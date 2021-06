Está escrito en las estrellas

Liberará una luz muy cegadora

Será un salto cuántico de la conciencia

Cambiará la frecuencia de la humanidad

Habrá mucha gente confundida y temerosa

El cambio es increíblemente difícil para muchos

Inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio

Comenzará la transformación de materia en energía

La Coalición de la Luz tiene el control de este cambio

Se revelarán tecnologías suprimidas y se acabará la guerra

Las fuerzas benévolas se harán cargo de las comunicaciones

Comenzarán a divulgar la información ocultada a la población

No será el nuevo orden mundial, sino una transformación espiritual

Cualquier especie que permanezca estancada ya no seguirá existiendo

Se ralentizará increíblemente el proceso de envejecimiento de la humanidad

Este será el comienzo de un planeta sanado física, psicológica y espiritualmente

Se activará la percepción extrasensorial de muchos como telepatía y clarividencia

El ‘Evento’ podría ser posiblemente el acontecimiento más importante que haya ocurrido en la historia de la humanidad hasta la fecha, y posiblemente podría ocurrir en nuestro futuro muy cercano según Teri Wade. Si vienes desde una perspectiva bíblica, algunos lo llaman el Rapto. El Evento es un salto cuántico en nuestra conciencia que nos afectaría a todos de manera profunda.

Actualmente, cada persona está pasando por un proceso de Ascensión, ya sea que lo sepan o no. Lo están pasando a nivel individual y colectivo. Este proceso de Ascensión se compone de muchas experiencias graduales de múltiples capas, todas para prepararnos para este evento final que pronto podría estallar en un solo acontecimiento poderoso que pondría fin a la larga historia oscura de la humanidad y marcaría el comienzo de un nuevo comienzo.

Se dice que este Evento ocurre cada 26.000 años, lo que coincide con el cambio de las eras. Estamos pasando de la Era de Piscis a la de Acuario. Se dice que es un pulso galáctico repentino, un evento solar que cambiará la frecuencia a la que vibra la humanidad. Una frecuencia más alta traerá un espectro más amplio de realidad, lo que significa mayor percepción, sabiduría, conocimiento, habilidades psíquicas y una conciencia increíble.

LUZ CEGADORA

Este Evento liberará una luz extremadamente cegadora procedente de nuestro Sol Central que en nuestro pasado ha desencadenado un salto cuántico en nuestra evolución espiritual cada vez que ha ocurrido. Este evento de pulso solar iniciará el proceso de transformación de la materia, la energía, la conciencia y la vida biológica tal como la conocemos. Yo he visto en mis sueños esta luz tan cegadora que no se podía salir a la calle.

Poco después de que ocurra este evento habrá mucha humanidad confundida y temerosa de tratar de entender lo que acaba de suceder. Las fuerzas benévolas se harán cargo de todas las comunicaciones y las ondas mundiales y comenzarán a divulgar información a la población humana. Darán a conocer información de los programas espaciales secretos, los crímenes contra la humanidad, etc.

Habrá vídeos de testimonios que se mostrarán a la población humana sobre cómo hemos sido controlados a través de la agenda de Satanás. Es posible que los arrestos masivos ocurran antes del evento solar. Tendremos la seguridad de que estos individuos nunca volverán a ocupar puestos de poder.

REINICIO FINANCIERO

Mientras tanto, cuando esto suceda, habrá otra transformación monumental que involucrará el reinicio financiero mundial. Algunos lo llaman Gesara o Nesara, pero estos nombres están gastados de tanto usarlos aunque se está aplicando su programa. Hay personas que creen que este reinicio monetario es del nuevo orden mundial y sí, también quieren un reinicio que traiga una agenda globalista que en última instancia significaría más opresión, control y tiranía.

Recuerden que estamos viendo un conflicto entre una agenda oscura satánica y una agenda de liberación basada en la luz, que quiere un reinicio que traiga una gobernabilidad sostenible que beneficiará a todos los seres humanos del planeta hacia la libertad y la liberación. Nuestra economía global total volverá al patrón oro en lugar del sistema ficticio que sólo beneficia a la oscuridad.

Se aplicarán tecnologías suprimidas. Se darán a conocer al público gradualmente las tecnologías de energía libre. También se darán a conocer al público muchas tecnologías suprimidas de los programas espaciales secretos. Se distribuirá a todos la abundancia natural del planeta, y se restaurará nuestro ecosistema. Además, comenzará toda la curación física, mental y espiritual en el momento en que la Tierra se reajuste a su frecuencia original creada.

