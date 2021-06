Plan para contrarrestar el avance de China

Presenta una alternativa a la Ruta de la Seda

El G-7 rivaliza con China con un plan de infraestructura

Dirigida a Iberoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico

Diseña una recuperación ‘uniforme’ que evite los fallos de la última crisis

El G-7 apoya la propuesta de Biden de un impuesto mundial mínimo de 15%

Greenpeace critica el plan de reconstrucción propuesto por Boris Johnson al G-7

Putin advierte que la relación con EE.UU. “se ha deteriorado hasta su punto más bajo”

El G-7 rivaliza con China con un gran plan de infraestructura.- Los países más ricos del Grupo de los Siete buscaron el sábado contrarrestar la creciente influencia de China ofreciendo a las naciones en desarrollo un plan de infraestructura que podría rivalizar con la iniciativa multimillonaria de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping.

https://www.reuters.com/world/ g7-counter-chinas-belt-road- with-infrastructure-project- senior-us-official-2021-06-12/

El G-7 ha lanzado un plan de infraestructuras en países en desarrollo para hacer frente a la influencia de China. Irá dirigido a naciones de Iberoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

El presidente Biden, ha convencido al resto de líderes del G-7, reunidos en una cumbre en Carbis Bay (Reino Unido), para lanzar un gran plan de infraestructuras que contrarreste el avance de China.

En ese sentido, los dirigentes del G-7 acordaron este sábado lanzar la iniciativa “reconstruir mejor para el mundo” (Build back better for the world) para «responder a las necesidades tremendas de infraestructura en los países de ingresos medios y bajos», informó la Casa Blanca en un comunicado.

El plan quiere ser una alternativa al proyecto chino para revitalizar la Ruta de la Seda mediante el proyecto chino “una ruta, un cinturón” (One Belt, One Road), que pretende revitalizar la conocida como Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa.

https://www.expansion.com/ economia/politica/2021/06/12/ 60c48049e5fdeabb198b4589.html

https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/11268638/06/ 21/El-G7-lanza-un-plan-de- infraestructuras-en-paises-en- desarrollo-para-hacer-frente- a-la-influencia-de-China.html

El G-7 alcanza un consenso sobre derechos humanos.- Los líderes del G-7 han llegado a un consenso sobre la necesidad de un enfoque compartido para que China venda exportaciones a precios injustamente bajos y sobre abusos de derechos humanos, dijo el sábado un alto funcionario de la administración Biden.

https://www.reuters.com/world/ china/g7-reaches-consensus- china-dumping-human-rights- abuses-us-official-2021-06-12/

El G-7 diseña una recuperación ‘uniforme’ que evite los fallos de la última crisis.- Uno de los principales objetivos económicos que se han marcado los líderes del G-7 en la cumbre de Cornualles (Reino Unido) es diseñar una estrategia que permita una recuperación ‘uniforme’ y evite los fallos cometidos tras la recesión de 2008. Los mandatarios de las democracias más desarrolladas del planeta dedicaron este viernes la primera sesión plenaria del encuentro a abordar planes para reconstruir un mundo ‘mejor’ una vez se haya superado la crisis sanitaria que ha puesto en jaque al planeta desde hace más de un año.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/el-g7-disena-una- recuperacion-uniforme-que- evite-los-fallos-de-la-ultima- crisis/10001-4560163

Los líderes de G-7 acuerdan apoyar la propuesta de Biden de un impuesto mundial mínimo de 15%.- Los líderes del G-7 acordaron apoyar la propuesta del presidente estadounidense de establecer un impuesto mínimo global del 15%, dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210611/lideres-de-g7- acuerdan-apoyar-propuesta-de- biden-de-impuesto-global- minimo-de-15-1113152852.html

Greenpeace critica el plan de reconstrucción propuesto por Johnson al G-7.- La organización ecologista Greenpeace criticó este sábado con fuerza el plan «Reconstruir mejor para el mundo» que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha presentado a los países del G-7 para su aprobación hoy domingo.

https://es.noticias.yahoo.com/ greenpeace-critica-plan- reconstrucci%C3%B3n-propuesto- 000110825.html

La economía del G-20 vuelve a nivel anterior a la crisis.- El producto interno bruto (PIB) conjunto de los países del Grupo de los Veinte (G20) regresó a su nivel anterior a la crisis sanitaria en el primer trimestre del año en curso, se desprende del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

https://mundo.sputniknews.com/ 20210610/la-economia-del-g20- vuelve-a-nivel-prepandemia- 1113092363.html

CHINA

China inicia la construcción de la mayor unidad de almacenamiento del mundo de gas natural licuado.- La Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China (CNOOC) ampliará las capacidades de su instalación de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), y una vez que terminen las obras, el parque industrial portuario de Yancheng Binhai, en la provincia china de Jiangsu, se convertirá en el mayor lugar de almacenamiento de este producto.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394915-china-gas- natural-licuado

Auge de los invernaderos de alta tecnología en China.- En la isla de Chongming, en las afueras de Shanghai, la ciudad más poblada de China, los trabajadores recolectan y empacan tomates y pepinos en un invernadero de vidrio operado por la empresa holandesa FoodVentures, que cosechó su primer lote de productos en el sitio en mayo.

https://www.reuters.com/world/ the-great-reboot/modern- farming-coronavirus-outbreak- spurs-high-tech-greenhouse- boom-china-2021-06-04/

RUSIA

Putin advierte que su relación con EE.UU. «se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años».- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha concedido este viernes una entrevista exclusiva a NBC News, en la que advierte que su relación bilateral con EE.UU. «se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años».

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394884-putin- entrevista-biden-relacion-eeuu

El colapso soviético enseñó a los rusos el peligro de ser una superpotencia mesiánica.- Biden deja en claro que Estados Unidos no ha aprendido la lección, opina Paul Robinson, profesor de la Universidad de Ottawa. Los rusos, en otras palabras, buscan reconciliar a todos, mientras que los occidentales creen que sus propios ideales son universales y buscan difundirlos por todas partes.

https://www.rt.com/russia/ 526295-america-superpower- biden-claims/

CRIPTOMONEDAS

Riesgo de las criptomonedas.- La independencia del bitcóin de los bancos centrales y la falta de una base económica bajo el mismo son los principales riesgos de esta criptomoneda, según Dmitri Pankin, el exviceministro del Ministerio de Finanzas de Rusia. El banquero recordó que las monedas digitales sólo tienen el mecanismo de los registros y la confianza en un algoritmo informático. «Y nadie puede garantizar que mañana no haya un nuevo bitcóin paralelo, un sistema espejo que devalúe el existente», explicó. Añadió que existe un gran número de peligros imprevisibles tanto en el mercado de valores, como en el de divisas y al mismo tiempo considera «demasiado pronto para divertirse» con las criptomonedas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210610/un-bitcoin-paralelo- un-banquero-explica-el-mayor- riesgo-que-representan-las- criptomonedas-1113100801.html

El bitcóin es malo para la delincuencia.- El Departamento de Justicia pudo recuperar este lunes el equivalente a 2,3 millones de dólares en bitcoins extorsionados a Colonial Pipeline, del rescate pagado en criptomonedas durante el ciberataque lanzado en mayo contra el principal operador de oleoductos, Colonial Pipeline, dando a entender que las divisas digitales no siempre van a ser una herramienta perfecta para los delincuentes.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394931- criptomonedas-bitcoin- delincuencia

El bitcóin divide a los salvadoreños entre la oportunidad y el temor a perder su dinero.- La posibilidad de usar bitcóin para el intercambio comercial, comprar medicinas o pagar cuentas en El Salvador, es vista por algunos como una ocasión incluso para obtener ganancias. Otros, sin embargo, temen perder su dinero en una operación.

https://es.noticias.yahoo.com/ bitc%C3%B3in-divide-salvadore% C3%B1os-oportunidad-temor- 214043192.html

¿Un bitcóin a 200.000 dólares para fin de año? Algunos negociadores lo ven posible.- Tras alcanzar un máximo histórico de casi 65.000 dólares en abril, el precio de la criptomoneda ha caído y ahora parece estar consolidándose por debajo de los 40.000. Algunos ‘traders’ de opciones de bitcóin apuestan por un repunte de la criptomoneda hasta un precio de seis cifras para finales de año, después de la caída del mes pasado, informa Coindesk. Según datos de la plataforma Laevitas, en el mercado de opciones de criptomonedas Deribit hubo el jueves un total de 425 contratos de opciones de compra de bitcoin por 200.000 dólares y con una fecha de vencimiento del 31 de diciembre. Se trata de un precio que supera aproximadamente cinco veces el nivel actual.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394941-bitcoin- precio-subir-fin-ano

OTROS ACTIVOS

El oro se sigue consolidando.- Los mercados del oro han caído un poco durante el transcurso de la semana, pero se mantienen algo elevados. Después de todo, hemos superado una importante línea de tendencia bajista, y ciertamente parece que el martillo de la semana anterior está tratando de mantenerse en general. Debido a esto, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los compradores entren y traten de apoyar este mercado, pero reconozco que el nivel de $ 1850 simplemente debe mantenerse.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-weekly-price- forecast-gold-171352720.html

La plata gana terreno a pesar del dólar más fuerte.- Actualmente, la plata está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en $ 28,30, mientras que el dólar está ganando terreno frente a una amplia canasta de monedas.

https://finance.yahoo.com/ news/silver-price-daily- forecast-silver-135834690.html

El cobre, contra la inflación.- El cobre, que en los últimos meses ha experimentado un rally alcista que ha llevado su precio a marcar nuevos máximos históricos, es uno de los recursos básicos que mejor se comportan en este entorno.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11267879/06/21/Si- viene-inflacion-el-cobre-es- la-mejor-armadura-para-su- cartera-.html

El precio del Brent supera los 73 dólares por barril por primera vez desde mayo de 2019.- El precio del petróleo Brent se elevó por encima de los 73 dólares por barril por primera vez en más de dos años, según los datos bursátiles.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210611/el-precio-del-brent- supera-los-73-por-barril-por- primera-vez-desde-mayo-de- 2019-1113140732.html

El mercado de bonos está actuando extraño como signo de desaceleración económica.- Los rendimientos siguen un guión perverso, cayendo a medida que aumenta la inflación. Eso sugiere una desaceleración económica por delante.

https://finance.yahoo.com/m/ dab1e35e-2fba-3c41-9cdb- 630e80052d79/the-bond-market- is-acting.html

Los mercados de bonos más arriesgados de Europa acaban de recibir un impulso del BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dio luz verde a los inversores para adquirir algunos de los bonos gubernamentales de mayor rendimiento de la región durante los próximos meses.

https://finance.yahoo.com/ news/europe-riskiest-bond- markets-just-040000335.html

Los bonos azules, fuente de financiación para Iberoamérica.- Los países americanos cuentan con un «enorme potencial» de cara a los bonos azules, un novedoso instrumento financiero relacionado con los océanos o el agua, dada su biodiversidad, y las grandes necesidades económicas que afronta para encarar la crisis, indicó James Scriven, gerente de BID Invest.

https://es.noticias.yahoo.com/ bonos-azules-potencial-fuente- financiaci%C3%B3n-184713056. html

IMPUESTOS

Los multimillonarios no pagan impuestos mientras que los trabajadores no reciben aumentos.- La gran conclusión de la semana pasada en las noticias de negocios es que unos documentos publicados en secreto muestran que los multimillonarios no están pagando su parte justa en impuestos, y mientras tanto, los hoteles, restaurantes y otras empresas no pueden encontrar suficientes personas para trabajar como empleadas domésticas y lavaplatos, etc.

https://finance.yahoo.com/ news/billionaires-pay-no- taxes-while-workers-get-no- raises-120116788.html

Así es cómo los más ricos logran pagar menos impuestos que los pobres.- Una investigación que utilizó datos secretos del Servicio de Impuestos Internos reveló que los más ricos del país pagan poco a casi nada en impuestos sobre la renta. Así, se demostró que Warren Buffett solo ha pagado 0,1% de su riqueza neta, y tanto Elon Musk como Jeff Bezos no han pagado más del 3,27%.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210609/asi-es-como-los-mas- ricos-de-eeuu-logran-pagar- menos-impuestos-que-los- pobres-1113082971.html

La crisis aumenta el trabajo infantil.- La pérdida de empleos y de horas de trabajo en muchas familias en el año de la crisis sanitaria o el cierre de las escuelas han contribuido a la extensión del trabajo infantil, que atrapa a 160 millones de niños en el mundo, una cifra que aleja el objetivo de erradicarlo en 2025.

https://es.noticias.yahoo.com/ covid-aumenta-trabajo- infantil-aleja-100045189.html

Una pequeña empresa danesa se dispara en la bolsa de EE.UU. y nadie sabe por qué.- La pequeña empresa biotecnológica Orphazyme, de Dinamarca, ha sorprendido a los inversores y analistas cuando sus acciones depositarias se dispararon un 1.387% de la noche a la mañana en Wall Street este jueves.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394902-empresa- danesa-alza-bolsa-eeuu

ESTADOS UNIDOS

El Gobierno de Trump incautó a Apple metadatos de congresistas demócratas.- El Departamento de Justicia bajo la Presidencia de Donald Trump (2017-2021) requirió e incautó a la compañía Apple metadatos de congresistas demócratas y de sus entornos laboral y personal, con el fin de investigar las filtraciones a la prensa sobre Rusia, informó el rotativo The New York Times.

https://es.noticias.yahoo.com/ gobierno-trump-incaut%C3%B3- apple-metadatos-053631817.html

Biden restaura $ 929 millones para el tren de alta velocidad de California retenido por Trump.- La Administración Biden restauró el jueves por la noche una subvención de $ 929 millones para el tren de alta velocidad de California que el entonces presidente Trump revocó en 2019.

https://www.reuters.com/world/ us/biden-administration- restores-929-mln-california- high-speed-rail-2021-06-11/

Cárteles en la frontera con México.- El director del FBI, Christopher Wray, dijo el viernes en una audiencia con los legisladores que su agencia notó “un buen número” de casos de individuos profundamente endeudados con organizaciones mexicanas entre los que ingresan ilegalmente al país, y agregó que “no hay duda” de que la actividad de los cárteles se está desbordando en la frontera.

https://es.theepochtimes.com/ no-hay-duda-la-actividad-de- carteles-se-extiende-en-la- frontera-de-mexico-y-eeuu- director-de-fbi_848436.html

EE.UU. vigila los buques de guerra de Irán en el Atlántico.- El Departamento de Defensa sigue de cerca los movimientos de dos buques de guerra de Irán que están navegando en el océano Atlántico, marcando la primera ocasión en que la Armada del país persa surca estas aguas.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394910-eeuu- monitorea-buques-iran- atlantico

Grassley sería el presidente temporal de EEUU.- El senador Grassley, como presidente del Senado, sería el presidente de transición cuando salga a la luz la auditoría de votos y hasta que se resuelva el resto. El Artículo II sección 4 de la Constitución prevé un caso de esta naturaleza, según informa Rafapal.

https://rafapal.com/2021/06/ 12/los-rumores-apuntan-a-que- el-senador-grassley-sera-el- presidente-temporal-hasta-que- trump-sea-reinstaurado/

Las papas de McDonald’s se cultivan en tierras de Bill Gates.- Las papas utilizadas en los restaurantes de la red de comida rápida se cultivan en tierras agrícolas que pertenecen a los Gates, según datos recientes recopilados por NBC News.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210611/las-papas-de- mcdonalds-se-cultivan-en-las- tierras-de-bill-gates- 1113142772.html

McDonald’s recibe un ataque informático.- McDonald’s anunció este viernes que piratas informáticos se han hecho con algunos datos de sus sistemas en varios mercados, sumando a la cadena de restaurantes a la lista de grandes empresas víctimas de recientes ciberataques, aunque en este caso no se han producido grandes consecuencias.

https://es.noticias.yahoo.com/ mcdonald-s-v%C3%ADctima- ataque-inform%C3%A1tico- 140914729.html

