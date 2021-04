Las asociaciones Amigos de la Alcazaba y Bicentenario de los Coloraos se congratulan por las medidas adoptadas por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Almería

Piden al Ayuntamiento “que atienda las razones y demandas ciudadanas y abra un proceso de participación”

Las asociaciones Amigos de la Alcazaba y Bicentenario de los Coloraos se congratulan por las medidas adoptadas por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Almería sobre la paralización cautelar del posible traslado del Monumento de los Mártires de la Libertad de la Plaza de la Constitución a otro emplazamiento, a fin de evitar los daños irreparables que supondrían el traslado del monumento. El recurso ha sido presentado por el letrado D. Enrique Ruiz Guerrero.

Esta medida judicial se suma a la que ya dictó el 18 de noviembre pasado el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía sobre la paralización cautelar de la modificación puntual 64 del PGOU de Almería, que suponía la retirada del arbolado existente de la Plaza de la Constitución, demanda también presentada por Amigos de la Alcazaba.

En el auto de 27/04/21 el Tribunal indica en el apartado 3º de su auto que:

“en el caso de autos, solicita la recurrente la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, el acuerdo adoptado en fecha de 17 de agosto de 2020 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería, consistente en el Proyecto de Ejecución de las obras de urbanización de la Plaza de la Constitución, por entender que la ejecución de dicho Proyecto podría afectar a la columna conmemorativa comúnmente conocida como “El Pingurucho”, pues su traslado al Parque Nicolás Salmerón supondría trocear dicho monumento, pudiendo ocasionar daños materiales severos e irreparables, lo que determinaría la posibilidad de que el presente recurso pudiera perder su finalidad legítima. La Administración demandada, por su parte, no se opone a la medida cautelar interesada.

Ponderados todos los intereses en conflicto, ha de accederse a la suspensión de la ejecución de la resolución administrativa impugnada, pues de seguir su curso el procedimiento administrativo causaría perjuicios a la asociación recurrente pues, como acredita mediante el informe pericial acompañado a su escrito de interposición del presente recurso, el traslado previsto supondría trocear un monumento monolítico de mármol, con los consiguientes perjuicios que de esta acción se pudieran derivar, y que podrían llegar a ser irreparables; por el contrario, la suspensión del acto administrativo impugnado no produce perturbación grave de los intereses generales o de tercero, pues en caso de no prosperar el recurso, simplemente se produciría un retraso en el cumplimiento de la resolución administrativa. Pero es que a mayor abundamiento, y tal como admite la corporación demandada, en fecha de 21 de abril de 2021 se ha emitido informe por parte del Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio, del Área de Urbanismo e Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo que, contando con la aprobación de la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, considera que no existe inconveniente para acceder a la suspensión interesada, pues las obras en cuestión requerirán la previa tramitación de un expediente de contratación cuyo inicio a día de hoy no se ha previsto”.

Desde que el Ayuntamiento de Almería anunció su proyecto de remodelación de la Plaza Vieja, Amigos de la Alcazaba manifestó que esta necesaria reforma no podía suponer en modo alguno la eliminación del Pingurucho de los Coloraos y el arbolado. Ante la imposibilidad de diálogo con el Ayuntamiento de Almería, desde entonces ha presentado diversas alegaciones por escrito, ha promovido recogida de firmas y actos de protesta, y ha recurrido a los tribunales, habiendo conseguido en las dos ocasiones en que lo ha hecho la Justicia atendiera las demandas presentadas de adopción de medidas cautelares hasta la resolución del asunto.

Amigos de la Alcazaba considera que la Plaza Vieja es uno de los espacios más antiguos de la ciudad, en pleno Casco Histórico, un lugar muy especial para los almerienses, y por ello es conveniente que atienda las razones y demandas ciudadanas y abra un proceso de participación donde vecinos, actores de la sociedad civil y representantes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Almería puedan consensuar una necesaria reforma de la Plaza de la Constitución que respete los valores de nuestro patrimonio histórico y dignifique la singularidad de nuestro Casco Histórico.