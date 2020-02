El egoísmo y el paro

Por supuesto que también hay personas desempleadas egoístas.

Personas, y hasta colectivos, que solo les preocupa que les den trabajo o más dinero a ellos aunque dejen a otras personas desempleadas sin un céntimo.

Y además de egoístas, avariciosas pues algunas de esas personas desempleadas piden que se aumente el dinero de los subsidios que ellas cobran aunque en su hogar entren otros sueldos o pensiones (les parecerá poco) pero no piden que ANTES no se debería de tolerar que se deje ningún hogar sin ingresos.

En la Asociación Víctimas del Paro no nos gusta ser egoístas y no solicitamos mejoras de los ingresos económicos sólo para las personas desempleadas o sólo para una parte determinada de nuestro colectivo.

Nos gustaría que no hubiese ningún hogar del estado español sin una cantidad mínima de dinero garantizada. No vamos a entrar a debatir si esa cifra mínima debería ser 430, 600, 900 o 1.200. Lógicamente cuanto más sea nos parecerá mucho mejor.

Esa cifra debería de ser el dinero mínimo que hubiese mensualmente en cualquier hogar de nuestro pais. Y en esos hogares incluimos también los unipersonales, aquellos en los que vive una sola persona desempleada, trabajadora o pensionista.

Apoyamos un Ingreso Mínimo Vital que asegure que no hay nadie que cobre menos de X euros todos los meses.

Proponemos que el futuro Ingreso Mínimo Vital incluya las actuales pensiones no contributivas. Consideramos muy justo que, si no se incluye, no haya ninguna pensión no contributiva de importe inferior a ese subsidio o Ingreso Mínimo Vital.

Si, por razones económicas, no se quiere aprobar el Ingreso Mínimo Vital (seguiremos en ese caso con la falta de empatía y la inhumanidad de anteponer los intereses económicos a la vida de las personas pues, vivir sin dinero, causa muchas muertes al año) se debería de mejorar de forma URGENTE los subsidios por desempleo, aprobando un nuevo subsidio que no deje fuera ningún hogar o persona en edad de trabajar.

Si quieren se puede vincular ese subsidio, o el Ingreso Mínimo Vital, a un Plan Estatal de Empleo y Actividad porque el 99% de personas desempleadas lo que quieren es poder ganarse su dinero trabajando.

Lo que no va a hacer la Asociación Víctimas del Paro es olvidarse de esos hogares sin ningún ingreso para exigir que se suban los subsidios. No solicitaremos nunca que se dé más dinero a los que ya cobran mientras se sigue dejando sin nada a otros. El egoísmo no va con nosotros. El gobierno debe ayudar PRIMERO a esos hogares sin ningún ingreso.

Que el Gobierno o los Ministerios sube los subsidios… Lógicamente nos alegraremos pero seguiremos reprochando que dan dinero a unos y dejan abandonados a su suerte, con cero euros, a otros hogares y personas desempleadas.

Como Asociación Víctimas del Paro haremos lo que pensamos que debería hacer toda asociación o colectivo: Defender al conjunto.

Por eso queremos que no haya ninguna persona desempleada sin un ingreso mínimo vital y si es posible con un trabajo o actividad lo mejor remunerados posible.

Seguiremos insistiendo hasta que se haga lo que consideramos viable si hay voluntad política: La combinación Ingreso Mínimo Vital + Plan Estatal de Empleo y Actividad para TODAS las personas desempleadas.

Otra cosa es que luego el Gobierno nos venga con la milonga que solo hay dinero para ayudar, por ejemplo, a una parte de las personas desempleadas mayores de 52 o a los que tienen hijos menores, a los emprendedores jóvenes o para hacer planes de empleo para ciertas edades.

Al menos que tengan en cuenta que no parecería una decisión muy justa subir, por ejemplo, los subsidios a aquellas personas desempleadas en cuyos hogares entran otros ingresos (sueldos, pensiones…) Y seguir dejando otros hogares con 0 euros.

Joaquín García Martín

Presidente Asociación Víctimas del Paro.