Es el presidente más esotérico del mundo

Putin dio pleno apoyo a todos los budistas

Rindió un homenaje especial a Nicolái Roerich

Roerich buscó la manifestación del reino de Shambala

China buscó este reino sin éxito en Gobi para conquistarlo

Es un lugar santo vinculado con el mundo espiritual elevado

El Zar Nicolás II estuvo muy interesado por la sabiduría oriental

Nicolái Roerich creó la bandera de la paz como símbolo de unidad

También inspiró un pacto internacional para la protección de la cultura

Se han escrito tantas cosas contradictorias sobre el presidente de Rusia Vladimir Putin, que cuesta mucho trabajo hacerse una idea de la realidad. Unos dicen que es un contactado, otros que es un iniciado de una logia secreta, otros que se baña en sangre de venado para mantenerse fuerte y joven, otros que es un doble o clon y que hay varios ‘putins’, y que por eso su esposa no lo reconoció cuando hicieron un supuesto cambiazo, otros que está enfrentado con el gran Khan de Mongolia, pero la más grave de todas las acusaciones es que ha sido criticado por la muerte, desaparición y ataque a opositores políticos y periodistas críticos. El lado positivo es que defiende a la familia, cosa que echamos de menos en los políticos occidentales lacayos de Soros.

Incluso se ha hablado de una agrupación de hechiceras rusas que sazona sus sortilegios con loas al presidente para transmitirle sus poderes ‘sobrenaturales’. Se trata de un grupo de mujeres que practica el ocultismo y que entonan conjuros a mayor gloria del dirigente. Son tan devotas del mandatario que aseguran que se inmolarían por él. Las adoratrices de Putin no tienen ningún problema en participar en ceremonias esotéricas para hacer de él un hombre inexpugnable.

https://www.elnortedecastilla. es/sociedad/brujas-putin- 20190214110150-nt.html

Todas estas especulaciones lo han convertido en el presidente más misterioso del mundo y ha dado pábulo a imaginar todo tipo de cosas, porque don Vladimiro no lo pone muy fácil que digamos, ya que calla más que habla, y cuando habla, a veces lo hace con mucho misterio usando palabras ambiguas. A veces desaparece inexplicablemente y nadie sabe dónde se mete. En una ocasión volvió totalmente transformado a nivel espiritual igual que cuando Moisés bajó del Sinaí, con el rostro iluminado y con las tablas de la ley, o Napoleón salió transformado tras pasar una noche en la gran pirámide donde fue iniciado en los misterios de Egipto.

PRUDENCIA

Yo no sé los defectos que pueda tener este señor ruso, que se parece a mi abuelo materno, quizás con algo de genética eslava, pero hay que reconocerle una virtud que es su prudencia al hablar. Mide muy bien sus palabras antes de decirlas, y no suele soltar boludeces como otros políticos menos prudentes que él, que echan la lengua a pique con facilidad. A mi me gusta la virtud de la prudencia, aunque no siempre consiga practicarla.

Yo no sé quién lleva razón o si algunos tienen parte de ella, pero voy a dar opiniones basadas en hechos concretos, y no en especulaciones. Especular puede ser bueno cuando no tenemos información de un tema, y practicamos la técnica del “brain storming” o tormenta de ideas, pero especular demasiado puede llegar a convertirse en una auténtica locura de ideas contradictorias.

La verdad es que a mi no me cae mal del todo este personaje, aunque no idealizo a nadie, y pienso que ha sido maltratado por los medios occidentales, carentes de objetividad, a causa de la ‘ruso-fobia’ heredada de la guerra fría contra el comunismo, que hace muchos años que desapareció en Rusia.

NICOLÁI ROERICH

Un artículo escrito por Mehmet Sabeheddin de Melbourne, Australia, en el sitio web de ‘NewDawnMagazine’ nos da algunas pistas reales para hacernos una idea del personaje. Ya en octubre de 2000, el recién elegido presidente de la Federación de Rusia, rindió un homenaje especial a Nicolái Roerich, el artista ruso, explorador y místico, al que yo siempre he admirado declarando lo siguiente: “La vida de Roerich fue una vida increíble, una maravilla de creatividad y sorprendente ejemplo de cercanía espiritual que, tal vez no yace en la superficie, pero es, sin embargo, la cercanía espiritual la que une a todos los pueblos.”

https://www.newdawnmagazine. com/

Nikolái Konstantínovich Roerich (1874-1947) fue un artista ruso, filósofo, escritor, arqueólogo, viajero y persona pública. Pintó más de siete mil lienzos (muchos de los cuales se encuentran en galerías famosas por todo el mundo) y escribió más de treinta obras literarias.

También fue el inspirador del acuerdo internacional sobre la protección de las instituciones artísticas, científicas y monumentos históricos (el llamado Pacto Roerich), y el fundador del movimiento internacional de protección de la cultura.

Según el Pacto Roerich «Serán consideradas como neutrales y como tales respetadas y protegidas por las partes beligerantes, las instituciones de ciencia, de arte, de educación, de conservación de los objetos de cultura y misiones científicas. Con igual respeto y protección se tratará al personal de las instituciones arriba mencionadas, sus bienes y colecciones. Las instituciones, colecciones y misiones que se registren a base del Pacto Roerich serán diferenciadas con la bandera distintiva de ese Pacto (la Bandera de la Paz), lo que les otorgará especial protección y respeto por parte de los estados beligerantes y de los pueblos de todos los países signatarios del Pacto.»

EXPEDICIÓN A SHAMBHALA

Roerich es recordado hoy como un célebre pintor y ocultista ruso, cuyos intrépidos viajes a través de Asia Central acapararon la atención de la opinión pública occidental en los años 1920 y 1930. Roerich fue un gran seguidor y buscador de Shambala para retornar la piedra Chitamani. Prueba de ello fueron sus viajes por el norte de la India para buscar su ubicación geográfica y sus libros sobre la misma, entre los que destaca “Shambhalla, la resplandeciente”.

En el marco de las tradiciones budista e hindú, la joya Chintámani es una piedra mítica con capacidad para conceder deseos a quien la porta. En el budismo, la piedra la lleva Chenresig o Avalokiteshvara, bodhisatva de la compasión. También ha sido vista cargada en la espalda de Lung Ta, el caballo del viento.

La tradición budista sostiene que si se recita el mantra de Chintamani, uno obtiene la sabiduría de Buda, alcanza la capacidad para comprender la verdad acerca de Buda, y convierte las aflicciones en ‘bodhi’ o inteligencia. Se dice que esta piedra permite ver la sagrada comitiva de Amithaba en el lecho de muerte.

La ruta complicadísima de la expedición pasó por Sikkim, Cachemira, Ladak, China (Sinkiang), Rusia, Siberia, Altái, Mongolia, y Tíbet, y por regiones no investigadas del Transhimalaya. La investigación duró desde marzo de 1925 a mayo de 1928. La expedición llegó a ser un triunfo entre las investigaciones rusas de Asia Central.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Nikol%C3%A1i_Roerich

Pero Nicholái Roerich fue también un maestro de la “geopolítica espiritual” que buscaba establecer un nuevo país pan-budista, transnacional extendiéndose desde el Tíbet hasta el sur de Siberia, incluyendo el territorio gobernado por China, Mongolia, Tíbet y la Unión Soviética.

Este nuevo país fue concebido por Roerich como la expresión terrenal manifiesta del invisible reino de Shambhala, “El lugar santo, donde los vínculos del mundo terrenal se vinculan con los más altos estados de conciencia.” Este Proyecto Shambhala habría de establecer la Unión Sagrada de Oriente.

SHAMBHALA

¿Qué quieren que les diga? Yo he estado enamorado toda la vida de la sagrada utopía bendita de Shambhala, Sangrilá o el reino de Xanadú de Olivia Newton Jones, donde se harían realidad todos los ideales espirituales de la humanidad de paz, amor y armonía espiritual. ¿A quién no le gustaría un mundo ideal sin guerra, sin pobreza, sin enfermedad y sin muerte? Llegará, pero vamos a tener que luchar muy duro para conseguirlo, porque los opresores no se van a ir por las buenas.

En varias tradiciones espirituales, Shambhala es un reino mítico oculto en algún lugar, más allá de las montañas nevadas de la cordillera del Himalaya. Enrique Barrios, en su libro ‘Ami 3’, hace mención a Shambhala como una ciudad subterránea, en la cual se desarrollan trabajos para la evolución espiritual de la humanidad. Se sugiere que esta ciudad existe desde antes que se originara la vida en el planeta, y fue construida por los visitantes de las estrellas que luego dieron origen a la humanidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Shambhala

En 2012 se inauguró en Salou (España), en el parque temático “PortAventura Park” una montaña rusa llamada “Shambhala: Expedición al Himalaya”. La idea temática está inspirada en el reino imaginario de Shambhala, las montañas del Himalaya y Bután.

