” cuando afirma que ha restituido la presencialidad y que es “fácilmente comprobable” al tratar de cerrar una cita en Salud Responde

La presidenta de la Diputación de Huelva y miembro del Equipo de Impulso para la Escucha Activa y Dinamización de Propuestas del PSOE de Andalucía, María Eugenia Limón, afirma que la Junta de Andalucía “miente” cuando dice que ya se ha puesto en marcha la atención presencial en los centros de salud de la comunidad, al tiempo que reprocha al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que “siga escondido y no dé la cara” a la demanda ciudadana para que se restituyan las consultas presenciales. Limón tildó de “ilógico” que Andalucía recupere prácticamente esta semana la normalidad desde el inicio de la pandemia y que el servicio de Atención Primaria se preste aún mediante atención telefónica.

“En la semana en la que Andalucía ha pasado al nivel 1 de alerta, lo que significa que las restricciones horarias y de movilidad caen al mínimo y desaparece el toque de queda nocturno en todos los municipios, se iguala el aforo en hostelería tanto en interior como en exterior, las clases universitarias son presenciales, se restituye el culto religioso y se amplía el aforo en ocio al 100 por cien en espacios abiertos y 75% en cerrados, es complemente ilógico que los andaluces y andaluzas sigan sin poder acudir a sus centros de salud para que puedan ser atendidos por sus médicos de cabecera de forma presencial”, insistió Limón, quien agregó que “no es verdad lo que nos han anunciado Moreno Bonilla y su consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, de que se han restituido las consultas presenciales, lo que es fácilmente comprobable si nos metemos en la aplicación Salud Responde o si le preguntamos a los ciudadanos dependiendo de dónde vivan”.

La socialista detalló que a los andaluces y andaluzas les resulta “una auténtica odisea conseguir que te cojan el teléfono en Salud Responde porque aún, hoy en día, es muy difícil obtener una cita, aunque sea telefónica, con una demora por debajo de diez o quince días”.

Limón comparó la situación que vivimos en Andalucía con otras comunidades autónomas como Euskadi, Aragón, Extremadura, Canarias y Baleares, donde ya se ha puesto en marcha la asistencia presencial en Atención Primaria, si bien es cierto que se mantiene la consulta telefónica para resultados de analítica o repetición de recetas médicas.

Asimismo, la presidenta de la Diputación de Huelva tildó de “completamente incomprensible” que los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de la Junta de Andalucía hubieran rechazado esta semana la iniciativa presentada por el Grupo Socialista para reclamar la presencialidad en la Atención Primaria, una iniciativa que salió adelante pese al voto contrario de PP y Cs “que dan la espalda a las reclamaciones ciudadanas que no quieren seguir viendo mermados sus derechos y la calidad en los servicios sanitarios que les presta la sanidad pública frente a la sanidad privada, que ha mantenido durante toda la pandemia las consultas presenciales”.

Limón puso en valor que el Gobierno andaluz percibiera del Gobierno de España 11 millones de euros al día en refuerzos sanitarios hasta completar los más de 2.357 millones de euros en fondos extraordinarios Covid destinados por el Gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad. “Los socialistas nos preguntamos dónde está ese dinero y por qué no se utilizan esos recursos para reabrir los centros de salud, activar de nuevo los servicios de urgencia y asistir presencialmente en Atención Primaria”, reiteró la socialista, que afeó que el consejero Aguirre hubiese anunciado hace ya 7 meses que el día 2 de marzo volverían las consultas presenciales a la Atención Primaria “y transcurrido el tiempo vemos que ha faltado a la verdad y que no es así”. En este sentido, dijo que “los andaluces y andaluzas necesitan confiar en sus dirigentes, pero se encuentran ante un presidente de la Junta que está escondido y no da la cara”.

María Eugenia Limón recordó que esta misma semana alcaldes, alcaldesas, otros representantes municipales y alrededor de 300 vecinos y vecinas de una veintena de municipios de Huelva “hemos protagonizado una concentración de protesta en la puerta de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía para exigir el cese de los recortes en sus consultorios médicos y centros de salud, así como la restitución de las urgencias 24 horas y otros servicios sanitarios suprimidos desde el inicio de la pandemia hace ya 18 meses, una situación que se hace insostenible y a la que Moreno Bonilla tiene que dar una respuesta cuanto antes”.

Video: