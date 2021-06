Junio será un gran ‘año’

Las fichas están empezando a caer

El oro sube a medida que cae el dólar

Quedan pocos movimientos de ajedrez

Hay indicios de una inflación muy alta

El silencio de las fuentes es muy elocuente

La caída del bitcóin abre una laguna fiscal

Inglaterra tomará medidas contra las cripto s

Los poderes fácticos están perdiendo la batalla

El pánico de los malos debería darnos una pista

E l 95% de las operaciones militares son secretas

Occidente mira con temor a la inflación de China

China rechaza las reglas de EE.UU. y de Europa

China bloquea diversas cuentas de criptomonedas

El túnel de viento Mach 30 impulsa a China décadas

Jeff Bezos volará al espacio en un cohete Blue Origin

El nuevo jefe de la Nasa permitirá investigar los ovnis

H istoria sobre la ingeniería inversa de ovnis estrellados

600 terremotos en la frontera entre California y México

Suben los desahucios y bajan los nacimientos en España

La Audiencia Nacional suspende restricciones en Madrid

El precio mundial de los alimentos sube al nivel más alto

Deutsche Bank emite una advertencia severa de inflación

Suiza será la primera nación europea en prohibir pesticidas

China y Rusia trabajan en armas para matar satélites de EE.UU.

Se desploma la Bolsa de Lima y aumenta el valor del dólar en Perú

La primera semana de junio fue un éxito parcial; ahora sólo necesitamos que se complete para que irrumpa en los medios de comunicación. Debemos estar en un momento de intensa actividad porque a la mayoría de los proveedores de inteligencia se les ha pedido que se callen. No queremos sólo una tempestad, queremos una tormenta perfecta que cause conmoción y asombro. Nos hemos estado preparando para esto durante mucho tiempo y queremos ir a lo grande o irnos a casa, pero primero, tenemos que despertar a los que duermen, cosa muy difícil.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/06/starship-earth- june-will-be-a-biggie/

La información que tienen las Fuerzas Armadas, las acciones que toman y los resultados de esas acciones están en un 95% (o más) ocultas al público. Hay muchas razones para eso. También debes darte cuenta de que derribar a una camarilla globalista no es tan simple como hacer arrestos. Es un proceso increíblemente complejo y sofisticado.

Puede pensar que «no está pasando nada» aunque las pistas están en todas partes si abren los ojos para ver. Todo está sucediendo y no lo está viendo porque no tienen la necesidad de saberlo. No eres un operador. No dejes que tus emociones te nublen el juicio.

HECHOS CONCRETOS

Esta última semana, la presa de las Tres Gargantas de China era una zona de exclusión aérea con 822 terremotos y deslizamientos de tierra constantes.

https://youtu.be/AArxLIMdXtk

Por otro lado, la planta de acero en la ciudad iraní de Zarand (provincia de Kerman) que comenzó a arder anoche es en realidad una instalación encubierta del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/07/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-june-7- 2021/

El informante que tiene el seudónimo de Cinemo Galactic puede confirmar de fuentes personales y reales que los tenedores de bonos legítimos no han sido contactados en absoluto.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/06/legit-bond-holders- have-not-been-contacted-by- cinemo-galactic-6-6-21/

Cuando las mareas cambien (y lo harán) tendremos total transparencia. Seremos validados. Veremos justicia. Hasta entonces debes entender que esto es una guerra que no se acelera porque la gente se sienta herida. No todo estará limpio. Nada viene fácil. Quedan muy pocos movimientos en el tablero de ajedrez. El inmenso pánico de los tipos malos debería decirte todo lo que necesitas saber. El final está cerca. Mantengan la línea.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/07/stargate- newsletter-the-truth-is-being- exposed/

INFORME DE POOFNESS

Presta atención y escucha el lado bueno de todo. Los poderes fácticos están perdiendo la batalla por el alma y la mente de los ciudadanos de gran parte del mundo. Las fichas están empezando a caer, y las fichas de dominó de las que les hemos hablado se alinean para un juego gratis para todos. Solo tenga paciencia un poco más y preste atención a las formas en que las noticias se filtran hacia el lado alto.

