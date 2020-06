El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirma que

esta Ley reconoce también el derecho de los docentes a desarrollar

su labor en un clima de orden y respeto y a recibir el trato, la

consideración y el respeto que éstos merecen

El Plan Alhambra revertirá 23 millones del remanente de tesorería

del conjunto monumental en la recuperación del patrimonio y el

empleo de la ciudad, cumpliendo así con una demanda histórica

de Granada

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, indica que

‘Andalucía Segura’ da un paso más con la incorporación del

comercio, abriéndose a 94.000 empresas de las que dependen

108.000 tiendas

El Consejo de Gobierno celebrado hoy en la Alhambra en Granada ha dado luz

verde al Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad del

Profesorado, una Ley que, según ha explicado el presidente de la Junta de

Andalucía, Juanma Moreno, es necesaria, será de aplicación en la educación no

universitaria y reconoce a los docentes el derecho a recibir el trato, la

consideración y el respeto que les corresponde tanto dentro como fuera de los

centros educativos del alumnado, de las familias y de cualquier persona

relacionada con su actividad.

Durante su intervención, Moreno ha afirmado que la sociedad en la que vivimos

exige mucho a los profesores por lo que ha incidido en que es preciso poner en

sus manos los recursos suficientes para afrontar su tarea. Además, ha

concretado que esta Ley reconoce también el derecho de éstos a desarrollar su

labor en un clima de orden y respeto, especialmente a su integridad física y moral

y a su dignidad, y que contempla la potestad de los profesores y profesoras a

medidas correctivas de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con

la normativa vigente.

“Entre algunos de estos derechos se encuentran el de la protección jurídica y

psicológica en el ejercicio de sus funciones docentes y el de ser apoyados por la

administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato y el

respeto que le corresponde”, ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que la tarea del profesorado es fundamental para

conseguir una mejora en el bienestar de los andaluces porque “sin una formación

adecuada de los jóvenes, no será posible el objetivo de hacer de Andalucía, una

Andalucía mejor”.

El presidente de la Junta ha recordado que el Gobierno andaluz ha invertido este

año más que nunca en la educación de nuestros jóvenes con la incorporación

de 750 profesores más que en el curso pasado, con un total de 102.105 maestros

y profesores, lo que supone mayor cifra de profesionales trabajando en la

educación pública de la historia de Andalucía, y a lo que se suma una apuesta

importante por la educación presencial y segura para el próximo curso tras la

crisis del Covid-19.

“Los profesores y profesoras necesitan sentirse seguros para desarrollar un

trabajo que siempre es necesario pero que a veces no es fácil. La sociedad

actual presenta dificultades muy diferentes en la tarea docente a las de hace

unas décadas. Dificultades que son cambiantes porque vivimos en un mundo

que se transforma cada día”, ha agregado.

Así, ha hecho alusión a los diferentes tipos de acoso que existen entre los que

se encuentra el ciberacoso y ha señalado que, ante retos como éstos, es

esencial que la figura del profesor esté blindada. Una figura que, según ha

aseverado, es fundamental en la tarea de progreso, bienestar y mejora de

nuestra sociedad. “Los docentes son palanca de cambio y transformación de la

realidad social de Andalucía. A ellos les debemos mucho porque han sacado lo

mejor de sí mismos con talento y audacia para dar clases cuando los alumnos

no han podido llenar las aulas durante esta crisis sanitaria”, ha apostillado.

Plan Alhambra: un firme compromiso con el presente y futuro de Granada

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha abordado planes de inversión

en la provincia de Granada, como el de reactivación de infraestructuras

hidráulicas, sobre todo para depuración y saneamiento, que se licitarán entre

2020 y 2021, con cerca de 59 millones de euros. O el de la Consejería de

Fomento, que contempla 14 actuaciones para la mejora de la seguridad vial por

19 millones.

Y es que, durante la reunión de este martes, el Ejecutivo andaluz ha refrendado

el firme compromiso con la provincia de Granada, que también se ha visto

reflejado en la Sanidad pública. Así, Moreno ha apuntado a la remodelación de

la UCI pediátrica del Hospital Virgen de las Nieves y la nueva unidad de día de

Trastornos de Conducta Alimentaria, que estará en servicio a primeros de julio.

