El PP pide al Gobierno que estudie una reforma integral de todo el tramo de El Cañarete para evitar nuevos desprendimientos

El diputado nacional del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que no solo se realicen actuaciones para el restablecimiento del tráfico en la carretera de El Cañarete, cerrada desde el pasado mes de diciembre por nuevos desprendimientos, sino que se haga un estudio para llevar a cabo una reforma integral de todo el tramo y así evitar que se sigan produciendo caídas de rocas en el futuro.

Castellón recuerda que no es la primera vez que esta carretera se cierra a la circulación por desprendimientos, y que aunque ahora se esté trabajando para reforzar la zona afectada, si no se toman medidas lo más probable es que en un tiempo se sigan produciendo caídas de rocas del acantilado con el consiguiente riesgo que esto supone para las personas que circulan por esta carretera.

Por otra parte, el diputado del PP espera que el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez se cumpla y las obras se prolonguen sólo durante tres meses, para que en el mes de mayo, tal y como aseguraron, el tráfico se haya restablecido.

Miguel Ángel Castellón señala que el corte de esta vía cada cierto tiempo provoca que el tráfico aumente muchísimo en la A-7 entre el municipio de Roquetas de Mar y Almería, provocándose además accidentes y colas interminables de vehículos, por ello recuerda que también es importante que el Gobierno de Pedro Sánchez apueste por el proyecto del tercer carril de la A-7 entre Roquetas de Mar y Almería.

En este sentido, el diputado popular señala que su partido ya ha registrado la solicitud de comparecencia del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que explique como se encuentra este proyecto, y además, el PP también ha solicitado que se agilice, se adjudique y se empiecen a realizar las obras cuanto antes.

Finalmente, Miguel Ángel Castellón espera que el Gobierno de Pedro Sánchez no paralice las inversiones que tanto se necesitan en la provincia para satisfacer a sus socios independentistas y de Bildu, y afirma que “el PP no va a permitir que Almería sea una vez más moneda de cambio de un Gobierno que ya ha demostrado que la defensa de los intereses de los almerienses no es una prioridad”.