El juego del efecto dominó está basado en un juego de destreza o entretenimiento que consiste en colocar sistemáticamente una serie de fichas de dominó en hilera, formando figuras y mecanismos artificiosos, y al dar un leve empujón a la ficha inicial provocar un efecto en cadena, logrando que todas las fichas terminen cayendo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Efecto_domin%C3%B3_(juego)

Algunos han alcanzado sus fines y han pagado el precio. Hay cosas en marcha y muchas más que mostrar y poner en marcha. Luego está la necesidad de lidiar con las consecuencias, cambiar la dirección cuando sea necesario, y hacer las estrategias correctas para el bien superior de todas las personas, muchas de las cuales son tan ingratas.

La gente lo quiere ahora, sin prestar atención a las estrategias a largo plazo que tuvieron que ser revisadas y estudiadas para descubrir cómo ganar. La victoria no consiste en aplicar una fuerza bruta, consiste en arrinconar y jugar el juego infinito del ajedrez, usando sólo el cofre de guerra como respaldo.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/06/urgent-the-office- of-poofness-weekly-report-6-6- 21/

SISTEMA FINANCIERO

Desde 1913, el sistema financiero global de la Reserva Federal ha canalizado los dólares de los contribuyentes al Banco de la Reina de Londres, al Banco del Vaticano y a los bancos centrales de todo el mundo. Ese sistema desaparecería con el sistema financiero global de Computadora Cuántica transparente que estaría a punto de ser aplicado oficialmente por la Coalición.

Un reinicio de moneda global a punto de aplicarse pondría fin al Banco del Vaticano y a las operaciones de lavado de dinero del Noveno Círculo, y aislaría a los responsables de los servicios de varias mafias en sus redes internacionales de tráfico. El papa Francisco se había esforzado por evitar que el sistema global respaldado por oro y activos se apoderara de su dinero.

En junio de 2018, Bergoglio se reunió con líderes políticos y financieros suizos con el fin de bloquear una “Iniciativa de dinero soberano” (SMI) que restringía el poder de los bancos privados y colocaba el sistema suizo bajo un único banco nacional. El Banco del Vaticano tenía activos considerables vinculados al sistema bancario suizo y podía perder si se aprobaba la llamada Iniciativa de Dinero Soberano (Sovereign Money Initiative: SMI). Casualmente o no, grandes tramos de dinero destinados al nuevo sistema bancario del reinicio financiero fueron bloqueados el mismo día de la reunión.

https:// operationdisclosureofficial. comhttps://www.expansion.com/ economia/2021/06/07/ 60be5455e5fdea137a8b466f.html/ 2021/06/07/pope-francis- admits-to-deceiving-followers- promoting-mark-of-the-beast- blackmailing-world-leaders/

TEORÍAS MONETARIAS OPUESTAS

¿Se puede salvar la economía creando cuanto dinero se quiera?.- La tesis, que propone imprimir dinero para financiar proyectos sociales e infraestructuras, ha granjeado apoyos de políticos y economistas, pero también se enfrenta a críticas de sus detractores. La teoría monetaria moderna (TMM), popularizada por la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, se ha convertido en una de las tesis económicas más discutidas en la actualidad.

En resumen, la idea central consiste en que en el mundo de hoy, después del abandono del patrón oro, un Estado soberano podría emitir su divisa sin correr el riesgo de quedarse sin dinero. Controlando las casas de moneda, los gobiernos podrían imprimir la cantidad de dinero necesaria para financiar los gastos públicos, inyectar recursos en la economía y retirarlos después en forma de impuestos. Pero esto no es el sistema financiero cuántico QFS.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/318719-teoria- monetaria-moderna-perspectivas

