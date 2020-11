Las cifras oficiales acaban de anunciar esta verdad ineludible. El pueblo argelino rechazó el proyecto de revisión constitucional por el boicot de una mayoría abrumadora (76,6%). Según las cifras oficiales, solo el 23,7% fue a los colegios electorales. Los tradicionales bastiones electorales del partido único (en las regiones meridionales), que entonces estaban sujetos al dictado de ciertos sistemas feudales locales, boicotearon el proyecto. Círculos extraoficiales vinculados a los barones del régimen hablaron de una participación de apenas el 6%. En resumen, este referéndum consultivo, que ha querido, con la elección-designación del 12 de diciembre de 2019 de Abdelmadjid Tebboune, vender una “nueva Argelia”, absorber el potencial de movilización de Hirak y salvar el sistema creando una nueva base social es una verdadera bofetada a todos los diseñadores y arquitectos del sistema argelino.

Para Fatiha Benabbou, una conocida constitucionalista de Argel, “rechazado por el pueblo, el proyecto de revisión constitucional debe ser abandonado”. Pide a las autoridades, a través de la persona de su presidente, “que hagan una lectura política de los resultados del referéndum sobre el proyecto de revisión de la Constitución”. La cuestión de la legitimidad es más importante que la de la legalidad. Jurídicamente, no hay ningún texto que se refiera al umbral de participación que debe alcanzarse para validar el proyecto. El régimen y sus partidarios han aprovechado esta laguna para forzar el proyecto de revisión y, contra toda expectativa, proclamar resultados surrealistas. De un electorado compuesto por 23.583.000 votantes inscritos, solo 5.586.259 expresaron su opinión sobre el proyecto de revisión constitucional, de los cuales el 33,80% votó en contra. Para todos los observadores de la escena política, esta imposición por la fuerza consagra “la falta de respeto y la violación sistemática de los derechos políticos y humanos”. Prevén una aceleración de la crisis del sistema. El Presidente, evacuado urgentemente en un avión privado francés a un hospital de Colonia y luego a Berlín, aquejado de una enfermedad crónica y sufriendo de Covid-19, sale de las elecciones muy debilitado políticamente, ya que todavía estaba marcado por una gran falta de legitimidad. Los que toman las decisiones del régimen están entre la espada y la pared. Han agotado todas las posibilidades de mantener el poder con un mínimo de consenso.

La energía empleada para capturar o reprimir el potencial de radicalismo de los Hirak ha sido un completo fracaso. El rechazo de la propuesta de revisión constitucional es un lamentable revés. El poder ya no tiene los medios para mantener su ascendencia sobre la sociedad. Como en los oscuros años de plomo, proporciona soluciones de seguridad a los problemas políticos de la sociedad. Cuando la sociedad argelina tiene fiebre, el termómetro debe romperse. El poder, con las reclasificaciones, eliminaciones y ajustes de cuentas, se ha endurecido en el núcleo más duro del estado mayor del ejército y los servicios de seguridad. La gestión de la realidad del poder se basa en la represión brutal y la paranoia de la mano extranjera. Como afirma un renombrado politólogo argelino: “Es la pérdida del sentido de la realidad por parte del poder, su pérdida de toda la pericia e ingeniería política. Incluyendo en la represión”. Explica que el endurecimiento de este núcleo duro, “ya no conoce ni siquiera las líneas rojas para su supervivencia, como la tentación de acabar con el multipartidismo de fachada que participa en su regeneración”. Esta es la única opción que los diseñadores de los apologistas del régimen argelino, han encontrado frente a las sacudidas del Hirak.

El presidente mal elegido es solo una hiperconcentración de este endurecimiento del núcleo residual del poder de Bouteflika, en su única opción represiva. Tebboune encarna esta depreciación de la naturaleza del poder, dice Ali Bensâada que se expresa por ejemplo, en toda una gesticulación “que moviliza los medios reales del Estado, contra un simple periodista cualquiera que sea su talento”.

¿Cuál es la situación política ahora, después de este referéndum?

Es mejor no tener ninguna ley que tener una que divida”, como ya ha dicho un constitucionalista. Por medio del voto en contra o la abstención, la Constitución es ilegítima. De hecho, es obsoleta, porque fue rechazada por el electorado, es decir, por la gente que votó con los pies el 22 de febrero de 2019. La cuestión de la legitimidad está en el centro de la crisis política. Usar una Constitución que no tiene el consentimiento del pueblo es poner un cauterizador en una pata de palo. Su peligrosa vocación no será la de construir un consenso sobre cuestiones fundamentales, sino la de poner en tela de juicio la unidad del pueblo. El artículo 209 de la Constitución es claro y establece que cuando la Constitución es rechazada por el pueblo, se convierte en nula y sin efecto. Los resultados oficiales sorprendieron por su brutal verdad, aunque todavía están lejos de la verdadera realidad. Sin embargo, no revelaron todos sus secretos. El sistema no nos ha acostumbrado a tal transparencia. ¿Hay algún motivo oculto? Es obvio. ¿Debilitar a un presidente enfermo y potencialmente impotente, empujarlo por la puerta? Algunos piensan que ya estamos en la era post-Tebboune. Ha comenzado la zarabanda de consultas de personalidades nacionales por parte de los responsables de la toma de decisiones. ¿Buscarían una vez más un salvador, en lugar de dejar que este pueblo, que ha demostrado mil veces su madurez política, decida su propio destino nacional?

El movimiento popular nació el 22 de febrero de 2019 y ha sufrido toda la fuerza de una pandemia que el gobierno ha utilizado para tratar de superar su radicalismo ascendente. Acaba de perder una figura carismática, en la persona de Lakhdar Bouregâa, héroe nacional de la guerra de liberación y oponente irreductible del sistema desde el comienzo de la independencia en 1962. Encarcelado a la edad de 86 años en el punto más álgido del Hirak, acaba de morir, superado por la epidemia de Covid-19. Hirak se ha retirado, pero ha echado profundas raíces en la sociedad y en los más profundos recovecos del país. Los lemas de Hirak, a pesar de sus limitaciones, impregnan el movimiento dinámico en los cuatro rincones del país, en Bordj Bou Arreridj, Béni Ourtilane, Akbou, Tazmalt, Béjaia, Ghardaia, Tizi Ouzou, Biskra, Oued Souf y en todas partes de Argelia. Es absolutamente necesario hacer de esta práctica de lucha una práctica a largo plazo para que pueda dar lugar al nivel requerido de conciencia política.