El próximo 4 de junio llega al Festival de Málaga KARNAWAL, la ópera prima de Juan Pablo Félix.

La película participará en la Sección Oficial del festival el próximo 4 de junio y su equipo y elenco (el director Juan Pablo Félix, los actores Alfredo Castro y Martín López Lacci y el productor Edson Sidonie) estarán en Málaga disponibles para entrevistas. Si tenéis alguna petición no dudéis en contactarnos. Tenemos link disponible para prensa.

Estrenada mundialmente en el festival internacional de cine de Toronto TIFF y ganadora de los premios a Mejor director y Mejor actor protagonista para Alfredo Castro en el festival internacional de cine de Guadalajara, KARNAWAL es un road-movie familiar que transcurre en el norte andino de Argentina y se centra sobre la pasión de bailar de un joven malambista – baile folclórico argentino del tipo zapateo –. Está protagonizada por Alfredo Castro (“El Club”, “Neruda”, “Tony Manero” actor chileno con una grandísima trayectoria a sus espaldas y multitud de premios, entre ellos el Starlight International Cinema Award por su trayectoria artística en cine en el Festival Internacional de Cine de Venecia , Mónica Lairana ( “La Cama”, “El Patrón”), Diego Cremonesi (“Rojo”, “El Marginal”) y cuenta con el debut actoral de Martín López Lacci, un fascinante bailarín argentino, campeón nacional de Malambo. La película es una co-producción entre Argentina, Brasil, Chile, México, Bolivia, y Noruega que además de los premios en Guadalajara, ha cosechado numerosos premios internacionales como Ibermedia, Sørfond, premios en el Festival de Cine de Toulouse, el premio de Coproducción del mercado de industrias del Festival de Cine de San Sebastián, y el premio ópera prima del INCAA entre otros. Además, la reconocida empresa alemana de ventas internacionales, Beta Cinema (“La Vida de Los Otros” – ganadora del Oscar – “Il Divo”, “Downfall”), está a cargo de la distribución internacional de KARNAWAL.

KARNAWAL tendrá presencia en más de treinta festivales internacionales y es la segunda película Latinoamericana mezclada en Dolby Atmos gracias al apoyo de Bolivia Lab y Atmos Institute.

SINOPSIS

Durante el Carnaval, cerca de la frontera entre Argentina y Bolivia, un joven bailarín de Malambo se prepara para la competencia más importante de su vida. Cuando su padre – un ex convicto – regresa, y pone en peligro todo al arrastrar a su hijo a su mundo criminal.

NOTAS DEL DIRECTOR

“Durante toda mi adolescencia, me dediqué de lleno a bailar. Compartía la mayoría de mi tiempo libre entre academias y competencias de baile. Recuerdo el increíble entusiasmo, la exaltación pero también la ansiedad que me generaba esta pasión. Era como una droga, una obsesión. Hasta que de un día para el otro, lo deje por completo. Con el paso del tiempo, me doy cuenta que invertí tantos años de mi juventud en el baile porque era mi refugio para escapar del incoherente mundo de los adultos. De esto intento hablar con esta película: ¿Dónde nos refugiamos cuando somos adolescentes y el mundo adulto que se nos impone viene con muchas más preguntas que respuestas? Karnawal es un coming-of-edge que reivindica el papel necesario del arte para poder construir una identidad propia frente a una sociedad cada vez más aculturada por una modernidad uniformadora.”

BIOGRAFÍA DIRECTOR

Juan Pablo Félix / Nacido en 1983 en Arrecifes, Provincia de Buenos Aires. Director y productor, egresado de la Escuela Nacional de cine ENERC en Argentina. Después de graduarse, Juan Pablo Félix trabajó durante siete años como productor general y primer asistente de dirección en FX Stunt Team, la mayor empresa de efectos especiales y diseño de acción de Iberoamérica. En este marco, trabajó en más de 50 películas iberoamericanas. Como director, ha dirigido series de televisión, cortometrajes y comerciales en Argentina y España. KARNAWAL es su primer largometraje de ficción.