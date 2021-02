Teniendo en cuenta su superficie y el actual precio por metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en el distrito de Chamberí de Madrid, el cuartel general de la formación alcanzaría un valor residencial de 38,5 millones de euros. No obstante, si se construyeran viviendas de obra nueva, estas podrían alcanzar un valor unitario de cerca de 850.000 euros. La rentabilidad bruta en alquiler de una vivienda usada ubicada en este terreno sería del 3,8%. El alquiler medio alcanzaría los 1.595 euros mensuales, mientras que el precio de venta sería de unos 509.040 euros. Génova 13 tiene una edificabilidad aproximada de 60 viviendas con una superficie media de 90 m2 por inmueble.

Imagen de archivo de la todavía sede del Partido Popular en la calle Génova. El presidente del partido Popular (PP), Pablo Casado, anunció ayer que la formación que lidera cambiará de sede y abandonará el emblemático edificio del número 13 de la calle Génova, el cual ocupaba desde el mes de febrero de 1983. La importancia de este inmueble, ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, deja en el aire muchas preguntas del ámbito político, pero también del inmobiliario. La hasta ahora sede del PP es uno de los edificios más cotizados de la capital. La formación adquirió el edificio en el año 2006 por 37 millones de euros. ¿Cuánto valdría hoy si a sus metros cuadrados se les diera un uso residencial y en qué se puede llegar a convertir? Según las estimaciones de pisos.com, la sede del PP cuenta con una superficie para un eventual futuro uso residencial que sería suficiente para albergar alrededor de 60 viviendas con un tamaño medio de 90 metros cuadrados. Según el último informe de precios de venta de pisos.com, correspondiente al pasado mes de enero, Chamberí alcanzó un precio medio por metro cuadrado de 5.656 euros para la compra de viviendas de segunda mano. Para una vivienda tipo, el precio de venta estaría en torno a 509.040 euros. No obstante, el precio de venta de una obra nueva sería mucho más elevado, no solo por la tipología, sino por aspectos tales como la exclusividad de la zona y la elevada demanda que va a registrar el activo en los próximos meses. Desde pisos.com calculan que el precio por unidad residencial podría rondar los 850.000 euros, lo que daría un valor total al desarrollo de 51 millones de euros. Por otro lado, la rentabilidad bruta por alquiler que se obtendría si a día de hoy este edificio fueran viviendas sería muy interesante. Según el último informe de precios de alquiler del portal inmobiliario, la mensualidad sería de 1.595 euros, lo que al cabo de un año reportaría al propietario 19.140 euros de ganancias brutas. Esta cifra, dividida entre los 509.040 euros de la compra daría como resultado una rentabilidad bruta del alquiler del 3,8%. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, destaca que “polémicas políticas aparte, que el edificio de Génova 13 salga al mercado dará lugar a movimientos inmobiliarios estratégicos, a una posible revalorización de la zona y a una de las grandes operaciones del año”. En este sentido, Font califica de “oportunidad para cualquier inversor” el hecho de que un activo tan emblemático esté disponible. “Rara vez se relaciona tanto a una empresa o marca con un bien inmueble. La sede del PP ha sido un símbolo político durante casi cuatro décadas”, añade el experto. Antes de llegar a Génova, el Partido Popular estaba instalado en un pequeño inmueble en la calle Silva, en el distrito Centro. El edificio ha sido la sede del PP desde que Alianza Popular y el PDP de Manuel Fraga ganaran las elecciones generales de octubre de 1982, en las que el partido pasó de 10 a 107 diputados y se planteó la necesidad de contar con mayor espacio para la organización central. Pero no fue hasta 2006 cuando los populares decidieron comprar la sede, que hasta entonces alquilaba a Mapfre.