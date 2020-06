POR UNA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL PARA NO MORIR

Necesitamos una sanidad pública de calidad y universal para no morir. La pérdida de vidas humanas y la saturación del sistema sanitario del estado español, ha sido consecuencia directa de las políticas sanitarias que se han llevado a cabo en los últimos años por parte de los gobiernos centrales del Estado Español y los diferentes gobiernos autonómicos de diferentes colores políticos. Desde que en 1997 PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria votaran a favor de la ley que permitía la sanidad concertada, el gasto en sanidad y su distribución no paró de caer y conducirse a la privada.

En Andalucía, la situación de la sanidad pública también está determinada por la gestión neoliberal y privatizadora que los gobiernos anteriores del PSOE como ahora el del PP han hecho desde la Junta, cada uno con sus respectivos socios de gobierno. El colapso de hospitales no es nuevo en Andalucía. Ocurrió con motivo de la gripe estacional al menos en 2014, 2017, 2018 y 2019.

Las decisiones de privatización y precariedad en el mundo de la sanidad no solo han costado miles de muertos por el coronavirus al conllevar el desmantelamiento de la pública sino que se traduce además en listas de espera que por un lado favorecen la sanidad privada y por el otro deterioran la salud de quienes no pueden permitirseotraopción.

Es necesario decir alto y claro que debemos proteger la sanidad pública, aumentar su inversión, requisar de manera permanente y sin indemnización todos los recursos de la privada para ponerlos a disposición de la pública y acabar con el régimen de precariedad laboral que sufren los y las trabajadoras de este sector público. Fuera las empresas que parasitan la sanidad: todas las actividades actualmente externalizadas en hospitales, centros de salud o cualquier otro tipo de instalación sanitaria del SNS (limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, laboratorios, ambulancias,…) serán reintegradas a la gestión pública directa y sus trabajadoras/es considerados como personal sanitario dependiente del sistema público.

Así mismo es urgente crear un sistema público de industria farmacéutica que asegure que vacunas y fármacos no sean un negocio en vez de un servicio. Ello no se podrá conseguir sin el impago de la deuda pública que nos impide aumentar el gasto social y nos condena siempre a más recortes, así como con una distribución de renta y riqueza radicalmente diferente.Si no nos movilizamos, ninguna institución lo hará por nosotras y nosotros… hagamos que esta crisis no la paguen los y las trabajadoras