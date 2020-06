“(…) a la latente sensación de hermandad con todo lo creado, y a la sutil pero invencible fe en la solidaridad que une la soledad de innumerables corazones, y enlaza estrechamente a toda la humanidad”. El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad

Dedicado en desagravio a Tetuán, Blanca Paloma de nuestra Esperanza.

La caída en barrena ineluctable de Izqda. (h)Undida, al arrimo del carguito y del Gran Capital a cualquier precio, no puede disimularla la barata propaganda en forma de hueras consignas, transmitidas desde el politburó del Km. 0 del imperio a los comisarietes paniaguados en la Colonia-‘sur’ (Andalucía y países hermanos de Extremadura, Murcia y La Mancha). Hacerle el trabajo sucio a Vistalegre III contra los parias del ‘sur’, implica para una patulea de ‘comunistas’ de salón caer en un lodazal que les aboca a la desaparición, cuando no a la completa irrelevancia. En la depauperada realidad que hemos conocido, salvando dignas excepciones de ese partido estatolátrico y centralista, por desgracia han sido muy pocos los versos sueltos.

En este ruin proceso de laminación y globos sonda contra Adelante Andalucía, no únicamente sus siglas quieren arrebatárselas en los tribunales. Su obsesión frente a la representante electa en Andalucía y su Corriente mayoritaria Anticapis, provoca que ciertos casos de brutal acoso se asemejen a simples anécdotas. Los cipayos coordinados por la dirección junto al Manzanares no han ahorrado insidias y maquiavélicas intrigas, con el fin de poner a los pies de los caballos a la Izquierda, desafecta con décadas de corrupción de la Junta de Andalucía de Chaves y Griñán, junto con su Gusana Díaz, desvergonzado heraldo de la ‘honestidad’ de los primeros. Sin olvidar a la UGT también implicada en la corrupción de los EREs. Se pacta en ‘madriz’ y en provincias chitón.

Aunque no siempre ha sido así con los camaradas rojipardos del pesebre. Recordemos lo que ocurrió en 2011, cuando las encuestas anunciaban el descalabro del presidente Zapatero, por implantar recetas neoliberales que catapultarían en diciembre con mayoría absoluta a M. Rajoy. Su por entonces coordinador estatal Cayo – más conocido como ‘el laCayo’ – Lara había manifestado que ‘no habrá ningún gobierno del PP por acción y omisión de IU’. Es decir, traducido el lenguaje fariseo de los campeones de ‘la pinza’ y la realpolitik: su partido acordaba entregarle la alcaldía a los de la gaviota, en el año de gracia pepero de 2011 – entre otras bajadas de pantalones por todo el Estado -, en los municipios de Gérgal (Almería), de Colmenar (Málaga), Campillo de Arenas (Jaén), los gaditanos Castellar de la Frontera y Alcalá de los Gazules, los onubenses de Almonte y Minas de Riotinto, los granadinos Castril, Guadahortuna y Vélez de Benaudalla, los sevillanos de Mairena del Alcor y Herrera, los extremeños de Las Brozas, Olivenza, Castuera, Calamonte y Barcarrota, el murciano de Mula, Hellín, etc. Todo el poder a la gente y a lo público, no hay duda. El resultado de tanta doble moral salta a la vista. Donde no han sido fagocitados por la P$OE han dejado enquistado al PP, y en los contados sitios donde salvan los muebles ha sido gracias a presentarse enmascarados con alguna marca blanca de usar y tirar.