ANÁLISIS

«Estamos entrando en un periodo de la historia de no crecimiento».- Según James Howard Kunstler, de Kunstler.com, «el problema que tenemos ahora, especialmente por culpa de los tejemanejes de los bancos centrales, es que estamos entrando en un periodo de la historia de no crecimiento», señala el experto tras explicar que esto afectará a la capacidad para afrontar las deudas que se van acumulando. Puntualiza que «la economía financiera lleva tiempo despegada de la economía real», lo que por lo general significa que el dólar «acabará malparado», algo que ya ese está evidenciado, por ejemplo, con el aumento de los precios de automóviles y bienes de consumo en un supermercado. En este contexto, Kunstler reconoce que «reconstruir una economía real va a ser una tarea titánica», pero probablemente será una necesidad, guste o no. «Cuando vivimos en una economía y una sociedad que está sometida a un nivel de estrés tan tremendo y que genera un nivel de ansiedad e incertidumbre enormes, la sociedad terminará respondiendo haciendo locuras», concluye.

https://actualidad.rt.com/ programas/keiser_report/ 394913-mundo-vuelve-grande- historia-no-crecimiento

EUROPA

Los grandes inversores celebran que el BCE mantenga su escudo.- Gestoras de fondos y banca de inversión agradecen la extensión del estímulo monetario, pero buscan pistas sobre el futuro. Un trimestre más de calma. Así valoran los grandes inversores la decisión que tomó el jueves el Banco Central Europeo de prolongar hasta el final de septiembre el ritmo acelerado de compras de deuda, llamado programa de compras de emergencia.

https://www.expansion.com/ mercados/2021/06/12/ 60c4e9f7e5fdeaca0c8b45fa.html

Francia se moviliza ante marea negra cerca de isla de Córcega.- Las autoridades francesas se movilizaron el sábado ante un vertido de petróleo en alta mar ante las costas de Córcega, aunque la mancha se alejaba de la isla al caer la noche. La mancha se encontraba a unos diez kilómetros de la parte este de Córcega. Dos barcos de la Marina nacional, equipados con material anticontaminación y personal especializado, se dirigieron a la costa de Córcega desde su base en Toulon, en el sur de Francia.

https://es.noticias.yahoo.com/ marea-negra-acerca-isla- francesa-113312330.html

Afganos encarcelados en Grecia por incendio en campamento de emigrantes en Moria.- Cuatro solicitantes de asilo afganos fueron condenados a diez años de prisión en Grecia el sábado por su participación en un incendio que destruyó el campo de emigrantes de Moria el año pasado, en un caso que puso de relieve el problema crónico de los refugiados en las fronteras de Europa.

https://www.reuters.com/world/ europe/afghans-jailed-greece- over-moria-migrant-camp-blaze- 2021-06-12/

ESPAÑA

Nuevo DNI europeo que guarda tus huellas dactilares y tu foto en un microchip.- El nuevo DNI se encuentra escrito en español y en inglés. Además, podrás dejarlo en casa gracias a una aplicación para móviles que prepara el Gobierno. Se trata del primer DNI cuya tarjeta física no tendrás que llevar en todo momento. Con un microchip, escrito en español y en inglés, y mucho más difícil de falsificar que sus antecesores.

https://www.elmundo.es/ tecnologia/2021/06/04/ 60b90f6921efa00d268b45ba.html

El Gobierno dará ayudas a los jóvenes que acepten ofertas de trabajos considerados desatendidos.- El Gobierno, en el marco del Plan de Garantía Juvenil Plus, dará ayudas para los gastos de desplazamiento de los jóvenes que acepten ofertas de trabajo en ocupaciones consideradas desatendidas.

https://www.expansion.com/ economia/2021/06/12/ 60c4dd45e5fdea55338b466e.html

La deuda española sigue al alza con un récord de 1,4 billones en el primer trimestre.- La deuda pública española continuó al alza en los primeros meses de 2021 hasta cerrar el primer trimestre en un nuevo máximo histórico de casi 1,4 billones de euros, un 125,3% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. La deuda pública ha ido batiendo récords, trimestre tras trimestre, desde el inicio de la crisis, que ha provocado tanto un aumento de los gastos sanitarios y de prestaciones sociales, como una erosión de los ingresos tributarios.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/la-deuda- sigue-al-alza-con-un-record- de-1-4-billones-en-el-primer- trimestre/10003-4559724

