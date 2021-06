Basilea IV es Gesara

Basilea III ya está operativa

Casi nadie conoce est os datos

Información revelada por India Eco

Agosto podría ser el principio del fin

El QFS está operativo desde marzo de 2020

El proceso está en vigor, pero no se ha divulgado

La banca primaria está regida por los bancos centrales

Los bancos mundiales están regidos por la Fed y el Tesoro

Cada banco central ha dejado de estar controlado por la Fed

Los bancos centrales llevan un retraso de diez años en criptografía

El actual sistema monetario parece agotado ya que se vuelve impotente para hacer frente a los retos que se presentan después de la crisis sanitaria. Por ello se habla mucho de lo que se conoce como reinicio financiero o reseteo monetario que implica entre otras cosas la aplicación de una Ley de Reforma y Seguridad Económica Mundial llamada Gesara (Global Economic Security and Reformation Act) que se establece como un sistema necesario para conseguir una gobernabilidad sostenible en base a un acuerdo entre todos los países (209) para realizar un reinicio económico de manera organizada y en base al Sistema Financiero Cuántico QFS.

Basilea IV es Gesara y el sistema cuántico ya ha tomado el control de los bancos centrales, según el famoso informador India Eco. Gesara será el instrumento para la limpieza y la reestructuración económica del mundo, ya que permitirá sacar a los actores impíos que han financiado todos los sistemas ilegítimos. Digamos que se ha dejado consumar el delito para poder acusarlos en el futuro. En la historia de la humanidad, todos los movimientos de liberación se han caracterizado por la ruptura de códigos secretos que garantizaban el dominio de la élite sobre el resto de la humanidad.

ECONOMÍA CUÁNTICA

El famoso informador uruguayo India Eco ha revelado que el Sistema Financiero Cuántico QFS está operativo desde marzo del año pasado, aunque casi nadie lo sabe, y que los bancos centrales ya están bajo su control, durante una entrevista concedida a Emilio Siesto en su canal Nuevos Horizontes. También ha revelado que el sistema Swift ya ha sido absorbido por el QFS, y que va a seguir funcionando como método de intercambio de dinero, junto al propio sistema cuántico.

Los sistemas informáticos cuánticos permiten una mayor encriptación de la información, ya que facilita el manejo de mayor cantidad de datos en sus operaciones. Se consigue así una herramienta más segura para la realización de operaciones que necesitan del secreto bancario para lograr una mayor eficacia.

India Eco afirma que lo que vienen no son los protocolos de Basilea III, que ya están operativos, sino los de Basilea IV que son las normas de Nesara y Gesara, que incluyen la celebración de elecciones con el sistema cuántico en un plazo de 120 días después de su proclamación, que se extendería al resto de los gobiernos. Cree que la instauración de Nesara y Gesara se produciría sin Trump en el poder, y confirma que agosto sería un mes muy importante aunque se ignora el momento en el que se produciría.

Agosto podría ser el principio del fin. Se espera que para el mes de agosto hayan concluido todas las auditorías forenses con resultados tangibles, lo que provocaría una declaración de nulidad, que obligaría a convocar nuevos comicios totalmente limpios bajo control militar. Este descubrimiento podría provocar la caída de otros gobiernos que fueron colocados por los mismos actores, así como la convocatoria de nuevos comicios en otros países, pero todo son especulaciones y puede haber variables que pueden dilatar este proceso porque no conocemos el plan secreto.

ESPECULACIONES

Explica India Eco que los bancos centrales han sido absorbidos por el QFS y que la banca primaria está regida por los bancos centrales, mientras que los bancos mundiales como el Banco de Pagos Internacionales (BIS) que controlan la banca central están regidos por la Fed y el Tesoro. El cambio que se ha producido ahora es que el banco central de cada país ha dejado de estar bajo el control de la Reserva Federal.

El dólar no tendría respaldo hasta que se haga el proceso de reseteo, y una vez hecho tendría respaldo con las reservas de oro de Zimbaue, más las reservas de oro de China, habiéndose pagado los derechos de utilización de ese oro desde el 30 hasta el 71 según los bonos chinos llamados pistolas de oro o “golden guns”. Todo el resto de emisiones del dólar tendrían que estar respaldadas desde el 71 hasta el 2019 por las reservas de oro de Zimbaue.

Con respecto a los movimientos de soberanía y de “El Fideicomiso Público del Pueblo” (The One People’s Public Trust: OPPT) y su relación con Nesara y Gesara, tiene que ver el salirse de Ley Marítima para pasarse a la Ley Natural, pero es algo que en este momento no es necesario incursionar en opinión de India Eco. No es partidario de generar litigios contra bancos e instituciones porque la Justicia está sesgada hacia el lado oscuro, porque no olvidemos quiénes ponen los jueces en su posición de poder mediante campañas políticas financiadas por estas instituciones. Sería enfrentarse contra uno de los conglomerados corporativos más grandes del planeta contra el que está luchando la gran coalición.

Por lo tanto hasta que se acabe de hacer la limpieza que se está efectuando actualmente, no se recomienda “meter el dedo en el ventilador porque te van a comer crudo” en palabras de India Eco, porque ellos van a cuidar sus intereses y no van a permitir que le metas el dedo en el ojo.

