“ Es peor el remedio que la enfermedad”

El delegado del Gobierno dijo que habrá ‘castigos’

Miles de españoles protestan contra las restricciones

Consideran al Gobierno, más peligroso que al bicho

Hay intereses oscuros de las élites detrás de esta crisis

La batalla por la libertad está alcanzando un tono febril

Las personas sanas tienen derecho a respirar al aire libre

Acusan al Gobierno de atentar contra los derechos humanos

“ Las restricciones están destrozando la vida de muchos españoles”

“ Queremos respirar, porque el bicho es el miedo, y no tenemos miedo”

El cantante Miguel Bosé se definió a sí mismo como “la Resistencia”

El Gobierno ha logrado arruinar la economía española en pocos meses

La gripe de 2015 mató a más personas que el ‘ bicho’ , y no dijeron nada

Siempre ha existido la gripe, y nunca habían quitado derechos ni libertades

La narrativa oficial del confinamiento sólo tiene un problema llamado Suecia

Acusan a los gobiernos de exagerar la cifra de infectados para quitar libertad

El creador de la primera vacuna denuncia intentos de soborno desde el exterior

La influencia negativa se reducirá desde mediados de noviembre, según Cobra

Los túneles subterráneos descubiertos debajo de Beirut conducen a lugares lejanos

“Los autores del ataque a Beirut serían las familias de nobleza negra y los iluminoides”

Hace 254 años que tuvo lugar en Madrid el motín de Esquilache, siendo rey Carlos III, una revuelta espontánea y popular contra el Gobierno, que pretendía erradicar definitivamente de uso de la capa larga y del chambergo (un sombrero de ala ancha, gacho, redondo, montera calada y otros modelos) con el argumento de que el embozo permitía el anonimato, pero los ciudadanos se rebelaron principalmente en aquel entonces porque querían imponerles por la fuerza un atuendo obligatorio, y cambiar sus costumbres por Real Decreto, exactamente igual que quieren hacer ahora.

Ayer domingo ocurrió algo parecido contra la mascarilla obligatoria al aire libre, que no nos deja ni respirar con libertad, y nos obliga a tragar nuestro propio aliento para intoxicarnos y enfermarnos. Esto se une a un hecho insólito en la historia de la humanidad, que es la paranoia de considerar sospechosa a cualquier persona sana, por lo que ya se están haciendo en Madrid por obligación pruebas aleatorias de PCR, que casi siempre dan positivo, porque fallan más que un tirador ciego.

Lo único que faltaría ahora sería secuestrar a las personas sanas y llevarlas a un campo de concentración. Las nuevas generaciones son analfabetas en historia, y los que no conocen su historia están obligados a repetir los mismos errores. Además la cuarentena se inventó para encerrar a los enfermos, nunca a los sanos como hicieron y pretenden hacer ahora.

El delegado del Gobierno dijo que habrá castigos por no haber llevado mascarillas ni haber respetado la llamada “distancia de seguridad”. La batalla por la libertad está alcanzando un tono febril. Hemos vuelto a los tiempos más oscuros de la represión franquista. No hay nada más inseguro y enfermizo que el miedo que están sembrando los medios de comunicación entre la población, y la ruina económica que han provocado en España, porque el supuesto ‘remedio’ ha resultado ser mucho peor que la enfermedad.

Eso pasa cuando la gente se deja gobernar por una panda de niñatos ignorantes y lacayos del nuevo orden mundial. Al paso que vamos, la gente se va a morir de hambre por falta de trabajo. Luego dirían que si quieres trabajar o cobrar tu pensión, tendrías que ponerte la vacuna contaminada por los nanobots del señor Puertas para irradiarte frecuencias mortales, y esto ya sería el remate absoluto a la agenda eugenésica de 2030, destinada a reducir la población, y especialmente a cargarse a los pensionistas para ahorrarse dinero. Eso sería un genocidio.

CONCENTRACIÓN

Miles de personas se concentraron ayer domingo en la plaza de Colón, en Madrid, en contra del uso obligatorio de mascarillas al aire libre y de otras medidas implantadas por el Gobierno para hacer frente a la ‘plandemia’. También contra la gestión del Ejecutivo, al que acusan de “atentar contra los derechos humanos” porque, según los participantes, “las personas sanas no deberían llevar mascarillas”, la cual consideran “una auténtica tortura”.

https://www.efe.com/efe/ espana/portada/unas-2-500- personas-se-concentran-en- madrid-contra-el-uso-de- mascarillas/10010-4320696

Ciudadanos críticos contra el uso de la mascarilla obligatoria se congregaron ayer tarde en Madrid al entender que es una medida ridícula y un recorte de libertad con la excusa de una supuesta crisis sanitaria, una ‘plandemia’ que fue calificada de ‘farsa’ y ‘mentira’ por muchos de los asistentes.

Su desarrollo había generado una gran expectación, después de que el cantante Miguel Bosé hubiera manifestado su respaldo a la misma en diversos mensajes en redes sociales. Bosé compartió un vídeo animando a asistir a la manifestación con frases como “ahí nos vemos todos” u “os espero a todos allá”, para acabar con la afirmación: “Yo soy la Resistencia”.

La manifestación, organizada en las redes sociales, comenzó bajo la enorme bandera española de la plaza Colón, en el centro de la capital, porque los manifestantes eran patriotas. Ondeaban pancartas en las que se leía: “El virus no existe, las mascarillas matan o no tenemos miedo”.

LEMAS DE LOS MANIFESTANTES

“¡Falso test, falsos positivos!”, era uno de los gritos que repitió la multitud, que criticaba que las medidas decretadas para contener la ‘plandemia’, calificada de ‘farsa’ y de ‘mentira’, sólo se utilizan para limitar la libertad. Uno de los participantes aseguró que las medidas adoptadas “están destrozando la vida a mucha gente porque son desproporcionadas. Es peor el remedio que la enfermedad”, manifestó para calificar de ‘ridículo’ el uso de la mascarilla porque “no vale para nada”.

“Es mentira la plandemia. No existe la plandemia. Los hospitales están vacíos” dijo, para agregar que los medios “manipulan a la gente” y que la gripe del año 2015 mató a más personas que el ‘bicho’. “No tengo ningún miedo”. “Este bicho no existe”, llegaron a declarar para añadir que detrás de la crisis hay “intereses de las élites” porque lo que ocurre es “una gripe como la que han existido toda la vida y nunca han quitado derechos ni libertades”. “Esto no tiene ni pies ni cabeza, es un sin sentido”, dijeron los manifestantes.

En la concentración se pudieron apreciar carteles con lemas como “La mente es como un paracaídas, funciona cuando la abres. El miedo baja las defensas, tú eliges; o Stop nuevo orden mundial.” Además, se escucharon cánticos como libertad, “el virus es el miedo”, “televisión, manipulación”.

https://www.europapress.es/ madrid/noticia-concentracion- colon-contra-uso-mascarilla- obligatorio-asistentes-tildan- farsa-plandemia- 20200816193112.html

Pilar Martín, de 58 años y natural de Zaragoza, al noreste de España, explicó que había venido a Madrid a esta manifestación porque creía que los gobiernos del mundo entero estaban exagerando la cifra de infectados para restringir la libertad.

“Nos están obligando a llevar una mascarilla, nos quieren dejar en casa prácticamente encerrados. Nos están engañando continuamente hablando de rebrotes. Todo eso es mentira, la ‘plandemia’ como tal ya no existe”, afirmó. “Ya no hay infectados. No se justifica todo esto que están haciendo con nosotros”, agregó la mujer.

Esta manifestación se ha celebrado dos días después de que el Gobierno anunciara nuevas restricciones, como el cierre de las discotecas o la prohibición de fumar, si no se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros entre las personas.

https://www.afp.com/es/ noticias/17/centenares-de- personas-protestan-en-madrid- contra-las-restricciones-por- el-coronavirus-doc-1wj9eo2

NOTICIAS BREVES

AMLO, dispuesto a ser el primero en México en probar la vacuna rusa.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sería el primero en probar en su país la vacuna rusa Sputnik V, desarrollada por el centro de investigación Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa.

https://mundo.sputniknews.com/ america-latina/ 202008171092441301-amlo- dispuesto-a-ser-el-primero-en- mexico-en-probar-la-vacuna- rusa-contra-el-covid-19/

Una inmunóloga israelí califica la vacuna rusa como un auténtico avance.- Los científicos rusos crearon una vacuna magnífica que por su eficacia superará las de otros países, dijo la jefa de la sección de trasplante de médula ósea e inmunoterapia de la clínica israelí de Hadassah, Polina Stepenskaya. Asimismo, la inmunóloga afirmó que las críticas a la vacuna rusa están politizadas, y a menudo se deben a la ignorancia de cómo trabajan los científicos rusos.

https://mundo.sputniknews.com/ salud/202008171092441844-una- inmunologa-israeli-califica- la-vacuna-rusa-contra-el- covid-19-como-un-autentico- avance/

El creador de la primera vacuna denuncia intentos de soborno desde el exterior.- Los científicos del Centro Gamaleya, creadores de la vacuna Sputnik V, han denunciado intentos de soborno desde el exterior para que abandonen su labor y trabajen en otras farmacéuticas. Así lo afirma el director del centro, el microbiólogo Alexandr Guíntsburg. En sus palabras, los trabajadores más competentes del centro han trabajado ahí desde los últimos diez años, así que intentan sobornarlos para que abandonen su labor en favor de otras farmacéuticas.

https://mundo.sputniknews.com/ rusia/202008171092437279-el- creador-de-la-primera-vacuna- contra-el-coronavirus- denuncia-intentos-de-sobornos- desde-el/

La Casa Real confirma que el rey emérito está en Emiratos Árabes Unidos.- Queda despejada la incógnita del paradero del rey emérito. Ni República Dominicana, ni Portugal, el rey don Juan Carlos I llegó a los Emiratos Árabes Unidos el 3 de agosto, y permanece allí desde entonces, tal y como ha confirmado la Casa Real española en un comunicado. Habría sido el propio don Juan Carlos I el que habría ordenado a la Casa Real que comunique donde se encuentra.

https://mundo.sputniknews.com/ espana/202008171092441172-la- casa-real-confirma-que-el-rey- emerito-esta-en-emiratos- arabes-unidos/

Movimiento pro-democracia en Tailandia.- Al menos diez mil manifestantes se reunieron el domingo en Bangkok para protestar contra el gobierno y reclamar una reforma de la monarquía, en un momento en el que aumenta la tensión y que el movimiento pro-democracia gana fuerza en Tailandia.

https://www.afp.com/es/ noticias/17/movimiento- prodemocracia-reune-mas-de- 10000-manifestantes-en- tailandia-doc-1wj6li3

INICIACIÓN PLANETARIA

El universo más allá de nuestro Sistema Solar está experimentando ya una extensa reestructuración, ya que está entrando en el nuevo ciclo cósmico, cuando toda la Creación se alineará con el Uno, según el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz.

http://2012portal.blogspot. com/

Mientras tanto, nuestro sistema solar, y especialmente el planeta Tierra, aún está experimentando la purificación final de la anomalía primaria. Ahora todo el enfoque está en el planeta Tierra, que está experimentando una fuerte iniciación planetaria durante el año 2020: Las fuerzas oscuras están tratando de usar mal la energía de esta iniciación planetaria, sometiendo a la humanidad al ritual oculto del ‘corona’:

Puedes contrarrestar los efectos de este ritual dándole la vuelta. Puedes transformar el aislamiento y el distanciamiento social en un retiro meditativo, puedes transformar el lavado de manos en una purificación espiritual, y puedes transformar el uso de máscaras en un silencio oculto, que siempre es necesario antes de una iniciación. Al hacer esto puedes transformar la energía del ritual negativo en una energía positiva de iniciación espiritual.

ASTROLOGÍA

Dentro de nuestro sistema solar, los planetas que orbitan alrededor del Sol están creando patrones de interferencia en el campo de plasma, que influyen significativamente en la situación de este planeta. Durante los próximos dos meses y medio, hasta principios de noviembre, hay tres configuraciones astrológicas clave que determinarán el rumbo de los acontecimientos mundiales. Después de principios o mediados de noviembre, disminuirá la influencia de esas tres configuraciones astrológicas. (Justo lo mismo que yo dije, cuando hablé de tres meses malos antes del alivio.)

La primera configuración es Marte estacionario y en retroceso, que forma aspectos desafiantes para Saturno, Plutón, Eris y Luna Negra (Lilith). Esto trae muchos retrasos, frustraciones, violencia y rabia reprimida en ebullición. La primera manifestación de esta configuración fue la explosión en Beirut. Fue una explosión nuclear de plasma que se hizo con el propósito de desestabilizar al Líbano, pero no se halló radiactividad porque fue de plasma. En opinión de Cobra, los verdaderos autores de este ataque serían las familias de la Nobleza Negra y los iluminoides.

https://higherselfportal.com/ benjamin-fulford-full-report- khazarian-mafias-covid-19- power-grab-fails/

TÚNELES SUBTERRÁNEOS

Los túneles subterráneos descubiertos debajo de Beirut conducen a lugares lejanos.- Los investigadores, que trabajan cerca de la zona cero en el puerto de Beirut, han encontrado un laberinto de habitaciones subterráneas en el epicentro de la explosión. Han descubierto lo que podría ser una red muy extensa de instalaciones subterráneas de gran tamaño, a pesar de que “el Gobierno niega su existencia” como siempre. (¿Recuerdan “Expediente X” o “X Files”?)

Según una red de televisión, los espacios subterráneos pueden ser “una serie de habitaciones de pánico subterráneas”, con trabajadores que excavan entre los escombros y el silo de grano destruido cercano.

“Saben que aquí hay un laberinto de cámaras subterráneas; han descubierto la apertura de una sola de ellas. Y eso es lo que mantiene vivas las esperanzas de los parientes, de que de alguna manera sus seres queridos hayan llegado a ese refugio”, dijo un corresponsal.

