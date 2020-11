Siente vergüenza de sus patas

A medida que sale más información, el viejo pavo real está mostrando sus patas feas y sucias, de color marrón grisáceo, que se esconden debajo de sus bellas plumas. La majestuosidad de los pavos reales ha estado de manifiesto durante muchos siglos y no hay duda de ello, el colorido plumaje de azul brillante, una cola compuesta con más de cien plumas, su andar enigmático y su altanería lo hacen que se le haya llamado pavo real, pero curioso que a este hermoso animal, le dan vergüenza sus patas.

Aquí decimos lo mismo de otro modo diferente: “Te estoy viendo las intenciones” y “Se te está viendo el plumero” Son expresiones coloquiales que utilizamos en España para decirle a alguien que nos hemos dado cuenta de lo que va a hacer, y casi siempre no suele ser nada bueno.

Por eso siempre afirmo que “Nunca subestimes el poder de unas pocas personas comprometidas para cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho”.- Margaret Meade.

INTENTAN DAR EL CAMBIAZO

Mike Adams afirma que el llamado “gran reinicio” de Davos sólo es un pobre esfuerzo del pantano para secuestrar el reajuste de las divisas y el auténtico Reseteo con el fin de usarlo para sus propio fines egoístas. No lo lograrán pero lo intentaron tratando de colocar a su anciano candidato en el despacho oval a través de un engaño electoral descarado.

Ahora mismo el presidente tiene las manos atadas por el Congreso, pero está considerando desafiar la estructura burocrática y poner dinero de emergencia de todos modos en manos de los ciudadanos necesitados. Se está gestando una lucha política en la Colina del Capitolio para que el pueblo reciba la ayuda de estímulo. Esto evidencia que estamos cerca de un gran reinicio financiero.

AUMENTAN LAS PRUEBAS

Se están multiplicando las pruebas del engaño en las elecciones estadounidenses según el editorial del escritor hispano-estadounidense César Vidal Manzanares residente en Miami (Florida), a quien yo entrevisté hace muchos años, que es autor de numerosas obras de divulgación de diversa índole, artículos, ensayos y novelas históricas.

Su editorial, bajo el título “Elecciones americanas: Las pruebas del fraude se multiplican” detalla informaciones de última hora, en especial las de que se ofrecieron en la rueda de prensa en la que participaron Rudy Giuliani, Sidney Powell y Jenna Ellis.

Al menos hay mil declaraciones juradas de ciudadanos privados sobre las anomalías electorales que observaron. Se sabe ahora que se puede piratear la puerta trasera de este sistema de votación a través de Internet, y que hasta niño con un teléfono celular podría piratear estas máquinas de votación.

El equipo legal del presidente describió montañas de evidencia de trampa en la tabulación de votos, entre las cuales se encuentran los cientos de declaraciones juradas mencionadas por la secretaria de prensa y abogada de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

Los orcos del pantano de la tierra baja están encasillados ahora, la evidencia se está derramando ahora, y cada vez se presentan más pruebas y verdades sobre la alteración del derecho al voto. Mientras tanto los patriotas se están preparando para acabar con todo el sistema corrupto y esto acercará a la gente, pero los malos tratarán de evitar que se unan los ciudadanos por la verdad.

Según Rafapal, una abogada de la campaña republicana habla de miles de detenciones relacionadas con el engaño electoral.

Esta abogada no es Sidney Powell, que horas después dijo prácticamente lo mismo en Fox News.

Sidney Powell dijo que “Tenemos una serie de pistolas humeantes, es posible que tengamos que obtener protección de testigos para ellos.” Durante una entrevista explosiva, Sidney afirmó que millones de personas muertas (también conocidas como demócratas) pudieron haber votado este año y que probablemente se robaron siete millones de votos al presidente.

TRASPASO DE VOTOS

Añade Rafapal que se ha descubierto el programa de cambio de votos, lo que indica que sigue adelante la investigación. El traspaso de votos se produjo a través de un tercer candidato. El proceso viene a ser como el lavado de dinero de los paraísos fiscales, actuando el tercer candidato como la empresa intermedia en el paraíso fiscal.

Al parecer, un algoritmo favoreció al candidato demócrata con un cambio de cuarenta mil votos a su favor en Pensilvania y 373.000 en Virginia. Y es que este sistema de votación utiliza una característica llamada “característica de la carrera ponderada” que lo que hace es asignar fracciones a cada voto emitido en las máquinas; es decir, se cuentan porcentajes, no número de votos. Este algoritmo divide los votos en fracciones y luego los pondera por alguna razón.

Y es que el hecho de que el sistema de votación esté usando porcentajes y no números en sus cálculos permite el fraude. Algo que tendrán que investigar y dirimir los tribunales de Justicia, porque ahí es donde van a acabar los Republicanos. ¡Esto marcha!

OPERACIÓN MILITAR

Desde el lunes 16 de noviembre se ha producido una explosión en el tráfico aéreo militar que incluyó a casi mil aviones militares en vuelos continuos, que se cree que puede tener relación con los arrestos masivos. El maestro Sigmund Bathory reveló ayer en el canal de la compañera Inmaculada TV que el general Milley está al mando de diecisiete ejércitos de distintos países para realizar una operación de drenaje del pantano. Durante las últimas 72 horas muchos de estos maleantes han sido detenidos y transportados en secreto en aviones a prisiones militares.

El Mando del V Cuerpo del Ejército de Estados Unidos ha comenzado sus labores en Polonia en el ámbito del fortalecimiento de la cooperación militar entre los dos países a partir del 20 de noviembre. “Las actividades conjuntas de Polonia y EEUU contribuyen a la seguridad de los países de la OTAN y de todos los países del mundo libre”, destacó el ministro de Defensa polaco en la ceremonia inaugural en Poznan, transmitida por la televisión polaca.