En lo que a la cultura se refiere, la Consejería del ramo ha trabajado “sin

descanso” para dar respuesta a una permanente reivindicación de los

granadinos, que no es otra que estrechar la vinculación entre la ciudad y la

Alhambra, y que esta sea transparente y alejada del debate político en el que ha

estado inmersa en los últimos años. Siguiendo estas premisas, el Gobierno

andaluz pone en marcha el ‘Plan Alhambra’. Un proyecto que es un firme apoyo

para reactivar la economía y el empleo en la ciudad y la provincia de Granada

tras la Covid-19.

“Esta medida es, hoy, más necesaria que nunca”, ha apostillado al tiempo que

ha concretado que permitirá acometer de forma inmediata proyectos en el

entorno del Conjunto Monumental, como en el Albaicín, el Sacromonte o el

Realejo, y también en otros lugares de Granada que necesitan de esa inversión

económica.

De este modo, Moreno ha explicado que el Plan permitirá dedicar parte del

remanente de tesorería del Conjunto Monumental Alhambra y Generalife a

Granada, concretamente 23 millones de euros, a recuperar su patrimonio, su

cultura, y a dotarla de nuevos espacios. Para ello, ha añadido que es

fundamental la colaboración y el diálogo entre Administraciones, que deben ir de

la mano en proyectos claves para el presente y el futuro de la Alhambra y de

Granada.

En este punto, ha señalado al objetivo de que Granada se convierta en 2031 en

Capital Europea de la Cultura. “La carrera y el éxito que, sin duda, tendrá

Granada con la declaración de Ciudad Europea de la Cultura es una magnífica

oportunidad para aunar voluntades y definir la Granada que queremos para las

generaciones futuras”.

En lo relativo al ‘Plan Alhambra’, ha puesto en valor que esta medida vendrá a

cumplir con una demanda histórica de Granada: acercar el monumento a los

granadinos e invertir dinero de la Alhambra en recuperar el patrimonio de la

ciudad, “que en las últimas décadas no había recibido la atención necesaria

desde la Junta y eso ha tenido como resultado una degradación evidente en

algunos espacios”.

El presidente andaluz ha especificado que con este Plan el dinero de la Alhambra

se quedará en Granada, recuperando proyectos olvidados y otros ya definidos y

acordados con otras instituciones. Todo ello, sin reducir el presupuesto del

Patronato de la Alhambra y Generalife, que este año es de casi 34 millones de

euros. En relación con esto último, ha mencionado algunas de estas iniciativas,

como la que se va a acometer en la muralla del monumento, por tres millones de

euros; la ampliación del Museo Arqueológico, que permitirá multiplicar “por 8 o

por 10” el volumen de piezas de su exposición, con una inversión de 2,5 millones.

Por otro lado, el ‘Plan Alhambra’ contempla la continuación del Paseo de

Romayla por la margen izquierda del río Darro, la mejora del cauce del arroyo

del Rey Chico y otras mejoras en esta zona con una inversión cercana a los 3

millones. Y, entre otras actuaciones, en el ámbito del Palacio de los Córdova, se

acometerá la rehabilitación de la Casa de los Guardeses y del Carmen del Negro

y la conclusión del Archivo Municipal, con una inversión de 2,2 millones.

También incluye actuaciones para la mejora de la imagen de la ciudad con el

objetivo de incentivar el turismo y el orgullo de los granadinos. En esa línea, se

van a dedicar 1,7 millones de euros en la retirada del cableado y antenas que

ahora afean las fachadas del Albaicín, y su sustitución por otras instalaciones

más eficiente y con menor impacto visual. O la partida de 2,6 millones prevista

para la iluminación de calles y monumentos se mejorará en numerosos espacios

urbanos como la zona de la Catedral, el río Darro y otros edificios singulares del

Centro, además de otras obras y proyectos.

Como ha concluido el presidente, se trata de un plan de actuación global en

Granada dirigido a crear bienestar, calidad de vida y atractivo turístico. Con

inversiones en el entorno inmediato del conjunto monumental, pero también en

el Albaicín y en otros puntos de Granada, para mejorar el presente y ganar el

futuro desde Granada.

La Covid-19 no frena el trabajo del Gobierno de Andalucía

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo,

Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha subrayado que la

pandemia por el nuevo coronavirus no ha paralizado la labor del Gobierno del

cambio, que año y medio después de su puesta en marcha sigue

autoevaluándose. En este sentido, ha asegurado que está iniciado y

cumpliéndose el 88,89% (+3,33% durante la Covid-19) de los acuerdos de

Gobierno. Así, se han ejecutado ya 80 medidas de las 90 pactadas, tres de ellas

durante el Estado de Alarma.

Al hilo de esto último, ha enumerado algunas de las medidas puestas en marcha

durante este año y medio, como la simplificación de los trámites administrativos,

que ha permitido dar flexibilidad a los sectores productivos; la Comisión de

Investigación de la Faffe, la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y

Donaciones, la rebaja del IRPF, la ampliación a 24 meses de la tarifa de 60 euros para autónomos o la ampliación del cribado de cáncer de colon a toda la

población diana. “Este Gobierno cumple con lo que firmó y seguimos en la misma

dirección, tanto antes como después de la Covid-19”, ha declarado.

También se ha referido a la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de

la contratación del servicio de comedor escolar para el próximo curso en 912

colegios públicos por 46,8 millones de euros. De esta forma, la Junta activa el

protocolo para que se garanticen tres comidas diarias al alumnado en riesgo de

exclusión social beneficiario del Programa de Refuerzo en Alimentación Infantil.

Los menús son supervisados cada mes y se ajustan a las recomendaciones de

la Consejería de Salud y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

en cuanto a los estándares de calidad y alimentación saludable

Asimismo, se ha puesto en marcha un programa de seguimiento y rechazo de

menús con objeto de identificar qué platos no son aceptados por el alumnado e

intentar detectar las causas (temperatura, presentación, textura, receta…) para

poder implantar medidas correctoras.

Con todo esto, ha aseverado que con ello se pretende garantizar una

alimentación completa y equilibrada al alumnado, modificando las elaboraciones

con mayor porcentaje de rechazo (con respeto, en todo caso, a los criterios

nutricionales establecidos en los pliegos), y reducir los residuos generados en el

comedor.

‘Andalucía Segura’, emblema de seguridad en la comunidad

Marín, igualmente, ha hecho referencia al sello ‘Andalucía segura’, que “hoy da

un paso adelante” al sumarse el comercio. Esto es, 94.000 empresas de las que

dependen 108.000 tiendas. Así, ha expuesto que se aplica el sello al comercio

minorista para apoyar su reactivación económica. Después de la experiencia en

el sector turístico que sigue creciendo, que ha recibido más de 26.000 consultas.

Así, 489 empresas disponen ya de este sello: 54 en Almería, 56 en Cádiz, 38 en

Córdoba, 63 en Granada, 57 en Huelva, 40 en Jaén, 112 en Málaga y 53 en

Sevilla.

El vicepresidente andaluz ha ratificado que el sello ‘Andalucía Segura’ es ya un

emblema de seguridad en la comunidad autónoma. “Está siendo muy bien

acogido por las empresas del sector turístico y esperamos que ahora lo sea por

el sector del comercio”, ha remarcado.

En este contexto, ha anunciado que la próxima semana, desde Comunicación

Social, se pone en marcha una campaña para que el público en general conozca

mejor este sello y sepa que Andalucía es un destino seguro para los andaluces

y para los que la visitan desde otras regiones y el extranjero. Marín ha definido

que esta campaña está planificada para los medios líderes de audiencia, tanto a

nivel regional como en cada una de las ocho provincias, con un presupuesto de

300.000 euros.

Este sello se suma a todas las medias de apoyo al pequeño comercio, con una

inversión de más de 20 millones: 11 millones para pymes comerciales y

artesanas (la convocatoria se abre este mes de junio), 3,6 millones en especies

para impulsar el uso de las herramientas digitales en el pequeño comercio (en la

segunda mitad del año), 2,5 millones en incentivos para fomentar asociacionismo

comercial y artesano, 3 millones dirigidos a los Ayuntamientos para promover la

modernización del comercio minorista; 49 millones del Plan integral de Fomento

del Comercio Interior de Andalucía, el Programa de sensibilización vía Whatsapp

(con más de 1.000 inscritos), y la puesta en marcha de la aplicación Andalucía,

Comercio y Artesanía (ACA), una plataforma que conecta mediante

geolocalización la oferta comercial de cada barrio para conectar a los

comerciantes con los usuarios.