El actual Dalái Lama también cree en la existencia de Shambala según dijo durante una iniciación de Kalachakra en 1985 en la ciudad de Bodhgaya: “Aunque los que tienen una afiliación especial pueden realmente ir allí mediante su conexión kármica, sin embargo, Shambala no es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Sólo puedo decir que es una tierra pura, una tierra pura dentro del ámbito humano. Y a menos que uno tenga el mérito y la asociación kármica real, uno no puede llegar allí realmente.”

AGARTHA

Según la leyenda, Agartha es un reino legendario ubicado debajo del desierto de Gobi. La Logia Blanca de Agartha fue fundada hace unos quince millones de años sobre lo que era una isla en el mar de Gobi ―el actual desierto de Gobi― donde aterrizaron los Señores de la Llama, que eran semidioses procedentes del planeta Venus.

El Ejército Chino ha buscado sin éxito el reino de Agartha bajo el desierto de Gobi con el fin de conquistarlo militarmente, como hicieron con el Tíbet, pero está muy bien protegido. Rosalía Sanz dice con ironía que Aghartha es ‘Lagarta’, pero yo no lo creo.

Según Ferdinand Osendovski en ese reino interior no existen el mal ni el crimen, y está compuesto por una serie de poblaciones o ciudades que rodean al lugar central. Allí mora el Rey del Mundo Brahmatma, asistido por el Majatma (o ‘gran alma’, que predice los acontecimientos mundiales) y el Majanga (o ‘gran miembro’, que dirige la marcha de los acontecimientos mundiales).

Agartha está formada por varios continentes, océanos, montañas y ríos. Shambhala es su ciudad central. Habría unas cien colonias subterráneas debajo de la Tierra. Estas ciudades subterráneas han sido conocidas como la Red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente en las enseñanzas de Melquisedec. Cada ciudad tiene una población de medio millón de habitantes, pero Telos ―una de las ciudades de Agartha― está bajo el monte Shasta en California y tendría un millón y medio de habitantes.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Agartha

RAZAS HUMANAS

Existen diversas razas en Agartha, y los seres que la habitan pueden variar mucho en aspecto. Por ejemplo, por un lado, los habitantes de Agartha vendrían del continente de Godwana, ahora desaparecido. Gracias a las mediciones de las mareas realizadas por medio del Candelabro de los Andes, estos comprendieron que una catástrofe estaba a punto de azotar su tierra, y se refugiaron en inmensas galerías subterráneas, iluminados por una particular luz ―no un sol― que haría brotar las semillas, llevando consigo el bagaje de sus antiguos conocimientos.

En cambio, Brad Steiger, en su libro “La Tierra Hueca, mito o realidad” afirma que los más ancianos, una antigua raza muy inteligente y científicamente avanzada que pobló la Tierra millones de años atrás, y luego se mudó bajo tierra, eligió estructurar su propio ambiente bajo la superficie del planeta, y fabricar allí todas sus necesidades.

Los más ancianos son seres humanos extremadamente longevos, y antecesores del homo sapiens durante más de un millón de años. Los más ancianos permanecen generalmente a distancia del mundo de la superficie, pero de vez en cuando se han sabido ofrecer para aportar críticas constructivas.

Willis George Emerson, en su libro “El dios humeante” afirmó que los habitantes de Agartha viven entre 400 y 800 años, y que tendrían una altura de unos cuatro metros. Todos los escritores coinciden en que la tecnología de los habitantes de Agartha es muy avanzada, y que se comunican mediante telepatía.

Supuestos accesos desde la superficie de la Tierra. Las entradas hacia las galerías que llevan a Agartha estarían ocultas en lugares aislados para impedir el acceso a los curiososque no estén preparados. Muchas se encontrarían escondidas debajo de las aguas de los océanos, lagos, o en pendientes de alta montaña.

Habría algunas también en: la selva amazónica (las cuales estarían vigiladas por indios nada amistosos), Siberia (Rusia), el desierto de Gobi, entre las patas de la Esfinge de Gizhé (en Egipto), la Cueva de los Tayos (Ecuador), la cordillera del Himalaya en Tíbet y la cordillera de los Andes (entre Argentina y Chile).

LEYENDA

Según Mipham (escritor tibetano, 1846-1912), en su Gran comentario sobre el Kalachakra, el reino de Shambala se encontraría al norte del río Sita, y estaría dividido por ocho cadenas de montañas. El palacio y la ciudad de Kalapa de sus gobernantes estaría edificado en la cumbre de una montaña circular llamada Kailasa, en el centro del país. El primer rey de Shambala se llamaba Suchandra y decía ser una emanación de VashraPani. Existe una leyenda de que habría vivido en la época de Buda.

