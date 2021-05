El Centro Provincial de la Mujer ha formado a las personas voluntarias de Cruz Roja que estarán en la carpa para la atención al público durante los conciertos de máxima afluencia

Una edición más, y ya van tres, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) colaborará con el Cooltural Fest para la habilitación de un Punto Violeta en los conciertos de máxima afluencia que se celebren en el recinto ferial. Este espacio contará con la campaña de sensibilización y concienciación contra las violencias machistas, en concreto, contra los abusos y agresiones sexuales ‘Diviértete con respeto. Solo sí es sí’, que incluye cartelería, abanicos, pañuelos y una carpa morada con documentación con el objetivo de que sean espacios libres de violencia sexual y violencia machista. El Punto Violeta será atendido por el personal voluntario de Cruz Roja Juventud formado por el Centro Provincial de la Mujer en igualdad, violencia de género y atención psicosocial a mujeres que hayan sufrido una agresión.

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María Montagut, ha destacado que “los Puntos Violeta son espacios en los que se sensibiliza al público, se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión de carácter machista o LGTBfóbico. Su finalidad, por lo tanto, es la de concienciar, prevenir y disfrutar del ocio, en especial del ocio nocturno, con respeto hacia las mujeres mediante estos lugares libres de acoso y agresiones machistas”. En este sentido, ha señalado que “desde el Punto Violeta no se atiende únicamente a mujeres víctimas de agresiones machistas, sino a otras mujeres y hombres que conocen la existencia del punto y desean ser informadas y colaborar con la prevención de este tipo de agresiones”.

Como consecuencia de la situación por el COVID-19, el Cooltural Fest se reorienta a un ciclo de conciertos que tendrá lugar del 30 de mayo al 12 de septiembre, teniendo su epicentro en la celebración de 20 grandes espectáculos en el recinto ferial. El Punto Violeta, que estará coordinado por el Centro Provincial de la Mujer de Almería y Cruz Roja Juventud, estará presente en todos los grandes conciertos que tengan lugar en el recinto ferial: Skorzo (4 de junio), Carlos Sadness (5 de junio), Martita de Graná (10 junio), Martita de Graná (11 junio), Juancho Marqués (12 junio), Shinova (19 junio), Amaral (20 de junio), Iván Ferreiro (2 de julio), Miss Caffeina (7 de agosto), Nil Moliner (8 de agosto), Love of Lesbians (15 de agosto) y Fuel Fandango (10 de septiembre).

María Montagut ha recordado que “el Centro Provincial de la Mujer ha atendido a un total de 105 víctimas de violencia sexual en la provincia de Almería durante 2020 a través del Servicio de información jurídica, asistencia legal y atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual, lo que supone un aumento de casi el 35% (34,61%) con respecto a 2019, cuando se dio apoyo a 78 mujeres. En concreto, de las 105 víctimas que han recibido asistencia 25 acudían por primera vez al IAM en busca de ayuda, un 23,80% del total, y 80 eran usuarias con entrada en periodos anteriores. Además, se ha dado cobertura a sus familias”. “Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de actuar para prevenir las agresiones, así como para acompañar a las víctimas y facilitarles la ayuda necesaria”, ha concluido.

Por su parte, el técnico provincial del departamento de Infancia y Juventud de Cruz Roja Germán Martín ha subrayado que “el Punto Violeta es una seña de identidad ya consolidada dentro de las actividades que viene realizando Cruz Roja Juventud en toda España y para nosotros es fundamental poder actuar directamente con los y las jóvenes de Almería no solo facilitando información acerca de cómo actuar o prevenir una situación de violencia de género, sino en la atención a esas mujeres que hayan podido sufrir una agresión; por eso, queremos recalcar la importancia de estos espacios seguros en contextos de ocio, donde dar una atención integral a todas las mujeres que lo necesiten”.

Mientras tanto, el director de Cooltural Fest, Diego Ferrón, ha apuntado que “Cooltural Fest – Music for all es un festival de música independiente de nivel nacional que busca la plena inclusión y apuesta por la vertiente de cambio social y el compromiso por el respeto a la diversidad y la igualdad, así como por la erradicación de la violencia contra las mujeres, en la sociedad en general, y en los contextos musicales y de ocio, en particular. Además, Cooltural Fest está comprometido con la lucha por la igualdad y la no discriminación por cuestiones de sexo y/o género y, por ello, en 2019 elaboró un manifiesto contra el acoso sexual y la violencia machista contra las mujeres, con la exigencia, garantía y compromiso de conseguir un festival libre de cualquier tipo de actitud, agresión y violencia contra las mujeres”.