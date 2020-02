El concejal vicario Rafael Ruda justifica su alejamiento de VOX en que «la ilusión inicial se ha tornado en una profunda decepción” debido a que “no podemos seguir callados y en silencio cuando todo a nuestro alrededor arde”

“Ante la deriva autoritaria y falta de transparencia de VOX en la provincia de Almería y el conjunto del país, he tomado la decisión de abandonar el partido.

La ilusión inicial se ha tornado en una profunda decepción. Sentimiento que comenzó a fraguarse desde las autonómicas, cuando poco a poco, los intereses personales de unos pocos se fueron imponiendo al esfuerzo, la creatividad y el trabajo de muchos de quienes estábamos trabajando por este proyecto cuando nadie creía en los resultados electorales que llegaron después.

Han sido muchas las injusticias que he presenciado y denunciado en este tiempo, pero la dirección nacional nunca ha tenido voluntad de resolver los problemas. Si quiera de escuchar otros puntos de vista. Al contrario, ha instaurado un régimen de “comisarios políticos” que pretenden imponer sus decisiones a quienes fuimos democráticamente elegidos por nuestros vecinos.

El VOX al que digo adiós no se parece en nada al VOX al que me afilié. Aquel era un partido de hombres y mujeres que querían defender la unidad de España y trabajar por sus vecinos. Este es un partido donde priman los intereses particulares de unos pocos, sólo preocupados por su sillón, y que cada vez me recuerda más a una secta que a una formación política democrática.

Con mi salida de VOX, además, apoyo la salida de mi compañera Luz Belinda Rodriguez, diputada en el Parlamento de Andalucía, persona que siempre ha estado trabajando por los intereses de Almería y España, pero que ha visto incluso cómo era borrada de las fotos en un continuo ninguneo de su persona y su trabajo.

Mi conciencia y honor no me permiten permanecer en un partido que castiga a las buenas personas y premia a los injustos.

Aprovecho para invitar a quienes piensan como yo a dar el mismo paso. Son muchos, empezando por mis compañeros de Vicar que sé que son buenas personas y a quienes pido perdón si mi decisión les perjudica, pero no podemos seguir callados y en silencio cuando todo a nuestro alrededor arde.”

Rafael Ruda,

Concejal en el Ayuntamiento de Vícar.