Lo del ‘internacionalismo solidario’ para ellos no significa nada, o se articula a la carta. Ya ni se molestan en maquillarse con la ‘A’ de Andalucía en sus sopas de letras pseudoverdes de los meridionales ‘territorios’, como nos califican en Al-Andalusía y Canarias para ningunearnos. ‘Patria o muerte’ brindando al sol con Cuba, Venezuela, Nicaragua o la excolonia del Sáhara español… y para el Pueblo andaluz, reconocido estatutaria y constitucionalmente Nacionalidad histórica, ¿ni flores en el sepelio de la segregación económica asimétrica norte-‘sur’? ‘Fraternidad’ con negros, cholos o árabes, y para la Diáspora andalusí… ¿a los constructores de la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y la Giralda ni un guiñito, hipócritas? Los andalusíes, como George Floyd, los inmigrantes discriminados del Aquarius o los de los CIEs tampoco podemos respirar. Los numerosos pasajes por escrito de Lenin, abogando por no minar la solidaridad de clase con el supremacismo de los trabajadores de la ‘nación grande’ – ‘grande como lo pueda ser un esbirro’, diría el genio analítico de Uliánovsk – frente a la ‘nación pequeña’ subordinada… el inalienable Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos sostenido de modo incansable por el padre de la URSS, incluso en su testamento político, se ve que sus hijos putativos cañís se lo saltaron, a no ser que se comulgue con la pureza del ideario inmaculado por delante. Y todavía se atreven algunas impúdicas sabandijas falsarias a dar lecciones de alta política, ¡sin el mejor seguro dental!

¿Y qué decir de otra de las señas de identidad fundacionales de la Izquierda como el republicanismo? Sabemos lo que les duele desde que su lábil exSº Gral Santiago ‘Pelucas’ Carrillo se acostó una noche con la bandera tricolor y se despertó al día siguiente arropado con la rojigualda del caudillo. No olvidemos que fuera del postureo morado no hubo ruptura o discontinuidad con el franquismo precedente. De unas Cortes constituidas de la dictadura se pasó a idéntico momio mal solapado. No hubo la Asamblea Destituyente indispensable.

Podemos observar además lo que les importa la gran viga maestra de la genuina Izquierda, desde la Revolución francesa, pasando por la de Octubre: la laicidad administrativa. Se conoce que, en el listado de los adversarios de la clase obrera señalado en el Manifiesto Comunista, el papado como letal fuerza de la Reacción decidieron los ‘comunistas’ de pega blanquearlo al enarbolar la estanquera. La Pasionaria ya se pudo confesar con el padre Llanos. Los esperpentos de los curitas jesuitizados con disfraz de proletario o campesino, para desactivar todo conato de autonomía obrera en polígonos y comarcas jornaleras, iniciaban su cruzada posfranquista con el fin de desmovilizar a los currantes y a las masas desempleadas, para sostén del rey de Franco. El mitificado Anguita con pico de oro y sonrisa postiza podía darse autobombo en los media de la alta burguesía (que no se haya iniciado su proceso de beatificación cuando durante su paso por la alcaldía de Córdoba siempre mantuvo las cuentas del Ayuntamiento y Diputación en la Banca eclesiástica Cajasur, que dejó un agujero en Córdoba de miles de millones €, constituye un misterio). El clericalizado alcalde de IU en Medina Sidonia y coordinador provincial, como otros de su coalición podemita y de la Pp$OE, sin pudor entregan el bastón de mando símbolo de la autoridad del munícipe a la imagen de la patrona de turno, ¡con la misma gracia y tronío que la exalcaldesa Carmena renovando el voto con la Virgen de la Almudena…! ¡Ole la coherencia, con ole y olé! ¡Sí se puede! …oficiar de capillitas, y por tanto retroalimentar cual requetés a la ultraderecha vox-mitiva.

Las claudicaciones de un ‘partido orgánico’, subvencionado por el Estado nacional-catolicista, se evidencian con meridiana nitidez. ¿Los que chupan de los presupuestos del Ministerio nos habrían de defender de sus arbitrariedades o excesos? Por ello les incomoda que los cargos electos de Anticapis entreguen gran parte de sus emolumentos a colectivos sociales. El albondigón del pensionazo de lujo al estilo Valderas es el albondigón… y caiga el que caiga.