Acuerdo de pesca con el Reino Unido.- El resultado del acuerdo sobre pesca entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido es «muy bueno» para España, ha subrayado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

https://es.noticias.yahoo.com/ planas-resultado-espa%C3%B1a- acuerdo-ue-114011260.html

La venta camuflada de tomates del Sahara Occidental puede arruinar a los agricultores españoles.- Una investigación revela que empresas agrícolas controladas por el rey de Marruecos exportan tomates saharauis como marroquíes, contraviniendo los acuerdos comerciales con la UE y sus legislaciones. El estudio indica que las plantaciones ayudan a legitimar la ocupación del territorio. Los agricultores españoles vislumbran la ruina del sector.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210608/la-venta-camuflada- de-tomates-del-sahara- occidental-puede-arruinar-a- los-agricultores-espanoles- 1113017257.html

EE.UU. expresa a España su compromiso con una emigración regular y segura.- El secretario de Estado, Antony Blinken, expresó este viernes a la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, su compromiso con una emigración que se desarrolle de manera «segura y ordenada», mediante «canales regulares».

https://es.noticias.yahoo.com/ ee-uu-expresa-espa%C3%B1a- compromiso-160614144.html

Un corto lanza un mensaje de libertad a los estudiantes desde la prisión de Almería.- Un grupo de internos del centro penitenciario El Acebuche de Almería han elaborado un corto en el que narran en primera persona sus experiencias y lanzan un mensaje de libertad para que los jóvenes estudiantes no cometan sus errores y acaben entre rejas. Se trata de ‘El valor de la libertad’, un audiovisual en cuyo diseño, dirección, montaje, cámara, música e interpretación han participado alumnos del Centro de Educación Permanente (CEPer) Retamar, que forma a dichos presos desde los módulos de la prisión almeriense.

https://es.noticias.yahoo.com/ corto-lanza-mensaje-libertad- estudiantes-130453817.html

IBEROAMÉRICA

Desplome del globalismo neoliberal en Iberoamérica desde México hasta Perú.- América Latina exhibe una dinámica del desplome del impuesto decálogo del Consenso de Washington que se refleja en las revueltas de los ‘millennials’ en Chile y Colombia -dos bastiones del globalismo neoliberal- y en las elecciones de México y Perú, donde triunfan los soberanistas frente a los globalistas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210612/el-desplome-del- globalismo-neoliberal-en- america-latina-desde-mexico- hasta-peru-1113165060.html

Cuba pide a los turistas que no traigan dólares.- Cuba ha pedido a los turistas que no traigan dólares a la isla caribeña, ya que la moneda estadounidense ya no será aceptada en el país, según el primer vicepresidente del Banco Central, Francisco Mayobre Lence.

https://www.rt.com/business/ 526403-cuba-tourists-no- dollar-cash/

El gobierno cubano ha anunciado que dejará temporalmente de aceptar depósitos bancarios en efectivo en dólares. Culpó a las sanciones estadounidenses más estrictas que están restringiendo su capacidad para usar el dólar en el extranjero.

https://www.rt.com/business/ 526265-cuba-suspends-dollars- us-sanctions/

Bolsonaro autoriza el regreso de militares a la Amazonía para combatir la tala.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, autorizó el regreso de las Fuerzas Armadas a la Amazonía para ayudar a combatir los delitos ambientales en la mayor selva tropical del mundo, informó este viernes su vicepresidente, el general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao.

https://es.noticias.yahoo.com/ bolsonaro-autoriza-regreso- militares-amazon%C3%ADa- 172254659.html

La eutanasia llega a España e Iberoamérica.- Perú despenalizó la eutanasia para una persona en febrero. España legalizó esta práctica en marzo de este año. Y en abril se aprobó un proyecto de ley en Chile. Mientras tanto, en el mundo sólo hay siete países donde la eutanasia es legal.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210612/la-eutanasia-llega-a- espana-y-latinoamerica-pero- por-que-apenas-esta- legalizada-en-el-mundo– 1113168603.html