El acuerdo entre EEUU y Polonia sobre el reforzamiento de la cooperación militar y que contempla el aumento de la presencia militar estadounidense en Polonia, fue firmado en Varsovia en agosto pasado. Según este acuerdo, el contingente estadounidense desplegado en Polonia aumentará en mil militares y el Mando del V Cuerpo del Ejército de Estados Unidos tendrá su cuartel general en Polonia. Actualmente están emplazados en el territorio polaco cerca de cinco mil soldados estadounidenses.

Exasperación europea con Polonia y Hungría.- La exasperación sigue creciendo en la Unión Europea contra Polonia y Hungría por su veto al plan de recuperación económica y al presupuesto comunitario para los próximos cinco años. Angela Merkel descartó este jueves utilizar la amenaza contra los dos países.

SOBORNOS

Ya se está empezando a caer poco a poco algunas piezas menores del partido tramposo como si fuera un partida de ajedrez en la que los primeros en caer son los peones hasta poder acabar con el rey y dar el jaque mate. Uno de sus concejales llamado P.G. Sittenfeld ha sido detenido por una agencia federal de tres letras en la ciudad de Cincinnati por aceptar sobornos a cambio de votos.

Según la información publicada en la web ‘TheGatewayPundit’, a Sittenfield le habrían entregado un total de 40.000 dólares con la intención de desviar votos a su partido. Pero la cruda realidad fue que Sittenfield cayó en una trampa planeada, puesto que fueron agentes lo que le proporcionaron el dinero para probar su corrupción.

Ahora Sittenfield está detenido y acusado en los tribunales con unas acusaciones que ocupan más de veinte folios de pruebas. Lo más curioso de todo este asunto es que este concejal era el favorito para ocupar la alcaldía de Cincinnati en las próximas elecciones. Ahora es el tercer concejal de la ciudad de Cincinnati en ser arrestado por cargos de corrupción este año y el segundo sólo la semana pasada.

SOCIEDAD MIEDOSA

La actual sociedad española está aletargada, miedosa, chivata y gregaria.- Nuestros gobernantes llevan poniéndonos a prueba y dándose cuenta de que nos amoldamos a todas sus órdenes, por injustas que estas sean, van apretándonos más las tuercas. Ahora no puedes salir, ahora sí puedes salir pero con la boca tapada, puedes salir pero no te acerques a nadie, si te acercas a alguien no le toques, cambia hasta tu forma de saludar. Ahora te prohíbo que te ganes la vida y te obligo a cerrar tu negocio y todo saltándose sus propias leyes a la torera y cambiándolas a capricho.

¿Y cual es la reacción de la mayor parte de la sociedad? Ninguna. Ya está completamente amoldada a vivir bajo la injusticia. No sólo el miedo está atenazando a toda la sociedad, también la comodidad. Muchos se han acostumbrado a no pensar amoldándose al pensamiento de la mayoría. Se abandona incluso a miembros de la familia por miedo al contagio, y los hay que son aún peores, se convierten en chivatos de los demás para que le cuelguen la medalla de buen súbdito, porque es más fácil formar parte del rebaño que tener dudas no sea que te tachen de loco.

Miles de migrantes hacinados en un puerto de Canarias desatan una grave crisis política en España.- La incesante llegada de cayucos y pateras con migrantes magrebíes y subsaharianos a la costa sur de Gran Canaria ha desbordado completamente la capacidad de gestión de las autoridades locales. Sólo entre el 1 y el 15 de noviembre han arribado a Canarias más de 5.350 personas en cayucos y pateras desde el norte de África, lo que establece un promedio superior a 350 diarias.

CRUELDAD CON LOS ANIMALES

Buscan a un grupo de vándalos que mutilan y queman a gatos callejeros en Murcia.- La Policía de Los Alcázares, en la Región de Murcia, busca a un grupo de personas que queman y mutilan a gatos callejeros tras el aviso de los vecinos. Más concretamente en la zona de Los Narejos los vecinos dieron la voz de alarma al ver a varios felinos con lesiones graves de quemaduras y mutilaciones llegando al punto de que algunos de estos gatos han tenido que ser operados. La condena de dicho acto puede suponer la pena de 18 meses de prisión. La última salvajada la ha pagado un indefenso gato, que ha tenido que ser operado debido a las heridas que presentaba.

Macabra máquina expendedora de cachorros de gatos y perros en un centro comercial de China.- Los animales vivían en una máquina de juegos recreativos de Shangái (China) y eran el premio para los clientes que consiguieran superar un juego. Tenían cachorros de gatos y perros dentro de una máquina expendedora y los entregaban como premio. En las imágenes se ve cómo los animales viven en pequeños cubículos, sin apenas espacio ni ventilación. El vídeo en el que se ve a los animales se publicó en Weibo, una red social china similar a Twitter. En China también es frecuente ver en máquinas similares a langostas, tortugas y cangrejos.

Matanza de perros en China.- Las autoridades chinas en la provincia de Yunnan están reconsiderando las sanciones draconianas contra los dueños de perros, ya que los comentaristas chinos dicen que las medidas son injustas. Los funcionarios del condado de Weixin están bajo fuego por amenazar con sacrificar a los perros si los dueños violan las reglas estrictas y los llevan a pasear regularmente, informó el miércoles el Servicio de Noticias de China. El condado de Yunnan emitió por primera vez la directiva el viernes, requiriendo que los dueños de mascotas mantengan a sus perros en casa en todo momento.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)