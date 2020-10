Se está intensificando la energía

Ello tiende a provocar muchos conflictos

Esto es un juego de ajedrez multidimensional

Los que no están despiertos, están confundidos

No pierdan de vista que existe un futuro brillante

Las Fuerzas de la Luz informan de una gran victoria

Resumen de diversos mensajes para las semillas estelares

Esto se aliviará durante la primera semana de noviembre

El 21 de diciembre de 2020 será un momento muy especial

Júpiter entra en la era de Acuario en el solsticio de invierno

Éste es el tiempo antiguo hablado por profetas y visionarios

El gran flash solar sucede cada 25.920 años de un gran ciclo

Es posible que algunos no soporten la energía de la llamarada

Nos están arrojando cubos de agua fría para que despertemos

La humanidad ha traspasado ya el umbral de la Nueva Tierra

Estamos en las primeras horas de la mañana de la era de Acuario

Habrá buenas noticias y se producirá una increíble “sorpresa de octubre”

El periodo entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre fue el momento de mayor oscuridad para la superficie de este planeta. Hubo ataques brutales absolutamente a muchos de los principales trabajadores y guerreros de la Luz, que a veces tuvieron consecuencias físicas. A escala mundial, también hubo un estallido de guerra física entre Azerbaiyán y Armenia, según informa el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz.

Se espera que mejore la situación lentamente, pero hay un nuevo pico de guerra en la órbita terrestre baja que se espera se precipite hacia la superficie del planeta hoy 9 de octubre como un aumento de la violencia entre los miembros de la población de la superficie, y como una violencia de la camarilla hacia la humanidad de la superficie.

Las fuerzas oscuras parecen tener demasiado éxito en sus planes para los bloqueos de la segunda ola, por lo tanto las Fuerzas de la Luz piden a todos los que se sientan guiados, que participen cada día en la meditación diaria de la Flor de la Vida, a las 9:30 de la noche, con el fin de contrarrestar estos bloqueos ¡Victoria de la Luz!

http://2012portal.blogspot. com/

Según la señora Blossom Godchild, muchos de ustedes son conscientes de la profundidad a la que se ha rebajado la humanidad para satisfacer sus deseos. Han ocurrido actos deplorables durante eones de tiempo. Los sucesos indescriptibles han sido “lo normal” para aquellos que han elegido el camino de la gran oscuridad dentro de su Ser.

http://galacticchannelings. com/espanol/blossom03-10-20. php

INFORME DEL EVENTO

Por su parte Michael Love informa que la Alianza para la Tierra indica que las Fuerzas de la Luz han logrado una gran victoria en la operación ‘Pandora’ sobre las fuerzas draconianas restantes en el espacio sublunar, para la liberación del planeta Tierra. Sólo los seres de luz que están sintonizados con los reinos superiores son conscientes de que esta batalla está ocurriendo todavía. Esta operación de limpieza energética ha sucedido detrás de escenas en nombre de la humanidad durante algún tiempo con el fin de preparar el camino para el inminente gran salto evolutivo.

Un fuerte incumplimiento de seguridad de ‘Pandora’ fue iniciado por fuerzas nefastas la semana pasada, pero fue detectado y neutralizado rápidamente por las Fuerzas de la Luz. Debido a la naturaleza crítica del evento de ascensión, las Fuerzas de la Luz desplegaron una ofensiva mayor en el espacio sublunar contra estos seres nefastos restantes. La Alianza para la Tierra informa ahora que las Fuerzas de la Luz han salido 100% victoriosas de esta batalla final.

La gran batalla por el planeta Tierra llega a su fin definitivamente, y por primera vez en la historia moderna, se ha despejado el espacio sublunar de estas entidades oscuras ‘draconianas’. La Alianza para la Tierra afirma que ahora esta limpieza se filtrará rápidamente a la superficie y los ciudadanos empezaremos a experimentar magníficas energías de libertad y ligereza, a medida que la línea de tiempo se dirige hacia el evento culminante de 2020. Habrá buenas noticias en los próximos días, y se producirá una increíble “sorpresa de octubre”.

MOMENTO ESPECIAL

Las Fuerzas de la Luz también dicen que este despeje energético reciente alcanzará un principal punto de vuelta positivo en el tiempo de la Tierra. La gran ascensión de la humanidad es inminente ahora. Los mensajes pasados de la Alianza para la Tierra indican de todos modos que está a punto de ocurrir un acontecimiento espectacular que elevará el nivel de conciencia hacia la quinta dimensión.

