“El disputado voto del señor Cayo”

Esta elección está lejos de haber terminado. Mañana lunes comienza la batalla judicial de lucha por la presidencia estadounidense, y son los tribunales los que tendrán la última palabra sobre quién ganó las elecciones. Los votos legales deciden quién es el nuevo presidente, no los medios de comunicación.

“El disputado voto del Sr. Cayo” es una película española de 1986 dirigida por Antonio Giménez-Rico, basada en la novela homónima que Miguel Delibes escribió en 1978, que se puede utilizar como una metáfora de lo que está pasando, porque es un ‘callo’ muy duro de limar.

Se rumorea que el Departamento de Seguridad Nacional o “Department of Homeland Security” (DHS) había comenzado en secreto una “operación oculta de auditoría electoral” que afirma que “el 80% de las papeletas no habían superado los controles de integridad”. Una vez que se anule todo el fraude electoral, el presidente ganará Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona y muchos otros estados, dándole una victoria aplastante de más de trescientos votos electorales.

LEGIÓN DE ABOGADOS

El Partido Republicano ha movilizado a una legión de seiscientos abogados, para dar la batalla final en los juzgados, los cuales se han desplegado en los estados donde no se ha terminado el recuento de votos todavía, con el fin de descubrir los votos por correo falsificados.

La coalición planeó la derrota del presidente para que pudiera presentar pruebas de fraude electoral en el Tribunal Supremo. Tony Shaffer, exoficial de Inteligencia del Departamento de Defensa dijo claramente que el mandatario ganaría las elecciones de acuerdo con la Constitución basado en las muchas pruebas recogidas por el operativo de Inteligencia.

Esta próxima batalla sería muy intensa, y el pantano haría todo lo posible para mantener el control. Los medios están ahora en proceso de convencer al pueblo de unos resultados. A la gente no se le puede decir lo que es, deben verlo. Las personas dormidas son parte de ese sistema, pero una vez que el sistema esté expuesto, la gente comenzará a despertar. No es un proceso fácil sino doloroso.

OPERACIÓN ENCUBIERTA

Los medios de comunicación echan ‎por tierra la Primera Enmienda.- Las tres principales cadenas de televisión –ABC, CBS y NBC– simplemente ‎sacaron del aire la rueda de prensa post-electoral del presidente en funciones en cuanto comenzó ‎a cuestionar la honestidad del conteo de los votos.

Las transmisiones de CBS, ABC, NBC y MSNBC TV fueron interrumpidas durante el discurso en vivo del mandatario, y los comentaristas dijeron “tenemos que interrumpir esta transmisión porque el presidente está haciendo una serie de declaraciones falsas”.

De hecho, los grandes medios de prensa, que desde su ‎sorprendente elección –e incluso antes– han ‎tratado de ridiculizar al mandatario, llegando a insultarlo, y ahora tratan de silenciarlo censurando ‎sus declaraciones. Esto parece más bien una operación encubierta de la coalición, porque los medios no tienen autoridad para decidir el resultado de una elección.

La cuenta de Twitter del presidente está creciendo exponencialmente: 1,5 millones de nuevos seguidores en cuatro días. Tiene 88,8 millones de seguidores. ¿Se parece a un hombre que está perdiendo unas elecciones?

Mientras tanto, su anciano rival tiene 16,6 millones de seguidores y se hace llamar el “presidente electo”. ¿Alguien más ve la mayor discrepancia entre esta gran multitud que celebra la ‘victoria’ del anciano, y sus mítines, en donde menos de seis personas se presentaron cada vez? En el caso improbable de que ganara las elecciones, es posible que fuera declarado incapacitado mental por sus fallos de memoria, en tal caso el presidente sería la señora Harris y el vicepresidente doña Hilaria.

REFLEXIONES

El presidente no es el salvador de la humanidad, ni es un mesías como algunos creen, sino la cabeza visible de una gran coalición anterior a él que está luchando por liberar a la humanidad, con la ayuda de civilizaciones benévolas que no pueden intervenir directamente. Los ancianos chinos y la coalición existen antes de él, y sus planes continuarán sin él. La agenda principal nunca se trata de él, sino del bien de la humanidad. Pero las cosas empeorarán antes de mejorar.

La gran coalición está compuesta, entre otros, por el presidente, la Agencia de Seguridad Nacional, un grupo de alrededor de ochocientos efectivos operaciones especiales que asesoran al presidente, incluido el jefe de Estado Mayor del Pentágono, el general Mark Milley, el vicepresidente John Hyten, el general James McConville, el almirante Michael Gilday, el general Brown, el general Paul Nakasone y el general Jay Raymond.

La estrategia que están usando los orcos del pantano es anunciar un resultado falso para engañarnos en su línea de tiempo de realidad virtual. Al decirnos que ganó antes que él, están tratando de crear una energía de aceptación y entrega dentro de todos nosotros, y ese sentimiento o emoción de rendirse o aceptar los resultados. Esto es lo mismo que consentir entrar en su línea de tiempo sin que lo sepamos.

El reajuste de las divisas está siendo bloqueado en este momento por un gran grupo de regresivos comandado por galácticos negativos. Estos resultados electorales son un desastre para las semillas estelares que no comparten el globalismo, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.

No importa lo que se presente si decretas una y otra vez “Yo soy la Luz, yo soy la Verdad, yo soy el Amor, Yo Soy.” Deja de andar de puntillas entre las personas que no te quieren. El individualismo es la única forma de destruir los complots colectivistas en tu contra.

La transformación de la humanidad no vendrá ni de la izquierda ni de la derecha, sino desde el medio que consiste en ciudadanos respetuosos de la ley de todos los ámbitos, colores y creencias que están hartos de que les mientan, del fraude y de la corrupción.

La humanidad ahora está empujada al límite y ¿podemos saltar el gran cañón del sueño y aprender a volar al otro lado con nuestro propio poder que siempre hemos tenido? ¿Ascenderemos hacia adentro, donde reside ese poder, y dejaremos de enfocarnos en los falsos engaños externos que nos atrapan y nos mantienen como borregos?

CONTROL JUDICIAL

Se sabe ahora que todas las urnas llenas de votos están bajo control judicial por la Guardia Nacional, y que ésta, está revisando todas las papeletas, una por una, para comprobar si tienen o no tienen impresa la marca de agua, y otras medidas de seguridad de alta tecnología, bajo vigilancia judicial, y así poder detectar papeletas falsas en un proceso electoral que se prevé será el más polémico en la historia de la humanidad.

Eso ocurriría si antes el presidente no activa el sistema de emisión de emergencia y emite un documental revelador de ocho horas sobre todo lo que ha pasado en varios idiomas, que dejaría KO al bando globalista. Si hiciera eso, sería el famoso apagón de Internet del que tanto se ha hablado, puesto que la señal de emergencia bloquearía los medios de comunicación.

Pero no sabemos nada seguro. En realidad no sabemos lo que va a pasar, pero me huelo que va a ocurrir algo gordo estos días, que las cosas no se van a quedar como están programadas por los medios de comunicación. No creo que a estas alturas de la historia de la humanidad, se permita una injusticia tan evidente como ésta, en el país más poderoso del mundo. Ese tipo de películas ya han tenido muchos finales malos a lo largo de la historia, y no nos merecemos más de lo mismo, cuando estamos entrando en una nueva era positiva y luminosa. No queremos más pesadillas. Queremos el Cielo en la Tierra.

Al parecer, las papeletas auténticas fueron impresas en una instalación muy custodiada por altas medidas de seguridad con el fin de imprimirlas en secreto con sistemas de alta tecnología para poder diferenciarlas fácilmente de las papeletas falsas. Éste era el as que tenía en la manga el mandatario y que todos ignorábamos, y si se aplica esta investigación judicial no quedará la más mínima duda del fraude cometido. Otro gallo cantaría si intentaran taparlo todo, cosa que no descarto del todo porque los poderes fácticos quieren al anciano porque es más manipulable.

El martes 3 de noviembre, ciudadanos estadounidenses se dirigieron a las urnas para elegir 435 representantes a la Cámara, 35 senadores de 100 al Senado, y el Presidente y Vicepresidente. El recuento de votos aún sigue en marcha, aunque los principales medios de comunicación proyectan que el candidato demócrata ha ganado las elecciones presidenciales. Según las cifras proporcionadas por Fox News y Associated Press, el candidato republicano habría obtenido 214 votos electorales, mientras que el demócrata obtendría 290, cuando se requieren 270 para ganar.

DECLARACIÓN

“A partir del lunes, -dijo el todavía presidente- nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente, y que se siente el ganador legítimo. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales, y no contar los votos ilegales. Ésta es la única manera de garantizar que el público tenga plena confianza en nuestra elección.”

El mandatario asegura que ganó las elecciones con 71 millones de votos legales y denuncia que a los observadores no se les permitió asistir al recuento. Previamente este sábado, las proyecciones de varios medios estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, le atribuyeron la victoria a su rival.

“Sigue siendo impactante -añadió- que la campaña del anciano se niegue a estar de acuerdo con este principio básico, y quiera que las papeletas se cuenten aunque sean fraudulentas, fabricadas o emitidas por votantes no elegibles o fallecidos. Sólo una parte implicada en una infracción mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo, y luego pelearía en los tribunales para bloquear su acceso.”

