Desde dentro, por James O’Brien.- Nos encontramos en un momento de encrucijada muy peculiar en la historia mundial, que se podría llamar ‘bíblico’. Algunos de nosotros estamos pidiendo milagros de la noche a la mañana para salvarnos a todos. Sin embargo, el poder que pedimos viene de adentro.

Podríamos desear la existencia de una coalición todopoderosa que pueda hacer lo que quiera una vez que decida apretar el gatillo, pero luego nos decepcionamos porque estamos esperando esto mucho tiempo. Por eso, cuando alguien como el general Flynn dijo que no vendría la caballería, y tendríamos que hacerlo nosotros mismos, esta declaración desanimó a muchos que están buscando esa caballería de sombreros blancos para cruzar la colina en la forma tradicional de las guerras del pasado que hemos visto en las películas de Hollywood.

Todos los días suceden cosas importantes y es cierto que nada puede detener lo que se avecina. Sin embargo, viene por una vía diferente a la que algunos podrían percibir. Sí, todo esto se está desarrollando en el escenario mundial, sin embargo, se está desarrollando desde dentro a través de los mismos personajes en el escenario, y esos personajes somos todos nosotros en el mundo, no sólo los famosos. Por eso nada puede detener lo que viene.

Cada persona en este mundo está creando su propia realidad desde dentro, o está cediendo este poder a facciones fuera de sí mismos. Pero en este momento histórico acelerado, nadie puede escapar a la extrapolación de sus realidades internas al lienzo exterior del mundo, y el karma se está acelerando ahora.

ACELERACIÓN DEL KARMA

Desde una perspectiva, el equipo controlador tiene este juego cosido. El karma está inundando el escenario para que todos lo vean. Es cierto que el viejo orden mundial está dando vueltas tratando de poner sus pulgares en el dique, pero el viejo orden está compuesto de individuos reales. Mientras hacen esto, su propio destino se está alejando de ellos en esta manifestación acelerada de karma. Las cosas se están acelerando más allá de su capacidad de control.

También está más allá de la capacidad de control de la coalición. No es mi intención sugerir que no exista una coalición activa, o que no haya muchas tecnologías increíbles que cambiarán el mundo. Sabemos que existen tales cosas por las miles de patentes suprimidas, sin embargo, se debe tener cuidado de no proyectar demasiadas esperanzas en una máquina.

Una máquina no es Dios, ni tiene poder divino dentro del cual estamos investidos nosotros como seres humanos. Además, la coalición no es un superhéroe todopoderoso. Es una organización suelta y cambiante de hombres y mujeres, al igual que el lado oscuro. Todos son, al final, personas reales, incluso si se tienen en cuenta seres de otras dimensiones que pueden influir en ellos. Tú también estás influenciado por seres de otras dimensiones. A veces los llamamos ángeles.

Por lo tanto, debemos tener cuidado de no proyectar sobre las cosas que están fuera de nosotros el poder que procede de nuestro interior. Vamos a ver cosas increíbles que suceden en el escenario mundial debido a la llamada «operación karma a velocidad vertiginosa» que está en vigor ahora. Esta aceleración del karma es el milagro divino para este momento histórico, y no un evento tecnológico que sustituiría al libre albedrío. El karma de todos está llegando a casa para descansar. Por eso el lado oscuro no puede ganar. Ya están perjudicados por sus acciones kármicas. Ahora está saliendo a la luz todo lo que se hace en la oscuridad. Cada uno cosecha lo que siembra.

SORPRESA

En un cierto momento de esta aceleración, el público en general estará asombrado de cómo se está desarrollando todo esto. Ahí es cuando comenzará a reconocerse el componente divino. Los tipos espirituales lo entenderán primero, pero más tarde, incluso los ateos y materialistas tendrán que reconocer que se está desarrollando algo increíble. La gente está empezando a intuir la libertad que viene para la humanidad.

Algunos que no podrán mantener su integridad corporal de baja frecuencia a medida que aumentan la energía. Eso también forma parte de “nada puede detener lo que viene”. Hay quienes pasarán de la tierra en este tiempo venidero para renacer o reencarnarse nuevamente en el mundo transformado venidero, o en otros mundos de reeducación.

Esto es, en última instancia, una tormenta divina. No se está alterando del todo el libre albedrío humano, sólo está acelerando su causa y efecto kármicos en el escenario mundial. ¿Tienes fe para mantenerte firme mientras se desarrolla este tornado?

