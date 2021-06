Crea un impuesto mundial del 15%

El tributo está dirigido a las grandes empresas

Gigantes tecnológicos y paraísos fiscales, objetivo del acuerdo

El G obierno español quiere un 2050 sin coches y todos en bicicleta

La moneda digital de banco central desafía la hegemonía del dólar

La falta de tarjetas gráficas provoca estampida en una tienda de Tejas

Dos emisoras de televisión de Cox Media Group sufren un ciberataque

Un juez federal cancela la prohibición de armas de asalto en California

El Pentágono no se atreve a descartar la existencia de los extraterrestres

Los medios usan el informe ovni para promover la carrera armamentista

El Ejército Chino tiene su propio grupo de trabajo ovni y está abrumado

Rand Paul dice que ha recibido amenazas por su enfrentamiento con Fauci

Canadá denuncia al Vaticano por abusos de escolares dirigidos por la Iglesia

Un cardenal alemán dimite ante el papa por los escándalos de abusos sexuales

Los jóvenes chinos prefieren estar tumbados ante la presión de su sistema laboral

Asiste a su graduación con la bandera mexicana y le niegan el diploma en EE.UU.

Los ministros de Finanzas de las naciones ricas del Grupo de los Siete (G-7) han alcanzado este sábado un acuerdo histórico para fijar las bases de un nuevo sistema fiscal internacional mediante la instauración de un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones muntinacionales, como los gigantes digitales, en los territorios donde obtienen sus beneficios.

Los responsables económicos del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón apoyaron la reforma del sistema fiscal global al término de una reunión de dos días en el palacete de Lancaster House, en el centro de Londres. Este acuerdo podría formar la base de un nuevo sistema fiscal universal.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/el-g7- respalda-tributar-a-los- gigantes-multinacionales-en- un-acuerdo-historico/10003- 4554707

Parte del pacto será el establecimiento de un nuevo impuesto mínimo de un 15% para las multinacionales tecnológicas. Se prevé que el nuevo gravamen sea abonado en los países donde las trasnacionales vendan más productos. Este acuerdo permite sacar más dinero de empresas multinacionales como Amazon, Google y Apple, y reducir su incentivo para trasladar las ganancias a paraísos fiscales con bajos impuestos, ya que ahora legalmente pueden tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que generan en otros países, anunció el ministro británico del Tesoro, Rishi Sunak.

https://actualidad.rt.com/ video/394222-g7-acuerda- introducir-impuesto- multinacionales-tecnologicas

https://www.reuters.com/ business/g7-nations-near- historic-deal-taxing- multinationals-2021-06-05/

La OCDE califica de paso histórico el acuerdo.- La OCDE consideró este sábado que el pacto sobre un tributo global a grandes multinacionales y gigantes de internet por el G-7 es un paso histórico y la única forma de acabar con tergiversaciones y desigualdades, dijo el secretario general del organismo, Mathias Cormann.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/la-ocde- califica-de-paso-historico-el- acuerdo-del-impuesto-global- g7/10003-4554914

España prepara un alza histórica al impuesto sobre los carburantes.- La intención del Gobierno es acercar los precios de los combustibles al tipo impositivo medio de la gasolina en los ocho principales países de la Unión Europea, que se sitúa en torno a veinte céntimos de euro más cara por litro. Los carburantes son uno de los productos más intervenidos y gravados en España. El presidente Sánchez quiere un 2050 «sin coches privados y con más bicicletas». Según el documento sobre 2050 de Moncloa, entonces habrá menos vehículos privados, y más vehículos compartidos en las carreteras españolas, así como más bicicletas y más transporte público.

https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/11255088/06/ 21/El-Gobierno-prepara-un- alza-historico-a-los- impuestos-sobre-los- carburantes.html

Crítica a las restricciones.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que el Gobierno español se obceque en aumentar las restricciones, que tanto daño hacen a la economía, en un momento en que los indicadores sanitarios se encuentran a la baja.

https://www.europapress.es/ castilla-y-leon/noticia- manueco-critica-gobierno- obceque-aumentar- restricciones-le-pide-vuelva- consenso-20210605141754.html

Los barrios musulmanes en las ciudades británicas son ‘zonas prohibidas’ para los blancos.- Un académico que estudió la integración musulmana en Gran Bretaña reveló en un nuevo libro que las mujeres y los niños en algunas comunidades están sujetos a reglas similares a las de los talibanes, y los no musulmanes se enfrentan a amenazas de violencia.

https://www.rt.com/uk/525749- husain-mosques-muslim-sharia/

ESTADOS UNIDOS

Yellen pide apoyo fiscal para la recuperación.- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el sábado que está instando a las democracias ricas del G-7 y a otros países a mantener el apoyo fiscal para su recuperación económica y a realizar inversiones para combatir la desigualdad. Yellen instó a otras naciones ricas el sábado a mantener el gasto para apoyar sus economías, aunque disminuya la crisis sanitaria, y dijo que la inflación sería elevada pero transitoria este año.

https://www.reuters.com/ business/yellen-says-she- urged-g7-keep-up-fiscal- support-recovery-climate- investments-2021-06-05/

https://www.reuters.com/ business/yellen-urges-g7-keep- up-fiscal-support-sees- inflation-transitory-2021-06- 05/

La tecnología lleva a Wall Street más alto.- Las acciones subieron el viernes después de que un tibio informe mensual de empleos alivió la preocupación de los inversores de que la Reserva Federal podría frenar pronto el estímulo monetario. El Departamento de Trabajo dijo el viernes que en mayo se crearon 559.000 empleos, por debajo de lo previsto, frente a un dato de 278.000 en el mes anterior. El mercado laboral mejoró en mayo pero sigue débil, con 7,6 millones de empleos menos que en febrero de 2020.

La moneda digital de banco central desafía la hegemonía mundial del dólar.- La moneda digital de banco central podría desplazar al dólar de su estratosfera y pondría a prueba su dominio mundial, dijo el director de inversores de Navigator, Kyle Shostak. Las naciones de todo el mundo tienen que diversificarse cada vez más, a medida que Washington usa el dólar para ejercer presión política y económica sobre sus rivales, según el gurú de las inversiones Jim Rogers.

https://www.rt.com/business/ 525759-dollar-political- economic-leverage-rogers/

https://mundo.sputniknews.com/ 20210604/las-monedas- digitales-de-bancos-centrales- desafiaran-la-hegemonia- global-del-dolar-1112916760. html

INFORMÁTICA

Dos emisoras de televisión sufren ciberataques.- «Solo podemos comunicarnos entre nosotros a través de teléfonos personales y mensajes de texto», dijo un empleado de una emisora de televisión. Primero fue el gas. Luego fue la carne. Ahora son las estaciones de televisión locales. Al menos dos emisoras de noticias de televisión han estado completamente desconectadas desde el jueves en lo que los expertos en ciberseguridad dicen que parece ser un ataque de ransomware a su empresa matriz. La afiliada de ABC, WFTV en Orlando, Florida, y la afiliada de NBC, WPXI en Pittsburgh, ambas propiedad de Cox Media Group, recibieron el jueves instrucciones de los gerentes de que apagaran las computadoras y teléfonos de la empresa.

https://www.nbcnews.com/news/ amp/ncna1269662?__twitter_ impression=true

Una tienda repone sus existencias de tarjetas gráficas y causa una insólita estampida.- En los últimos meses, esas piezas se han vuelto muy difíciles de conseguir, principalmente por la falta de semiconductores y la creciente demanda por parte de ‘mineros’ de criptomonedas. Escenas caóticas se registraron este jueves en una tienda de la cadena Micro Center, en Dallas (Tejas), después que anunciara haberse reabastecido de tarjetas gráficas Nvidia.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394185-tienda- reponer-tarjetas-graficas- eeuu-estampida

Zuckerberg reconoce que despide a los empleados que filtran información comprometedora.- Una nueva filtración muestra al director general de Facebook, Mark Zuckerberg, criticando duramente a los empleados que filtraron información referente a una supuesta censura llevada a cabo por el gigante de las redes sociales de publicaciones de sus usuarios.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210605/zuckerberg-reconoce- que-despide-a-los-empleados- que-filtran-informacion- comprometedora-1112944789.html

La computadora soviética que hubiera sido la primera casa inteligente del mundo.- Debía ayudar a prescindir de televisores, grabadoras, ordenadores y otros aparatos domésticos. Décadas antes de que lo hicieran Apple y Google, especialistas de la Unión Soviética concibieron una revolución tecnológica y crearon un sistema integrado que hubiera sido la primera casa inteligente del mundo. La computadora futurista, denominada ‘Sfinx’, fue creada en la década de 1980 por el diseñador industrial Dmitri Azrikán. Con su desarrollo, los especialistas soviéticos pronosticaron la aparición del Wi-Fi, los portátiles ‘laptop’, los teléfonos móviles, los relojes inteligentes y hasta la conexión inalámbrica de electrodomésticos.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394180-computadora- futurista-urss-casa- inteligente

