El portavoz de Salud del Grupo Parlamentario Socialista recrimina al consejero de Salud que falte al respeto con sus incumplimientos a los sanitarios y a la ciudadanía, recortándole derechos de atención sanitaria

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Salud, Jesús María Ruiz, ha reprochado al consejero de Salud que “han cometido muchos errores, trufados de una altísima inexperiencia, que ha venido acompañada además de incompetencia y sectarismo ideológico. Han mentido deliberada y reiteradamente, han manipulado a conciencia información y han confrontado insinuando, acusando y engañando”.

Ruiz ha relatado que “cuando alguien engaña se está desacreditando a sí mismo. Le han faltado al respeto a este Parlamento incumpliendo las iniciativas, pero sobre todo a la ciudadanía, a la que siguen limitando derechos, han violado principios de accesibilidad y atención sanitaria, y a los profesionales sanitarios, a los que han amordazado una y otra vez”.

“Su inconsistencia premeditada en los datos los han llevado a adoptar decisiones erróneas”, ha subrayado el portavoz socialista, quien ha puesto como ejemplo las cifras de Navidad, que “un 36% más de contagios de los de los que oficialmente comunicaron”. “Han mentido con los rastreadores, con las PCR y los centros de salud, que siguen cerrados, obligando a las personas mayores a desplazarse, con los riesgos que ello conlleva”.

El dirigente socialista ha señalado que “el Comité de expertos no es más que un Comité de cargos políticos disfrazados de profesionales, a los que se les hace firmar algo que ya ha decidido el presidente”, por lo que se ha preguntado “por qué no adoptaron las decisiones de apertura en Semana Santa, cuando los datos eran mejores que los de hoy. La decisión que han tomado no es para beneficiar al sector, sino para mayor gloria de Moreno Bonilla ante el fin del estado de alarma”, sentenció. “El estado de alarma está vigente a pesar de ustedes -su partido en Madrid votó en contra-, igual que saldremos de la pandemia pese a sus errores”, concluyó.