Éste es el tiempo antiguo hablado por muchos profetas y visionarios, cuando la humanidad empezaría a pasar del largo periodo de oscuridad cósmica hacia la nueva luz cegadora de la Era Dorada. El 21 de diciembre de 2020 es un momento muy especial en la rueda galáctica del tiempo y de la historia humana.

Un portal principal de ascensión energética se abrirá en los cielos mientras las alineaciones celestiales marcan el gran tiempo de la humanidad. Debido a las alineaciones cósmicas cerca del final de diciembre, la luz solar central de la gloriosa Era Dorada de Satya Yuga, que comenzó en 2012, podrá brillar de nuevo en el planeta Tierra el 21 de diciembre de 2020. Las puertas cósmicas se abrirán totalmente ese día y fluirá hacia el planeta la más poderosa, imparable y cegadora de luz gamma de 40 hertzios de la historia.

ACONTECIMIENTOS CELESTIALES

Aquí están los principales acontecimientos celestiales del año 2020 que llevan a la gran alineación del 21 de diciembre:

Una conjunción triple de tres mil años, en una conjunción de Saturno-Plutón de 33 años. Una conjunción Júpiter-Plutón de trece años. El eclipse solar anular, que ocurrió el mismo día que el solsticio de verano de 2020. Una gran conjunción Júpiter-Saturno de veinte años que cae en el día solar más significativo del año, el solsticio de diciembre.

Es muy importante el hecho de que estas alineaciones únicas y poderosas ocurren en el mismo momento, y de que coinciden con el final y el comienzo de los ciclos celestiales principales, y tiene un poderoso significado sincrónico. La serie de magníficos acontecimientos celestiales que están ocurriendo ahora anunciará el comienzo de una nueva era de luz.

EL GRAN FLASH SOLAR

El gran flash solar, que coincide con los principales ciclos cósmicos que terminan y comienzan ahora, más las alineaciones celestiales y las puertas estelares que se están abriendo, es el hecho de que nuestro Sol debe en cualquier momento tener su gran flash que sucede cada 25.920 años del gran ciclo cósmico.

Este flash ha sido conocido por casi todas las civilizaciones antiguas en la historia registrada. Se ha escrito con nombres como “fuego samvartaka, frashokereti, ekpyrosis y fuego yuga”. Los datos en todas las transmisiones recientes de la Alianza para la Tierra indican que es inminente este gran flash solar, y que este evento simbólico podría ocurrir antes del final de 2020, aunque no hay ninguna fecha segura.

Ciertos miembros de la Alianza para la Tierra saben de la certeza de este acontecimiento solar y confirman que nuestro sistema solar está pasando en este momento por una zona de la Galaxia extremadamente densa de energía, y las partículas exóticas que contenidas en este campo cósmico galáctico cargan al Sol como un supercondensador gigante, que se descargará como un evento de luz épico y cósmico que será visto por todos los seres en la superficie de la Tierra.

El gran flash solar será una erupción masiva de luz gamma cegadora, magnética, blanca y de quinta dimensión, expulsada del núcleo galáctico, que será vista desde la Tierra y testimoniada como un segundo Sol. La energía liberada de esta emisión del Sol central se conoce como rotura de compresión y activará el evento de ascensión en masa de la conciencia planetaria. Los sabios antiguos dicen que la luz de esta ráfaga cósmica será tan poderosa, que iluminará los cielos de la Tierra durante un periodo de mil años.

VIENE RÁPIDO

El 21 de diciembre de 2020 nuestra Galaxia se mudará hacia la quinta dimensión, también conocida como la nueva era de Acuario y la sexta Era Dorada. En este día evolutivo, el planeta Tierra entrará en la era celestial del despertar espiritual. Las fuerzas espirituales del Sol Central cambiarán todo de manera profunda y positiva. Aquellos que deseen vivir en armonía, compartiendo, cuidando, cooperando y trabajando con la naturaleza, la creatividad y el amor formarán comunidades espirituales y una civilización totalmente nueva y diferente.

La nueva era de Acuario trae la realización de nuestro verdadero Ser Divino y en esto, todo se hace posible y se alcanza un estado de perfección. Hemos esperado mucho tiempo y muchas cosas en el planeta Tierra, encarnamos una y otra vez, incontables veces, sólo para ver ahora la gloriosa aparición de la nueva Era Dorada.