Aumentan los servicios de urgencias por enfermedades desatendidas.- Los servicios de urgencias tendrán en el plazo de un año y medio un aumento drástico en la atención a pacientes con enfermedades como el infarto al miocardio y enfermedad vascular cerebral a causa de la falta de seguimiento y diagnóstico por la crisis sanitaria.

https://es.noticias.yahoo.com/ servicios-urgencias-aumentar% C3%A1n-enfermedades- desatendidas-164104717.html

Curar el cáncer con protones: la salud futurista de Argentina.- El Centro Argentino de Protonterapia será el primero en su tipo en Suramérica y está en construcción en la capital nacional por la Comisión Nacional de Energía Atómica, la empresa de tecnología de alta complejidad INVAP y la Universidad de Buenos Aires. Los artefactos tecnológicos para radiocirugías complejas parecen componentes de un transbordador espacial: un brazo robótico Cyberknife, un acelerador lineal de partículas Versa HD y un ciclotrón Proteus Plus, que dirige protones de alta energía y minimiza los efectos adversos sobre los tejidos y órganos sanos.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210611/curar-el-cancer-con- protones-la-salud-futurista- de-argentina-1113156131.html

Fujimori de Perú lidera protesta para anular votos, mientras Castillo se acerca a ganar.- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, quien probablemente perderá una segunda vuelta ante un rival socialista, encabezó el sábado una protesta en Lima, pidiendo nuevamente la anulación de los votos que no la favorecieron.

https://www.reuters.com/world/ americas/socialist-castillo- close-victory-peru-few-votes- remain-be-counted-2021-06-12/

822 asesinatos esperan justicia en Bolivia.- Cada año se registran cuarenta mil denuncias de violencia contra las mujeres, pero la mayoría no son atendidas. La Ley 348 de feminicidio en Bolivia establece penas de treinta años para los asesinos de mujeres, quienes, sin embargo, encuentran recovecos legales para evitar la prisión.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210611/los-822-asesinatos- que-esperan-justicia-en- bolivia-1113121411.html

Compositora cubana Tania León gana el Premio Pulitzer 2021 en Música.- La compositora cubana Tania León, residente en EEUU, mereció el Premio Pulitzer de Música 2021 por su obra Stride, estrenada en febrero de 2020 en el Lincoln Center de Nueva York.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210612/compositora-cubana- tania-leon-gana-el-premio- pulitzer-2021-en-musica- 1113171475.html

NOTICIAS CURIOSAS

Hay un día en el que el 99% de la población mundial recibe luz solar a la misma hora.- Se trata del 8 de julio a las 11:15 UTC (uso horario de referencia y que en España sería a las 13:15). Ese día, a esa hora y según el mapa mostrado, el 99,164% de la población mundial tiene luz solar. ¿Cómo es posible eso? Básicamente porque en ese momento la noche ocupa casi todo el vasto océano Pacífico y por la escasa concentración de población en las zonas habitadas donde es de noche a esa hora ese día.

https://es.noticias.yahoo.com/ mapa-luz-solar-dia-julio- poblacion-mundial-070033603. html

Viaje al espacio con Jeff Bezos vendido por 28 millones de dólares.- Un postor no identificado pagó 28 millones de dólares en una subasta el sábado para acompañar a Jeff Bezos y a su hermano en el primer vuelo espacial tripulado de la compañía Blue Origin el próximo mes.

https://es.noticias.yahoo.com/ viaje-espacio-jeff-bezos- vendido-193340846.html

El asteroide que supera en miles de veces el valor de la economía global podría ser una «pila de escombros».- El asteroide Psyche 16, cuyo valor supera en miles de veces a toda la economía global debido al valor potencial de sus recursos, podría ser, en realidad, una «pila de escombros», según las estimaciones de un nuevo estudio publicado en la revista The Planetary Science Journal.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394855-cientificos- suponen-asteroide-valioso- pila-escombros

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/hTS7gZoyI9s

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)