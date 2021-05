El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras ha sacado adelante su proyecto de actuación de ampliación del cementerio que ha acompañado de la ejecución de un área deportiva y recreativa para dar el máximo provecho a la extensión de los terrenos adquiridos. La aprobación definitiva en pleno de esta actuación ha contado con los votos a favor de todos los concejales a excepción de la abstención del portavoz de Gicar, Salvador Hernández. La planificación municipal pasa por comenzar con la ampliación del camposanto, para lo que se tiene partida de 145.000 euros en los presupuestos de 2021, y poder ir desarrollando paulatinamente las zonas lúdicas y recreativas.

Para el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, el paso dado supone un

motivo de satisfacción ya que la necesidad de ampliar el camposanto es urgente y, por

esa razón, se comenzó a trabajar en el asunto desde el inicio del mandato y, muy

especialmente, por el que fuera concejal de Salud, Francisco Belmonte. “Sea este

momento un homenaje a ese esfuerzo de quien, desgraciadamente, ya no está entre

nosotros”, ha continuado el regidor antes de señalar que, a partir de ahí, “las gestiones

realizadas, no sin dificultades, nos llevaron a adquirir los terrenos colindantes al

cementerio para el pueblo de Carboneras, que van a tener una utilidad muy necesaria y,

afortunadamente también, al contar con más espacio del que se requiere, para realizar un

área deportiva y recreativa”.

Un espacio, ha anunciado, “que tendrá huertos urbanos y ecológicos, barbacoas,

arbolado y estará adaptado para deporte, con diferentes zonas que consideramos que es

importante tener para el esparcimiento de los vecinos y vecinas de Carboneras” y que se

encuentra en un entorno cercano al pueblo y entre el mismo y su barriada con más

población, El Llano de Don Antonio.

Más de 2.000 nuevos nichos

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Pedro López, ha detallado que sobre los 58.800

metros cuadrados de finca se tiene previsto actuar en dos fases con respecto a la

ampliación del cementerio. La primera de ellas, que supondrá la ocupación de 3.200

metros cuadrados, hará posible hasta 1.152 nuevos nichos, lo que garantiza la

continuidad del camposanto por un periodo mínimo de 20 años. La segunda de las fases supondrá la disponibilidad de otras 921 unidades de enterramiento, sumando otros 25

años de uso de las instalaciones.

Para mejorar todo lo relativo a este espacio, se ha diseñado también una zona de

aparcamiento con capacidad para unos 100 vehículos sobre una superficie casi 3.000

metros cuadrados.

Detalles de zona recreativa y deportiva

En cuanto a las zonas recreativa y deportiva contempladas para su puesta en marcha de

modo progresivo, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento, cabe

destacar que 2.500 metros cuadrados se dedicarán a huertos urbanos ecológicos. A estos

se suman otros 10.800 metros cuadrados en los que se instalará un parque de barbacoas

y picnic con zona de arbolado para dar sombra al lugar.

El espacio dedicado a la práctica deportiva no requerirá de nuevas edificaciones, ya que

se aprovecharán las existentes para aseos, vestuarios, espacios de usos múltiples y un

almacén municipal. Es la superficie de esta sección deportiva la que, llegado el momento,

se reconvertirá en la segunda fase de ampliación del camposanto.

Otras actuaciones de interés

Por otro lado, el edil de Urbanismo también ha puesto sobre la mesa dos relevantes

actuaciones de interés en las que el gobierno municipal viene trabajando para mejorar el

acceso al Complejo Deportivo Las Marinicas y para acometer el asfaltado de numerosas

calles de la localidad. Tras lamentar “el populismo” del Grupo Municipal Carboneras

Avanza por plantear cuestiones “de cara a la galería, que debería de conocer que están

en marcha” al haber sido tratadas en diferentes órganos municipales, López ha

concretado que serán 200.000 euros los que se inviertan próximamente en adecuar el

acceso al complejo deportivo.

El proyecto para el mismo, contemplado dentro de los planes provinciales de Diputación

de Almería para el periodo 2020-2023, ya ha sido redactado y refleja la construcción de

una redonda en la intersección con la carretera Faro Mesa Roldán, una acera de 2 metros

de anchura, alumbrado público y la sustitución de la conducción de abastecimiento que

suministra al espacio deportivo. Asimismo, se está estudiando la viabilidad de habilitar el

acceso como una ciclocalle.

En cuanto “al penoso estado” en el que se dejaron las calles durante el mandato en el que

el portavoz de Carboneras Avanza fue alcalde y concejal de Hacienda, López ha

explicado que también dentro de la financiación con planes provinciales, desde el

gobierno municipal se han elevado iniciativas para el asfaltado de diferentes vías.

Pendiente está la licitación por parte de la Diputación Provincial de las obras

correspondientes al casco histórico, que se esperan ejecutar durante 2021, y que el Ayuntamiento cofinanciará en un 45%. La inversión prevista para el asfaltado de esa zona

y del resto de calles en otras zonas del municipio, con el proyecto ultimándose, supera los

1,2 millones de euros.