Para la mayoría de la gente, la ‘inflación’ significa un aumento generalizado de los precios. Los economistas han sostenido durante mucho tiempo, como cuestión de precisión técnica, que la ‘inflación’ denota una oferta monetaria en aumento. Sin embargo, a la mayoría de las personas no les importa lo que suceda con la oferta de dinero, pero les preocupan mucho los precios que pagan.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/07/the-nomad- economist-the-worst-kept- secret-in-america-high- inflation-is-back/

Lo opuesto es la llamada Iniciativa de Dinero Soberano (Sovereign Money Initiative: SMI).- El dinero soberano sería una reforma del sistema bancario que eliminaría la capacidad de los bancos de crear dinero de la nada, en forma de depósitos bancarios, cuando hacen préstamos a través de la llamada banca fraccionaria. Transferiría la capacidad de crear dinero nuevo exclusivamente al Estado, creando lo que hemos denominado un sistema de «dinero soberano».

El dinero soberano sería emitido por una autoridad estatal, en Europa un banco nacional o el Banco Central Europeo (BCE). Hoy en día, el dinero soberano existe en forma de efectivo (monedas y billetes) y dinero del banco central que no es efectivo, llamado reservas. Sin embargo, dichas reservas circulan en las cuentas bancarias del banco central únicamente, no en las cuentas corrientes de los clientes en los bancos. Esto se parece al QFS pero no es lo mismo.

https://kris.talkplus.org/ 2018/referendum-of-sovereign- money-in-switzerland/

ECONOMÍA

EEUU y Europa miran con temor a la ola de inflación que viene de China.- China empieza a generar una ola de inflación que llegaría de forma inminente a Europa y EEUU. China está empezando a exportar inflación al resto de mundo. Los precios de producción en China podrían subir hasta el 8% en mayo.

https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/11257934/06/ 21/China-empieza-a-generar- una-onda-de-inflacion-que- llegara-de-forma-inminente-a- Europa-y-EEUU.html

El precio mundial de los alimentos sube al nivel más alto en una década.- Abdolreza Abbassian, economista principal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha denunciado un aumento generalizado del precio mundial de los alimentos.

https://finance.yahoo.com/ video/global-food-prices-rise- highest-184628468.html

El oro gana a medida que cae el dólar.- El oro mantuvo sus ganancias mientras el dólar se deslizaba hoy lunes, y los inversores esperan los datos de inflación a finales de esta semana para tener claridad sobre cuándo la Fed podría comenzar a reducir las medidas de apoyo económico.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-falls-firmer-dollar- offsets-032052194.html

El precio del oro ha subido el lunes para registrar ganancias consecutivas, encontrando algo de apoyo en una caída del dólar, pero los precios terminan por debajo de la marca clave de 1,900 $ por tercera sesión consecutiva.

https://finance.yahoo.com/m/ f5b7c735-420a-325b-88e4- 92cf31b95755/gold-prices- notch.html

Cae el dólar a medida que se reduce el rendimiento de los bonos del Tesoro.- El dólar ha bajado el lunes debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro estaban moribundos, y a que los inversores miran las reuniones de los bancos centrales europeos y estadounidenses.

https://finance.yahoo.com/ news/dented-jobs-miss-dollar- teeters-005631293.html

El Deutsche Bank emite una advertencia severa de inflación.- Deutsche Bank, el mayor prestamista de Alemania, dice que Estados Unidos podría encaminarse hacia uno de sus peores periodos inflacionarios de la historia, argumentando que el gasto público elevado y la política monetaria flexible podrían combinarse para crear condiciones similares a episodios anteriores en las décadas de 1940 y 1970.

https://finance.yahoo.com/ news/deutsche-bank-issues- stark-us-171206500.html

Hay indicios de una inflación obstinadamente alta en el horizonte, dice el exjefe del Banco de Inglaterra.- Hay indicios de que la inflación estaría por encima del objetivo de la Reserva Federal durante un periodo prolongado, dijo el lunes el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

https://finance.yahoo.com/m/ 45547f67-0123-3ebc-894a- a4f222b2c5cb/there-are-signs- of-stubbornly.html

