Nadie puede ocultarse de sí mismo

Nacer implica una bravura natural

La virtud es la fuente de donde brota el honor

Esto escasea hoy en una sociedad mercantilista

En el rastro “se revenden conciencias y se compra la piel”

La falta de autoestima produce seres humanos ‘rastreros’

Un ser humano entra en deshonor cuando no hace lo correcto

El honor es escaso entre los mercaderes y abundante entre los militares

El sentido del honor implica una conciencia de la dignidad y de la valía personal

El honor se basa en la integridad, la caballerosidad, la justicia, la honradez y el respeto

Miski Liu Suria, sáb 10 jul 21 (Bahía del Palmer, Portus Magnus).- “Una, dos y tres lo que usted no quiera para el Rastro es.” De esta forma comenzaba una canción de Patxi Andion en la década de 1970, que hacía referencia a este mercadillo madrileño del barrio de Lavapiés que empezó de forma semi-clandestina allá por el año 1740 y en donde se comercializaba con todo tipo de artículos de segunda mano. Esta canción caricaturizaba esta sociedad mercantilista en la que vivimos, donde mucha gente intenta vender su alma al diablo.

“Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Se revenden conciencias, se recompra la piel, y como se descuide, le compramos a usted. Nos vendemos de cara, le compramos a usted, y si quiere dinero se lo damos también: usted paga primero y nosotros después. Si usted quiere engañarnos nos dejamos en en, usted salva su ego y nosotros la piel. Usted se va contento y nosotros ya vé, nos pagamos la cena con el ego de usted.”

El Rastro de Madrid es un mercado al aire libre, originalmente de objetos de segunda mano, que se monta todas las mañanas de los domingos y festivos en un barrio castizo del centro histórico de la capital de España. Nació hacia 1740 en torno al “Matadero de la Villa”, ocupando las aceras de la cuesta de Ribera de Curtidores del barrio de Lavapiés, como un mercadillo semi-clandestino de venta de objetos usados llamados ‘baratillos’.

DEFINICIÓN

Un ser humano entra en deshonor cuando no hace lo correcto, como dice la Ley Natural. El honor es una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo, así como la gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas. Hacer lo correcto se basa en el principio de no desear para el otro lo que no desees para ti, así como en no mentir, no robar, no matar, etc.

En la actualidad, el derecho al honor, es objeto de protección jurídica tanto en las distintas legislaciones nacionales como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 12 se dice que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

El honor está asociado a otros derechos, como los relativos a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar (incluyendo el derecho a la protección de datos), y sobre todo al concepto de dignidad humana. Una persona honorable es una persona honrada. La honradez es la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. Sinónimos de honor son la honra, la dignidad, la conciencia, el pundonor y la estima. Por el contrario el deshonor es la pérdida del honor que supone una afrenta o una deshonra.

El honor es consecuencia de la excelencia que el otro tiene, en principio por ser humano; y se le deshonra al privarle de la dignidad por la que tiene ese honor, lo cual se produce ciertamente por palabras, obras y omisiones. Se deshonra a alguien cuando se da a conocer lo que es contrario a su honor, y esto acontece por medio de signos; y entre los signos son principales las palabras, utilizadas para expresar los conceptos del espíritu. Se trata entonces de ofender, mediante palabras, el honor de otro. Además, uno deshonra a otro por hechos, en cuanto sus actos realizan o significan lo que está en contra del honor. Pero los actos, en este caso, son tan significativos como las palabras.

EL HONOR DE LOS SAMURAIS

El sentido del honor, que implica una conciencia de la dignidad y de la valía personal, no podía faltar en la lista del camino de los guerreros samuráis llamado ‘Bushido’. Nacer implica bravura según Antonio Arjona. “En la mente de todo ser humano reside el amor al honor, pero poco se imagina él que lo verdaderamente honorable se encuentra dentro de él mismo, y no en ninguna otra parte. Nunca condenes a los demás, ocúpate de si tú estás a la altura de tus propios principios” según el libro de Inazo Nitobe llamado ‘Bushido’ (1905).