Querer aplastar a tus enemigos, ese es el deseo del mundo antiguo, no del reino divino, del reino interior. Porque a nivel profundo sabemos que los demás son un reflejo de nosotros mismos. Encuentra tu fe en tu interior, a través de tu propia conexión personal con la Fuente. Y esta fe, será una compañera invaluable en este momento.

Se desarrollará el karma individual y colectivo a una velocidad que escapa del control de todos los seres humanos, sean buenos, malos o regulares. El reino interior trasciende el mundo físico de causa y efecto absolutos. Entonces, con ese conocimiento, recupera tu poder sobre el mundo exterior a través de tu conexión con la Fuente. Comprende que no hay nada en toda la existencia más poderoso y profundo que tu intención de cumplir la Voluntad Divina.

PAZ INTERNA

Cuando encuentres esta paz interna, y vendrá en etapas, a medida que tu mente humana luche para ella, encontrarás que esta paz será tu super-poder. Tu calma interior será como el super-poder de los ángeles. La llevarás a través de lo que sea que esté sucediendo en el mundo que te rodea. Se te informó mucho antes de la tormenta que se avecinaba, no para que la temieras o buscaras lucrarte con ella, sino para que cuando llegue la tempestad, seas como un faro, un refugio en el ojo de la tormenta para tus semejantes.

El Alma y Dios son Uno en el nivel más profundo. Tus ofensas pueden ser perdonadas si tu corazón es sincero. El mundo no está aquí para lastimarte, a menos que le des tu propio poder para hacerlo. Cuando el caballero Perceval del Rey Arturo encontró finalmente el Santo Grial, lo que encontró fue esta proclamación desde adentro: «Tú y la Tierra son Uno». Es decir, tu mundo interno proyecta tu mundo externo en la pantalla de la vida.

Sí, se está librando una batalla en el mundo colectivo, pero sigue siendo una decisión para todos, en el sentido de que esta batalla es entre quienes eligen conscientemente la libertad y quienes eligen inconscientemente la esclavitud. El pequeño número que representa al lado oscuro es el que eligió conscientemente una opresión de sí mismos y sobre las masas. Pero recuerda que en este momento no pueden ganar el juego, porque su karma se está acelerando hacia su disolución.

Encuentra tu paz en ese conocimiento. “Disfruta del espectáculo” no significa no hacer nada como mero espectador en la audiencia. Significa que el mundo del drama está a punto de tomar un aspecto trágico, ya que los eventos en el escenario llega a conclusiones extraordinarias, emocionantes e inesperadas. Y al final, nos encontraremos en un mundo de nuevos comienzos.

Hay una razón por la que Cristo dijo que los mansos heredarán la Tierra. ¿Estás listo para ser un nuevo propietario de este reino, que no sirve al dios Mammón, sino al Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra? Eres tú quien tiene en tu mano la llave de esta nueva morada. El viejo propietario no se encuentra por ningún lado ahora. Tú eres el que has estado esperando todo este tiempo. Y el poder de hacer todas estas maravillas procede de un solo lugar, desde tu interior.

NOTICIAS DEL RESETEO

Nadie sabe realmente cuándo ocurriría la liquidez para el reinicio financiero mundial, ya que es una decisión militar de alto secreto. Desde antes del día de acción de gracias, los pagadores han permanecido en su lugar para estar listos. Aguaciles estadounidenses se encuentran actualmente en Sudáfrica para ayudar a la gente a adaptarse a la Ley Marcial.

Evidentemente, están interconectados el martillo de operación del sistema de transmisión de emergencia, un evento mundial de táctica de susto, y la liquidez del reinicio financiero. Uno no sucedería sin el otro, aunque el orden preciso del cuándo se producirá es un secreto superior.

Es probable que los famosos diez días de oscuridad comenzarían con el lanzamiento de ese próximo sistema de transmisión que tiene una toma de control de Internet y de los medios con el fin de difundir información veraz sobre lo que está sucediendo realmente.

El viernes 3 de diciembre estaban teniendo dificultades para recuperar el mercado, ya que funcionaba con temores extremos. Los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 rebotaron hacia arriba y hacia abajo, y luego se desplomaron en números rojos al cierre. El índice del dólar también bajó drásticamente. A nivel internacional todo está caído menos Japón. La bolsa de valores ha estado en caída libre desde el viernes pasado y terminó en números rojos este viernes.

“ MADE IN USA ”

El Congreso evita a contrarreloj el cierre del Gobierno Federal.- Tras intensas negociaciones este jueves, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el proyecto de ley de gastos provisional, que asegura la financiación del Gobierno Federal hasta el 18 de febrero.

