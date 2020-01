El portavoz de Cs en la Diputación, Rafael Burgos, “la pérdida de representatividad de la oposición en Galasa supone un fracaso en la ‘hipotética política del consenso’ del PP”

“La pérdida de representatividad de los grupos de la oposición en el Consejo de Administración de Galasa supone un fracaso en la ‘hipotética política del consenso’ del Partido Popular”. Con estas palabras, el portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos, Rafael Burgos, ha criticado la decisión del equipo de gobierno de Diputación de retirar las tres vocalías designadas a Partido Socialista, Vox y Ciudadanos en el Pleno del 19 de julio de 2019, para asignarlas a diputados populares.

Rafael Burgos ha explicado que, según los estatutos vigentes, los diferentes grupos políticos están representados en la proporción con la que participan en el Pleno de la Diputación, de manera que de los once miembros que componen el Consejo de Administración de la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, seis vocales son diputados provinciales, es decir, 3 del PP, 1 de PSOE, 1 de Vox y 1 de Cs. Pero, será en el Pleno del próximo 31 de enero, cuando el área de Presidencia eleve la revocación parcial de ese acuerdo sobre la designación de representantes.

Según ha argumentado el diputado provincial de Ciudadanos: “El Partido Popular pide recuperar la composición original para que los seis miembros sean de su formación política y sin haber convocado ni un solo Consejo de Administración desde los nombramientos, alegan razones de operatividad porque la composición no resulta satisfactoria”. En ese sentido Rafael Burgos se ha preguntado “para quién no resulta satisfactoria la composición exactamente, si es para los beneficiarios del servicio, para la empresa pública o para los intereses del PP”, cuestiones para las que ha pedido explicaciones públicas al equipo de gobierno de la Institución supramunicipal.

“Esperamos que el PP sea transparente y nos cuente si hay otro tipo de razones que les llevan al cambio ya que entendemos que el problema no es de la composición de un órgano de gestión, sino de las personas que lo dirigen y de su incapacidad para llegar a acuerdos y para adoptar medidas consensuadas”, ha espetado Rafael Burgos. Según la opinión del portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos: “una voz única empobrece el buen funcionamiento de una empresa pública como es Galasa donde además, hay que tomar medidas urgentes para la gestión integral del ciclo del agua en la provincia”.

Para finalizar, el diputado provincial de la formación naranja, Rafael Burgos, ha recordado la preocupación de Ciudadanos por la situación que atraviesa Galasa y que en el debate plenario de los presupuestos de 2020, consiguió el compromiso expreso del presidente de la Diputación Provincial para acometer las medidas oportunas destinadas a la modernización y reestructuración de esta empresa pública. Lamentando que, por un lado, el equipo de gobierno se comprometa a abordar este tema en el Consejo de Administración y, por otro, les quite la representación en dicho órgano.