Se ralentizará increíblemente el proceso de envejecimiento de la humanidad. La eliminación de estos Arcontes en esos planos de dimensiones superiores que se está desarrollando actualmente disolverá cualquier relación que tengan en esta transformación. La guerra será cosa del pasado.

SELECCIÓN NATURAL

Algunos harán la transformación a la experiencia 5-D y muchos permanecerán en su camino de Ascensión y continuarán su experiencia en un mundo de materia 3-D. Muchos experimentarán la activación de su percepción extrasensorial, como la telepatía y la clarividencia.

Muchos creen que se producirá pronto el Primer Contacto. Se dice que esto sucederá cuando suficientes seres humanos se sientan cómodos con el hecho de la existencia extraterrestre y reconozcan su papel en nuestra historia. Estas civilizaciones benévolas galácticas que nos han ayudado a lo largo de toda nuestra existencia, y que están detrás de escena en la situación actual, se revelarán en un evento llamado Primer Contacto.

Al final, la especie humana será aceptada en las Federaciones Galácticas como miembro de pleno derecho. No todos harán este cambio y muchos simplemente no están listos. Muchos todavía están atrapados en la vieja estructura y luchan como el infierno para permanecer allí. El cambio es increíblemente difícil para muchos, como dice el refrán, «la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio».

Cualquier especie que permanezca estancada ya no sigue existiendo. Estas frecuencias más altas están siendo aceptadas por muchos y les resultará más fácil, pero todos los que se resistan pagarán su precio. Aquellos que resistan esta activación de frecuencia monumental continuarán la evolución de su alma en un planeta en el que resuenen. Nadie tiene un pase gratis aquí, porque lo que está sucediendo es demasiado importante. Esto sólo será el comienzo de una existencia vibratoria superior. Será el comienzo de un planeta sanado a nivel físico, psicológico y espiritual.

NUEVA REALIDAD

El Evento será ese impulso que marcará el comienzo de una realidad más amplia, y ahora nos están preparando para ello. La Coalición de la Luz tiene el control y observa y espera con entusiasmo y optimismo para ver cómo logrará esto la especie humana. Muchos preguntan cuándo sucederá este evento. Nadie lo sabe pero creo que hay muchos factores y uno enorme es la alineación astrológica de la Tierra.

Además, está la preparación de nuevos sistemas para su puesta en marcha, y la profunda y verdadera transformación del papel de la humanidad. Las Fuerzas de la Luz deben tener el control total antes de que el Evento pueda estar realmente operativo. Se debe eliminar la red arconte por completo. También es necesario que se desmonte totalmente la red energética que rodea nuestro planeta que nos ha mantenido en cuarentena.

La liberación llegará a la humanidad a través de la caída de los Arcontes que existen en los planos internos, que han controlado a la humanidad durante eones a través del proceso kármico, implantes y tecnologías de inteligencia artificial que han estado impidiendo la evolución espiritual de la humanidad. El Evento sucederá, está escrito en las estrellas, en muchos textos antiguos y en las escrituras bíblicas, porque todo lo que está sucediendo hoy ha sucedido antes y todo se conecta fuera del mundo.

NOTICIAS DIGITALES

Un fallo mundial deja sin servicio cientos de páginas de internet y plataformas digitales.- Un fallo global en internet ha afectado este martes, durante alrededor de una hora, a numerosas páginas webs, entre otras, plataformas de medios de comunicación. Sitios como The New York Times, Twitch, Financial Times, Amazon, The Guardian o Reddit han sufrido problemas de acceso. También El País, TVE o la Cadena SER mostraban un mensaje de error al intentar acceder a sus contenidos.

https://es.noticias.yahoo.com/ un-fallo-global-deja-sin- servicio-numerosas-paginas-y- medios-de-internet-104305776. html

Aumenta la brecha digital entre el norte y el sur.- La venta de aparatos electrónicos y electrodomésticos cayó hasta un 30% en los países de media y baja renta durante los nueve primeros meses de 2020 frente a un 5% en las naciones ricas, según reveló un informe publicado este martes por Naciones Unidas.