Hemos mantenido la esperanza a través de todo y hemos superado al mundo entero sólo para poder estar en la Tierra y ser testigos de la magnificencia de lo que viene. Es nuestro boleto de vuelta a casa. Ha llegado por fin el gran tiempo anunciado. Lo que viene es grande, rápido y se dirige directamente en estos dos meses que quedan, mientras nos movemos hacia la fase final del evento 2020. Gracias por vuestro servicio a la humanidad.- Michael y los Pleyadianos.

www.5dearthproject.com

ENERGÍAS ENTRANTES

Las energías entrantes nos están preparando para una erupción solar. Las energías que actualmente inundan Gaia están intensificando y preparando a la humanidad, así como a muchos otros colectivos dentro y fuera de ella, para la erupción, para la ascensión. La llamarada solar será la culminación final de las energías más intensas y brillantes que literalmente derretirán cualquier oscuridad, cualquier energía de baja frecuencia.

Por eso estarán confundidos muchos que no están despiertos. Se quedarán descolocados. De repente, desaparecerá aquello con lo que han resonado. Y habrá un gran periodo de desorientación hasta que ellos y su frecuencia puedan adaptarse a la energía y la frecuencia que se introducirá a través de la llamarada solar. Así que, la llamarada no es necesariamente sólo un brillante destello de luz. Es una onda altamente potente de energía de alta frecuencia que, sin estas ondas previas y más pequeñas de energía entrante, ningún ser humano podría resistir física o espiritualmente. Nos están aclimatando poco a poco a la nueva frecuencia.

Las ondas de energía entrantes tienen un propósito: sirven para afinar el cuerpo, el cuerpo energético también, para que puedan soportar la energía de la llamarada. Será como un palo de escoba masivo que barrerá cualquier negatividad residual que quede. Hay un trabajo de limpieza y despeje en marcha mientras hablamos. Pero esta bengala será el último barrido, si se quiere.

Permanecerá la energía que viene de la llamarada solar. Mientras que muchas de las energías que han llegado a Gaia han llegado como olas que han acariciado y abrazado a Gaia, y que se han alejado lentamente. Algunas han permanecido porque están sirviendo para afinar la resonancia de la Tierra así como la resonancia colectiva de la humanidad. Lentamente pero con seguridad, como si se tratara de afinar un piano. Parte de la energía que entra hace su parte y se lleva mucha negatividad con ella. Algunas de estas energías permanecen y otras no. La llamarada permanecerá.

INTOLERANCIA

Existe la posibilidad de que algunos no soporten la energía de la llamarada. Sin embargo, creemos que muchos de esos humanos ya habrán decidido no ascender, en algún nivel consciente. Aquellos que no puedan resistir, recibirán un escudo extra, hasta que llegue el momento en que se levante la confusión y entiendan lo que está pasando.

Incluso tendrán la opción en esos momentos de si desean o no continuar en este camino de ascensión, o si desean dejar su cuerpo y moverse a otro plano de existencia. La elección siempre estará ahí. Algunos ya han elegido. Muchos ni siquiera son conscientes todavía de que tienen que tomar una decisión. Y aquellos que no son conscientes y no serán conscientes de la elección hasta que llegue el momento de la llamarada, se les dará la elección en el momento: en las horas y días que siguen mientras se eleve su confusión.

Y se les darán muchas oportunidades para elegir. Esperamos que tantos de nuestros hermanos y hermanas humanos elijan unirse a nosotros, pero respetamos que la elección es suya y que debe ser lo que forme parte de su camino y su viaje. Esto no es algo que podamos forzar. Es simplemente algo para lo que podemos informar y preparar a la humanidad, y esperamos que el mayor número posible elija la luz, elija el progreso y la evolución futuros.

IMPACTOS DE LA ERUPCIÓN SOLAR

En cuanto a la posibilidad de destrucción de Gaia, en el pasado, ésta era una posibilidad muy real y probable. Vemos que podría haber daños en la superficie en algunas partes. Sin embargo, somos optimistas y optamos por una línea de tiempo que dará un resultado más suave. Una posibilidad en la que la llamarada asestara un duro golpe a Gaia, y otra en la que sería más suave, más fácilmente absorbida. En este momento, sentimos que la versión más suave es la más probable que suceda.

Sin embargo, como saben, las cosas cambian con frecuencia en este juego de ajedrez multi-dimensional. Sin embargo, estamos preparados para todas las posibilidades, y hemos estado preparados para todas las posibilidades durante mucho tiempo. Siempre existe la posibilidad de que la gente suba a bordo de naves, o se traslade a zonas de superficie más seguras de Gaia, tanto como sea posible, durante y después de la gran erupción.