EEUU sigue comprando tecnología china a pesar de la prohibición.- Un nuevo informe revela que, a pesar de una prohibición federal, al menos tres agencias gubernamentales todavía están comprando tecnología china por valor de miles de dólares. Se ha iniciado una investigación.

La empresa de redes sociales de Trump dice que ha recaudado mil millones.- La nueva empresa de redes sociales dijo que ha firmado acuerdos para recaudar alrededor de mil millones de dólares, de un grupo de inversores no identificados, mientras se prepara para cotizar en bolsa.

La Justicia impone multas de 155.000 euros a varios abogados por tratar de bloquear la victoria de Biden.- Un juez federal ha impuesto una multa de 175.000 dólares contra varios abogados que apoyaron a Donald Trump, y trataron de bloquear la victoria de Joe Biden en el estado de Míchigan. Entre los nueve abogados, que tendrán que pagar multas de forma igualitaria, se encuentran Sidney Powell y Lin Wood. Extraña justicia.

Multimillonario predice una guerra civil.- Existe un «riesgo alto» de que EEUU se deslice hacia una guerra civil en los próximos diez años debido a una «cantidad excepcional de polarización» que se observa actualmente en el país, dice el multimillonario Ray Dalio. Escribió que hay un 30% de probabilidades de tal resultado porque se ignoran las reglas del Gobierno.

Los estadounidenses dicen que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en el trabajo.- Nuevas encuestas publicadas esta semana muestran que los trabajadores que perdieron o renunciaron a su trabajo durante la crisis pueden no volver a unirse a la fuerza laboral a corto plazo, si es que lo hacen.

GEOPOLÍTICA

Blinken dice que cualquier movimiento de China para invadir Taiwán tendría consecuencias.- Cualquier movimiento de China para invadir Taiwán tendría «consecuencias terribles», dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, y agregó que espera que los líderes chinos piensen con mucho cuidado el «no precipitar una crisis» en el estrecho de Taiwán.

Blinken dice que el conflicto de Etiopía corre el riesgo de implosión del país.- EEUU tiene de sanciones a su disposición para usar contra quienes perpetúan el conflicto en Etiopía, que aumenta las tensiones étnicas y corre el riesgo de implosión del país, dijo Blinken.

EEUU advierte que Rusia «planea una ofensiva militar» contra Ucrania en 2022.- Los servicios de inteligencia consideran que Rusia planea elevar su presencia militar en la frontera con Ucrania hasta los 175.000 soldados con el objetivo potencial de invadir ese país el próximo año.

CHINA

El Gobierno chino convoca al jefe de Evergrande a medida que aumentan las deudas.- Las autoridades chinas convocaron al fundador de Evergrande, que ahora está al borde del incumplimiento, después de que la empresa anunciara el viernes que podría no poder pagar su deuda. El desarrollador inmobiliario recibió una demanda bajo la obligación de garantía de 260 millones de dólares, que es posible que no pueda reembolsar debido a fondos insuficientes. El gigante de la construcción advirtió de que «no hay garantía» de que pueda cumplir con sus obligaciones financieras.

Los nueve ancianos chinos están compuestos por diferentes familias chinas multi-generacionales que viven en Filipinas, y que durante siglos poseyeron y asumieron la responsabilidad de alrededor del 90% del oro del mundo, prestándolo a los países para establecer sus sistemas financieros. Hubo cinco ancianos chinos principales que son responsables del reinicio financiero y de la liberación de fondos, pero ahora hay nueve negociando.

El Brics es una alianza de las naciones de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica formada en 2008 después de la crisis hipotecaria estadounidense. En realidad, la crisis ocurrió cuando se continuó imprimiendo dólares fiduciarios mientras estaba en quiebra, y ni siquiera podía pagar intereses sobre el oro prestado de los ancianos chinos que respaldaban a ese dólar, que es la base del comercio internacional. Desde que se formaron los Brics, evaluaron el oro y los recursos de 209 naciones en preparación para un reinicio financiero mundial. Después del reinicio, las monedas de todos los países estarían igualadas entre sí en lugar de depender del dólar.

IRAK

El dinar iraquí tiene una nueva tasa.- Irak se internacionalizó el lunes. Cuando veamos la tarifa, estará por encima de los 11,9 dólares. Al parecer, el FMI detuvo a Irak el lunes para que no notificara al mundo sobre esta nueva tasa mundial. Esto ahora coloca a Bagdad como el principal centro comercial de Oriente Medio. EEUU está retirando los 3.630 soldados restantes de Irak desde la noche del jueves 2 de diciembre para que Irak pueda anunciar su soberanía al mundo. Pakistán recibió el sábado un préstamo de tres mil millones de dólares de Arabia Saudita.