JUSTICIA

La Justicia no incautará los registros de Trump.- El Departamento de Justicia dijo el sábado que ya no buscaría información de los reporteros en la investigación de filtraciones después de revelaciones recientes de que la Administración del expresidente Trump habría obtenido en secreto registros telefónicos y de correo electrónico de varios periodistas.

https://www.reuters.com/ business/media-telecom/us- justice-dept-says-it-will-no- longer-seize-reporters- records-leak-2021-06-05/

Un juez declara inconstitucional la prohibición de armas de asalto en California.- Un juez federal dictaminó que es inconstitucional la prohibición de llevar armas de asalto en California, anulando el veto que el Estado ha tenido durante más de treinta años, y dando un duro golpe a la política del gobernador Gavin Newsom sobre el control de armas.

https://es.noticias.yahoo.com/ juez-declara-inconstitucional- prohibici%C3%B3n-armas- 185352889.html

Rand Paul dice que ha recibido amenazas por su enfrentamiento con Fauci.- El senador Rand Paul (R-Kentucky) ha dicho que su pelea pública con el asesor médico en jefe del presidente, el Dr. Anthony Fauci, sobre los orígenes del bicho, ha dado lugar a múltiples amenazas de muerte contra él y su familia.

https://www.rt.com/usa/525783- rand-paul-fauci-death-threats/

CANADÁ

Trudeau critica al Vaticano por abusos de escolares dirigidos por la Iglesia.- La Iglesia católica debe asumir la responsabilidad de su papel en la gestión de muchas de las escuelas residenciales de Canadá para pequeños indígenas, dijo el viernes el primer ministro Justin Trudeau, después del descubrimiento de los restos de 215 menores.

Canadá exige disculpas a la Iglesia Católica por abusos.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, exigió este viernes disculpas a la Iglesia Católica y al papa Francisco por los abusos sufridos por indígenas en internados de su país, tras el reciente descubrimiento de los restos de 215 enterrados.

https://www.eldiario.es/ politica/trudeau-exige- disculpas-iglesia-catolica- abusos-ninos-indigenas_1_ 8006638.html

Un cardenal alemán dimite ante el papa por escándalos de abusos sexuales.- El cardenal alemán Reinhard Marx ha presentado su dimisión al papa Francisco. Lo ha hecho por la “catástrofe de los abusos sexuales” de la Iglesia. No por haber participado en ellos, sino porque ha afirmado que es ‘corresponsable’. En una carta dirigida al pontífice el pasado 21 de mayo y que ha revelado la archidiócesis de esa ciudad del sur de Alemania, Marx ha admitido que las investigaciones sobre abusos han mostrado “mucho fracaso personal y errores administrativos”.

https://es.noticias.yahoo.com/ cardenal-renuncia-abusos- sexuales-papa-124419357.html

CHINA

Los húngaros protestan contra un campus universitario chino.- Miles de húngaros, algunos de ellos con pancartas que decían ‘Traición’, protestaron el sábado contra los planes de una universidad china de abrir un campus en Budapest.

https://www.reuters.com/world/ china/hungarians-protest- against-planned-chinese- university-campus-2021-06-05/

Los jóvenes chinos prefieren ‘estar tumbados’ en una nueva tendencia ante la presión de la cultura laboral y el ritmo de la vida moderna.- En los esfuerzos de ganarse la vida, los jóvenes terminan agotados por una cultura de trabajo muy duro con poca recompensa. Entre los jóvenes chinos se esta expandiendo una nueva tendencia, llamada ‘tang ping’, que significa metafóricamente “estar tumbado” por el desánimo ante la presión de su dura cultura laboral y por el trabajo interminable con poca recompensa. No quieren ser esclavos.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394104-jovenes- china-tumbados-tendencia- laboral

Buques chinos navegan más de doce mil kilómetros en el Pacífico para realizar maniobras.- El simulacro, que duró cerca de un mes, constó de unos veinte ejercicios, entre ellos pruebas antimisiles y antiaéreas. Buques de la Armada china han completado una maniobra de entrenamiento lejos de sus aguas en el océano Pacífico. El Mando del Teatro Sur del Ejército chino informó de que los barcos atravesaron el mar de Célebes, situado entre Filipinas e Indonesia, y navegaron en total más de 12.400 kilómetros durante los últimos treinta días.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394207-buques- china-entrenamientos- antimisiles-pacifico

Accidentes en minas de carbón chinas.- Dos personas murieron y doce desaparecieron después de dos accidentes separados en minas de carbón en China, informó el sábado una emisora estatal.

https://www.reuters.com/world/ china/one-dead-seven-missing- after-accident-central-china- coal-plant-state-media-2021- 06-05/

Filipinas presenta una denuncia penal contra el exdirector de operaciones de Wirecard.- Las autoridades filipinas, que investigan el fraude multimillonario en la empresa alemana Wirecard AG (WDIG.F), han presentado denuncias penales contra el exdirector de operaciones de la empresa de pagos y otros.

https://www.reuters.com/ business/finance/philippines- files-criminal-complaint- against-wirecards-former-coo- 2021-06-05/

AMÉRICA

Asiste a su graduación con la bandera mexicana y le niegan el diploma en una escuela de EEUU.- A un de estudiante de la secundaria Asheboro, en Carolina del Norte, no se le entregó su diploma de graduación por haberse colocado la bandera de México sobre su toga. Lo que empezó como uno de los momentos más felices de su vida, terminó en una masiva indignación después de que se hicieran virales las polémicas imágenes.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210605/asiste-a-su- graduacion-con-la-bandera- mexicana-y-le-niegan-el- diploma-en-una-escuela-de- eeuu-1112947424.html

Nombran a la actriz puertorriqueña Rita Moreno hija adoptiva de San Juan.- La legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, que presentó en la isla su documental «Rita Moreno: Sólo una chica que decidió ir a por ello», fue nombrada hija adoptiva de San Juan Puerto Rico.

https://es.noticias.yahoo.com/ nombran-actriz-puertorrique% C3%B1a-rita-moreno-160721668. html

Los pobres de las zonas rurales de Perú encuentran una voz antes de las elecciones.- Se llama Luceli Banda Medina, exalumna del candidato presidencial, Pedro Castillo. Cuando Luceli, de 21 años, la primera mujer de su familia en leer y escribir, dejó el pobre y aislado pueblo de Puna, en el norte de Perú, para estudiar Enfermería, siempre soñó cómo habría sido su vida si hubiera nacido en una ciudad.

https://www.reuters.com/world/ americas/left-behind-modern- peru-rural-poor-find-voice- ahead-election-2021-06-05/

Todo listo en Perú para la segunda vuelta de los comicios presidenciales.- De cara a los comicios a celebrarse este domingo, se ha prohibido el uso de propaganda política, así como la venta de bebidas alcohólicas desde este sábado hasta el lunes. Velarán por la transparencia de la votación más de un centenar de observadores de quince misiones internacionales de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

https://actualidad.rt.com/ video/394225-listo-peru- celebracion-segunda-vuelta

Polémica en Chile por los presos de la revuelta.- Los llaman «presos de la revuelta». Son alrededor de 2.500 personas que están detenidas en Chile, entre ellas menores de edad, a la espera de juicio. Los acusan de vandalismo, incendios y atentados a la propiedad privada durante las históricas protestas sociales de 2019. Desde la oposición aseguran que, en realidad, son presos políticos y deben ser beneficiados con un indulto generalizado. Pero el presidente Sebastián Piñera ya advirtió que no están detenidos por sus ideas, sino por haber cometido delitos, por lo que vetará cualquier iniciativa que ampare su liberación.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394034-dilema- chile-presos-protestas-2019

Conductores en Cuba continúan utilizando autos Lada.- En Cuba, los legendarios coches Lada son considerados autos especiales porque durante la época soviética inundaron la isla. Actualmente, sus propietarios los mantienen vivos pese a la falta de piezas de recambio y decenas de años de uso permanente. En La Habana, un orgulloso grupo de propietarios de estas reliquias ha creado un club que, además de cuidar de sus autos, también se dedica a una amplia agenda social.

https://actualidad.rt.com/ video/394228-creatividad- marcha-conductores-cuba-autos

TURQUÍA

Ataque aéreo turco mata al menos a tres personas en un campo de refugiados en Irak.- Un ataque aéreo turco mató al menos a tres personas el sábado en un campamento para personas desplazadas en el norte de Irak, dijo Rashad Kelali, un funcionario del partido Unión Patriótica del Kurdistán.

