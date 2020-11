El reino del revés es otro mundo alternativ o

El mundo se pondrá al revés cuando despierten

Sidney Powell sigue publicando datos demoledores

Ya se empieza de hablar de España en todo este escándalo

La empresa española Indra ha propuesto seiscientos despidos

Están a punto de desmontar una organización multinacional

Responsables de las máquinas reconocen que puede cambiar votos

El lunes comenzó una gran operación militar secreta con mil aviones

El caso ‘Watergate’ se va a quedar en una mera anécdota al lado de éste

“El mundo entero está a punto de ponerse patas arriba, sin excepciones” dice un tweet de ‘TheGreatAwakening’ o “el gran despertar” firmado por ‘LookingGlass1776’. Las elecciones estadounidenses fueron siempre el elemento clave del gran plan para despertar. Cuando desaparezca la máquina de propaganda del pantano, la gente despertará en masa y el mundo se pondrá al revés, aunque en realidad ya está al revés, y lo que queremos ahora es ponerlo al derecho. La evidencia ha sido siempre muy descarada y dañina, pero inteligentemente oculta a la población en masa. Sean pacientes y confíen en el plan. Todo se va a convertir en una bola de nieve desde aquí.

He dicho antes que ninguno de nosotros sabe lo que sucede detrás de escena. Las cosas cambian en un momento. Hay muchos giros en este momento y el giro puede ser muy confuso. Mucha de la información disponible está diseñada para ser confusa. Para mantenerte en la oscuridad a propósito. Hay algunas noticias que se publican en todas partes y que están diseñadas para molestarte, creadas para mantenerte molesto.

Se acabó para siempre el tiempo en que los gobiernos o los individuos le digan a la gente lo que pueden y no pueden hacer, o lo que tienen o no tienen que pensar. El poder será devuelto al pueblo bajo el derecho común, la Ley de nuestro Creador Primordial. ¡Confía en el plan!

EL REINO DEL REVÉS

Como dice una vieja canción, “Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. Me dijeron que en el Reino del Revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Me dijeron que en el Reino del Revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Me dijeron que en el Reino del Revés hay un perro pekinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Me dijeron que en el Reino del Revés un señor llamado Andrés tiene 1.530 chimpancés que si miras no los ves. Me dijeron que en el Reino del Revés una araña y un ciempiés van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez.”

Según “Stranger Things” el mundo del revés es una realidad o dimensión alternativa que existe en paralelo con el mundo humano. Contiene los mismos lugares e infraestructura que el mundo humano, pero es mucho más oscuro y más frío.

Según la película “Doctor Strange” la dimensión espejo es una dimensión paralela dentro del multiverso que le permite al usuario practicar sus habilidades mágicas y pelear contra sus enemigos sin el conocimiento del público. Todas las noches viajamos a la dimensión espejo cuando soñamos, un mundo paralelo en el que moran los desencarnados, que es una copia del mundo material pero ligeramente diferente.

Dese ese mundo del revés, el tiempo es un recurso maleable o inexistente. También un espacio y materia modificable al antojo del hechicero porque existe un infinito número de dimensiones a las que ellos pueden acceder generando portales.

Los magos negros de los iluminoides pueden plegar las cosas y distorsionar el espacio. Aquellos que usan el poder de la dimensión oscura tienen un mayor control sobre la dimensión espejo hasta el punto de poder plegar y deformar el espacio en la realidad. Lo más grave es que utilizan ese poder mágico en contra de nuestros intereses y en favor de los suyos.

SE IMPONE LA VERDAD

La verdad es como la crema, no importa cuánto la empujes hacia abajo, siempre volverá a subir a la parte superior, igual que la caca siempre flota. No nos ofrecimos como voluntarios para esta guerra. Aterrizamos en esto no solo por casualidad. Era el destino lo que nos había puesto en este viaje. Ahora bien, el destino es algo que sigue su propio curso y su propio calendario.

Por lo que ya ha trascendido, que es increíble, es claramente evidente que se ha desarrollado un plan muy preciso y detallado, y que se está siguiendo hasta el final. Imaginen que los resultados incluso se habían anunciado dos años antes.

¡Eso es lo que yo llamo precisión! Algo en lo profundo de mí me dice que para entregar esos resultados con tanta precisión, habría requerido y gozado del apoyo divino. Por lo tanto, tengan paciencia, aún queda mucho por hacer. Siéntense y disfrute del espectáculo.

