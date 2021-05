El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno Ordinario

convocado para el próximo jueves, 27 de mayo, una moción expresando el

“rechazo” a la pretensión del Gobierno de imponer peajes por el uso de las

vías de alta capacidad y en la red de carreteras del Estado en su caso. En la

misma insta al ejecutivo presidido por Pedro Sánchez a no llevar a la

práctica su idea de cobrar peajes por el uso de autovías de red estatal de

carreteras y a consensuar con las Comunidades Autónomas cualquier

medida que se adoptara en relación a la financiación de la conservación de

las carreteras de red estatal.

“Con gran hermetismo, pero con paso decidido hacia su objetivo, el ejecutivo

presidido por el señor Sánchez va cumpliendo etapas para llegar a la

implantación de! abono de peajes en la red de autovías estatales existentes

en nuestro país, que en la provincia de Almería se traducen en 218

kilómetros de trazado”, subraya en su moción el Grupo Municipal Popular.

Recuerda, en este sentido, el rechazo que, también a través de otra moción

presentada por los populares hace ahora dos años, tuvo la idea expuesta por

los ministros del Gobierno José Luis Ábalos y María Jesús Montero de

establecer un "pago simbólico" a los usuarios de las autovías, peajes que en

todos los casos supondría un grave perjuicio en contra de las exportaciones

españolas, muchas de ellas procedentes de nuestra provincia y de nuestro

término municipal.

“El rechazo que la ciudad de Almería mostró en ese momento, como el que

la sociedad española en general exhibió, no han hecho desistir al señor

Sánchez de su pretensión, y así, el denominado Plan de Recuperación,

Transformación y Residencia del Gobierno y su correspondiente plan de reformas, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril de

2021, y presentado tras el mismo por el propio presidente Sánchez, recoge y

expone ante la Comisión Europea la propuesta del Ejecutivo Español de

llevar adelante su propuesta de implantar peajes por el uso de la red estatal

de vías de alta capacidad, y además hacerlo extensible a todas las

carreteras, tanto nacionales como regionales, mediante la implantación

paulatina en estas últimas.

Para los Populares “es evidente que en el ánimo del actual Gobierno está la

implantación de peajes por circular por las autovías españolas,

determinación jamás adoptada por ningún Ejecutivo de nuestra nación hasta

la fecha”, recalcan. Y recuerdan como ya se advirtió de esa intención en el

Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del

Transporte, planteando la “necesidad de desarrollar un modelo predecible de

financiación para la conservación y mantenimiento del importante 'stock' de

infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de

la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos de gobernanza

que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de previsión".

De llevarse a cabo esta medida, alerta el Grupo Municipal Popular,

“supondrá una afectación directa al derecho que como ciudadanos nos

permite trasladarnos y circular libremente por todo el territorio de nuestro

país, que sin duda se vería mermado sobre esta red de más de 12.000

kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que vertebra España y que, en

virtud de tener que pagar por su uso, pasarían a tener una consideración

mucho más cercana a la de los 3.000 kilómetros que conforman la red

adicional de autopistas”.

Una propuesta esta que ha sido rechazada de plano, particularmente por el

sector del transporte, tachando la idea de “disparatada” y reconociendo en

esta medida un incremento de los costes de los transportistas del 20 por

ciento. Así, “cada camión almeriense tendría que pagar alrededor de 900

euros al mes con este sistema de peaje que pretende imponer el Gobierno

Central”, a la vez que sostienen que la implantación de nuevos peajes

"tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la

economía andaluza, encareciendo el precio de nuestros productos,

dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación

periférica y lastrando la producción y el consumo".

En respuesta a ello, el Grupo Municipal Popular viene a posicionarse de

nuevo “en contra” de esta medida, justificando esa posición en varios motivos, como el hecho de haberse adoptado unilateralmente por el

Ejecutivo, sin la existencia de consenso ni diálogo previo alguno, ni con el

sector del transporté, ni mucho menos con las distintas fuerzas políticas,

pese a que fue el propio ministro del ramo el que anunció hace dos años la

creación de una subcomisión para tratar esta cuestión, órgano que ni

siquiera ha llegado a constituirse ni a reunirse”, denuncian.

También por tratarse de infraestructuras de comunicación que ya están

construidas y en servicio, “que no precisan de financiación externa para su

ejecución, como ha pasado tradicionalmente con las autopistas y por ser

infraestructuras que, por definición, son públicas y gratuitas, entre otras

cosas porque ya las hemos pagado los españoles con nuestros impuestos”,

aseveran

Día Internacional del Orgullo LGTBI

En una segunda moción, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno una

declaración que se pretende sea institucional con motivo del Día

Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el próximo 28 de junio de

2021. En el texto se viene a subrayar el papel de los ayuntamientos,

diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares como garantes de la

efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa

de la convivencia ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la

protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y defensores

de la no discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Coincidiendo con el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio

igualitario en España, hecho histórico de gran simbolismo, desde el Pleno

del Ayuntamiento de Almería: se quiere alzar la voz condenando

enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBl y sus

derechos fundamentales, incluida la incitación al odio.

Recuerda la moción también la importancia de tomar medidas concretas

para poner fin a la discriminación contra las personas LGTBl, manifestando

una especial preocupación ante el repunte del discurso del odio e instamos a

las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el

intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha

contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de

intolerancia.