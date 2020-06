STARZPLAY, el servicio internacional de streaming premium de Starz lanza hoy el tráiler oficial y el cartel de su nueva serie original “P-Valley”. La serie se estrenará el domingo 12 de julio tras el capítulo final de la primera temporada de “Hightown” en STARZ en EEUU y en canada y simultáneamente en STARZPLAY en toda Europa, Latino America y Japón.

En el fondo del Delta del Mississippi, un áspero lugar para la existencia humana donde la belleza puede ser difícil de encontrar, se halla un oasis de arena y brillo. Este drama sureño, de una hora de duración, cuenta la historia caleidoscópica de un pequeño club de striptease que podría llegar a ser algo” y de los personajes que entran por sus puertas: los esperanzados, los perdidos, los rotos, los jugadores, los guapos y los condenados. La música trap y el cine negro se fusionan en esta lírica y atmosférica serie que se atreve a preguntar qué sucede cuando la gente de un pueblo pequeño sueña más allá de los límites marcados por los típicos supermercados como el Piggly Wiggly y las casas de empeños.

Basada en la obra Pussy Valley está creada por Katori Hall (The Mountaintop, Tina: The Tina Turner Musical) quien es a su vez showrunner y productora ejecutiva de la serie. “P-Valley” está protagonizada por Brandee Evans (“The Bobby Brown Story”) como Mercedes; Nicco Annan (“This is Us”) como el tío Clifford, Shannon Thornton (“Power”) como Miss Mississippi; Elarica Johnson (Harry Potter y el príncipe mestizo) como Autumn Night; Skyler Joy (Ma) como Gidget; J. Alphonse Nicholson (“Chicago P.D.”) como Lil’ Murda; Parker Sawyers (Southside With You) como Andre; Harriett D. Foy (“Elementary”) como Pastor Woodbine; Tyler Lepley (“The Haves and the Have Nots”) como Diamond y Dan J. Johnson (“Underemployed”) como Corbin. Chernin Entertainment también es productor ejecutivo de P-Valley.

La serie presenta con orgullo un trabajo realizado exclusivamente por directoras y que incluye a la galardonada directora de videos musicales Karena Evans (Drake: Nice for What, SZA: Garden), quien dirigió el episodio piloto, así como Kimberly Peirce (Boys Don’t Cry), Millicent Shelton (“30 Rock”), Tamra Davis (“Single Ladies”), Geeta V. Patel (“Superstore”), Tasha Smith (“Black Lightning”), Sydney Freeland (“Grey’s Anatomy”) y Barbara Brown (“Scream Queens”).