https://es.noticias.yahoo.com/ brecha-digital-norte-sur- aument%C3%B3-153137016.html

Google construirá un nuevo cable submarino para conectar América.- Google de Alphabet Inc. dijo el miércoles que está construyendo un cable submarino que conectaría a Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Argentina, para reforzar la capacidad de conexión a Internet entre estos países.

https://www.reuters.com/ business/google-build-new- undersea-cable-connect-latin- america-us-2021-06-09/

Trump elogia a Nigeria por prohibir Twitter.- El expresidente felicitó a Nigeria por prohibir Twitter en respuesta a la censura de su presidente, e instó a otros países a hacerlo, mientras lamentaba no haber hecho lo mismo mientras estuvo en la Casa Blanca. «Felicitaciones al país de Nigeria, que acaba de prohibir Twitter porque prohibieron a su presidente» dijo el martes.

https://www.rt.com/usa/526036- trump-praises-nigeria-twitter- ban/

ECONOMÍA

Se hunde el bitcóin después de la recuperación del rescate de Colonial Pipeline.- La recuperación de casi todo el rescate en bitcóin pagado a los piratas informáticos de Colonial Pipeline está socavando la percepción de que el bitcóin está fuera del control de cualquier gobierno. El bitcóin cayó a un mínimo de dos semanas, y los analistas señalaron un colapso técnico.

https://www.aljazeera.com/ economy/2021/6/8/bitcoin- sinks-after-colonial-pipeline- ransom-recovery

Creció el valor del bitcóin un 16% cuando El Salvador lo declaró moneda de curso legal.– La principal criptomoneda del mundo ha visto su valor aumentarse drásticamente, superando los 36.700 dólares en la mayor criptobolsa, Binance, tras anunciarse la legalización del bitcóin en El Salvador.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394617-valor- bitcoin-crecer-noticias- salvador

El Savador explora la minería volcánica de bitcoins, dice Bukele.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en Twitter el miércoles que dio instrucciones a la empresa estatal de electricidad geotérmica LaGeo para que elabore un plan para ofrecer instalaciones mineras de bitcoins utilizando energía renovable de los volcanes del país.

https://www.reuters.com/ technology/el-savador- exploring-volcanic-bitcoin- mining-bukele-says-2021-06-09/

Sobre el futuro del bitcóin.- El desplome que sufrió el precio del bitcóin durante el mes de mayo y parte de lo que va de junio podría no haber terminado. Si se tiene en cuenta lo que establece la Teoría de las Ondas de Elliot, el precio de la principal criptomoneda del mundo podría caer hasta los 20.000 dólares.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210609/que-son-las-ondas-de- elliot-y-que-dicen-sobre-el- futuro-del-bitcoin-1113066192. html

Aumenta el volumen de reposiciones de la Fed.- La ventana de recompra inversa de la Reserva Federal recibió el miércoles 503.000 millones de dólares en efectivo, alcanzando un pico récord por tercera sesión consecutiva, ya que las instituciones financieras llenas de liquidez acudieron a la Fed para ubicar su efectivo y garantizar la garantía del Tesoro.

https://www.reuters.com/ business/us-feds-reverse-repo- volume-surges-record-half- trillion-dollars-2021-06-09/

El paladio seguirá subiendo.- El valor del metal precioso más caro del mercado, el paladio, podría seguir aumentando a medida que la recuperación económica mundial está impulsando el consumo. El paladio alcanzó su máximo histórico de más de 3.018 dólares la onza en mayo de este año y a pesar de que a lo largo del último mes ha suavizado su crecimiento, sigue siendo más de 900 dólares más caro que el oro.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394599-aumento- precio-paladio

EUROPA

Alemania preocupada por la escasez de suministros.- Las dificultades para obtener partes electrónicas, además de suministros de plástico y acero, podría frenar la ansiada recuperación de la industria alemana.

https://es.noticias.yahoo.com/ alemania-preocupada-escasez- suministros-frenar-170513460. html

La UE busca un fondo para proteger a los ciudadanos del nuevo precio del carbono.- La Comisión Europea establecerá un fondo para apoyar a los hogares vulnerables si su factura de combustible aumentan como resultado de su plan para expandir los precios del carbono a los sistemas de calefacción de los edificios y el transporte, dijo el miércoles el jefe de política climática de la UE.

