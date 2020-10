Me llamo Manuel Miguel Baena Martín.y vecino de Canjáyar con domicilio en calle general González 17 canjayar estoy siendo acosado y discriminado desde el día 1 de septiembre 2020 por parte de un vecino don José Pérez blanquez.por ser afiliado a partido político ciudadanos .poniéndome denuncia en ayuntamiento por tener un perro de raza peligrosa ROTTWEILER .pero mi perro lo tengo en mi cortijo desde enero 2019 ,concediendo la licencia el ayuntamiento de canjayar según decreto 16/2019 22 de enero 2019 seme concede licencia 1/2019 para la tenencia de perros potencialmente peligrosos .en la documentación obrante en el expediente aparece como lugar de residencia del animal .pero don José Pérez blanquez según comenta al ayuntamiento y por escrito que mi perro le molesta con los ladridos .ya que dicho señor vive justo al lado de correos su ventana linda a mí patio .no siendo cierto que mi perro le moleste ya que lo tengo a 2 quilómetros de distancia .y ayuntamiento de canjayar más en concreto el señor alcalde me manda un escrito .para que retire el perro de mi domicilio en general Gonzales 17 canjayar ,cuando según artículo 35 de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana del ayuntamiento de canjayar ,que establece que se prohíbe desde las 22:00 horas PM asta las 08:00 horas AM y entre las 15:00 horas PM y las 17:00 horas PM dejar en patios ,terrazas,galerias, y balcones .animales que con sus sonidos gritos y sonidos o cantos perturben el descanso de los vecinos .dicho artículo solo el ayuntamiento me lo pone Ami habiendo vecinos en este barrio que tienen perros de raza doberman y otras razas en patios balcones etc y ayuntamiento no les hace caso yo como vecino de dicho municipio me siendo acosado y discriminado .ya que desde principios de junio vengo poniéndoles escritos al ayuntamiento y a la fecha de hoy no an contestado a ninguno .y este señor pone este escrito acusando de que tengo un perro de raza peligrosa en casa siendo todo una falsa y el señor alcalde del ayuntamiento le contesta .pido al ayuntamiento que den explicaciones por este tipo de acusaciones ya que yo veo que es todo esto por razones políticas .me siento indignado por todo lo que está sucediendo no teniendo mi animalito conmigo .y todo por razones políticas.