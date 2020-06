Éste es el año del gran despertar

Alcanzará su esplendor en el 2024

Estamos desenredando años de caos

Riqueza no es lo mismo que abundancia

Esto será una gran revelación apocalíptica

La demolición del viejo sistema es una purga

La abundancia viene de la confianza en el corazón

Este año de 2020 contiene el potencial de una gran revelación, un gran despertar y un gran despliegue que desencadenará un gran reajuste financiero y económico, según el informe de Magenta Pixie y Los Nueve sobre “El gran reajuste financiero y económico de 2020” que será una redistribución mágica o sincronizada.

El punto de nexo actual es el año 2020, porque éste es el año en que el reajuste financiero se hace evidente por primera vez en la mente y en el corazón de los pueblos de la Tierra en el punto de alta masa crítica, pero muchos sistemas, subsistemas y sistemas soberanos individuales, dentro del sistema mundial, no se mostrarán hasta el año 2024.

Debido a la elevación de la polaridad y al cambio dimensional que se conoce como ascensión, la energía es propicia para muchos cambios en el sistema. Uno de estos sistemas que cambiará es el sistema financiero y económico.

Se ha profetizado mucho con respecto a este reajuste financiero y económico, pero queda por ver cómo se manifiesta en cambios concretos. Se expondrá la codicia, la agenda corrupta, la explotación de los recursos de otros, las falsedades, los trucos, las maquinaciones, las tramas y los planes, por lo que se presenta una exposición completa a los pueblos de la Tierra.

ESTRUCTURA INVERTIDA

Durante muchos años, el sistema financiero ha sido una estructura invertida: Una estructura que extrae y drena la energía de aquellos que hacen el mayor esfuerzo, para ser desviada a aquellos que hacen el menor esfuerzo.

Esto se puede ver como una estructura piramidal con aquellos en la base que ponen el mayor esfuerzo, cosechando la menor recompensa, y aquellos en el punto álgido, poniendo el menor esfuerzo, para la mayor recompensa. Los que están en el punto álgido del que hablamos serían los que se conocen como iluminoides, camarilla oscura o estado profundo.

La estructura piramidal se reinventará a sí misma. Aquellos que se esfuerzan más cosecharán la mayor recompensa. Y los que se esfuercen menos recibirán la menor recompensa. Así que no se trata tanto de un colapso de un sistema o de un choque, sino de una reestructuración y redistribución. Esto es de lo más importante.

REDISTRIBUCIÓN

Esto se ha interpretado como quitarle a los ricos y darle a los pobres. Un estilo de redistribución al estilo de Robin-Hood, o Robín de los bosques, como sucede en los sistemas financieros en intervalos regulares. Sin embargo, este gran reajuste financiero y económico no es tanto una redistribución de tipo Robin-Hood, sino una redistribución mágica o sincronizada.

El carácter de Robin Hood tomando las finanzas y repartiéndolas en otro lugar se puede manifestar en los bolsillos, pero el reajuste financiero y económico mundial y planetario se distribuye a través de la sincronicidad. Los acontecimientos ocurrirán en correlación directa con el propio proceso de pensamiento, paradigma, acción alineada, enfoque intencional, expectativa emocional y equilibrio kármico.

Mientras que siempre ha estado disponible este estilo de vida de la ley de atracción magnética de la abundancia, y ha ocurrido en los bolsillos particulares, debido a los sistemas invertidos y secuestrados en su lugar, nunca ha ocurrido a nivel mundial ni planetario.

LA GRAN REVELACIÓN

Las causas y esfuerzos humanitarios han sido secuestrados por los que están contra la humanidad, que sostienen una agenda anti-vida, aparentando representar sistemas humanitarios. Estos aspectos secuestrados se mostrarán ahora como parte de la gran revelación apocalíptica del año 2020. La gran revelación, el gran despertar, y el gran despliegue, por sí mismos, contendrán y desencadenarán el gran reajuste financiero y económico en ese mismo punto de nexo del año 2020.

Se expondrá y se desenredará la codicia, la agenda corrupta, la explotación de los recursos de otros, las falsedades, los trucos, las maquinaciones, las tramas y los planes, por lo que se presenta una exposición completa a los pueblos de los reinos de la Tierra. Estamos desenredando y liberando aquí años y años de tiempo lineal operando bajo una estructura piramidal invertida como un sistema financiero y económico del que hablamos.

ABUNDANCIA

Aquellos que se resisten a la falta de finanzas, han operado predominantemente en un programa basado en el miedo, impidiendo el libre flujo de la verdadera creatividad para florecer, e impidiendo la verdadera abundancia. Porque la riqueza financiera y la verdadera abundancia no son lo mismo. La resistencia a la falta de finanzas puede crear riqueza financiera a través de alguna forma de creatividad, sin embargo la verdadera abundancia nunca se puede encontrar a través de tal camino.

Aquellos que viven sin resistencia a la falta de riqueza, que tienen la alegría, la gratitud y el asombro y la más mínima posesión material, puede que nunca adquieran riqueza financiera, pero la verdadera abundancia está ahí en cada área de sus vidas, incluso aunque caminen descalzos sobre terreno pedregoso.

La abundancia viene de la confianza centrada en el corazón y del conocimiento, de que el Universo provee todo lo necesario para los sabios y humildes servidores del paradigma centrado en Dios. Sin embargo, como hemos dicho, la abundancia se puede manifestar como riqueza financiera.

MALENTENDIDO

El famoso dicho evangélico “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos” [Marcos 10:25] no habla de la riqueza financiera en sí misma, sino de la actitud hacia ella. La resistencia a la falta de ella. La codicia por ella. Se refiere a la liberación del apego a la materia y a la capacidad de ascender sin las trabas de la tercera dimensión.