En el día de la luna llena del tercer mes, en la estepa de Dhanyakataka, en el sur de la India, ante una reunión de innumerables bodhisattvas, dakas, dakinis, dioses, magos blancos e iakshas (gnomos), el Buda enseñó la doctrina Kalachakra a petición del rey Suchandra. Cuando volvió a Kalapa, el rey Suchandra construyó un mandala tridimensional de Kalachakra.

Se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y de maldad, y todo esté perdido, el rey de Shambala, Rudra, saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar y repeler la maldad y comenzar una nueva era de pureza.

Según otros budistas, en Shambala habrá 32 reyes, que reinarán cada uno durante cien años. Durante el reinado de Rudra Chakrin en Shambala, el 32º, el mal atacará a Shambala con un ejército enorme, equipado con armas terribles. En la última y gran batalla del bien contra el mal, el 32º rey de Shambala, Rudra Chakrin, detendrá a todos aquellos que experimenten la maldad. Esta leyenda se parece al mito hindú del Kalki avatar.

PROYECTO EUROASIÁTICO

Desde los primeros días de su primera presidencia, Vladimir Putin, ha trabajado sin descanso para sentar las bases de una alianza euroasiática. Apenas semanas después de pagar tributo a Nicholái Roerich, Putin dijo a un foro internacional que, “Rusia siempre se ha percibido a sí misma como un país euroasiático.”

Después, en 2001, Rusia y China, junto con los estados de Asia Central, fundaron la organización política, económica y militar euroasiática que hoy conocemos como la Organización de Cooperación de Shanghai.- Mongolia, Pakistán, Irán y la India, tienen todo el interés expresado en formar parte del grupo.

En el periodo previo a su elección para un tercer mandato como presidente de Rusia, Putin expuso su visión eurasiática en una serie de artículos ampliamente publicados. Nicholas Roerich fue presentado a la leyenda budista de Shambhala mientras trabajaba en el primer templo budista jamás construido en Europa, en San Petersburgo, la capital imperial de Rusia.

El zar ruso Nicolás II, aunque un cristiano devoto y cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa, tenía un profundo interés por el misticismo y la sabiduría oriental. En varias ocasiones el gran Zar de Rusia recibió al monje budista Dorzhiev, asegurándole que, “Los budistas en Rusia pueden sentirse como si estuvieran bajo el ala de un águila poderosa.” La construcción del templo budista de San Petersburgo se inició en 1913, coincidiendo con el 300º aniversario de la dinastía Romanov.

Ese mismo año el Lama Dorzhiev, un amigo de Nicholas Roerich y George Gurdjieff, escribió que Rusia estaba a punto de cumplir el viejo mito mesiánico budista de Shambhala con la fundación de un gran imperio budista en el Este.

APOYO AL BUDISMO

Cien años después, en 2013, el presidente Putin, siendo nativo de San Petersburgo, prometió apoyo al 100% para los budistas de Rusia. En declaraciones durante una visita a la república rusa Buriatia, Putin dijo que estaba orgulloso de que Rusia fuese el único país de Europa donde el budismo es reconocido oficialmente como religión tradicional.

http://www.budismo.com/ noticias/nota142.php

El presidente calificó el budismo como una doctrina humanista, basada en el amor al prójimo y a la patria. Dijo que “el budismo desempeña un papel notable en la vida de Rusia” y prometió a los budistas su apoyo personal y también del Gobierno y de las autoridades locales.

“Ustedes siempre han ayudado a la gente, tanto en los tiempos buenos como en los malos, en particular, durante la primera y la segunda guerra mundial”, agregó el presidente al visitar el principal monasterio budista de la República.

Yo fui Lama Rimpoché en otra vida y llevo en la sangre el amor a la espiritualidad del continente asiático. Me emocioné profundamente con la serie de “La Ruta de la Seda”, me emociono cuando veo el Monte Meru o Kailash, me emocionan los paisajes del Himalaya, y me emociona la filosofía oriental.

Mi amor a Asia es espiritual, y no tiene nada que ver con el actual materialismo chino o de otros países asiáticos que se han convertido a la religión del dinero. También recibí la iniciación de Kalachakra. Recuerdo que ETA se acabó después de que unos lamas hicieron el ritual de Kalachakra en San Sebastián. Así funciona esta magia espiritual maravillosa.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)