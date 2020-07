El número de ocupados disminuye en 1.074.000 personas en el segundo trimestre de

2020 respecto al trimestre anterior (un –5,46%) y se sitúa en 18.607.200. En términos

desestacionalizados la variación trimestral es del –6,73%. En variación anual el empleo ha

bajado en 1.197.700 personas (–6,05%).

 La ocupación disminuye este trimestre en 22.000 personas en el sector público y en

1.052.000 en el privado. Respecto del mismo trimestre de 2019, el empleo se ha

incrementado en 31.500 personas en el sector público y ha bajado en 1.229.100 en el

privado.

 Los asalariados disminuyen este trimestre en 1.033.300. Los que tienen contrato indefinido

se reducen en 361.400 y los de contrato temporal en 671.900. En variación anual, el

número de asalariados baja en 1.161.400, de ellos 232.300 con contrato indefinido y

929.100 con contrato temporal. El número de trabajadores por cuenta propia desciende en

36.100 este trimestre y en 34.600 en los 12 últimos meses.

 La ocupación disminuye este trimestre en todos los sectores: Agricultura (–21.400),

Industria (–127.000), Construcción (–108.700) y Servicios (–816.900). En el último año el

empleo baja también en los cuatro sectores. En los Servicios hay 922.200 ocupados menos,

en la Industria –122.300, en la Construcción –107.300 y en la Agricultura –45.900.

 La bajada de la ocupación es general en todas las comunidades autónomas, excepto en

Illes Balears, donde crece en 9,200 este trimestre. Los mayores descensos se dan en

Cataluña (–223.700), Andalucía (–198.100) y Comunidad de Madrid (–184.400). En el

último año, las comunidades autónomas que más reducen su ocupación son Andalucía

(–226.800), Cataluña (–203.600) y Comunitat Valenciana (–140.600).

 El número de parados sube este trimestre en 55.000 personas (1,66%) y se sitúa en

3.368.000. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 6,03%. En los 12

últimos meses el paro ha aumentado en 137.300 personas (4,25%).

 La tasa de paro se sitúa en el 15,33%, lo que supone 92 centésimas más que en el

trimestre anterior. En el último año esta tasa ha aumentado en 1,30 puntos.

 Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Andalucía

(–48.200), Castilla–La Mancha (–20.900) y Extremadura (–15.000). Y los mayores

incrementos en Cataluña (61.300 parados más), Comunidad de Madrid (54.500) y

Comunitat Valenciana (42.500). En términos anuales, las mayores reducciones del número

de parados se producen en Andalucía (47.000 menos), Canarias (–13.300) y Castilla–La

Mancha (–5.000). Por su parte, Comunidad de Madrid (62.900 parados más) Comunitat

Valenciana (43.100) y Cataluña (41.700) presentan las mayores subidas anuales del paro.

 El número de activos desciende este trimestre en 1.019.000, hasta 21.975.200. La tasa de

actividad baja 2,64 puntos y se sitúa en el 55,54%. En el último año la población activa ha

disminuido en 1.060.400 personas y la tasa de actividad se ha reducido 3,20 puntos.

Ocupación

El número de ocupados disminuye en 1.074.000 personas en el segundo trimestre de 2020

y se sitúa en 18.607.200. La tasa de variación trimestral del empleo es del –5,46%.

La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) es

del 47,03%, con un descenso de 2,77 puntos respecto del trimestre anterior. En variación

anual, esta tasa ha bajado 3,47 puntos.

Variación trimestral de la ocupación. Miles de personas.

Variación del 2º trimestre sobre el 1º del mismo año

Por sexo, el empleo disminuye este trimestre en 527.800 hombres y en 546.200 mujeres.

Por nacionalidad, la ocupación baja en 828.700 personas entre los españoles y en 245.300

entre los extranjeros.

El empleo decrece este trimestre en todos los grupos de edad.

En los 12 últimos meses el empleo ha disminuido en 1.197.700 personas (616.800 hombres

y 580.900 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del –6,05%, lo que

supone una bajada de 7,13 puntos respecto a la variación anual del trimestre precedente.

Tasa de variación anual de la ocupación. Porcentaje

La ocupación disminuye este segundo trimestre en todos los sectores: Agricultura (–21.400),

Industria (–127.000), Construcción (–108.700) y Servicios (–816.900).

En el último año el empleo se reduce también en los cuatro sectores. En los Servicios hay 922.200

ocupados menos, en la Industria –122.300, en la Construcción –107.300 y en la Agricultura

–45.900.

El empleo a tiempo completo disminuye este trimestre en 711.900 personas y el empleo a

tiempo parcial lo hace en 362.100. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo

parcial baja 1,11 puntos, hasta el 13,36%.

En los 12 últimos meses el empleo a tiempo completo disminuye en 732.300 personas y el

empleo a tiempo parcial en 465.400.

El número de asalariados baja este trimestre en 1.033.300. Los que tienen contrato

indefinido descienden en 361.400, mientras que los que tienen contrato temporal se reducen en 671.900. La tasa de temporalidad disminuye 2,66 puntos, hasta el 22,35%.

En los 12 últimos meses el número de asalariados ha bajado en 1.161.400. El empleo

indefinido lo ha hecho en 232.300 personas y el temporal en 929.100.

El número total de trabajadores por cuenta propia también disminuye en 36.100 personas en variación trimestral y en 34.600 en el último año.

El empleo privado2se reduce este trimestre en 1.052.000 personas, situándose en 15.381.300. El empleo público3 disminuye en 22.000, hasta 3.225.900.

2 El empleo del sector privado comprende: asalariados del sector privado, empleadores, trabajadores independientes y empresarios sin asalariados, miembros de cooperativas, ayudas familiares y otra situación profesional.

