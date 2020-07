Muchos de los artesanos e ingenieros más talentosos del Reino Unido dieron los últimos toques al primero de una nueva, pero ya conocida serie de coches deportivos Aston Martin, como el primer coche del programa DB5 Goldfinger Continuation, y que salió de la cadena de producción la semana pasada.

El DB5 “Job 1” no sólo representa otro importante éxito de diseño e ingeniería, sino que también se convierte en el primer DB5 nuevo que construye Aston Martin en más de medio siglo, en el que el programa de Continuation del fabricante de coches deportivos de lujo británicos vuelve a hacer historia.

Apodado “el coche más famoso del mundo” y reconocido como uno de los modelos clásicos de Aston Martin más deseados y solicitados, el DB5 se ha convertido en un sinónimo de estilo atemporal y atractivo entre los coches deportivos. Entre 1963 y 1965 se construyeron 900 unidades de este modelo, siendo así el mítico agente secreto ,James Bond, el más famoso del mundo entre sus propietarios, el cual condujo por primera vez el coche en la película de 1964, Goldfinger, y hasta el día de hoy continúa estrechamente unido a él.

Ahora, 55 años después del último DB5 nuevo, con el primer modelo ya fuera de la cadena de producción en la entonces base de fabricación global de Aston Martin en Newport Pagnell, -Buckinghamshire-, se está comenzando a trabajar en un número estrictamente limitado de nuevos modelos de DB5. Creado junto con la productora de películas de Bond, EON Productions, y con un amplio conjunto de artilugios de trabajo que se vieron por primera vez en la película, los coches Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation suponen, realmente, un hito histórico en la fabricación.

Además de ser enormemente significativos como nuevos DB5, los coches que se están construyendo este año son excepcionales en la medida en que cuentan con “dispositivos de espía” similares a los que se veían en los coches utilizados para el rodaje o la promoción de las películas de James Bond. Los nuevos modelos incluyen una serie de dispositivos funcionales creados por el supervisor de efectos especiales de las películas de Bond, Chris Corbould OBE.

La lista de dispositivos inspirados en James Bond incluye:

Exterior:

Sistema de pantalla de humo trasero

Sistema simulado de entrega aceite trasero

Placas de matrícula giratorias delanteras y traseras (placas triples)

Ametralladoras simuladas de doble frente

Escudo trasero resistente a las balas

Arietes delanteros y traseros

Simulador de neumáticos

Panel del techo del asiento del pasajero extraíble (equipo opcional)

Interior:

Mapa con radar simulado de seguimiento de pantalla

Teléfono en la puerta del conductor

Botón actuador en pomo de engranaje

Reposabrazos y consola central de conmutación montada en la consola central

Armas ocultas bajo el asiento/bandeja de almacenamiento

Mando a distancia para la activación del sistema

Cada uno de los 25 coches nuevos son reproducciones auténticas y meticulosamente detalladas del DB5 que se vio en pantalla, con algunas modificaciones y mejoras para asegurar los altos niveles de calidad, de construcción y de fiabilidad. Todos los coches de la edición de Goldfinger están siendo construidos con una sola especificación de color exterior, la pintura Silver Birch, igual que el original.

Los coches presentan paneles de carrocería de aluminio del mismo estilo original de DB5, que ocultan una auténtica estructura de chasis de acero templado. Bajo el capó, hay un motor de 4,0 litros de aspiración natural de seis cilindros en línea con una cabeza de seis bujías, tres carburadores SU y un refrigerador de aceite, que es capaz de generar del orden de 290 CV. Esto va unido a una transmisión manual ZF de cinco velocidades en el DB5 de tracción trasera, que también cuenta con un diferencial mecánico de deslizamiento limitado.

Los frenos de disco hidráulicos servoasistidos tipo Girling, la dirección de cremallera y piñón -que no cuenta con asistencia-, y una configuración de la suspensión que comprende unidades de bobina sobre resorte y amortiguador con barra estabilizadora en la parte delantera, así como una suspensión trasera de eje vivo con brazos de radio y acoplamiento de Watt, completan el espectacular paquete.

Decenas de artesanos, técnicos, ingenieros de desarrollo y diseñadores de talla mundial de Aston Martin, han participado en el proyecto, trabajando meticulosamente con un conjunto de proveedores de todo el mundo que han sido seleccionados rigurosamente y, de este modo se aseguran de que cada nuevo DB5 coincida, no sólo con las aspiraciones de su propietario, sino también con el deber de la orgullosa herencia de 107 años de la marca.

Marek Reichman, Director Creativo de Aston Martin Lagonda, asegura: “El DB5 es, sin duda, el coche más famoso del mundo por su vínculo durante más de 50 años con James Bond. Ver el primer coche de un terminado y darse cuenta de que es el primer nuevo DB5 que hemos construido en más de medio siglo, es realmente un gran momento”.

“Es un verdadero privilegio y una gran responsabilidad haber participado en la creación de este nuevo DB5 y ayudar a liderar la creación de nuevas versiones de este icono automovilístico. Estoy absolutamente seguro de que los afortunados 25 propietarios que están empezando a recibir estos coches estarán encantados con ellos”, afirma Reichman.

Las primeras entregas de la Continuación DB5 Goldfinger a los clientes han comenzado y continuarán hasta la segunda mitad de 2020.

About Aston Martin Lagonda:

Aston Martin Lagonda is a luxury automotive group focused on the creation of exclusive cars and SUVs. The iconic Aston Martin brand fuses the latest technology, exceptional hand craftsmanship and timeless design to produce models including the Vantage, DB11, DBS Superleggera and the new SUV, DNX. Based in Gaydon, England, Aston Martin Lagonda designs, creates and exports cars which are sold in 51 countries around the world.

Lagonda was founded in 1899 and Aston Martin in 1913. The two brands came together in 1947 when both were purchased by the late Sir David Brown.

About EON Productions:

EON Productions Limited and Danjaq, LLC are wholly owned and controlled by the Broccoli/Wilson family. Danjaq is the US-based company that co-owns, with Metro Goldwyn Mayer Studios, the copyright in the existing James Bond films and controls the right to produce future James Bond films. EON Productions, an affiliate of Danjaq, is the UK-based production company that has made the James Bond films since 1962 and together with Danjaq controls all worldwide merchandising. For more information, visit www.007.com.

About Aston Martin Works:

Aston Martin Works in Newport Pagnell, Buckinghamshire, is the historic home of the sports car maker and the place where around 13,000 cars were hand-built before production completed its move to Gaydon, Warwickshire, in 2007. Now a world-renowned heritage service and restoration facility as well as a new car dealership it is possible b2017, ten years after the Newport Pagnell factory closed, new car production returned to the site with the DB4 GT Continuation. The DB4 GT Zagato Continuation and the DB5 Goldfinger Continuation will follow from 2019.