OPERACIÓN DE LIMPIEZA

El presidente está a punto de desmontar una compleja organización multinacional.- Ya sabemos quiénes son los globalistas y lo que quieren, ese gobierno único supranacional que controle todo: la política, la economía, las leyes de nuestros países, y por ende, nuestra vida en general. Es sencillo controlar un país si controlas el dinero que necesita, es fácil hacer que un país no cree más industria si le fuerzas a seguir los acuerdos de París sobre las emisiones de carbono, no es difícil someter a un país si le desbordas con inmigración masiva y le criticas en el caso de que no la admita. Básicamente ya están controlando muchos países con estos métodos, y ahora están intentando dar un paso más hacia sus pretensiones, quieren el gran restablecimiento porque dicen que va a ser mejor para todos, pero, ¿es eso cierto?

Si cualquier gran restablecimiento financiero exige que renuncies a la propiedad o requiera inoculaciones, esto no es Nesara.- Gesara será gratuito y abierto para que cualquiera pueda participar o no. No requiere registro ni renuncia a los derechos, y cien por ciento no requerirá ninguna inyección si seguimiento. Además el reinicio verdadero estará respaldado por oro, y el falso no lo estaría.

OPERACIÓN MILITAR

Una tapadera son las operaciones militares actuales que Sidney Powell llamó “liberar al Kraken” para exponer, arrestar y enjuiciar a los malos. Estas operaciones se iniciaron el fin de semana pasado, después de que los servidores fueron recuperados de Frankfurt la semana pasada según Robert David Steele. Dijo que su información coincide con Monkey Werx y que estas operaciones militares incluyeron casi mil aviones militares volando desde el lunes 16 de noviembre.

Están haciendo una operación aerotransportada, arrestando en secreto a operativos del pantano que están implicados en operaciones de fraude en las papeletas electorales, y los malos han impulsado los confinamientos para luchar contra la reestructuración de las divisas y la liberación de la humanidad.

DATOS DEMOLEDORES

Sidney Powell sigue dando datos demoledores.- Tiene el testimonio de un militar del régimen de Maduro sobre cómo se fomenta el fraude electoral y ojo, que ya habla de España.- Sindney Powell aclara en una entrevista con el canal ‘Newsmax’ que un alto mando militar de Chávez les ha contado que estas máquinas de votación se crearon para robar elecciones, y que se ha exportado por toda América, por lo que los dirigentes actuales de muchos países serían ilegítimos.

Según la declaración jurada de un oficial militar de alto rango, las máquinas de votación fueron diseñadas específicamente para que el sistema pudiera cambiar el voto de cada votante sin ser detectado. La declaración en posesión del exfiscal federal Sidney Powell es parte de la evidencia que su equipo legal está reuniendo contra la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses de 2020.

Pero es que va más lejos todavía al asegurar que también tienen pruebas de servidores de esa empresa instalados en Frankfurt y en Barcelona. Y aquí empieza a llegar lo gordo, porque ya se empieza de hablar de España en todo este escándalo y ya nos extrañaba que no se hiciera teniendo un régimen hermano del chavismo en el gobierno, como el que tenemos.

TESTIMONIOS

El fundador de las máquinas de votación utilizadas en 28 estados ha admitido públicamente que podría cambiar millones de votos, y que no hay problema en absoluto.

“Tenemos un testigo que estuvo en la creación del sistema utilizado para cambiar el los resultados de las elecciones ”, declaró Powell. Además, una testigo describió cómo se ordenó a los trabajadores electorales que inflaran el voto del candidato demócrata.

https://trendingpolitics.com/ detroit-dominion-it-worker- describes-exactly-how-poll- workers-inflated-biden-vote- tallies-video/?utm_source= newsletter&utm_medium=email

En un testimonio en video, la trabajadora de Detroit, Melissa Carone, que fue empleada como contratista para vigilar las máquinas de conteo de boletas, dice que fue testigo de cómo los trabajadores electorales en el centro procesaron repetidamente los mismos lotes de cincuenta boletas a través de los contadores hasta ocho, nueve y diez veces. Además, dijo que si bien no se le permitió tocar las boletas o pararse directamente sobre las máquinas, dijo que solo vio las boletas marcadas durante todo su turno de 24 horas, y ni una sola para el presidente.

También testificó que no había una supervisión legal legítima del proceso de votación, que los demócratas estaban esencialmente ‘observando’ a los propios demócratas porque no se fiaban entre ellos mismos. También dice que vio a los trabajadores electorales duplicar las boletas mientras cambiaban los votos de otros, robando los resultados a la vista. Carone dijo también que informó de sus hallazgos a una agencia federal de tres letras, pero en este momento, no hay indicios de que ni la agencia, ni el Departamento de Justicia, hayan hecho algo para investigar.