La culminación de este rosario de mezquina infamia y despropósitos se ha alcanzado en Piñar (Granada), lugar de nacimiento del más insigne piñarí que vieron los siglos, su último alcalde morisco el exiliado del Reino de Granada Ali al-Mandari, Abu-l-Hasan al Garnatí, fundador de la moderna ciudad de Tetuán (casi cuatrocientos mil habitantes en la actualidad), cuando la encontró arrasada por el imperialismo castellano y portugués al final del S. XV. Quien visite la antigua capital del Protectorado se admira hoy del estilo arquitectónico andalusí, de nuestras tradiciones artísticas y gastronómicas vivas, en la denominada con orgullo Blanca Paloma. Testigo de este inapreciable Legado muchos descendientes de andalusíes, moriscos o sefarditas, no sólo conservan las llaves de sus antiguas viviendas tras la deportación, el expolio, el genocidio. Villa hermana donde al visitar su cementerio aún se puede leer el epitafio: ‘Aquí yace un andalusí’. Preservan además apellidos que tal vez os suenen: Valenzuela, Zapata, Segura, Ríos, Sordo, Padilla, Luque, Maldonado, Orgaz, Jerezano, Hornachos, Galán, Federico, Denia, Coronil, Escalante, Aceituno, Molina, Carmona, Abril, Becerra, Bermejo, Vargas, Torres, Osorio, etcétera.

El pueblecito de Piñar, como la misma Granada y el lugar de emigración de tantos andaluces, Terrassa, han firmado un acuerdo de hermanamiento con Tetuán, y los miserables comisarios del comité central en la ‘reserva-sur’, dando instrucciones a su alcalde de IU local, lo han conculcado con el subterfugio de afear políticas del Estado magrebí. ¿Y qué tienen que ver los tetuaníes y los piñeros con los banderines de enganche ideológicos de quita y pon, con las represalias a conveniencia por parte de unos u otros…? Terrassa sí estrecha la cooperación económica y cultural. Por el contrario no os perdáis lo que revela su elevada ética y clase en la colonia-‘sur’, con independencia de que nos guste más, menos o nada la monarquía: en Zarzuela su ministrillo Garzonín, el ‘quiero y no puedo’, acude servil al besamanos con el hijo del rey de Franco… y con cuajo de matones aprovechan una operación a corazón abierto de Mohamed VI para intentar desatar un conflicto diplomático. ¿Les votaron sus burlados rehenes de Piñar y Bogarre para que arrojasen al barro a su paisano más ilustre, Sidi al-Mandri al-andalusí, y a su Patria de adopción?

Exigimos la dimisión o cese del histórico del PCE&IU, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, el cual ya ni considera en países de mayoría musulmana nuestro inmenso Legado cultural para establecer Puentes, también en Abia Yala, trocado por mercadería ideológica caducada con el subterfugio de ‘purificar’ el idioma del inquisidor Cisneros, mas nunca dignificar el aljamiado del Mancebo de Arévalo. Representa una ignominia canallesca… en la calle del Gran Visir Mohamed Torres, en Tetuán, un Instituto españolista lleva por nombre el de Cervantes, militar asesino de musulmanes en la batalla de Lepanto, donde perecieron heroicos corsarios andalusíes, algunos extremeños de Hornachos.

No tienen remedio los cipayos PCEspañolazos, así lleven la ‘A’ andaluza de etiqueta para captar pardillos, se alíen con conspiranoicos y magufos, o en complicidad con los neocon como en el 39 los del ‘viva Rusia’ con Molotov para repartirse Europa con Hitler, abandonando a su suerte a la República española, por ser retaguardia del reich, a cambio del oriente polaco, los Estados bálticos y el sureste de Finlandia. Les importa un bledo que sin conocer la Cultura ibero-mauritana presente desde Tánger hasta Túnez, en numerosos yacimientos arqueológicos, no podamos comprendernos a nosotros mismos. Nuestro exterminio identitario se la trae al pairo. Todo sea por el esencialismo doctrinario para encizañar a los Pueblos. Con ellos jamás saldremos de la misma brutalidad parafascista de siempre: ni paz entre los pueblos, ni guerra entre las clases.

Evoco a Tetuán, Madre hospitalaria de todos los perseguidos, y lágrimas de gratitud fluyen a mis ojos. Un Puente de amor sincero, de inquebrantable Hermandad, une el corazón de todos los andalusíes con Tetuán, la de belleza simpar. Mi espíritu recorre feliz las callejuelas del barrio de Al-Trancats (Las Trancas), y no puedo contener de alegría el llanto al escuchar al almuédano en el alminar de la mezquita de Lucash (Lucas). Tu arrullo, Blanca Paloma, enamora… ¡extiende tus alas que tantas veces nos cobijaron, ciudad inmortal de tantas generosas almas que no se pueden contar, ayúdanos a respirar en paz!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan

