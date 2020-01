El gobierno local traslada a Subdelegación del Gobierno y a Costas la urgente necesidad de dar una solución estructural, sostenible y definitiva a los graves problemas de regresión que sufre la costa de Balerma y Guardias Viejas

El gobierno de El Ejido ha vuelto a reivindicar la necesidad urgente que existe de daruna solución urgente, estructural, sostenible y definitiva a los graves problemas de regresión que sufre la costa de Balerma y también Guardias Viejas, y que se han visto incrementados por la alteración de la dinámica de arrastres y los temporales que han ocurrido en los últimos meses.

Así se lo ha trasladado, una vez más, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora;al subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente; y al Jefe Provincial de Costas en funciones, Enrique López; que, junto a los portavoces de los grupos políticos tanto en el gobierno como en la oposición (Vox, PSOE y C’S); el presidente de la Junta Local de Balerma, Antonio Gómez, y miembros de la Plataforma, han visitado hoy precisamente la playa de Balerma yla zona de las Cuevecillas para comprobar el estado en el que se encuentran una vez que están a punto de concluir los trabajos de aportación de 10.000 metros cúbicos de arena que se iniciaron antes de la Navidad en estos tramos costeros y que están previsto concluyan esta semana. Una actuación que se ha realizado a modo duna para que en el caso de que se produzcan temporales en los próximos meses, la arena aportada sirva para regenerar la playa.

Góngora ha insistido, por tanto, en que “aunque la aportación de arena es insuficiente resulta muy necesaria”. Es más, tal y como ha subrayado, “se hace más que preciso una aportación mayor que vaya acompañada de una medida transitoria que evite el arrastre de este sedimento; de manera que este quede retenido, otorgándole así algo de estabilidad a la costa a la espera de que llegue la solución estructural y definitiva”, tal y como se propone desde la propia Subdelegación y como ha recordado hoy el propio de la Fuente.

El subdelegado ha emplazado al regidor ejidense a la reunión que se celebrará el próximo día 31 en la Subdelegación del Gobierno y en la que se presentarán los primeros avances de la ‘Estrategia Integral para la Protección de la Costa’, que está desarrollando el Ministerio de Transición Ecológica con fondos europeos y que estará terminada en 2021.

Por otro lado, el regidor ejidense ha mostrado su satisfacción por el compromiso manifestado hoy por parte del subdelegado de poner en marcha lo antes posible elimportante impulsado por el Ayuntamientode construcción de unaescollera en la zona de Las Cuevecillas, donde mayores consecuencias ocasionan los temporales, poniendo en peligro las explotaciones agrarias situadas en esa zona. Como ya es sabido, este consiste en la construcción de una escollera, de unos 800 metros, para proteger la costa.

De igual modo, el alcalde ha apelado a la colaboración y al trabajo “codo con codo” que se está realizando entre la subdelegación de Gobierno, la Corporación Municipal, la Junta Local y Plataforma en lo que a la búsqueda de una solución definitiva no sólo para la playa de Balerma sino también de Guardias Viejasse refiere. Y es que, tal y como ha recordado una vez más, “es preciso estabilizar la playa y recuperar zonas muy dañadas y que resultan muy importantes; ya que la playa en su conjunto es un recurso turístico de primer orden”.

Es más, Góngora ha insistido en que “sin medidas estructurales no se puede garantizar la estabilidad de la playa, que desaparece cada vez que ocurre un temporal, ni la seguridad de las fincas agrícolas de Las Cuevecillas, que se encuentran a merced de las inclemencias meteorológicas y del problema de desgaste que padece la costa”. Es por ello que considere “de urgencia un asunto tan sensible e importante como es este, de manera que se ejecuten las medidas oportunas que frenen la dinámica del litoral y por tanto, el avance del mar hacia la costa”. Un problema que se ha hecho acuciante no sólo en los tramos situados frente a Malibú y Las Cuevecillas sino que también ha llegado a la zona de Levante, Guardias Viejas y Ejido Beach.