El descubrimiento de las instalaciones subterráneas planteó muchos interrogantes, especialmente porque a lo largo de los años se han descubierto muchos túneles del Hezbolá, apoyado por Irán.

https://yalibnan.com/2020/08/ 10/underground-rooms- discovered-at-site-of-beirut- explosions-videos/

https://sputniknews.com/ middleeast/202008091080114006- investigators-find-labyrinth- of-underground-rooms-at- epicenter-of-beirut- explosions-report-claims/

ENERGÍA DE MARTE PARA CREAR GUERRA

Los iluminoides también están utilizando esta energía desafiante de Marte en su intento de crear una guerra entre China y EEUU:

https://www.globalresearch.ca/ remake-1941-hitler-stalin- great-war/5720769

https://apnews.com/ 86d667d57bca41ddbc6f289d48f2df e0

Están usando esta energía de Marte para polarizar más a Estados Unidos.

https://pulpitandpen.org/2018/ 11/27/how-jesuits-and-george- soros-are-instigating-the- american-border-crisis/

Pero esta estrategia puede resultar contraproducente cuando se neutralice la influencia negativa de Marte. “No tengo libertad para decir cuándo será eso” dijo Cobra.

https://www. armstrongeconomics.com/world- news/civil-unrest/the-key-how- to-create-a-bloodless- revolution/

CONJUNCIÓN

El segundo aspecto astrológico clave en los próximos meses es la conjunción de Saturno y Chariklo. Esta configuración suprime activamente la energía de la Diosa, trae austeridad y aislamiento. Los iluminoides y las familias de la nobleza negra están usando esta energía para promover bloqueos en preparación para sus planes de nuevo orden mundial.

https://mises.org/wire/ lockdowns-great-reset

La narrativa oficial del confinamiento sólo tiene un problema que se llama Suecia, porque han logrado superar la crisis sin necesidad de robarle su libertad a los suecos.

https://blog.argonautcapital. co.uk/articles/2020/07/27/the- biggest-fraud-part-2-the- vaccine-swindle/

https://www.unz.com/mwhitney/ sweden-the-one-chart-that- matters/

El tercer aspecto astrológico clave de los próximos meses es el cuadrado heliocéntrico de Eris-Plutón. Esta energía trae muchas lecciones valiosas a las Fuerzas de la Luz que quieren liberar este planeta. Finalmente están empezando a entender el grado y nivel de sufrimiento y anomalías presentes aquí.

LIBERACIÓN

El proceso de liberación de la flota Draco ha llegado al punto en que las Fuerzas de la Luz son finalmente capaces de alcanzar la superficie del planeta con su tecnología cuántica positiva de Mjolnir, así como ayudar a los Trabajadores de la Luz y a los Guerreros de la Luz.

Se ha formado una Fuerza de Tareas de Superficie especial en las naves nodrizas de las Fuerzas de la Luz, con equipos mundiales trabajando en la red de energía planetaria, y equipos personales trabajando en la ayuda individual a los Trabajadores de la Luz y Guerreros de la Luz, vigilando y evaluando su desarrollo y preparándolos para el Contacto.

Si deseas que se forme un equipo personal para tí y que te ayude, necesitas decir el siguiente protocolo en voz alta tres veces: “Comando 12 21”. La primera vez que lo diga, se formará un equipo personal, y cada vez que invoque el protocolo después de eso, su equipo personal comprobará su estado y le ayudará cuando pueda y como pueda.

Para la curación emocional, puedes seguir usando el protocolo del Comando 771:

https://www. welovemassmeditation.com/p/ command-771-testimonies- resources-and.html

GUERRA FINAL

Un aspecto importante de esta guerra final contra los Draco es que las Fuerzas de la Luz fueron capaces de aprovechar la avanzada tecnología de los Draco, que protege a las naves Draco, contra las explosiones de las bombas ‘toplet’. Las Fuerzas de la Luz fueron capaces de replicar esa tecnología y la utilizarán a su favor para aislar y contener al resto de las bombas hasta que estén completamente despejadas.

Esto les da una enorme desventaja estratégica a los Draco, y no podrán ejecutar sus planes siniestros. Planeaban dejar que la camarilla oscura instalara su nuevo orden mundial para esclavizar a la humanidad, y luego invadir la superficie del planeta, matar a la camarilla, y gobernar sobre sus esclavos humanos. Esto no ocurrirá nunca.

https://prepareforchange.net/ 2020/05/17/ex-man-in-black- joseph-spencer-reveal-his- secrets/

Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, que Cobra no tiene autorización para informar en este momento, y entrarán en el escenario muchos elementos nuevos desde principios de noviembre. Podrá dar mucha más información a medida que nos acerquemos a ese momento. ¡Victoria de la Luz!

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)