Las señales que se tienen que dar para que se publique el proceso de emisión mundial de ocho horas sobre el reinicio financiero, aparecerían un contexto de divulgación del propio proceso de Gesara, es decir cuando empiece la divulgación del proceso que ya está en vigor. El entorno adecuado para que se publique esa divulgación sería que el presidente en ejercicio anunciara Gesara y su dimisión en un periodo de 120 días, coincidiendo con el anuncio de nuevos comicios.

Esa es la razón por la que Trump no podría ser el presidente 46º, porque la Alianza no quería quemar su ficha con 120 días en el cargo, y por eso metieron a un títere para que funcione como fusible cuando llegue el momento y tenga que ceder el poder. Aunque hay otra versión que dice que el expresidente perdió la confianza de la Coalición porque no cumplió su contrato.

REQUISITOS

Basilea IV es el conjunto de directivas y reglamentos comunitarios que recogen las pautas y recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y lo que pretende es completar el paquete de normas que suponía Basilea III, que fue un cambio muy importante en la regulación. Quiere completar Basilea III, porque el punto de partida de Basilea IV es reformar o cubrir las deficiencias del Basilea III con un triple objetivo: reforzar la estabilidad financiera, que haya confianza entre los bancos, y aumentar la resistencia financiera. Es decir, que si hay un shock externo, los bancos tengan capacidad de recuperación y vuelvan a su estado original, sin sufrir consecuencias del shock, y que cumplan su función que es la intermediación financiera y dar créditos a familias y empresas.

Las normas de Basilea IV son cambios mundiales a los requisitos de capital bancario que se acordaron en 2017. Modifican las normas bancarias internacionales conocidas como los Acuerdos de Basilea. Los reguladores argumentan que estos cambios simplemente completan las reformas de Basilea III, acordadas en principio en 2010-11, aunque la mayoría de las reformas de Basilea III se acordaron en detalle en ese momento. El propio Comité de Basilea (BCBS) las llama simplemente «reformas finalizadas» y el Gobierno del Reino Unido las ha denominado «Basilea 3.1». Los críticos de la reforma, en particular los del sector bancario, argumentan que Basilea IV requiere de un aumento significativo de capital y que se debería tratar como una ronda distinta de reformas.

Basilea IV ya esbozó el 5 de mayo que esta nueva normativa tiene por objeto subsanar una deficiencia con la regulación anterior. La nueva normativa quiere que los bancos utilicen datos objetivos estándar, antes que sus propios modelos, para calcular el nivel de riesgo de sus activos. Los cálculos internos de los bancos han llevado a grandes diferencias en la forma de difusión de sus datos, y han mermado la confianza de los inversores. Pero una aplicación total también tendría un coste. Basilea IV podría llevar a que subieran un 11% los activos ponderados por riesgo (APRs).

NOTICIAS BREVES

Europa y USA, en situación diferente.- La zona euro y Estados Unidos están «claramente en una situación diferente» en lo que respecta a las perspectivas de inflación, dijo el lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, minimizando cualquier impacto del otro lado del Atlántico.

https://finance.yahoo.com/ news/ecbs-lagarde-sees-uspide- risk-143431964.html

El euro digital protegerá la privacidad del consumidor.- La introducción de un euro digital impulsaría la privacidad de los consumidores y protegería a la eurozona de la amenaza de las criptomonedas competidoras que podrían socavar la soberanía monetaria del bloque, según el banquero central que supervisa su desarrollo. Fabio Panetta, miembro de la junta ejecutiva del Banco Central Europeo, dijo al Financial Times que uno de los objetivos clave del proyecto es combatir la propagación de monedas digitales creadas por otras naciones y empresas.

Aumenta el rendimiento de la zona euro.- El rendimiento de los bonos del gobierno de la zona euro subió el lunes junto con los bonos del Tesoro estadounidense, ya que los inversores buscaron ajustarse al cambio radical de la Reserva Federal la semana pasada, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo en Europa alcanzaron su nivel más bajo en tres meses.

Los bancos centrales llevan un retraso de diez años en sus planes criptográficos.- Los bancos centrales están tratando de mantenerse relevantes en la era de las criptomonedas, por lo que pueden hacer afirmaciones absurdas como una forma de intentar que el mundo les preste atención, dice el escritor de economía Jeffrey Tucker. Explica que «el valor de una criptomoneda real está determinado por las fuerzas del mercado, no por los gobiernos y los peces gordos en los escenarios de las reuniones de tecnología financiera. Y sabemos que los bancos centrales se han especializado, especialmente en los últimos quince meses, en crear cantidades ilimitadas de moneda, pero eso no es lo que desea el mercado realmente.”

Sube el oro.- El precio del oro se recuperó más del 1% el lunes, después de su mayor caída semanal en términos porcentuales desde marzo de 2020, con la demanda impulsada por una caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro, y una pausa en el repunte del dólar.

Baja el bitcóin.- Cayó casi un 10% el lunes debido a que la reciente volatilidad en el mercado de las criptomonedas no mostró signos de desaceleración, y los actores del mercado citaron nerviosismo por la creciente represión de China contra la minería de bitcoines con escasa liquidez por las pérdidas.

Sube el petróleo.- El petróleo subió más en más de dos semanas en medio de un dólar más débil y a medida que aumentaron los diferenciales de tiempo clave con expectativas de nuevas caídas de la oferta en el mayor centro de almacenamiento de EEUU.

