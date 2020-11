El guitarrista almeriense, de fama internacional, estuvo acompañado al piano por José Heredia, en la primera sesión en el Teatro Apolo

Niño Josele es un espíritu libre, Con alma flamenca, su música está abierta a conversar con los diferentes géneros y con el que mejor congenia es con el jazz, recordándose momentos brillantes con Chick Corea o Chano Domínguez. Anoche abrió una nueva edición del Festival Internacional de Jazz, rebautizado como Almerijazz, en un concierto íntimo que resultó un remanso de paz en medio del ruido de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del Covid. Juan José Heredia ‘Niño Josele’ regaló un abanico de sensaciones, repletas de swing, toque flamenco y la capacidad rítmica, en una tarde mágica en el Teatro Apolo.

‘Colores’ es su último proyecto y lo estrenó en su tierra, en la tarde de ayer sábado, acompañado de su hijo, el pianista José Heredia ‘José de Josele. Durante una hora compartió con el público un viaje por los sonidos del jazz de Cuba, Brasil y sus influencias más europeas, sin olvidar su alma flamenca. “En casa estaba que me subía por las paredes ya”, comenzó Niño Josele, que se sentía feliz de volver a un escenario y recuperar la emoción de tocar en directo ante su gente.

Comenzó con un homenaje a la música cubana de Bebo Valdés, para continuar con los sonidos del cine, un género también muy ligado con esta tierra, y, entre otras piezas, lanzarse sin paracaídas a una improvisación llena de riqueza musical y estilo, siguiendo una recomendación del cineasta Fernando Trueba. Pura locura, ante los aplausos de sus seguidores, que le seguían felices y respetando las estrictas normas de seguridad sanitaria exigidas por el Área de Cultura para disfrutar de una #CulturaSegura.

Un concierto con temas propios y grandes clásicos, canciones extensas donde se recrea en las improvisaciones, para deleitar con ese toque mágico que le ha permitido ganarse una fama internacional. Un repertorio diverso que abarcó, entre otros, ‘Beautiful Love’, ‘The Dolphin’, ‘My foolish Heart’ o ‘The Peacocks’, de su disco ‘Paz’ de dedicado a Bill Evans o composiciones de su amigo el gran Chick Corea como: ‘Touchstone’ o ‘Yelow Nimbus’. Terminó con un homenaje a su admirado Paco de Lucía, la rondeña ‘Camino de Lucía’.

Brillante, grande, así fue el concierto de Niño Josele otro exponente de la relación emocional de Almería con la guitarra.

Almerijazz supone la vigesimoctava edición por herencia del antecesor festival internacional. Esta nueva imagen va acompañada de una web dedicada exclusivamente al festival, www.almerijazz.com, que será la página donde se podrá acceder a toda la información de una manera directa y sencilla. Las entradas tienen un precio de diez euros para cada concierto, disponibles en www.almeriaculturaentradas.es y en la taquilla municipal del Teatro Apolo.

Homenaje a Pedro Iturralde

El estreno de Almerijazz ha coincidido en el tiempo con el fallecimiento de Pedro Iturralde, una leyenda del jazz, que también forma parte de la historia del festival almeriense donde ha escrito alguna de las páginas más memorables. Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería se le quiere rendir un merecido homenaje y por eso el concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “Pedro Iturralde forma parte de la historia de la música y el jazz en España, siempre le he tenido especial cariño y hasta su fallecimiento ha estado tocando en directo. Ha muerto con las botas puestas y desde Almería queremos rendirle un muy merecido homenaje”.

Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, Medalla de Honor de la SGAE, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premio a Toda Una Vida de la Academia de las Artes y Ciencias de la Música… son algunas de las distinciones de Pedro Iturralde que vistió con la magia del jazz los mejores festivales, entre ellos el de Almería, y que es uno de los protagonistas de que este género musical se haya popularizado en España.

Resto del programa

La música debe continuar y cronológicamente, el segundo de los espectáculos del Festival Almerijazz será el próximo miércoles, 4 de noviembre. Durante todos estos años Almería ha sido y es un referente en el trabajo en el campo del Jazz y la Música Moderna con los jóvenes. Por eso, el Auditorio será escenario de la actuación de músicos solistas, cantantes, jóvenes y niños que sorprenderán a todo el público. Estarán acompañados por la Big Band Clasijazz Swing & Funk, de donde han salido tantos músicos profesionales desde muy jóvenes y que ya han hecho que la salud musical del jazz en Almería sea excelente.

Para los amantes del Rhythm and Blues el pianista, vocalista y compositor Mike Sanchez es un nombre más que familiar que no necesita presentación. Este músico británico con orígenes españoles cuenta con una extraordinaria carrera de más de 30 anos que le ha llevado a ofrecer su electrizante combinación de Booguie-wooguie, Rhythm and Bues y Rock and Roll en los cinco continentes. Será el jueves, 5 de noviembre, en el Auditorio.

El viernes 6 será otra noche muy especial dentro del festival. En el escenario del Teatro Apolo, se contará con la presencia del guitarrista almeriense Paco Rivas, considerado uno de los más destacados guitarristas de jazz del panorama nacional, que junto al organista Julián Maeso, proporcionarán en formato de trío, junto al baterista Dani García, una sesión de jazz/funk/boogaloo profundo y enérgico.

El sábado 7, en el mismo teatro Apolo, actuará el trío del pianista español Daniel García Diego, compuesto por el batería cubano Michael Olivera y el también cubano Reynier Elizarde “El Negrón” al contrabajo, se unirán a la virtuosa violinista americana de origen coreano Maureen Choi. En esta actuación de marcado carácter internacional, Daniel García nos presentará parte de los temas que componen su más reciente trabajo discográfico “Travesuras” editado por el prestigioso sello discográfico alemán “ACT” en 2019.

Como gran cierre final: el domingo 8 en el Auditorio se recibirá la destacada actuación de la Big Band Clasijazz con un vocalista invitado de auténtica excepción, “el mejor cantante de Jazz de España: Pedro Ruy Blas, con más de 50 años de trayectoria profesional, un auténtico lujo para nuestro Almerijazz”, asegura el concejal de Cultura, Diego Cruz. Un concierto que, además, será en homenaje a Toni Belenguer, primer músico invitado e integrante de la Clasijazz Big Band desde los inicios y recientemente fallecido.