COSAS EXTRAÑAS

El todavía presidente aseguró este sábado que ganó las elecciones y obtuvo 71 millones de votos legales poco después de que varios medios proyectaran la victoria de su rival demócrata. El actual mandatario también denunció que a los observadores republicanos se les prohibió asistir al recuento de votos. “Sucedieron cosas malas que a nuestros observadores no se les permitió ver. Esto nunca había ocurrido antes”, escribió en Twitter.

Además, afirmó que “millones de papeletas por correo fueron enviadas a personas que nunca las pidieron” y agregó que los 71 millones de votos legales a su favor representan el mayor número de votos obtenidos jamás por un presidente en funciones. Este mensaje fue marcado rápidamente por Twitter con la advertencia: “Esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa”.

Previamente, el mandatario declaró que “estas elecciones están lejos de terminar” y anunció que su campaña llevará el caso a un tribunal el próximo lunes. “Todos nosotros sabemos por qué se apresura erróneamente a hacerse pasar por el ganador, y por qué sus medios aliados están tratando de ayudarle tan fuertemente: no quieren que se exponga la verdad. El hecho simple es que esta elección está lejos de terminar”, señaló en un comunicado.

A su juicio, el candidato demócrata “no fue certificado como ganador de ningún estado, ni hablar de ninguno de los estados muy disputados que se dirigen a los recuentos ordenados, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el ganador final”, agregó.

RECLAMACIONES

“En Pensilvania, por ejemplo, a nuestros observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación.- No descansaré hasta que el pueblo estadounidense tenga el recuento de votos honesto que se merece y que la democracia exige” concluyó el presidente.

A su juicio, el candidato presidencial demócrata no tiene derecho a reclamar la victoria en las elecciones mientras comienzan los procedimientos judiciales, escribió en Twitter el presidente en ejercicio. “Yo también podría hacer esa reclamación. ¡Los procedimientos legales apenas comienzan!” tuiteó.

El mandatario espera recuperar su liderazgo en varios estados tras los resultados de los procedimientos judiciales iniciados por los republicanos. “Tuve una ventaja tan grande en todos estos estados hasta altas horas de la noche de las elecciones, sólo para ver cómo las pistas desaparecían milagrosamente a medida que pasaban los días. ¡Quizás estas pistas regresen a medida que avanzan nuestros procedimientos legales!” escribió en Twitter.

DEMANDAS

El abogado del presidente Rudy Giuliani cuestiona la validez de los votos por correo en varios estados, y afirma que su campaña va a presentar una demanda federal. Giuliani alertó que el mandatario no concederá la presidencia mientras haya dudas. Los empleados postales se quejaron de que se les ordenó cambiar el correo en la fecha de las papeletas, mientras que siete estados tenían más boletas que votantes registrados.

Sostuvo que en Pensilvania, Wisconsin, Míchigan, Arizona y Nevada habrían tenido lugar posibles infracciones. El comando de su campaña electoral presentará en tribunales una causa penal sobre el recuento de votos por correo a nivel nacional, declaró este miércoles el abogado personal del mandatario.

Giuliani dijo que tiene declaraciones de 25 observadores y ha hablado con un total de 50 con historias similares. “Podría haber traído unos 50 conmigo”, dijo Giuliani, pero dijo que no porque “50 es demasiado”, y algunos temen represalias.

Según Giuliani, la campaña republicana planea presentar varias demandas federales alegando la “privación uniforme del derecho a inspeccionar” las papeletas. Acusó a la “máquina demócrata en Filadelfia” de alterar el conteo y “mantener en secreto los votos de los muertos”, entre otras graves acusaciones.

Por su parte Eric, el hijo del presidente en funciones, confirmó que los republicanos presentarán una demanda en Pensilvania y acusó a las comisiones electorales de dicho estado de “una corrupción desenfrenada”. “Vamos a ganar Pensilvania, pero están tratando de engañarnos porque saben que es su único camino hacia la victoria”, sostuvo.

ARGUMENTOS

El equipo republicano tiene buenas razones para impugnar los resultados, porque el ganador está muy incierto hasta que se desarrolle el litigio. Al igual que en en el año 2000, nueve jueces del Tribunal Supremo pueden tener la última palabra sobre quién gana y quién pierde en la contienda por el cargo más alto del país.

Nevada es uno de los cinco estados indecisos donde el equipo republicano está desafiando el recuento de votos. Los otros son Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Argumenta que “miles de votos en las reñidas elecciones presidenciales fueron emitidos por trabajadores que se mudaron fuera del estado o incluso por personas fallecidas.”

Por otro lado “muchos estados como Nevada se basan en listas de votantes notoriamente desactualizadas y aplican estándares bastante laxos para confirmar la identidad de los votantes para las papeletas electorales por correo.”