El honor no surge de ninguna condición, sino que su existencia depende de que cada uno desempeñe bien su papel. Tokugawa Iyéyasu (1543-1616), guerrero samurái y reconocido como el mayor estadista japonés de la época, destaco: “permanece siempre atento a tus propios defectos. La templanza es la base de una vida larga”. Nacer impaciente desequilibra.

https://es.linkedin.com/pulse/ bushido-sexta-virtud-el-honor- nadie-puede-ocultarse-de- antonio-arjona

La virtud es la fuente de donde brota el honor según el dramaturgo Christopher Marlowe. La mayor virtud del ser humano es tal vez la curiosidad, según Anatole France. La voluntad de aceptar la responsabilidad de nuestra propia vida, es la fuente de la que brota el respeto a uno mismo, según Joan Didion.

EL HONOR MILITAR

El honor es escaso entre los mercaderes y abundante entre los militares. El estamento social que más cultiva el sentido del honor es el militar, aunque el concepto se aplica de manera diferente que en la sociedad civil. En las Fuerzas Armadas el honor adquiere relevancia especial, por tratarse de personal que tiene la misión inmediata de salvaguardar los intereses de la patria, la integridad del territorio y la soberanía de la nación.

El honor militar es una cualidad moral que nos impulsa a realizar el más estricto cumplimiento de nuestros deberes ante los semejantes y ante nosotros mismos. Es base de la disciplina que rige las actividades de todos los seres humanos, cualesquiera que sean las clases sociales a que pertenezcan.

Es un sentimiento inspirado en la lealtad que nos lleva a demostrar una conducta coherente con los principios propios del Ejército, y nos guía al más exacto cumplimiento del deber y a la excelencia profesional. La virtud, la honestidad y el respeto al prójimo son frases que se deben renovar en forma constante para bien propio y satisfacción de los demás.

El militar encuentra en su propio honor el estímulo necesario para cumplir con sus deberes, en concordancia con los preceptos estipulados en sus leyes y reglamentos que rigen los institutos armados. El honor, la justicia y la moral son bases de la disciplina que norma la conducta de los militares, tanto en el desempeño de sus servicios como en las relaciones familiares y sociales.

El honor es un valor esencial para el militar porque actúa como guía de su conducta y como motor que le impulsa a obrar siempre bien en el cumplimiento del deber. Implica la coherencia entre lo que se debe hacer y lo que se hace. Se reconoce, por tanto, en las obras, más que en las palabras.

Actuar con honor significa comportarse con rectitud en toda circunstancia, por encima de intereses y dificultades, con autenticidad y nobleza, demostrando una actitud ejemplar, sobre la que se cimentará el prestigio y la buena reputación. El honor se basa y fundamenta en una conciencia bien formada, en la que se cultivan con esmero otros muchos valores como la integridad, la caballerosidad, la justicia, la honradez y el respeto a la dignidad propia y ajena.

NOTICIAS DEL RESETEO

Informe de inteligencia.- Es posible que el evento de redención no ocurra de la manera en que espera la mayoría. Los rumores incluso sugieren que las predicciones y retrasos constantes estarían diseñados para mantener a todos en el juego, y posiblemente involucrarse más para distribuir la riqueza tanto como sea posible, y crear un ejército de seres humanitarios en el futuro.

Las fuentes afirman que la aplicación mundial de la moneda digital sería el siguiente paso hacia la transición al Sistema Financiero Cuántico (QFS). Los países ya están almacenando monedas extranjeras en preparación para esta transición, ya que se requerirán activos para respaldar la moneda digital. Los bancos de China acumulan un récord de mil millones de dólares en divisas extranjeras.

Todos los países comenzarán a adoptar la idea de la moneda digital esencialmente abandonando el sistema fiduciario y compitiendo con la criptomoneda. Entre los primeros países en aplicar la moneda digital estarán EE.UU. y China. Una vez que EE.UU. y China apliquen la moneda digital, el resto del mundo lo seguirá.