Biden golpea a Irlanda con el acuerdo de impuestos corporativos del G-7.- La campaña del presidente por una tasa impositiva corporativa mínima global podría golpear la economía en Irlanda, el hogar ancestral de su familia, y obligar al país a aumentar los impuestos a sus propios ciudadanos, advirtieron los expertos.

https://finance.yahoo.com/ news/biden-deals-blow-ireland- g7-163717892.html

Se desploma la Bolsa de Lima y aumenta el valor del dólar en Perú, por la incertidumbre de los resultados electorales.- La Bolsa de Valores de Lima, sufrió un desplome este lunes en sus principales indicadores en medio de la incertidumbre entre los inversores, ante el estrecho margen que separa a los dos candidatos electorales, tras la segunda vuelta realizada el pasado domingo. Del mismo modo, el ‘sol’, la moneda peruana, se depreció 2,4% frente al dólar.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394389-peru- desplomar-bolsa-aumentar- dolar-incertidumbre-elecciones

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin volvió a caer el domingo.- La mayoría de las criptomonedas principales cayeron el domingo por la preocupación de que podría haber una mayor represión de la industria en China y porque sirvió como recordatorio un informe de Goldman Sachs Group Inc. de que la adopción institucional podría ser un proceso largo.

https://finance.yahoo.com/ news/bitcoin-drops-amid-weibo- crypto-065155001.html

El bitcóin carece de una base sólida como moneda internacional.- Una moneda internacional debería cumplir al menos cuatro condiciones básicas:

debería tener un valor estable a largo plazo; debería haber un volumen suficiente para satisfacer las necesidades del comercio internacional de bienes, servicios y activos financieros; los costos de transacción deberían ser bajos, con pequeñas diferencias entre los precios de oferta y demanda, y alta liquidez; y debería haber un emisor estable que garantice la moneda.

https://finance.yahoo.com/m/ a7d260b6-7bb4-392c-9681- bf80aec9e934/bitcoin-lacks-a- solid.html

La caída del bitcóin abre la puerta a una laguna fiscal.- Si usted es un inversor criptográfico en los vertederos, hay una estrategia que puede usar que podría aliviar parte de sus pérdidas recientes. Se llama «venta de lavado» y podría ayudar a mitigar sus pérdidas al crear algunos ahorros de impuestos. Una venta de lavado tiene lugar cuando vende sus acciones con una pérdida y luego, dentro de los treinta días, adquiere más de los mismos valores, ya sea a través de una compra directa, una operación sujeta a impuestos o una opción de compra.

https://finance.yahoo.com/ news/bitcoins-slump-opens- door-tax-185200333.html

El token Matic de Polygon terminó en mayo hasta un 120%.- El uso creciente de la solución de escalada de capa 2 Ethereum de Polygon Network permitió que el token Matic de esa plataforma escapara en gran medida al destino de otras criptomonedas en mayo, que se redujo por la caída del precio de bitcoin.- Matic, que actualmente ocupa el puesto 18, se recuperó un 120% en mayo, incluso cuando el bitcóin cayó un 35%.

https://finance.yahoo.com/ news/polygon-matic-token- ended-may-212218861.html

Medidas contra las monedas digitales.- El Banco de Inglaterra ha declarado que las monedas estables, o criptomonedas vinculadas a otros activos, deberían estar sujetas a un estricto escrutinio, como última señal de que los reguladores se preparan para tomar medidas enérgicas contra los tokens digitales.

https://finance.yahoo.com/m/ bea14bc0-496c-3e6a-8876- 6d861f90f4c3/stablecoins-must- face.html

Cambio hacia las reservas bancarias de moneda digital.- Una gran parte de los depósitos de los consumidores en los bancos minoristas podría cambiar a monedas digitales si comienzan a ofrecerlas los gobiernos, indicó el Banco de Inglaterra.

https://finance.yahoo.com/ news/boe-models-big-shift- toward-100722528.html

NOTICIAS DIGITALES

Apple estrena iOS 15, con grandes cambios al iPhone.- Apple ha presentado la última versión de iOS, denominada iOS 15. La compañía reveló la actualización el lunes durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores virtual 2021.

https://finance.yahoo.com/ news/apple-ios-15-debut- 174727899.html

Apple te permitirá ver qué datos personales utilizan tus aplicaciones.- Apple tiene previsto lanzar una actualización de iOS. Entre las herramientas más esperadas figura un panel de control que mostrará al usuario todos los datos que usan las aplicaciones de su ‘smartphone‘. De esta manera, la empresa de Cupertino busca luchar contra las aplicaciones creadas por terceros que recogen datos personales de sus usuarios sin su consentimiento.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210606/apple-te-permitira- ver-que-datos-personales- utilizan-tus-apps-1112968164. html

Sube IBM.- International Business Machines Corp. (IBM) ha estado probando una resistencia de ocho años durante las últimas seis semanas y parece estar lista para estallar, entrando en la primera tendencia alcista secular desde el máximo histórico de 2013.

https://finance.yahoo.com/ news/ibm-cusp-historic- breakout-130633188.html

Bosch abre una planta de chips en Alemania.- Robert Bosch inauguró el lunes una planta de chips de mil millones de euros en Alemania, una inversión récord del principal proveedor de automóviles, ya que pretende equipar los últimos coches eléctricos y autónomos.

https://finance.yahoo.com/ news/bosch-opens-german-chip- plant-120412027.html

Facebook dice que podría pagar más impuestos tras el acuerdo del G-7.- Facebook aplaudió el progreso realizado por el Grupo de los Siete en una tasa impositiva mínima y acepta que eso podría significar que la red social pague más impuestos, y en diferentes lugares, declaró el sábado su jefe de asuntos globales, Nick Clegg.

https://es.noticias.yahoo.com/ facebook-pagar-impuestos- acuerdo-g7-214131691.html

Francia multa a Google con 220 millones por abuso de posición en la publicidad online.- El regulador antimonopolio de Francia, la Autoridad de la Competencia, ha impuesto una multa de 220 millones de euros a Google por haber «abusado de su posición dominante en el mercado de servicios publicitarios para editores de sitios web y aplicaciones móviles».

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394333-francia- google-multa-favorecer- servicios

Google cambiará las prácticas publicitarias globales en un acuerdo antimonopolio histórico.- Google dijo que haría cambios en su negocio mundial de publicidad para asegurarse de no abusar de su dominio, cediendo a la presión antimonopolio por primera vez en un acuerdo histórico con las autoridades francesas.

https://www.reuters.com/ technology/french-watchdog- fines-google-220-mln-euros- abuse-market-power-ad- business-2021-06-07/

ESPAÑA

Los desahucios suben un 13,4% hasta marzo con embargos en máximos de 2017.- El número de lanzamientos o desahucios practicados en España en el primer trimestre del año creció un 13,4% respecto al mismo periodo de 2020, hasta los 10.961, entre otros motivos, por el impago de hipotecas, que suben por primera vez desde 2015.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/los- desahucios-suben-un-13-4- hasta-marzo-con-embargos-en- maximos-de-2017/10003-4555634

Los nacimientos siguen a la baja y caen un 6% de enero a abril de 2021.- Los nacimientos en España siguen la tendencia a la baja iniciada hace cinco años y acelerada por la crisis sanitaria con 105.141 niños nacidos en los cuatro primeros meses de este año, un 6% menos que entre enero y abril de 2020 pero una caída del 47,2% con respecto al mismo periodo de 2016.

https://www.efe.com/efe/ espana/sociedad/los- nacimientos-siguen-a-la-baja- y-caen-un-6-de-enero-abril- 2021/10004-4555672

La Audiencia Nacional suspende las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno en Madrid.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó este lunes suspender cautelarmente la aplicación en Madrid de la orden del Ministerio de Sanidad, derivada del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, sobre restricciones en la hostelería, el ocio nocturno y las reuniones sociales.

