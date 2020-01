El PP exige al PSOE que “deje de utilizar la Sanidad para mentir a los almerienses y echar por tierra el trabajo del Gobierno del cambio”

La parlamentaria andaluza del PP de Almería Rosalía Espinosa ha exigido hoy a los socialistas de la provincia de Almería que “dejen de utilizar la Sanidad para mentir a los almerienses y para echar por tierra el trabajo del Gobierno del cambio” y les ha recordado que “en política no todo vale y menos aún jugar con la salud de los almerienses con el único fin intencionado de tapar la buena gestión que se está llevando a cabo en la sanidad gracias a un Gobierno que se preocupa por ella”.

Espinosa insta al secretario de Organización del PSOE a informarse antes de dar una rueda de prensa en la que mintió, no sabemos si queriendo o simplemente por no hacer su trabajo, sobre el bunker del acelerador lineal de Torrecárdenas. En este sentido la parlamentaria popular afirma que es falso que no tenga licencia ya que tal y como le han asegurado desde la Delegación de Salud y Familias, este acelerador lineal cuenta con ella desde el pasado 14 de noviembre de 2019, hace más de dos meses.

Para la parlamentaria almeriense es “sorprendente” la “preocupación” que últimamente tiene el PSOE por la concesión de licencias cuando los socialistas gestionaron el Museo Arqueológico de Almería durante 12 años sin licencia, y es ahora, con el PP en la Junta y a través de la Delegada de Cultura, Eloisa Cabrera, cuando se está tramitando.

“Los socialistas de Almería tienen una memoria muy corta, parece que todos los males que hay en Andalucía y en nuestra provincia son culpa del Gobierno de Juanma Moreno que lleva un año gobernando, y se olvidan de que el PSOE pasó 36 años gestionando la Junta de Andalucía. Por mucho que les duela, la realidad es que en sólo 12 meses, Juanma Moreno ha hecho más por la sanidad andaluza que el Partido Socialista en más de tres décadas en la que su prioridad siempre ha sido tapar su mala gestión ocultando pacientes de listas de espera y afirmando que todo iba sobre ruedas cuando los pacientes y los profesionales sanitarios han sido los que han sufrido su incompetencia al frente del Gobierno andaluz”, ha dicho.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Respecto al Hospital Materno-Infantil, Rosalía Espinosa afirma que tal y como se ha explicado ya desde la Delegación de Salud, este centro hospitalario se abrió por absolutas necesidades asistenciales, y el procedimiento de apertura ha sido el mismo que el de la apertura del Hospital de El Toyo, el propio edificio del Laboratorio de Torrecárdenas, el Museo Arqueológico o el IES Alhamilla de la capital.

Espinosa continúa explicando que los trámites administrativos se han cumplido, el Hospital Materno Infantil cuenta con el informe favorable del técnico municipal en el que se refleja que el edificio cumple con la normativa, de hecho la licencia ya la tiene.

“Al PSOE que tanto le gusta lanzar globos sonda que son mentira (como el falso cierre de oficinas tributarias) le digo que si ahora está tan preocupado por esta tramitación por qué no se preocupó con anterioridad de muchas instalaciones de la Junta que han estado abiertas sin licencia como por ejemplo el caso del Museo Arqueológico”, ha dicho.

Finalmente, la parlamentaria del PP señala que después de tantos años de gestión socialista “no vamos a permitir que mientan sobre la gestión del Gobierno del cambio cuando en solo un año ha solventado muchas de las carencias que el PSOE dejó en nuestra provincia”.