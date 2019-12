El Partido Nacionalista Andaluz “Somos Andaluces”, se responsabiliza ante el pueblo andaluz en la consecución de la plena soberanía

En sus I Jornadas sobre andalucismo republicano, el Partido Nacionalista Andaluz “Somos Andaluces” se ha comprometido con el pueblo andaluz en la lucha por la plena soberanía. El presente y futuro de Andalucía no puede seguir, ni un momento más, en manos de las decisiones que se toman en su nombre en lejanos despachos de Madrid. No se deslegitima la actual representación andaluza en las distintas instituciones andaluzas y españolas, ya que han sido elegidas por el pueblo andaluz en las urnas y estas decisiones hay que respetarlas siempre, pero se manifiesta pleno desacuerdo en el hecho de que estos actuales representantes andaluces no cumplen su obligación moral de defender los intereses andaluces en las instituciones, ya que lejos de servir a los intereses de Andalucía, sirven a los intereses del centralismo estatal que nos mantienen en la pobreza.

El pueblo andaluz no ha dejado de ser andalucista, el problema es que no se le ha ofrecido una verdadera, alternativa para solucionar los problemas reales del pueblo andaluz, que sólo tendrán solución desde el nacionalismo republicano. Es por ello que desde el convencimiento que sólo desde la recuperación de la plena soberanía política, social, cultural y económica de Andalucía, se podrán poner en marcha las reformas necesarias para que Andalucía deje de ser la paria de Europa, para convertirse en la nación rica, prospera, que asegure el futuro de todos/as, el PNA Somos Andaluces, ofrecerá soluciones claras y realistas a todos y cada uno de los problemas de andaluzas y andaluces desde el soberanismo político, y que los andaluces puedan elegir de forma libre y democrática aquella que consideren la más beneficiosa para la Nación Andaluza. La ciudadanía andaluza dispondrán, al fin, de una alternativa republicana y soberanista en quién depositar su confianza.

Del mismo modo se expresó la necesidad que Andalucía recuperes y gestione el control de su importancia geoestratégica en el Mediterráneo, con la intensificación de las relaciones con el mundo de influencia andalusí en el norte de África y el Sahel. Sólo desde la colaboración con los pueblos hermanos del sur podremos recuperar la importancia que para el mundo mediterráneo ha tenido y tiene, pero hoy desaprovechada en manos de un centralismo que solo sabe mirar al norte, y del mismo modo, alzar también la mirada a la América más andaluza. Andalucía, para este proyecto de Estado andaluz amplio, debe apoyarse y recuperar la colaboración de toda la diáspora andalusí repartida por todo el mundo. Andalucía, una nación, un pueblo, un Estado, como referente tanto para el oriente como el occidente, como eje central de la colaboración desde la paz, la tolerancia y el respeto, para conseguir, entre todos, que Andalucía se convierta en el motor de cambio económico que dé prosperidad y futuro a toda su área de influencia cultural.

Para esta dura tarea nacional andaluza, es necesario -y de ese modo se ha expresado en las jornadas- que la ciudadanía participe de forma activa en ella, de forma muy especial la mujer andaluza, de vital importancia para el proyecto andaluz, pues, sin su plena integración en total y absoluta igualdad, no será posible la consecución de los objetivos republicanos. Llamamiento extensible a la juventud andaluza, a las universidades, agentes sociales, culturales y económicos. La República Andaluza, como solución real para los problemas de Andalucía, debe ser una tarea colectiva de todos y todas, sin excepción alguna.

Del mismo modo, y en la mesa de debate sobre el derecho a decidir, en la que intervinieron los diputados del Parlamento de Catalunya, Antoní Castellà y Eduardo Reyes, explicaron el momento en el que se encuentra el procés de Catalunya, mientras que, el máximo responsable de la Fundación Saharauis Marroquís, Mahamud Mohamed – Moulud, habló de la situación de los saharauis respeto al derecho a decidir. Por su parte, Pedro I. Altamirano explicó el caso de Crimea como otro ejemplo distinto del uso del derecho a la autodeterminación de los pueblos, con la que el PNA “Somos Andaluces” está comprometida de forma plena, y por la que lucha para que, a la mayor brevedad posible, se pueda ejercer en Andalucía.