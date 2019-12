El PP muestra su apoyo a los regantes y exige al Gobierno que autorice el trasvase del Tajo-Segura para regadíos

El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, senadores, diputados, parlamentarios, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, y la Delegada de Agricultura, Aránzazu Martín, han mantenido una reunión esta mañana con regantes de la provincia de Almería en la que Amat les ha trasladado el apoyo de todo el Partido Popular tras la decisión arbitraria del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de cerrar el Trasvase Tajo-Segura.

Según ha manifestado el senador del PP, Rafael Hernando, estamos ante una decisión injustificada, que pone en riesgo el crecimiento de una provincia puntera como la nuestra, y el empleo de muchos andaluces.

“Se trata de una noticia enormemente negativa para todos los almerienses y un atentado muy grave contra nuestra economía y los derechos de los propios regantes y agricultores. No existen razones técnicas que justifiquen este cerrojazo acometido por el Gobierno en funciones, y los argumentos esgrimidos son peregrinos, tramposos y mentirosos porque evidentemente dentro de las más de 80 comunidades de regantes que se benefician del trasvase son muy pocas las que tienen algo que ver con el Mar Menor”, ha afirmado.

Rafael Hernando señala que lo que hay detrás de esta decisión es una “razón puramente ideológica” de un partido que está negociando la posibilidad de cerrar un acuerdo de gobierno con una formación política como es Podemos que es “el fundamentalismo antitrasvases” y que “no tiene en cuenta en ningún momento el empleo, el desarrollo económico, o la capacidad de la agricultura para frenar el cambio climático”.

El senador popular ha señalado que este es “el primer paso para acabar con los trasvases” porque aunque hoy estemos hablando del trasvase Tajo Segura “pronto irán a por el del Negratín y los agricultores que pensaban que se iba a hacer el trasvase desde Rules que sepan que con el Gobierno que pueda salir de estas negociaciones no será posible”.

INICIATIVAS EN EL CONGRESO Y SENADO

Tras agradecer a la Junta de Andalucía y a la Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, su apoyo a la hora de defender la agricultura y las transferencias hídricas para la provincia de Almería, Rafael Hernando ha explicado que el Partido Popular ya ha presentado varias preguntas tanto en el Congreso como en el Senado relativas a este asunto, y además ha solicitado las comparecencias urgentes de la Ministra de Transición Ecológica y del Ministro de Agricultura para que se pronuncien sobre el cierre del trasvase. También exigen una reunión urgente con la Ministra en funciones para que devuelva el agua de regadío a los usuarios del trasvase, tal y como marca la ley y el estado de los pantanos. Y se van a presentar mociones en todos los Ayuntamientos de la provincia y en la Diputación Provincial para instar al Gobierno de España a autorizar el trasvase Tajo-Segura para regadío y a impulsar un pacto nacional por el agua.

“No queremos que nos pase lo mismo que ocurrió con el trasvase del Ebro, aquello no se puede volver a repetir, y no vamos a permitir que una medida injustificada ponga en riesgo la economía y el empleo de muchos almerienses y andaluces. Estamos ante un asunto muy grave que evidencia la estrategia clara del Gobierno de España de poner obstáculos al Gobierno del cambio en Andalucía”, ha concluido.

GABRIEL AMAT Y JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha mostrado el respaldo de todo el Partido Popular a los regantes de la provincia y ha agradecido el compromiso del Gobierno andaluz, del presidente Juanma Moreno y de la Consejera Carmen Crespo con esta provincia, y con la defensa del agua para Almería.

Amat ha señalado que el cierre del trasvase Tajo-Segura es un nuevo golpe del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a Andalucía y sobre todo a los ciudadanos de Alicante, Murcia y Almería. Con esta medida del Partido Socialista, el presidente del PP ha recordado que están en peligro muchos puestos de trabajo directos e indirectos del sector agrícola.

“El PSOE sabe muy bien que la agricultura de nuestra provincia necesita agua y lamentablemente cada vez que gobierna castiga a la agricultura de nuestra tierra con el agua. Ya lo hicieron derogando el Trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional, y ahora vuelven a castigarnos cerrando el trasvase del Tajo-Segura de forma injustificada y poniendo en riesgo la economía y el empleo de los almerienses que han demostrado una capacidad extraordinaria para aprovechar cada gota de agua para generar riqueza y puestos de trabajo”, ha afirmado.

Finalmente, el presidente de Feral, José Antonio Fernández, ha señalado que “cada vez que el Partido Socialista hace un acuerdo con los independentistas al regadío nos va mal porque ellos en su programa dicen que no son partidarios de los trasvases, por lo tanto que no nos hayan dado en noviembre y diciembre la dotación de agua que nos corresponde es una preocupación porque pensamos que lo que quieren es cerrar el trasvase del Tajo-Segura definitivamente, y no lo vamos a permitir”.

Fernández ha recordado que en Almería están afectadas unas 24.000 hectáreas y que en la reunión del Círculo por el Agua que se celebró ayer en Murcia los regantes están estudiando una serie de movilizaciones y manifestaciones permanentes para reivindicar que el agua del Tajo-Segura llegue a la provincia, porque “para nosotros el agua lo es todo”.