Lo más importante es observar países como Irak, Zimbabwe y Vietnam. Una vez que estos países apliquen su propia moneda digital, veríamos una tasa revaluada basada en los activos de estos países. Las fuentes creen que aquí es cuando comienza el evento de canje de divisas.

https://dinarchronicles.com/ 2021/07/10/dinar-chronicles- exclusive-rv-gcr-intel-full- report-1/#

NOTICIAS BREVES

Descubren una estafa de minería cripto que implica a casi cien mil usuarios Android.- La empresa de seguridad Lookout, con sede en California, publicó un informe el viernes anunciando el descubrimiento de una importante estafa dirigida a los dispositivos Android.

https://es.noticias.yahoo.com/ descubren-estafa-miner%C3%ADa- cripto-implica-102418349.html

Un estafador de bitcoines pasará quince años en la cárcel tras engañar a 3.500 personas.- Roger Nils-Jonas Karlsson, un ciudadano de Suecia, ha sido condenado a 15 años de cárcel tras declararse culpable el pasado 3 de marzo de los cargos de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero después de estafar a 3.575 personas por más de 16 millones de dólares.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11318613/07/21/Un- estafador-de-bitcoins-pasara- 15-anos-en-la-carcel-tras- enganar-a-3500-personas.html

Detectan mosquitos contagiosos.- En al menos siete estados de EE.UU. –Arizona, Arkansas, Colorado, Illinois, Iowa, Massachusetts y Nueva York- se han detectado mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental, que es capaz de paralizar a las personas.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/397426-eeuu- detectar-portadores-virus- paralizar-humanos

Un gato sobrevive entre los escombros del edificio derrumbado en Miami.- Después de 16 intensos días de búsqueda entre los restos del edificio que se derrumbó en Miami la madrugada del 24 de junio, un gato ha sido encontrado con vida y ha regresado con su familia. El felino negro se llama Binx y fue visto vagando cerca de los escombros de Champlain Towers, en Surfside y llevado al grupo de rescate Kitty Campus.

https://www.antena3.com/ noticias/mundo/gato-sobrevive- 16-dias-escombros-edificio- derrumbado-miami_ 2021071060e9f60542ba6c000146f8 48.html

Crean una tela capaz de enfriar el cuerpo.- Científicos chinos han diseñado una tela capaz de enfriar el cuerpo en casi cinco grados centígrados, y planean en un futuro lanzar su producción en masa, informa Science. Dos ingenieros crearon un tejido que utiliza enlaces químicos para absorber el calor corporal y volver a emitir su energía al espacio como la radiación infrarroja media (MIR).

https://actualidad.rt.com/ actualidad/397440-crear-tela- enfriar-cuerpo

El cerebro de los ancianos memoriza información como el de personas más jóvenes.- El cerebro de los así llamados ‘súper ancianos’ (‘super-agers’, en inglés), personas cuyas capacidades cognitivas no empeoran pese a su edad avanzada, es capaz de memorizar información con la misma facilidad que el cerebro de jóvenes de 25 años, según ha podido comprobar un grupo de científicos del Hospital General de Massachusetts (EE.UU.), que publicaron el pasado 30 de junio los resultados de sus hallazgos en la revista Cerebral Cortex.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/397311-cerebros- super-agers-memorizar-joven

China planea neutralizar un asteroide con 23 cohetes.- Unos científicos del Centro Nacional de Ciencias Espaciales de China proponen desviar el asteroide Bennu, que se acercará a la órbita dentro de unos 150 años, con la ayuda de un enjambre de 23 cohetes Larga Marcha 5, cada uno de 992 toneladas. Las naves tardarían unos tres años en llegar hasta el asteroide.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210710/china-planea- neutralizar-un-asteroide- potencialmente-peligroso-con- 23-cohetes-1113997547.html