https://www.reuters.com/ business/sustainable-business/ eu-eyes-fund-protect-citizens- new-carbon-prices-2021-06-09/

Un grupo de monjas denuncia que se las trate como ‘okupas’ porque el arzobispado ha vendido su casa.- Un grupo de monjas dedicadas a labores sociales, como la entrega de alimentos a más de quinientas familias necesitadas, está pasando por uno de los peores momentos que recuerdan. Las quieren echar del chalet donde viven porque las acusan de ser ‘okupas’, ya que el arzobispado de Oviedo ha vendido la propiedad que se encuentra en el barrio de El Viso (Madrid).

https://www.antena3.com/ noticias/sociedad/grupo- monjas-denuncia-que-trate- como-okupas-porque- arzobispado-vendido-casa_ 2021060960c0f8235f248d000130dc dc.html

El Gobierno de La Rioja estudia desalojar un campamento hippy de doscientas personas.- La Guardia Civil ha tramitado casi un centenar de sanciones contra el grupo de hippies de la ‘Familia Arcoiris’ por hacer fuego, ocupar espacios no permitidos e incumplir las medidas restrictivas. El Gobierno de La Rioja está estudiando desalojar una concentración hippie de entre 150 y 200 personas, acampados en la Sierra de la Demanda, en la frontera de la comunidad riojana con Burgos. Defienden valores de no violencia, ecologismo, no consumismo e igualitarismo no jerárquico y se mueven en función de las fases lunares. Ese es el problema.

https://www.antena3.com/ noticias/sociedad/gobierno- rioja-estudia-desalojar- campamento-hippie-200- personas_ 2021060460b9ffa2444a8900013fa0 ae.html

CHINA

China lanza control de precios tras una inflación galopante.- Momentos después de informar una inflación candente que fue la más alto desde Lehman Brothers, China lanzó controles de precios de manera eficaz, y su Agencia de Planificación Económica prometió aumentar la oferta de bienes de consumo como clave para estabilizar los precios.

https://www.zerohedge.com/ economics/traders-alert-china- inflation-shock

China considera una legislación sin precedentes para contrarrestar las sanciones occidentales.- Pekín está preparado para dar un paso sin precedentes en sus últimos esfuerzos para combatir las sanciones occidentales que se han intensificado recientemente en torno al problema uigur en Xinjiang. El Congreso Nacional del Pueblo (PNC) está examinando un proyecto de ley que protegería a las entidades e instituciones chinas de «las medidas unilaterales y discriminatorias impuestas por países extranjeros».

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/new-chinese-law- will-force-companies-comply- either-chinese-or-useu-law

Incendio masivo en una planta china de poli-silicio.- Se produjo una explosión en una planta de polisilicio en la ciudad de Shihezi, Xinjiang, China. El polisilicio, o poli-Si, se utiliza como materia prima en las industrias de la electrónica y la energía solar fotovoltaica. La explosión ocurrió en una planta de polisilicio en Shihezi el 8 de junio alrededor del mediodía. Esto podría tener graves implicaciones para la industria mundial de semiconductores, que ya sufre una terrible escasez.

https://www.zerohedge.com/ markets/reports-indicate- massive-fire-breaks-out- chinese-polysilicon-plant

Asesor de la OMS dice que China se involucró en un «ocultamiento masivo».- Un importante asesor de la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que China está involucrada en un «encubrimiento masivo» de la crisis sanitaria, y pidió al gobierno estadounidense y a sus aliados que realicen una investigación completa. Jamie Metzl dijo que «los chinos se han involucrado en un ocultamiento masivo que continúa hasta el día de hoy, que involucra la destrucción de muestras, la ocultación de registros, la colocación de una orden de silencio universal sobre científicos chinos y el encarcelamiento de periodistas ciudadanos chinos que hacen preguntas básicas».

https://www.zerohedge.com/ covid-19/watch-who-advisor- says-china-engaged-massive- cover-covid-outbreak

ORIENTE

Siria acusa a Israel de un nuevo ataque aéreo, el primero en más de un mes.- Siria afirmó este martes haber repelido un nuevo ataque aéreo israelí contra varios objetivos en el centro y el sur del país árabe, según informó la agencia de noticias oficial Sana, el primero que se registra después de más de un mes de calma.

https://es.noticias.yahoo.com/ siria-acusa-israel-ataque-a% C3%A9reo-002655597.html