https://www.reuters.com/world/ middle-east/turkish-air- strike-kills-least-three- refugee-camp-inside-iraq-2021- 06-05/

Moco de mar en Turquía.- Una espesa capa de espuma y mucílago marino cubre estos días amplias partes de la costa de Estambul y del mar de Mármara. La proliferación del mucílago está provocada por la gran cantidad de aguas residuales y de desechos contaminantes agrícolas e industriales, que podría afectar gravemente a la industria pesquera.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394202-viscosa- fetida-capa-moco-marino- turquia-amezando-ecosistemas

Bagdad alerta que la construcción de diques de Irán y Turquía provocarán escasez de agua.- La construcción de nuevos diques en los ríos Tigris y Éufrates por parte de Irán y Turquía podría provocar para 2035 una escasez de agua en Irak, declaró el presidente iraquí, Barham Salih.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210605/bagdad-alerta-que-la- construccion-de-diques-de- iran-y-turquia-provocaran- escasez-de-agua-1112944988. html

UFOLOGÍA

El Pentágono no se atreve a descartar la existencia de ovnis.- Los servicios de Inteligencia están muy cerca de hacer públicos los informes sobre los más de 120 avistamientos de fenómenos aéreos registrados entre las últimas dos décadas. No obstante, medios como The New York Times adelantan ya la conclusión de estas investigaciones. El Pentágono no confirma que se traten de objetos voladores no identificados (ovnis), pero tampoco puede descartarlo, según Antón Parada.

https://es.noticias.yahoo.com/ pentagono-ovnis-informe- 091052072.html

Los medios usan el informe ovni para promover la carrera armamentista.- Esta no será la última vez que los medios nos advierten que los ovnis en el radar son una señal de una brecha aterradora en la tecnología que dejaría a Estados Unidos indefenso frente a Rusia y China, según el periodista australiano Caitlin Johnstone. El New York Times ha publicado un artículo sobre el contenido del esperado informe del Gobierno sobre los ovnis, basado en declaraciones de funcionarios anónimos y promocionando narrativas convenientes para el negocio de la guerra.

https://www.rt.com/op-ed/ 525785-ufo-arms-race-us/

La Fuerza Aérea estadounidense se niega a comprar los F-35.- La Fuerza Aérea de Estados Unidos quería comprar más cazas F-15EX Advanced Eagle en lugar de los F-35 Lightning II, informa Defense News, citando la solicitud del Pentágono para el año fiscal 2022.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210605/la-fuerza-aerea-de- eeuu-se-niega-a-comprar-los-f- 35-1112936541.html

El Ejército Chino tiene su propio grupo de trabajo ovni y ha estado abrumado por el aumento en los informes de avistamientos.- El Pentágono no está solo en la investigación de objetos extraños detectados en el cielo: según los informes, el ejército chino también ha estado rastreando ovnis y en los últimos años ha registrado un aumento en los avistamientos.

El Ejército Popular de Liberación se basa en informes de estaciones de radar militares, pilotos de la Fuerza Aérea, comisarías de Policía, estaciones meteorológicas y observatorios de la Academia de Ciencias de China para recopilar la mayor cantidad de datos posible sobre misteriosos objetos voladores. Pero los analistas chinos se han visto abrumados en los últimos años por el creciente número de informes de avistamientos de una amplia gama de fuentes militares y civiles, lo que llevó al grupo de trabajo ovni a confiar en la inteligencia artificial para ayudar a clasificar los datos.

https://www.rt.com/news/ 525739-chinese-military-ufo- tracking/

Realidad aumentada para entrenar pilotos.- La compañía Red 6, fabricante de sistemas de entrenamiento para el combate aéreo, ha publicado un video que muestra los progresos que han alcanzado las tecnologías de realidad aumentada e inteligencia artificial utilizadas por la Fuerza Aérea para el adiestramiento de sus pilotos. El sistema reproduce la imagen y las maniobras de objetos virtuales en un entorno dinámico real, lo que permite a los pilotos visualizar aviones simulados enemigos en tiempo real e incluso recrear vuelos a alta velocidad. El nuevo sistema de Red 6 permite llevar a cabo combates de entrenamiento contra varios tipos de aeronaves enemigas.

https://www.thedrive.com/the- war-zone/40879/this-is-what- pilots-actually-see-inside- red-6s-augmented-reality- dogfighting-goggles

MENSAJE DE MATEO

Extracto del último mensaje de Matthew Ward a través de su madre Suzanne Ward del día 2 de junio de 2021 por Steve Beckow:

Las oleadas de energía que están impulsando a la Tierra a lo largo de su camino de ascensión está elevando la frecuencia en todo el mundo. Esto continuará hasta que llegue a su destino en la quinta densidad alta, donde Gaia, el alma encarnada como el planeta, permaneció durante las largas eras en las que la negatividad acumulada hizo que su cuerpo descendiera en espiral hacia la tercera densidad profunda.

