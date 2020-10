El grupo acuerda salvar la economía

El proceso de desclasificación comenzó el martes 6

‘ Hackers’ piratean el sistema electoral de los EEUU

Detenidas 63 personas en Zurich por piratear el QFS

El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán bloquea el QFS

¿Está doña Hilaria ayudando a los gigantes a regresar?

Prominentes ‘cristianos’ lanzan una campaña contra Trump

Alarma en Bruselas por la nueva reforma judicial de España

Las criptomonedas amenazan la seguridad nacional de EEUU

El presidente de China ordena a su Ejército que se prepare para la guerra

El principal problema ahora son los confinamientos en Europa y Australia

El club de los veinte países más desarrollados del mundo, llamado G-20, anunció el miércoles, durante una reunión virtual presidida por Arabia Saudita, una extensión durante seis meses de la moratoria sobre la deuda de los países más pobres, duramente golpeados por la crisis sanitaria.

Los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los países del G-20, reunidos este miércoles en una cumbre virtual, han acordado extender durante seis meses adicionales, la suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda de aquellos países pobres que lo soliciten, en consonancia con los términos acordados por el Club de París.

https://zoomnews.es/el-g20- extiende-la-moratoria-de- deuda-a-paises-pobres-hasta- mediados-de-2021/

La prórroga se extenderá hasta el 30 de junio, y podría alargarse hasta finales de 2021 durante la próxima reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, indicó la declaración final. Las veinte principales economías mundiales habían prometido en abril la suspensión en 2020 del servicio de la deuda de los países pobres afectados por la crisis sanitaria.

https://www.la-razon.com/ mundo/2020/10/14/g20-prolonga- seis-moratoria-deuda-paises- pobres/

APOYO INCONDICIONAL

Los líderes financieros del Grupo de las veinte principales economías del mundo se comprometieron el miércoles a “hacer lo que sea necesario” para apoyar la economía mundial y la estabilidad financiera. En un extenso comunicado, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 también acordaron por primera vez un “marco común” para tratar caso por caso el creciente número de países de bajos ingresos que se enfrenta a la crisis de la deuda.

Ello constituye un importante paso adelante para China, que se ha convertido en uno de los principales acreedores de los países pobres en los últimos años, pero que se ha resistido a la perspectiva de anular cualquier deuda, según fuentes que conocen las deliberaciones del G-20.

Los funcionarios del G-20 también acordaron extender la congelación de los pagos de la deuda bilateral oficial durante seis meses, dada la continua presión de liquidez sobre los países de bajos ingresos, y expresaron su decepción por la ausencia de acreedores del sector privado en la moratoria.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKBN26Z2VC

FINANCIACIÓN ADICIONAL

El Banco Mundial propone una financiación adicional de 25.000 millones de dólares.- El Banco Mundial podría proveer un adicional de 25.000 millones de dólares en ayuda de emergencia para los países más pobres, dijo el presidente de la entidad, David Malpass, en el encuentro virtual anual de ministros de economía y presidentes de bancos centrales del G-20.

David Malpass, dijo a los funcionarios del G-20 que era fundamental mirar más allá de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20, que sólo aplaza los pagos pero no los reduce. La urgencia de la crisis, dijo Malpass, que amenaza con dejar a 150 millones de personas más en la pobreza extrema para 2021, requiere una acción más enérgica y rápida en la reducción de la deuda de los países más endeudados, de los más pobres del mundo.

“La escala de los desafíos que enfrentamos es asombrosa, por lo que necesitamos hacer más; estamos proponiendo a los parlamentarios de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) a fines de este mes un paquete de financiación de emergencia de 25.000 millones de dólares suplementarios”, manifestó Malpass.

La Asociación Internacional de Fomento es la rama del Banco Mundial que ayuda a los países más pobres del mundo, y está supervisada por 173 países. El organismo ofrece préstamos y garantías sin interés, o con bajo interés, para programas que impulsen el crecimiento económico, reduzcan la inequidad, y mejoren las condiciones de vida.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202010141093126218- banco-mundial-propone- financiamiento-adicional-de- 25000-millones-de-dolares- ante-covid-19/

Las criptomonedas amenazan la seguridad nacional de EEUU.- El departamento de Justicia cree que las criptomonedas son una amenaza para la seguridad nacional. «El uso de estas criptomonedas puede socavar los controles anti-lavado de dinero contra la financiación del terrorismo utilizados para detectar actividades sospechosas. El departamento considera su uso como una actividad de alto riesgo. La evolución tecnológica y su potencial expansión generará oportunidades para cometer delitos, y poner en riesgo la seguridad pública.