La Policía de Malasia utiliza drones térmicos para controlar a la población desde arriba.- La policía de Malasia está utilizando drones que pueden controlar temperaturas de hasta veinte metros sobre el suelo en el último ejemplo de control de la población. Los drones alertan a las autoridades si alguien tiene fiebre mediante una lectura de temperatura alta que emite una luz roja.

https://www.zerohedge.com/ covid-19/malaysian-police-use- heat-drones-check-peoples- temperatures-above

ESTADOS UNIDOS

Biden revoca medidas tomadas por Trump para prohibir TikTok y WeChat.- El presidente Joe Biden revocó el miércoles los decretos de su predecesor que buscaban prohibir en Estados Unidos las aplicaciones móviles de propiedad china TikTok y WeChat por preocupaciones de seguridad nacional.

https://es.noticias.yahoo.com/ biden-revoca-medidas-tomadas- trump-171509792.html

Rand Paul recibe amenazas de muerte diarias por interrogar a Fauci.- El senador Rand Paul le dijo a Sean Hannity el viernes que recibe amenazas de muerte casi todos los días por atreverse a cuestionar la autoridad del doctor Fauci. “Esta semana, he recibido cinco amenazas de muerte solo por ser franco”, dijo Paul, y agregó: “No sé a qué se dirige el mundo, no puedes hacer preguntas honestas y difíciles que al final han demostrado que el doctor Fauci no estaba siendo honesto con nosotros». Paul continuó: «Como consecuencia, a mi familia se le envió polvo blanco a nuestra casa y se enviaron cinco amenazas de muerte».

https://www.zerohedge.com/ political/watch-rand-paul- says-hes-getting-daily-death- threats-questioning-fauci

La CIA busca bases para el espionaje y los ataques en Afganistán a pesar de la publicitada «salida de Estados Unidos».- Veinte años después de la guerra en Afganistán, las tropas se van a ir y la CIA se va a quedar. La pregunta en este momento es cómo sucederá eso y dónde exactamente la agencia basará sus operaciones. No hay duda de que la CIA estará espiando y llevando a cabo ataques en Afganistán, pero después de décadas haciendo cosas, principalmente desde las bases estadounidenses en Afganistán, necesitarán encontrar una nueva base, y no hay una opción obvia.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/cia-seeks-bases- spying-attacks-afghanistan- despite-hyped-us-exit

Jane Fonda se une a los activistas contra el oleoducto Minesota.- Un grupo de jóvenes activistas climáticos se reunió poco después del amanecer en Mahnomen, Minnesota, para llevar a cabo varias misiones en una campaña de desobediencia civil para intentar detener un oleoducto que cruza la frontera y que atravesará humedales y bosques del norte de Minnesota. A media mañana, cientos de manifestantes, encabezados por mujeres nativas americanas y acompañados de celebridades como Jane Fonda y Catherine Keener, habían entrado en un sitio de construcción operado por Enbridge, la empresa canadiense detrás del oleoducto, y se amarraron a excavadoras y a otra maquinaria pesada.

https://www.zerohedge.com/ political/anti-pipeline- activists-including-jane- fonda-seize-minnesota- construction-site-strap

IBEROAMÉRICA

Pedro Castillo se declara ganador en Perú.- El candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó la noche del martes ante sus seguidores que su gobierno respetará la democracia y la Constitución, sin que aún haya terminado el conteo oficial de los votos para definir quién es el próximo presidente peruano.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394569-pedro- castillo-declarar-ganador- elecciones-peru

Polémica imagen de un antidisturbios empuñando un cuchillo contra los manifestantes en Colombia.- Las imágenes de un policía antidisturbios colombiano que saca un cuchillo de su uniforme, y lo empuña durante la contención de una manifestación, se viralizaron en la redes sociales y generaron que las autoridades abrieran una investigación.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394579-imagen- policia-antidisturbios- empunar-cuchillo

Nicaragua detiene a cuatro aspirantes opositores a la presidencia y allana el camino a Ortega.- Daniel Ortega se quita de en medio a la oposición. Ya son cuatro los aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua que han sido detenidos por las autoridades. El último es Juan Sebastián Chamorro García, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro.

https://es.euronews.com/2021/ 06/09/nicaragua-detiene-a- cuatro-aspirantes-opositores- a-la-presidencia-y-allana-el- camino-a-ort

