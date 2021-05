Ubicación del concierto comunicada apenas 24 horas antes y descubrir al artista cuando sale a escena es el concepto de este exitoso formato

Tetería Aljaima y Alice Wonder, Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ y Carmen Boza, la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial y El Niño de la Hipoteca, Travis Birds y las Cuevas de Conan… Este domingo, 9 de mayo, a las 12.30 horas, un nuevo lugar de la ciudad y un nuevo artista se sumarán a la lista de los ‘Secret Show’, que forman parte del ciclo de conciertos Cooltural Go!, actividad organizada por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Una original propuesta que cuenta sus cuatro citas anteriores con cuatro carteles de ‘entradas agotadas’ y que hace que los asistentes no conozcan hasta apenas 24 horas antes dónde se va a celebrar el concierto en la ciudad y en el que hasta que el artista no aparece en escena, no sabe de quién va a ser el concierto.

“Es una manera de conservar el romanticismo de acudir a un concierto simplemente por el hecho de disfrutar de las emociones de la música en directo, sin importar no saber quién va a aparecer en el escenario, conociendo y valorando a nuevos artistas”, recuerda el concejal de Cultura, Diego Cruz.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y, como todas las del ciclo Cooltural Go!, se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com. Los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente en cada fecha.

Sobre Cooltural Go!

Cooltural Go! desarrollará este 2021 un nuevo ciclo de conciertos bajo la organización de Cooltural Fest, incluyendo grandes conciertos en el Recinto Ferial y otros ciclos como Ruta Gastromusical, Cooltural Kids, Conciertos en el Mesón Gitano o los propios Secret Show.

Las siguientes citas con el ciclo serán el 19 de mayo con Ruta Gastromusical a cargo de Ten Shots and K.O., mientras que el Recinto de Conciertos del Ferial se estrenará el 30 de mayo con La Pegativa y Carmencita Calavera. Precisamente este espacio recibirá las siguientes propuestas del ciclo, con Eskorzo y El Niño del Albayzín el 4 de junio y Carlos Sadness y Suu el 5 de junio. La semana siguiente habrá doble cita con Martita de Granada, los días 10 y 11 de junio (segunda fecha con entradas agotadas) y Juancho Marqués y Fac y Jara el 12 de junio. Ese fin de semana se cerrará el 13 de junio con Alice Wonder y Jack Bisonte en el Mesón Gitano, dando continuidad a una programación que se extenderá hasta el próximo mes de septiembre.