“Tenemos testimonio de testigos jurados de por qué se diseñó el software. Fue diseñado para manipular elecciones. Estaba completamente informado al respecto. Vio que sucedía en otros países. Fue exportado internacionalmente con fines de lucro. Hicieron esto a propósito” agregó Powell. “Estaba calculado y lo han hecho antes. Tenemos evidencia de 2016 en California. Tenemos tanta evidencia que siento que llega a través de una manguera de incendios.”

“Nos estamos preparando para anular los resultados de las elecciones en varios estados, y el presidente ganó no solo por cientos de miles de votos, sino por millones de votos que fueron desplazados por este software que fue diseñado expresamente para ese propósito”, dijo Powell el domingo.

DOS SEMANAS

El exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, predijo que se derrotará dentro de dos semanas a la estructura globalista que intenta robar las elecciones presidenciales a medida que continúan llegando pruebas de trampa electoral. “No quieren que cierre y reclame su victoria. Estamos a catorce días de la derrota de los globalistas”, predijo Bannon. “Ves cómo operan. No tienen un debate, no tienen una discusión. Sólo quieren encerrarte, y no va a suceder.”

Optimismo de Lin Wood, abogado del presidente.- “Van a ir a la cárcel” Así de contundente se ha expresado Lin Wood, abogado del presidente, en unas declaraciones al programa “Howie Carr Show” un espectáculo de entrevistas de radio conducido por el periodista Howie Carr.

El abogado del presidente, ha dicho tener “pruebas irrefutables y concluyentes”. Y según apunta, van a ir cayendo miembros de la élite mundial como moscas, y ha agregado que todos ellos darán con sus huesos en prisión. El caso Watergate se va a quedar en una mera anécdota al lado de lo que dice tener entre manos el equipo jurídico del presidente.

El asesor legal del presidente explicó al periodista que tienen pruebas de que los demócratas han tratado de robar las elecciones y llevan cometiendo delitos durante años, y que todos van a terminar en la cárcel”. Wood además ha añadido que hasta los que no votaron al presidente se van a convencer por sí mismos que ha habido un fraude masivo en cuanto lo saquen todo a la luz. “Cuando todo se sepa estoy seguro de que será presidente durante cuatro años más.”

NOTICIAS BREVES

Recuento parcial en Wisconsin.- El equipo de campaña que trabajó por la reelección del presidente dijo el miércoles que quería un recuento parcial de los resultados de las elecciones presidenciales de Wisconsin, como parte de su intento por revertir la victoria del candidato demócrata. A pesar de mantenerse fuera de la vista del público, el presidente en funciones ha insistido en descargar su enfado en Twitter, donde hizo afirmaciones de fraude electoral.

Senadores del estado de Michigan solicitan auditoría y recuento de las elecciones.- Los 300.000 votos que entraron de repente en Michigan son falsos porque el condado no tiene medios para procesar tantos votos en tan poco tiempo. Senadores del partido Republicano en el Senado del Estado de Michigan han solicitado una auditoría y un recuento de las elecciones del pasado 3 de noviembre. En la misiva se indica que no se deben ignorar las denuncias que se han presentado y que hay que investigar la labor desarrollada por el sistema de software, que se ha utilizado en el recuento electoral.

El pulso para dar la vuelta a las elecciones se enfrenta a un tribunal de Pensilvania.- El presidente llevará el martes sus esfuerzos para anular la victoria del candidato demócrata a un tribunal en Pensilvania. El juez de distrito Matthew Brann, con sede en Williamsport, escuchará los argumentos en una demanda que la campaña republicana presentó el 9 de noviembre.

Georgia está cerca de completar la auditoría electoral y se solicita el recuento de Wisconsin.- Funcionarios en Georgia dijeron que una auditoría de las elecciones presidenciales estaba en camino de completarse el miércoles, mientras el presidente buscaba nuevos desafíos en Wisconsin y Pensilvania.

“EE.UU. ha protagonizado un golpe de Estado contra sí mismo y las consecuencias serán nefastas” opina el informe Keiser. Salvo el mandatario actual, los últimos seis presidentes se metieron en algún conflicto armado en otros países. Como la llegada de ese mandatario a la Casa Blanca “supuso un auténtico revés para la maquinaria de guerra”, por eso “tuvimos un intento de golpe de Estado” por parte del Partido Demócrata, que intentó deslegitimar su victoria en las elecciones.

Indra propone 600 despidos.- Indra Soluciones Tecnológicas de la Información (TI) ha planteado este miércoles una última propuesta de Expediente de Empleo, que pasa por unas 360 extinciones de contrato y más de 220 prejubilaciones, entre otras medidas, frente a los 1.036 despidos planteados inicialmente, según fuentes sindicales.