https://criptogaceta.com/ criptomonedas/el-departamento- de-justicia-de-los-estados- unidos-cree-que-las- criptomonedas-son-una-amenaza- para-la-seguridad-nacional

El presidente de China ordena a su Ejército prepararse para la guerra.- Xi Jinping subrayó la importancia de salvaguardar la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales del país. El presidente de China, Xi Jinping, ha inspeccionado este martes el Cuerpo de Marines de la Armada del Ejército Popular de Liberación en la ciudad de Chaozhou, provincia de Cantón, y ha instado a que mejore sus capacidades de combate, señalando que debería centrarse en la preparación para la guerra, recoge Xinhua.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/369908-china- preparacion-guerra

ACTUALIDAD DEL RESETEO

El viernes 9 y sábado 10 de octubre se realizó una prueba exitosa de ocho horas sobre los enlaces telefónicos del centro de llamadas de intercambios. Tenían que asegurarse de que no hubiera más sabotaje de la red de comunicación para detener el inicio de los intercambios del reajuste de las divisas.

A las 11 del martes 13 de octubre, el Parlamento de Irak aprobó reformas económicas, incluida la aprobación de la nueva tarifa del dinar revaluado. La nueva tasa no se publicaría en su ‘Gaceta’ hasta después de que comenzara el nivel 4-B, aunque Irak está aplicando ahora esas reformas.

El martes 6 de octubre comenzó la divulgación cuando el presidente Trump ordenó la desclasificación de todos los documentos relacionados con el ‘Spygate’ y el ‘Obamagate’, incluida la publicación de los correos electrónicos de doña Hilaria y la evidencia de la masacre de Bengasi. El lunes 12 de octubre, el presidente Trump anunció que pronto se publicarán más pruebas contra muchas élites políticas.

Se afirma que el presidente Trump, los responsables de la toma de decisiones y los equipos del reajuste de las divisas tienen la intención de dar el pistoletazo de salida antes de las elecciones, pero yo no me fío de esta información hasta que no lo vea.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/10/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 15.html

NOTICIAS BREVES

Escándalo de Joe Biden.- Hunter Biden presentó a su padre, el entonces vicepresidente Joe Biden, a un alto ejecutivo de una empresa de energía ucraniana menos de un año antes de que el anciano Biden presionara a los funcionarios del gobierno en Ucrania para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la compañía, según correos electrónicos.

https://nypost.com/2020/10/14/ email-reveals-how-hunter- biden-introduced-ukrainian- biz-man-to-dad/

Prominentes ‘cristianos’ lanzan una campaña contra Trump.- Un grupo de cristianos prominentes de ambos bandos, incluido un exconsejero de Barack Obama en temas religiosos, está formando un comité de acción política con el fin de socavar el apoyo que tiene el presidente Trump en esa comunidad. El comité se llama “Not Our Faith” e invertirá dinero en anuncios pensados para quitarle apoyo al presidente entre los cristianos, sobre todo los evangélicos y los católicos que lo pusieron en la Casa Blanca en 2016. Su primer aviso digital circulará en Michigan y Pensilvania.

https://apnews.com/article/ noticias- 1a7b0e3eaed257077c101ac0f883f0 d7

Piratas informáticos.- Piratas informáticos han penetrado las redes del gobierno de Estados Unidos y han accedido a los sistemas electorales, dijeron el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) en una alerta conjunta. Los piratas informáticos obtuvieron acceso a través de una combinación de vulnerabilidades, lo que se llama “encadenamiento de vulnerabilidades”. Es una táctica de uso común y, en este caso, se dirigió a redes gubernamentales, infraestructura crítica y organizaciones electorales federales y estatales, locales, tribales y territoriales.

https://www.thegatewaypundit. com/2020/10/go-fbi-claims- hackers-gained-access-us- elections-system

¿Está doña Hilaria ayudando a los gigantes a regresar?.- Por extraño que parezca, hay pruebas de que doña Hilaria quiere acceder a la tumba de Gilgamesh a toda costa, según se desprende de correos electrónicos desclasificados, porque está muy interesada en la inmortalidad del mal. Hillary cree que están regresando los gigantes y los ángeles caídos, y quiere acelerar el proceso, por sus propios intereses egoístas y de poder, y puede incluso desear una alianza impía para facilitar este nacimiento de la maldad. En resumen: ¿podría Hillary Clinton querer un encuentro con la cámara de resurrección de Gilgamesh para obtener la vida eterna?

