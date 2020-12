La Junta ha conveniado cuatro plazas de viviendas tuteladas con esta entidad

El delegado de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Jiménez Rosales, ha visitado la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido). En esta visita, el delegado ha estado acompañado por la jefa de servicio de Dependencia de la Delegación Territorial de Igualdad; la presidenta de la asociación, Josefina Soria Estevan; su gerente, Francisco Navarro y las coordinadoras de adultos y de atención temprana y de etapa escolar. Durante el encuentro, Antonio Jiménez ha destacado el esfuerzo de esta asociación, así como de la Consejería encabezada por Rocío Ruiz para atender al colectivo de personas con discapacidad durante esta crisis sanitaria y por incrementar los recursos públicos disponibles. Asimismo, Jiménez ha comunicado que la Consejería de Igualdad ha ampliado el convenio con esta entidad, que cuenta desde el pasado 4 de diciembre con cuatro plazas de viviendas tuteladas concertadas por la Junta.

En este sentido, el delegado de Igualdad ha puesto en valor el trabajo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y de entidades como Asalsido “para el establecimiento de medidas de carácter extraordinario con el objetivo de seguir dando servicio en las residencias y en los centros de día a las personas mayores y con discapacidad o a menores en situación de desprotección”. Jiménez ha destacado la prórroga de un año del concierto social con estos centros mediante la modificación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 41/2018 con el objetivo de mantener la vigencia de los contratos de servicios sociales que deban acogerse a la figura administrativa del concierto social. Además, en los presupuestos para 2021 de la Consejería también está prevista la creación de un “Sello de Inclusión para el empleo” que busca potenciar el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral; el incremento de un 3 por ciento de la partida destinada a las Fundaciones Tutelares de Andalucía.

Cabe destacar, además, las recientes medidas legislativas aprobadas de forma extraordinaria por la Consejería de Igualdad para el apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche, y centros de día con terapia ocupacional como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus. Así, el Decreto Ley 31/2020 de 1 de diciembre contempla la compensación de los gastos ocasionados por el coronavirus en un abono adicional de carácter extraordinario.

Asalsido cuenta con una trayectoria de más de 30 años de trabajo por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down en la provincia de Almería y cuenta con un equipo de profesionales comprometido y volcado en la atención de personas con discapacidad intelectual. Actualmente, esta entidad tiene 197 socios y atiende a un total de 346 familias de la provincia. El objetivo primordial de Asalsido es ayudar a las personas con Síndrome de Down, en todas las etapas de su vida, a conseguir una vida autónoma e independiente como ciudadanos de pleno derecho. La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down atiende actualmente a 49 usuarios en sus Centros de Día y su Centro con Terapia Ocupacional. Además, 19 alumnos asisten a diario a su centro educativo; 20 niños y niñas son atendidos en su servicio de atención temprana; y 50, en su servicio de guardería. Por último, cabe destacar la colaboración de Asalsido con la fundación ONCE, a través de la convocatoria de formación para el empleo POEJ ‘uno a uno’ financiada con fondos sociales europeos. A través de esta convocatoria prelaboral, diez usuarios del centro se están formando en un curso de ayudante de limpieza y comedor que les allanará el camino a la inserción e integración laboral posterior.