Alemania pide a Nicaragua que retire medidas represivas contra los opositores.- Alemania demandó este lunes a Nicaragua retirar las medidas represivas que han adoptado contra opositores nicaragüenses y contra la prensa independiente, incluido la detención en los últimos días de dos aspirantes presidenciales de cara a las elecciones de noviembre, en las que el presidente del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.

https://es.noticias.yahoo.com/ alemania-pide-nicaragua- retirar-medidas-233158725.html

Revelan detalles del tanque multicañón de Venezuela.- Un vídeo publicado en Youtube muestra cómo los militares venezolanos modificaron el tanque ligero francés AMX-13 y lo convirtieron en un potente vehículo de apoyo, que ahora cuenta con seis cañones sin retroceso de 106 mm, una ametralladora de 12,7 mm y un mortero de 81 mm.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210608/asi-es-el-tanque- multicanon-de-venezuela– video-fotos-1113046553.html

Emigración irregular de Cuba a EEUU, el «sueño americano» que puede resultar mortal.- Recorrer por mar en precarias embarcaciones el estrecho marítimo de 170 kilómetros que separa a Cuba de EEUU es una verdadera odisea, casi suicida, que una vez más toma fuerza en medio de una crisis, y se convierte en opción para algunos que sueñan alcanzar «el sueño americano» o -en el peor de los casos- dejar sus huesos en el fondo del mar.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210608/migracion-irregular- de-cuba-a-eeuu-el-sueno- americano-que-puede-resultar- mortal-1113048678.html

NOTICIAS EXTRAÑAS

Satélites de la Nasa detectan una tormenta de polvo que se dirige al continente americano.- El conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles adjunto al satélite Suomi NPP de la Nasa detectó lo que parece ser una tormenta de polvo que sopla desde el desierto del Sahara hacia las aguas de la cuenca atlántica, donde finalmente podría terminar en las Américas.

https://www.zerohedge.com/ weather/nasa-satellites-spot- dust-pocalypse-headed-americas

National Geographic reconoce un quinto océano en la Tierra.- Los cartógrafos de la revista National Geographic aprovecharon el Día de los Océanos del pasado 8 de junio para reconocer la existencia de la masa de agua que rodea la Antártida como el quinto océano de la Tierra.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394559-national- geographic-reconocer-quinto- oceano

Brutal método de un granjero para aniquilar una plaga de ratones.- El vídeo publicado en TikTok por un granjero australiano cuya plantación fue infestada de ratones, y que arroja a los roedores en un barril ardiente con ayuda de una máquina transportadora de granos, ha causado polémica en la Red. Los animales se encontraban aún con vida al momento de ser incinerados, con algunos de ellos cayendo fuera del contenedor de metal y escapando del fuego.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/394448-brutal- metodo-granjero-aniquilar- plaga-ratones

Un ruso arrastra un avión de cuarenta toneladas y bate el récord.- Maxim Gametski, considerado el hombre más fuerte de las regiones rusas de Tiumén y Janti-Mansi-Yugrá, acaba de batir un nuevo récord nacional. El levantador de peso arrastró un Boeing 737-500 de cuarenta toneladas. Gametski tuvo tres intentos para hacer que el enorme avión de pasajeros se moviera. Los dos primeros fracasaron, pero en el tercero logró arrastrarlo con la cuerda. La nueva marca fue registrada por la Federación de Deportes Extremos de Fuerza de Rusia.

https://actualidad.rt.com/ viral/394616-hombre-batir- recrord-rusia-arrastrar-avion

Cien millones de rayos láser para llegar a Alfa Centauro en veinte años.- Un sistema de propulsión de naves espaciales con cien millones de rayos láser emitidos desde la Tierra ha sido diseñado para explorar los mundos de nuestra segunda estrella más cercana, Alfa Centauro. El proyecto Breakthrough Starshot requiere el diseño de una nave espacial ultraligera, que actúa como una vela ligera, para viajar a una velocidad sin precedentes a lo largo de decenas de billones de kilómetros hasta la estrella a unos cuatro años luz de distancia, llegando al destino en veinte años.

https://www.europapress.es/ ciencia/misiones-espaciales/ noticia-cien-millones-rayos- laser-llegar-alpha-centauri- 20-anos-20210609124227.html