https://mailchi.mp/gensix/ final-warning-brace-for- impact-event-1562938?e= d0e8138471

La Epopeya de Gilgamesh es, quizás, la historia escrita más antigua de la Tierra. Viene de la antigua Sumeria y fue escrita originalmente en doce tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. Se trata de las aventuras del histórico Rey de Uruk (en algún lugar entre el 2750 y el 2500 a.C.).

http://www.ancienttexts.org/ library/mesopotamian/ gilgamesh/

ESPAÑA

Bruselas observa “con atención” la reforma judicial de España.- La Comisión Europea va a observar “con atención” el desarrollo de la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tiempo que advierte de que no debe se comprometer la independencia judicial ni dejar que el Consejo sea percibido como “vulnerable a la politización”.

https://www.europapress.es/ nacional/noticia-bruselas- observa-atencion-reforma-cgpj- subraya-no-debe-comprometerse- independencia-judicial- 20201015113553.html

El 43,8% de los españoles no se inocularía.- Un 43,8% de los españoles (3,5 puntos más que el pasado mes de septiembre) no estaría dispuesto a inyectarse inmediatamente, frente al 40,2% que sí lo estaría, según se desprende del barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas.

https://www.efe.com/efe/ espana/sociedad/el-43-8-de- los-espanoles-no-se-vacunaria- inmediatamente-contra-la- covid-19/10004-4368553

El principal problema en este momento son los confinamientos diseñados, especialmente en Europa y Australia:

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/uks-johnson- mulls-circuit-breaker- lockdown-france-adopt-hot- spot-curfews-european

Estos bloqueos se están aplicando a pesar del hecho de que ahora incluso altos funcionarios de la OMS están hablando en contra de ellos:

https://www.washingtontimes. com/news/2020/oct/12/world- health-organization-envoy- urges-end-to-coron/

La Resistencia destruyó en la primavera de este año todos los nanobots y biochips avanzados que estaban destinados a ser puestos en la inoculación:

https://www.mintpressnews.com/ darpa-covid-19-vaccine- implant-mrna/271287/

https://www.lewrockwell.com/ 2020/09/joseph-mercola/ injectable-biochip-for-sars- cov-2-detection-near-fda- approval/

QUEDA MUCHO POR HACER

Todavía tenemos mucho por hacer según Stefan.- El comportamiento de los demócratas, que siguen impulsando su misma agenda una y otra vez, aunque es obvio para todos que no pueden ganar, es una señal de que ya tiene el control total la Alianza para la Tierra.

Escuché que 63 personas fueron arrestadas en Zurich que intentaron ingresar al sistema QFS-CIPS con el sistema ‘Swift’. Probablemente se trataba de líderes de grupo de mayor rango. Los integrantes de estos grupos probablemente podrán despedirse de su intercambio, quizás todos estén ahora en la lista negra.

El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, nos muestra que todavía no se puede activar QFS allí. Las compras de guerra y armas ya no pueden existir en QFS. Tampoco parece que no hay QFS en Turquía. Porque si el “Sr. Megalómano”, Recep Tayyip Erdogan, puede interferir en este conflicto apoyando a Azerbaiyán con armas y mercenarios, no cumple con el QFS. Las ambiciones de Erdogan son todo menos pacíficas, su país está ahora destrozado y su gente sufriendo no le interesa.

También deberíamos bañar a Corea del Norte con pensamientos pacíficos y amorosos, para que no se lleve a cabo una acción de bandera falsa bien planificada del pantano o ya se frustre al principio.

Otro punto oscuro y, por lo tanto, que bloquea el reajuste de las divisas, así como un QFS 100% activado, es la UE y el estado profundo de Bruselas. La UE también quiere decidir sobre las sanciones contra Rusia, debido a la mentira de Navalny, la mentira de que Putin envenenó a Navalny.

Aunque no me caso con ningún líder, me alegro de que Putin sea un estadista sensato, porque invadiría Europa en muy poco tiempo si quisiera. El poder en Europa ha estado desde hace mucho tiempo en manos de otros, pero los insensatos políticos no se dan cuenta de eso. Su horizonte termina al final del programa del partido o incluso antes. Durante demasiado tiempo les hemos permitido hacer algo con nosotros.