Sin embargo, la riqueza financiera se ha interpretado incorrectamente como un obstáculo indeseable para la espiritualidad y la iluminación. Esto sólo es correcto cuando está invertido el sistema de distribución. Así que lo que presenciaremos en nuestro planeta es una distribución del activo financiero y de la liquidación, que ocurre a través de la sincronicidad, como por arte de magia.

Aquellos que se mantienen en la humildad y el servicio a otras personas cosecharán las maravillas de la abundancia, y de hecho esto implicará y contendrá la riqueza financiera a medida que caiga la estructura piramidal invertida y controlada.

No tienes que temer esta caída si te mantienes en la honestidad, la integridad y el servicio a otros paradigmas, de pensamiento y acción. Porque proveerá la estructura universal del corazón de la quinta dimensión a través de un sistema de energía libre orgánica, que percibirás como ganancia inesperada, legado, regalo, donación, circunstancia, sincronicidad y acto mágico.

DEMOLICIÓN

Los que sigan instalados en la vieja energía tardarán tiempo en comprender el nuevo sistema y las diferentes formas de moneda que se manifestarán, como coincidencias energéticas con la convergencia, es decir, el gran reajuste financiero y económico.

Sin embargo, los expertos, adeptos y maestros en este campo, darán un paso adelante y, como el director dirige la orquesta, también dirigirán, enseñarán y ayudarán a los pueblos en el nuevo sistema financiero y económico.

¿Tienen que caer sus bancos y sociedades para que esto ocurra? No, no es necesario, pero tienen que cambiar de forma y cambiarán. La demolición de la estructura piramidal financiera implica una purga. Esta purga afectará a todas las estructuras que no se alineen con este nuevo sistema de energía de flujo libre. Algunos se aferrarán, patearán, lucharán, y despotricarán, pero nada de lo que hagan traerá de vuelta lo que es viejo, se ha ido y ya no existe. Así que están viendo aquí un sistema mágico invisible que comienza ahora, y que ya ha comenzado.

NUEVO SISTEMA

El nuevo sistema está alineado con el esfuerzo del corazón, la mente y el cuerpo como uno solo. Cada individuo que mantenga esta integridad personal siempre será provisto. Sin embargo, ser provisto no será la preocupación predominante dentro de estos individuos; porque se han movido más allá del sistema de supervivencia del chakra base y han integrado ese sistema con el corazón.

Muchos piensan en su producción en términos de recompensa o ganancia financiera, y sin embargo los nuevos sistemas que se manifestarán en el planeta no son sistemas de recompensa o ganancia financiera, sino sistemas de abundancia. La energía se igualará a la energía, porque esta es la forma de las estructuras orgánicas, libre de secuestro invertido y presentación falsa.

Con cada compra o intercambio monetario, viene la gratitud y la compasión, en lugar del miedo, la codicia o la acción egoísta. El servicio en sí mismo es la mayor forma de moneda.

Son infinitas las formas que se manifestarán dentro del mundo físico a partir de la convergencia que es el gran reajuste financiero y económico a través de la innovación creativa. Nuevas formas, nuevas ideas, nuevos proyectos, todos florecerán bajo la bandera del Nuevo Mundo, o, el logo simbólico, del paradigma de la Nueva Tierra, y su gente, los hijos de Gaia y sus tierras.

GESARA

Una vez que cambien los sistemas invertidos en sistemas libres, entonces se podrán manifestar de forma segura los aspectos del plan de Gesara, pero la plantilla de reajuste financiero y económico mundial será muy variada y tendrá múltiples sistemas.

Sin embargo, se mantendrán los principios de la versión mundial del plan de Gesara, ya que se trata de una distribución lejana e igual de la riqueza, pero no como una división igual controlada hacia cada persona, sino una división igual libre a través del flujo universal y la sincronicidad hacia cada estructura energética, que puede ser una persona, un grupo de personas, una empresa u otra empresa comercial como una estructura soberana.

Así que esto no es necesariamente igualdad, sino igualdad de corazón. Sigue en juego el equilibrio kármico dentro de la Nueva Tierra, pero el estado de libre karma es el que se logrará rápida y libremente en esta nueva energía.

https://goldenageofgaia.com/ 2020/05/23/magenta-pixie-the- great-financial-and-economic- reset-of-2020-nesara-gesara- by-kat/

AJUSTES

Los maestros de los nuevos sistemas financieros, económicos y legales, diseñarán cambios y ajustes donde sea necesario, porque el verdadero reajuste financiero y económico no es una declaración estática fija de cómo debería ser o cómo debería permanecer, sino que está siempre evolucionando, reformándose y actualizándose para reflejar los nuevos negocios, economías y estructuras dentro de la Nueva Tierra.

Por lo tanto, se podría hablar de un plan de Gesara actualizado permanentemente que se asentará en la estructura de la realidad física manifestada. Esto está en absoluta alineación con esa convergencia de la que hablamos, es decir, el reajuste financiero y económico de 2020.

Cada país o región dentro de la Nueva Tierra, tal vez interpretará y aplicará este plan de manera diferente. Sin embargo, los países y las regiones también cambiarán y se modificarán.

Esto que se llama colapso financiero, o colapso del sistema económico, es en realidad una reestructuración financiera, un reajuste económico, manteniendo la agenda creativa de Libertad, y Oportunidad para todos los que entran en ella. Esto es lo que llamamos el gran reajuste financiero y económico de 2020.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