https://www.expansion.com/ economia/2021/06/07/ 60be5455e5fdea137a8b466f.html

El Ibex recupera los 9.100 puntos animado por los pesos pesados.- Las Bolsas europeas han iniciado la semana sin grandes referencias y mayoritariamente al alza. El Ibex ha sumado un 0,83% hasta los 9.163,60 puntos y ha roto una racha de tres caídas, gracias a los avances de varios de sus pesos pesados y de Acciona, protagonista del día por la puesta en marcha de sus renovables.

https://www.expansion.com/ mercados/cronica-bolsa/2021/ 06/07/ 60bdb212e5fdea457f8b46cb.html

Marruecos excluye a los puertos de España de la Operación Paso del Estrecho.- El gobierno de Marruecos ha excluido a los puertos españoles de las travesías marítimas que este verano conectarán al país con Europa, con lo que equivale a una suspensión de la Operación Paso del Estrecho.

https://es.noticias.yahoo.com/ marruecos-excluye-espana- operacion-paso-del-estrecho- 224537397.html

CHINA

China rechaza las reglas de EE.UU. y Europa.- Las consultas sobre asuntos de la comunidad internacional deben llevarse a cabo con la participación de todos los países, y la última palabra de las decisiones no puede quedar en manos de un grupo limitado de Estados, comentó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en respuesta a un artículo del presidente Biden.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394352-china- responde-palabras-biden- reglas-comercio

China bloquea varias cuentas de criptomonedas en Weibo en medio de la represión contra las divisas digitales.- La medida se produce varias semanas después de que Pekín prometiera tomar «medidas enérgicas contra la minería y el comercio del bitcóin». China ha intensificado su represión contra el comercio y la minería de bitcoines, bloqueando una gran cantidad de cuentas relacionadas con criptomonedas en la red social Weibo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394335-china- bloquear-cuentas- criptomonedas-weibo

El túnel de viento ‘Mach 30’ impulsa a China décadas por delante en una carrera hipersónica global.- Según South China Morning Post (SCMP), el investigador Han Guilai, de la Academia de Ciencias de China, dijo que un nuevo túnel de viento en Pekín se dará a conocer pronto y pondrá a China décadas por delante de Occidente en tecnología hipersónica.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/mach-30-wind- tunnel-propels-china-decades- ahead-global-hypersonic-race

China presenta una queja formal después de que los senadores estadounidenses se reunieran con altos líderes taiwaneses y declararan que la isla no ‘estará sola’.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se ha quejado formalmente a Estados Unidos, manifestando sus «representaciones solemnes», luego de que tres senadores estadounidenses se reunieran con altos funcionarios taiwaneses durante un viaje bipartidista para expresar su apoyo a la isla.

https://www.rt.com/news/ 525870-china-formal-complaint- us-senators-taiwan/

Rescatan cien osos de una granja de extracción de bilis.- La bilis de oso es utilizada medicamente en varios países asiáticos. Con la aparición de alternativas sintéticas, cada vez más gobiernos están prohibiendo su extracción, que se hace con el animal en cautividad, mediate operaciones quirúrjicas para instalarle los tubos necesarios para recoger el fluido. En Nanning, China, el nuevo propietario de una de estas granjas quiso abandonar esta industria y pidió ayuda a la ONG Animals Asia. Empezó así una operación de más de ocho años para el traslado de estos 101 osos, que abandonaron las jaulas en las que estaban encerrados para comenzar una nueva vida en un santuario en Chengdu.

https://es.euronews.com/2021/ 06/06/el-rescate-de-101-osos- de-una-granja-de-extraccion- de-bilis

ORIENTE MEDIO

Tropas estadounidenses en Irak atacadas por drones de combate cada vez más sofisticados.- Los miles de soldados estadounidenses que aún se encuentran en Irak están vigilando cada vez más la amenaza desde los cielos, ya que una serie de drones de combate de fuente desconocida han atacado a bases estadounidenses en los últimos meses, según un informe del viernes en The New York Times. El informe culpa a la «milicia respaldada por Irán» por el despliegue de pequeños drones sofisticados, citando las fuentes anónimas habituales.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/us-troops-iraq- targeted-increasingly- sophisticated-combat-drones