Por eso, los patriotas europeos debemos visualizar para nuestros países un buen resultado antes de fin de año, el final del fraude electoral, el final de las restricciones, el final de los gobiernos dictatoriales, etc. Entonces, estados libres y ciudadanos soberanos, la introducción de Gesara en todos los países y, sobre todo, queremos gobiernos que trabajen para su gente y no en contra. ¡Nada puede detener lo que viene! ¡Nada ni nadie! ¡Construiremos un mundo nuevo maravilloso, y ayudaremos a darle forma y luego viviremos!

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/10/we-still- have-lot-to-do-by-stefan- 101520.html

GUERRA CÓSMICA

Todavía hay una guerra a gran escala entre la Confederación Galáctica y la flota Draco en el espacio sublunar, y una guerra a gran escala entre el Movimiento de Resistencia y el complejo disidente iluminoide en las bases subterráneas. Lo único que se puede decir por el momento sobre las operaciones en la superficie, es que es un momento extraordinariamente delicado, ya que todo sigue clasificado. Sabemos que el resultado final de esta guerra es una fuerte derrota de los Draco y del complejo disidente iluminoide, la energía de este conflicto se puede precipitar a la superficie del planeta como un aumento de la violencia entre miembros de la población mundial y con más violencia del ‘Cabal’ hacia la humanidad.

https://es.prepareforchange. net/2020/10/07/urgente- mensaje-a-la-poblacion-del- planeta/

Según la actualización de la batalla final publicada el miércoles 14 por el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz, las fuerzas de la Confederación Galáctica y la Resistencia están haciendo un buen progreso en la eliminación de la flota Draco y del complejo disidente iluminoide.

Ya se ha neutralizado a la gran mayoría de las naves Draco, de las naves negativas de los Programas Espaciales Secretos, y quedan muy pocas en la órbita terrestre baja. Muchos de los Dracos están huyendo de su flota y tratando de esconderse en bases subterráneas, donde son despejadas de todos modos unos días después.

http://2012portal.blogspot. com/

La Resistencia está despejando las bases subterráneas con toda su fuerza, como la base antártica nazi “Nuevo Berlín”, y la mayoría de las otras bases subterráneas ya liberadas en la Antártida. Fuentes militares positivas sin acceso a información de la Resistencia informan sobre actividad sísmica insólita en la Antártida. También informan de la evacuación de bases militares de Estados Unidos, Rusia, China y Argentina en la Antártida.

Las Fuerzas de la Luz también han comenzado una operación de fuerza completa para limpiar la flota Quimera que hasta ahora estaba oculta en un estado de superposición cuántica en el espacio sublunar. Ya han logrado eliminar a la mayoría de las fuerzas Quimera del espacio sublunar, y ahora la mayor parte de la flota Quimera está reunida en la órbita terrestre baja. Los comandantes militares Draco están entregando toda su tecnología altamente avanzada de las fuerzas Quimera, justo antes de que se apruebe su rendición por la Confederación Galáctica. El alto mando militar Draco está ahora en estado de pánico, oliendo la derrota.

http://theunveiling33. blogspot.com/2020/09/ quarantine-earth-parasitic. html

La flota quimera está utilizando la sustancia negra cuántica como arma de defensa contra el progreso de las Fuerzas de la Luz. La sustancia pegajosa negra cuántica es simplemente una forma comprimida de anomalía cuántica primaria que ha sido expuesta a una entropía extrema y ahora está siendo liberada por la Quimera en la órbita terrestre baja, y está siendo eliminada de manera muy eficaz por las Fuerzas de la Luz. Sin embargo, todavía contribuye a la anomalía primaria general alrededor del planeta, y al sentimiento general de fatalidad y pesimismo que rodea a la Tierra:

http://www.alloya.com/the- acari-spider-beings/

Los seres quimera fueron una vez seres angélicos altamente evolucionados que eligieron someterse a experimentos controlados de explosión de bombas ‘toplet’ hace mucho tiempo en el pasado galáctico. Esto, junto con numerosos experimentos genéticos los han transformado en seres araña de una oscuridad inimaginable que se controlarán pronto.

https://youtu.be/gOiXbqlCU7U

El autor de este artículo de opiniónes Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)