3 El empleo del sector público comprende todos los asalariados de empresas públicas y de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social como los adscritos al Sistema Especial de Clases Pasivas.

Variación trimestral de la ocupación por naturaleza del empleador. Miles de personas.

Variación del 2º trimestre sobre el 1º del mismo año

El empleo del sector privado presenta una variación anual del –7,40% y el empleo público

del 0,98%. En los 12 últimos meses la ocupación ha disminuido en 1.229.100 personas en el sector privado y ha aumentado en 31.500 en el público.

Tasa de variación anual de la ocupación por naturaleza del empleador. Porcentaje

Desempleo y tasa de paro

El paro sube este trimestre en 55.000 personas. El número total de parados se sitúa en

3.368.000. En términos relativos, la variación trimestral del desempleo es del 1,66%.

Variación trimestral del paro. Miles de personas.

Variación del 2º trimestre sobre el 1º del mismo año

La tasa de paro aumenta 92 centésimas y se sitúa en el 15,33%. En los 12 últimos meses

esta tasa ha aumentado 1,30 puntos.

Por sexo, el número de hombres en paro aumenta en 102.900 este trimestre, situándose en 1.667.100. Entre las mujeres el desempleo se reduce en 47.900, hasta 1.700.900.

La tasa de paro femenina sube 48 centésimas y se sitúa en el 16,72%. La masculina se

incrementa 1,33 puntos y queda en el 14,13%.

Por grupos de edad, se observan descensos del paro este trimestre entre las personas de

55 y más años (–34.600) y entre los jóvenes de 16 a 19 años (–8.300). Por el contrario, el

número de parados sube en 65.600 entre los de 25 a 54 años y en 32.300 entre los de 20 a 24 años.

Por nacionalidad, el paro baja este trimestre entre los españoles en 15.200 y aumenta entre los extranjeros en 70.200. La tasa de paro de la población española es del 13,86%, mientras que la de la población extranjera es del 24,92%.

El desempleo se incrementa este trimestre en todos los sectores: Servicios (199.000

parados más), Industria (55.000), Construcción (32.300) y Agricultura (3.800).

El paro desciende en 172.700 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en

62.500 entre las personas que buscan su primer empleo.

La evolución del paro en variación anual es del 4,25%. La cifra total de desempleados se ha

incrementado en 137.300 personas en un año, con un aumento de 133.000 en los hombres

y de 4.400 en las mujeres.

Tasa de variación anual del paro. Porcentaje

Por edad, en los 12 últimos meses, el número de parados baja entre los jóvenes de 16 a 19

años (–20.600) y entre los de 55 y más (–18.100). Por el contrario, aumenta en 151.900

personas entre los de 25 a 54 años y en 24.200 entre los de 20 a 24 años.

Por sectores, en el último año el desempleo ha disminuido en Agricultura (15.100 parados

menos). En cambio, se incrementa en Construcción (33.600), en Industria (66.000) y en

Servicios (385.900). Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace

más de un año ha bajado en 241.700 y el de parados que buscan su primer empleo se ha

reducido en 91.200.

Población activa y tasa de actividad

La población activa experimenta un descenso de 1.019.000 personas en el segundo

trimestre de este año y se sitúa en 21.975.200. El número de mujeres activas baja en

594.100 y el de hombres en 424.900.

Por nacionalidad, el número de activos disminuye este trimestre en 843.900 entre los

españoles y en 175.200 entre los extranjeros.

La tasa de actividad baja 2,64 puntos, hasta el 55,54%. La de los hombres se reduce 2,28

puntos y se sitúa en el 61,35% y la femenina baja 2,98 puntos, hasta el 50,05%.

Variación trimestral de la actividad. Miles de personas.

Variación del 2º trimestre sobre el 1º del mismo año

La tasa de actividad de los españoles baja 2,40 puntos respecto del trimestre anterior y se

sitúa en el 54,30%. La de los extranjeros se reduce 4,62 puntos, hasta el 65,35%. La

diferencia de 11 puntos entre ambas tasas se explica, fundamentalmente, por la diferente

estructura por edades de unos y otros.

En términos anuales, la población activa ha disminuido en 1.060.400 personas. La tasa de

variación anual de los activos es del –4,60%.

Tasa de variación anual de la actividad. Porcentaje

Hogares

El número de hogares se incrementa en 10.500 este trimestre y se sitúa en 18.784.400. De

ellos, 4.901.000 son unipersonales.

Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumentan este trimestre en

74.900, hasta un total de 1.148.800. De ellos, 300.100 son unipersonales.

Por su parte, el número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados

disminuye en 311.300 y se sitúa en 10.385.100. De ellos, 1.958.100 son unipersonales.

En comparativa anual, el número de hogares con al menos un activo en los que todos los

activos están en paro ha aumentado en 156.000, mientras que los que tienen a todos sus

activos ocupados se ha reducido en 261.000.

Indicadores adicionales sobre la evolución trimestral de la EPA

Dadas las circunstancias tan especiales sobrevenidas desde el 16 de marzo de este año, se

ha estimado conveniente añadir en esta nota de prensa algunos resultados que permitan

conocer mejor lo acontecido en el mercado laboral.

Ocupados que no han trabajado

Los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia este trimestre ascienden a

4.706.200, lo que supone 2.739.300 más que en el trimestre anterior. Con ello, el número de

ocupados que efectivamente han trabajado en el segundo trimestre se queda en 13.901.000

(el 35,14% de la población de 16 y más años).

Ocupados que no han trabajado en la semana de referencia. Miles

Este aumento de personas ocupadas que no han trabajado en la semana de referencia se

debe, principalmente, a los que han estado ausentes de su empleo por ERTE o por paro

parcial por razones técnicas o económicas.