Los talibanes capturan el séptimo distrito en el último mes en Afganistán.- Los talibanes capturaron el séptimo distrito desde que el pasado 1 de mayo comenzó oficialmente la fase final de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, un proceso que vino acompañado también de un aumento considerable de la violencia.

https://es.noticias.yahoo.com/ talibanes-capturan-s%C3% A9ptimo-distrito-mes- 115306447.html

Las tropas afganas sufren bajas sorprendentemente altas, a medida que aumenta la violencia.- Al menos 150 soldados afganos murieron o resultaron heridos en las últimas 24 horas en una oleada de ataques de militantes talibanes, ante la retirada de las fuerzas extranjeras, dijeron el lunes altos funcionarios del Gobierno.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/afghan-troops- suffer-shockingly-high- casualties-violence-mounts- 2021-06-07/

El Estado Islámico confirma que el jefe de Boko Haram se inmoló tras días de persecución.- Según una grabación obtenida por periodistas, los militantes de la rama local del Estado Islámico atacaron la casa donde estaba Abubakar Shekau, pero logró escapar y desató una persecución. Una grabación de audio ha confirmado la muerte de Abubakar Shekau, líder del grupo yihadista nigeriano Boko Haram desde 2009. El combate tuvo lugar en la selva de Sambisa, en el noreste de Nigeria.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394293-iswap- confirmar-suicidio-shekau

El Partido Musulmán Sueco busca ingresar al Parlamento.- El Partido Musulmán Sueco Nuance lanzó una campaña electoral en Turquía en un intento por ingresar al Parlamento Sueco el próximo año, anunció el líder del partido, Mikail Yüksel.

https://sputniknews.com/ europe/202106071083088343- swedish-muslim-party-seeking- to-enter-parliament-launches- election-ads-in-turkey-to- boost-turnout/

AMÉRICA

Más de seiscientos terremotos sacuden la frontera entre California y México desde el sábado.- Se han registrado más de seiscientos pequeños terremotos este fin de semana en un área rural cerca del Mar de Salton en el sur de California, siendo el de mayor magnitud el de 5.3, dijo un geofísico del Servicio Geológico.

https://es.theepochtimes.com/ mas-de-600-terremotos-han- sacudido-la-frontera-entre- california-y-mexico-desde-el- sabado_845614.html

El Supremo rechaza la demanda colectiva de hombres por el reclutamiento militar.- El Tribunal Supremo estadounidense ha rechazado escuchar una demanda presentada por un grupo de derechos de los hombres que desafía la legalidad del reclutamiento militar exclusivamente masculino, alegando que es inconstitucional al discriminar por motivos de sexo.

https://www.rt.com/usa/525916- scotus-lawsuit-usa-male- military-draft/

Kamala Harris en Guatemala para frenar la emigración.- Inmigración y corrupción. Esos son los temas centrales de la visita de la vicepresidenta a Guatemala, primera parada de su gira americana, que después la llevará a México.

https://es.euronews.com/2021/ 06/07/kamala-harris-en- guatemala-en-una-ofensiva- para-frenar-la-inmigracion

Hallan alto nivel de plomo en la sangre de indígenas de la Amazonia peruana.- Una investigación con participación española ha encontrado un alto nivel de plomo en la sangre de la población indígena de la Amazonia del Perú, y concentraciones más altas de este metal tóxico en las comunidades donde ha sido más intensa la actividad extractiva de petróleo.

https://es.noticias.yahoo.com/ hallan-altos-niveles-plomo- sangre-093519324.html

NOTICIAS CURIOSAS

El nuevo combustible renovable podría ser tres veces más potente que la gasolina.- El Departamento de Energía está apoyando la investigación continua de un combustible increíble que tiene hasta tres veces el contenido de energía de la gasolina. Más importante aún, podría ser el único combustible en la tierra que produce cero emisiones cuando se quema.