Bezos contra Branson.- El extravagante magnate británico y fundador de la compañía Virgin Galactic, Richard Branson, anunció que volará al espacio el 11 de julio a bordo del avión VCC Unity. De esta manera, busca robarle la gloria a Jeff Bezos, cuyo primer vuelo está programado para el 20 de julio.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210710/bezos-vs-branson- quien-ganara-la-carrera- espacial-de-los- multimillonarios-1113994839. html

La competencia entre las empresas de turismo espacial Virgin Galactic y Blue Origin alcanza su punto más álgido con sendos vuelos altamente simbólicos programados para los días 11 y 20 de julio. En ese naciente mercado, ambas compañías se han colocado en el negocio de los vuelos espaciales cortos, que ofrecen solo unos minutos de ingravidez a los pasajeros.

https://es.noticias.yahoo.com/ batalla-espacial-virgin- galactic-blue-155316284.html

LOS BELLOS DURMIENTES DEL BOSQUE

El papel de los ‘durmientes’ por Jennifer Crokaert.- Muchos están en crisis, lo que puede resultar doloroso. Ves la verdad desnuda de la ‘realidad’ tal como se presenta en esta matrix, y también se te presenta la verdad de ti. La diferencia entre las ‘verdades’ externas e internas es desgarradora.

Muchos ya no saben a dónde acudir, en quién confiar, cómo hacer frente y cómo continuar. Esta es la noche oscura del alma de la humanidad, y ustedes, los trabajadores de la luz, están soportando gran parte del dolor y la tensión que otros actualmente no pueden. Su aparente incapacidad para procesar lo que está sucediendo no es terquedad, ignorancia o arrogancia. Es parte del plan divino. Este proceso de evolución tiene que despojarnos de todo todo lo asociado con todas las mentiras y distorsiones del pasado. Es parte del proceso de reequilibrio y no se puede apresurar ni evitar.

Aquellos que todavía parecen dormir también están desempeñando su valioso papel. Es por ellos que la profundidad de la ilusión está saliendo a la luz. Si todo se hubiera movido hace seis meses, piense en lo que no habría estado expuesto para ser limpiado y purificado. Imagínese las implicaciones de eso dentro de diez años.

El tiempo es un factor importante en este proceso de limpieza, ya que permite manifestar el mundo físico. Ralentiza lo conocido e instantáneo, a una densidad que se puede ver, vivir y transformar. Ustedes, como colectivo, que incluye tanto a los llamados despiertos como a los dormidos, se han asegurado de que el fondo del barril se haga visible; eso tenía que lograrse y la ralentización del proceso fue crucial para garantizar que la luz brillara en los rincones más oscuros.

Cuando ocurran las revelaciones, el cambio será más rápido de lo que imaginas, porque la población que apareció durmiendo, sólo estaba esperando. Ellos también estaban cumpliendo con los contratos de su alma.

Por esta razón, los sentimientos de animosidad, enojo, resentimiento o arrogancia hacia sus hermanas y hermanos que parecen ‘dormir’ están fuera de lugar y lo mantienen encerrado en una mentalidad de ‘ellos contra nosotros’, una falsa rejilla de guerra, una fea aspecto del ciclo pasado. Todos ustedes son uno y todos son vitales.

Este proceso es una evolución, no una victoria. Más específicamente, es una implicación. Es una reorientación de lo externo a lo interno, del poder otorgado al poder poseído, del esclavo al soberano. Mire adentro para reclamar su soberanía, su conocimiento divino y su Esencia Divina.

El fruto y la semilla de tu Divina Esencia es el amor, la compasión, la bondad, la paciencia, la gratitud, la humildad, la colaboración y el compartir. No mires afuera a los demás, esperando el cambio, el alivio. Eso es tan inútil como ver cómo se seca la pintura. Es un desperdicio de la potencia divina de este momento. Vuélvete hacia adentro, domina las cualidades de Tu Divina Esencia viviéndolas todos los días, tanto como puedas, y crearás el punto de ruptura cuántico que buscas. La verdad está dentro de ti.

http://jennifercrokaert.com/ yeshi-the-role-of-the- sleepers/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/yMKx25wFfYA

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)