Creemos que será más fácil para la humanidad si no hay una interrupción y destrucción masivas. Porque la humanidad estaría tan concentrada en la muerte y en la destrucción que perdería de vista lo que es importante realmente: que hay un nuevo futuro, un futuro más brillante y audaz que está naciendo ante sus ojos, co-creado por ellos y por nosotros. Porque todos estamos conectados, debemos crearlo juntos. Así que no tenemos una respuesta definitiva, pero en este momento, vemos que es una caricia suave en lugar de un golpe duro.

https://ascensioncalling.com/ commander-ashtar-incoming- energies-are-preparing-you- for-the-solar-flare/

AMANECE LA ERA DE ACUARIO

Por su parte, el informe de Ascensión de la Llama Gemela habla de un portal maestro 10.10, es decir 10 de octubre, del gran portal del equinoccio, y de las jugadas finales de ajedrez. Se están produciendo cambios enormes y profundos dentro del antiguo paradigma tridimensional. Se están desmoronando ante nuestros ojos las estructuras e instituciones que han mantenido a la humanidad atrapada en viejas frecuencias que no coincidían con su potencial divino.

Esto está cambiando ahora y, a partir de este momento, muchos de ustedes comenzarán a notar cambios significativos dentro de las instituciones sociales y estructuras de paradigmas antiguos, que comenzarán a reflejar las nuevas frecuencias de la conciencia de Unidad y el amor, y la aceptación incondicional por todos los seres.

La humanidad ya ha traspasado el umbral de la Tierra vieja a la Tierra nueva y, después de un muy largo amanecer de la era de Acuario, ahora nos estamos moviendo hacia las primeras horas de la mañana de la era de Acuario, y esto llegará simbólica y físicamente el 21 de diciembre del solsticio de invierno de 2020 en el que Júpiter entra en Acuario a cero grados. Este es el periodo de tiempo real al que se referían todos los calendarios indígenas antiguos, cuando terminaron todos sus calendarios de cuenta larga en este periodo de Ascensión de 2012 a 2020.

LIMPIEZA

Es útil ver al estado profundo como una pirámide de monstruos, y por favor sepan que las cabezas más altas del monstruo han sido completamente cortadas por la Alianza para la Tierra de Sombreros Blancos, y lo que se está jugando son los esbirros de dimensiones inferiores que todavía están buscando para agarrar tanto ‘loosh’ o energía humana de sufrimiento como sea posible de la humanidad traumatizada y controlada.

Los titiriteros que existen por encima de ellos han sido eliminados por los Sombreros Blancos, y posiblemente todas las atrocidades tiránicas que los gobiernos están proponiendo en este momento se podrían percibir como una forma de despertar la próxima ola de durmientes, porque es solo cuando se muestra la toxicidad de las normas gubernamentales cuando uno realmente puede reclamar su soberanía y autonomía inherentes. Nos están apretando las clavijas para que espabilemos, y nos están arrojando cubos de agua fría para que nos despertemos.

CONOCIMIENTO ANTIGUO

Nuestra Familia Estelar galáctica conocía muy bien este periodo de tiempo actual que estamos viviendo, y este conocimiento se describió en muchos de los sitios antiguos, como las grandes pirámides de Gizeh, así como en todas las tabletas sumerias.

Las culturas antiguas sabían que, a medida que la Tierra avanza a lo largo de su ciclo de 26.000 años, conocido como la precesión de los equinoccios, la conciencia de la humanidad dejaría de ser identificada como un ser de conciencia tridimensional y, en última instancia, alcanzaría todo su potencial como un ser humano avatar angélico, divino y crístico.

El planeta está siendo bombardeado por partículas de luz fotónica, y por favor sepan que estos nuevos códigos de luz que están llegando no tienen precedentes y tienen un patrón estructural, diferente a todo lo que se ha conocido. Estos códigos de luz contienen patrones particulares que se entrelazan específicamente con el ADN de la humanidad, para enviar instrucciones particularmente a las hebras de ADN hasta ahora inactivas con el fin de activar el despertar.

EL EVENTO

Lo que se conoce como “el evento” se está acercando cada vez más, y muy pronto, muchos de ustedes serán necesarios para las almas de su familia y comunidad que experimentarán este fenómeno muy emocionante.

Una vez que esto ocurra y durante el periodo previo al evento cósmico, sepa que su tarea final es priorizar la estabilización de su vibración en el ancho de banda de frecuencia de la quinta dimensión, para que su presencia pueda ser realmente la medicina exacta que todos sus hermanos y hermanas necesitan ahora mismo.

https://www.matahariji.com/ latest-webinar

https://intothelight.news/ files/2020-10-03-ascension- report.php

Cuando nos acercamos a la vida en una frecuencia de quinta dimensión estabilizada, inconscientemente les damos permiso a todos los que entran en nuestro campo para que se relajen verdadera y profundamente en la frecuencia de su verdadero Yo.

https://youtu.be/bh8zuinTpeM

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)