https://finance.yahoo.com/ news/renewable-fuel-might-3- times-010000802.html

Suiza votará si se convertirá en la primera nación europea en prohibir los pesticidas sintéticos.- Suiza podría convertirse en el primer país europeo en prohibir los pesticidas artificiales en un referéndum del 13 de junio que los partidarios de la iniciativa esperan que desencadene prohibiciones similares en otros lugares.

https://www.reuters.com/world/ china/swiss-vote-become-first- european-nation-ban-synthetic- pesticides-2021-06-07/

“A quien madruga Dios le ayuda” tiene base científica.- Un equipo de investigadores de la Universidad de Boulder, Colorado, ha publicado en “Jama Psychiatry” un amplio estudio genético que apoya el célebre proverbio de “a quien madruga, Dios le ayuda”. Gracias a diversos estudios anteriores sabemos que los noctámbulos tienen una mayor probabilidad de sufrir depresión que los madrugadores, independientemente del tiempo que duerman.

https://es.noticias.yahoo.com/ madrugar-hora-reduce-riesgo- depresion-090831602.html

ASTRONÁUTICA

Jeff Bezos volará al espacio en un cohete Blue Origin.- El fundador de Amazon Jeff Bezos volará al espacio el próximo mes en el primer vuelo espacial de su compañía de cohetes Blue Origin, dijo el multimillonario el lunes.

https://www.reuters.com/ business/retail-consumer/jeff- bezos-join-winner-seat-blue- origin-space-flight-2021-06- 07/

China y Rusia trabajan en armas que pueden matar los satélites GPS de EEUU.- Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) utilizados por el Ejército estadounidense están amenazados por láseres y bloqueadores electrónicos chinos y rusos. El jefe de Operaciones Espaciales de la Fuerza Espacial, general John W. “Jay” Raymond, declaró que el Ejército debe actuar rápidamente para combatir la acumulación militar de China.

https://militarytechnology. news/2021-05-31-china-russia- weapons-kill-us-gps- satellites.html

Nueva forma cristalina de silicio para avanzar en microeléctronica.- Un nuevo método permite sintetizar con propiedades mejoradas una forma cristalina novedosa de silicio con estructura hexagonal para crear dispositivos electrónicos y energéticos de próxima generación.

https://www.europapress.es/ ciencia/laboratorio/noticia- nueva-forma-cristalina- silicio-avanzar- microelectronica- 20210607104022.html

UFOLOGÍA

El nuevo jefe de la Nasa dice que permitirá que los científicos investiguen las afirmaciones sobre ovnis.- Los comentarios de Bill Nelson en una entrevista televisiva se adelantan a un informe largamente esperado del Pentágono sobre imágenes recientes de la Marina que los ufólogos han presentado como prueba final de que los extraterrestres han visitado la Tierra. El nuevo administrador de la Nasa, Bill Nelson, está dispuesto a permitir que los científicos de la agencia espacial estudien los recientes supuestos avistamientos de ovnis.

https://sputniknews.com/ science/202106051083081424- new-nasa-chief-says-he-will- let-scientists-probe-ufo- claims/

La historia no contada de la ingeniería inversa de ovnis estrellados.- En la era inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial, los documentos filtrados revelan que el Ejército estadounidense se embarcó en un ambicioso programa de investigación y desarrollo con el fin de realizar ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres recuperadas. Los laboratorios militares, los think-tanks financiados por el Gobierno, los grupos de asesoramiento científico y las principales corporaciones aeroespaciales colaboraron para tratar de comprender las tecnologías alienígenas altamente avanzadas, pero sus esfuerzos combinados dieron como resultado un progreso limitado. Esto se debe a que la mayoría de las naves recuperadas eran “caballos de Troya”, ya que las tecnologías eran demasiado avanzadas para la comunidad científica, lo que atraía a los responsables políticos a buscar ayuda extraterrestre.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=174114

https://exopolitics.org/ trailer-the-untold-history-of- americas-reverse-engineering- of-alien-spacecraft/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/ceSfBTnvJss

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)