Sólo los lectores de información de los mensajeros de la luz saben que la Tierra asciende constantemente hacia planos astrales superiores, pero son claramente evidentes dos efectos del aumento del nivel de frecuencia, aunque no se atribuya a ellos.

Uno es la sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido. El tiempo lineal existe en la Tierra porque todas las civilizaciones de tercera densidad que han habitado el planeta necesitaban un medio cronológico para funcionar de manera coherente. Sin embargo, ese concepto de ‘tiempo’ en realidad son campos de energía en el continuo atemporal, donde lo que consideras pasado, presente y futuro son una serie de sucesos simultáneos.

De alguna manera podríamos decir que la Tierra se está acercando al continuo, pero es más exacto decir que su población está interpretando la sensación de una energía sucesivamente más ligera debido a que el tiempo parece pasar más rápido que antes. Y, siguiendo sus relojes y calendarios, lo que antes era una semana, hace sólo veinte años, ahora está ‘condensado’ en dos días. Debido a la gracia divina, digamos, las leyes de la física que gobiernan este universo están regulando las mareas y la salida y puesta del Sol y de la Luna, por lo que todo está ocurriendo como se espera a pesar de que se agota el tiempo lineal.

El otro efecto de la frecuencia en aumento constante es el aumento continuo de las características y el comportamiento, tanto positivos como negativos. Esto último explica el notable aumento de homicidios, tiroteos aleatorios, masacres, actos basados en el fanatismo, y otros actos violentos y criminales que se vienen produciendo en todo el mundo.

Los principales medios de comunicación informan sobre esos eventos angustiantes, pero rara vez mencionan los efectos positivos de las altas vibraciones: la creciente abundancia de amabilidad, comunicación respetuosa y esfuerzos cooperativos, cualidades y acciones que seguirán expandiéndose dentro de la sociedad en consonancia con las vibraciones crecientes. La energía de las intenciones y actividades oscuras emite vibraciones bajas, y esas no pueden coexistir con las altas; todo lo que esté basado en la oscuridad seguirá disminuyendo hasta que no tenga más energía, y así llegará a su fin.

Te recordamos otras cosas de las que hemos hablado. Simplemente por Ser la energía pura de luz de amor de la Fuente del Creador, estás irradiando al mundo la fuerza más poderosa del cosmos. Cada uno de tus pensamientos y sentimientos es oración, y las oraciones son poderosas, así que piense y siéntase positivo y optimista sobre lo que está por venir. Las palabras, habladas y escritas, tienen poder; tengan cuidado de elegir las palabras sabiamente.

Las sonrisas y las risas, la generosidad, la gratitud, la compasión, la empatía y cada pequeño acto de consideración envían vibraciones vertiginosas, y la visualización también es poderosa. Vea multitudes de personas bailando en celebraciones alegres y niños jugando felizmente con animales. Visualice la Tierra inmersa en una brillante luz blanca dorada. Imagínese el planeta con aguas cristalinas, bosques en lugar de tierras escarificadas, cultivos que crecen en tierras que ahora son desiertos, campos de flores hasta donde alcanza la vista, aire libre de contaminación.

Todo lo mencionado anteriormente es amor en acción, y el Amor es la clave para un mundo pacífico donde los pueblos vivan en armonía unos con otros y con la Naturaleza. Queridos, el amor comienza con uno mismo, ¡por favor ámense a ustedes mismos de la manera en que los amamos!

Todos los seres de luz en este universo te honran por ayudar firmemente a la civilización de la Tierra a manifestar el tipo de mundo que quieren para ellos y para todas las generaciones venideras. Con amor incondicional te apoyamos en cada paso de tu viaje. Amor y Paz. Suzanne Ward.

https://voyagesoflight. blogspot.com/2021/06/matthew- ward-via-suzanne-ward-june-2. html

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/leKHixmO1v0

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)