En el presupuesto de 2022, el gobernador del Banco Central de Irak y el primer ministro Kazimi ha dicho a los ciudadanos iraquíes que tiene un secreto guardado que fue bien estudiado. Kazimi está tratando de decirle al pueblo de Irak que habrá una sorpresa en el presupuesto de 2022. No habrá cambios en el dinar iraquí hasta que Irak tenga un nuevo Gobierno, aprueben leyes, y construyan una economía diversa en el sector privado.

INFLACIÓN

¿Qué pasaría con la inflación en 2022? pregunta el informe Atlantis.- Treinta mil millones de dólares en deuda, déficits masivos y una enorme deuda de los consumidores, incluidas las hipotecas. Aumente la tasa de interés en un 1% y tendrá una calamidad. La inflación seguirá al menos en dos dígitos. Esta emergencia terminará cuando la corrección del mercado se vuelva demasiado dolorosa.

Los bancos centrales entran en pánico.- La economía continúa deteriorándose, el número de empleos se perdió por completo, y los economistas se equivocaron nuevamente. El FMI dice que la inflación es sólo una joroba, pero quiere que la Fed aumente las tasas y las reduzca para hacer caer la economía.

Atrapados en su propio plan.- El lado oscuro impulsó su plan del gran reinicio de Davos. Pusieron todo en movimiento para tener un colapso económico controlado, pero ahora están atrapados en su propio plan.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

La bolsa termina a la baja por la angustia de la Fed.- Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el viernes, con el Nasdaq liderando las caídas, ya que los inversores apostaron a que un informe de empleo sólido no frenaría la retirada del apoyo de la Fed.

Las acciones europeas terminan con pérdidas una semana llena de baches.- Las acciones europeas cayeron el viernes, alcanzando mínimos tras un desplome de las acciones estadounidenses por una caída tecnológica y el temor de que la crisis golpee la recuperación económica.

Cae la libra esterlina a medida que el dólar se fortalece.- La libra esterlina bajó el viernes debido a que el potencial de subidas anteriores de las tasas de interés de la Fed fortaleció al dólar durante la noche.

Rusia no ha aumentado el suministro de gas a Europa a pesar de la promesa de Putin.- Rusia no ha aumentado materialmente el suministro de gas natural a través de sus gasoductos a Europa, a pesar de las garantías del presidente ruso Vladimir Putin de que Gazprom comenzaría a enviar más gas tras completar el llenado del depósito ruso.

ORIENTE MEDIO

El colapso de la lira turca hunde la economía del noreste de Siria.- La caída en picado del valor de la lira turca, que se encuentra en mínimos históricos frente al dólar, está teniendo repercusiones en el noreste de Siria, que adoptó la divisa del país vecino en 2020. La población observa cómo se disparan el precio de los bienes de primera necesidad.

Hambre en Afganistán.- Casi 23 millones de afganos, es decir, el 55% de la población, se enfrenta a niveles extremos de hambre, y casi nueve millones de ellos corren el riesgo de padecer necesidad este invierno.

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin pierde la quinta parte de su valor.- El bitcóin perdió una quinta parte de su valor el sábado debido a que una combinación de toma de ganancias y preocupaciones desencadenó ventas por valor de casi mil millones de dólares en criptomonedas. El valor del bitcóin cayó casi diez mil dólares en una hora.

Caída generalizada.- Este sábado, la cotización del bitcóin y de las principales divisas digitales cayó drásticamente en cuestión de horas. Los inversores se están retirando de las apuestas más arriesgadas, tras la caída del mercado de valores.

PÁNICO FINANCIERO

Los argentinos se apresuran a sacar sus ahorros en dólares por temor a las restricciones.- Los argentinos están sacando dólares de las cuentas bancarias al ritmo más rápido en 14 meses en medio de especulaciones de que el Gobierno dificultaría el acceso de los ahorradores a sus divisas.

Goldman Sachs recorta el pronóstico de crecimiento.- Goldman Sachs recortó el sábado su perspectiva de crecimiento económico estadounidense al 3,8% para 2022, citando riesgos e incertidumbre en torno a la crisis.

El FMI pide la reestructuración de la deuda mundial.- Los acreedores privados y soberanos deberían acelerar el trabajo en los esfuerzos de reestructuración de la deuda para países como Chad, Zambia y Etiopía o arriesgarse a desalentar a los países que necesitan ayuda para participar, dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

