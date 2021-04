Con motivo de las obras de la segunda fase del proyecto “Ciudad Amable” para la ejecución de la “Isla Ambiental del Centro Urbano de Pulpí”, el Ayuntamiento informa que A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES, 3 DE MAYO, se va a proceder al corte de un tramo de la Avenida Andalucía.

Para facilitar el acceso al casco urbano de Pulpí, se informa a la población de la reordenación provisional de tráfico:

Se cortará: En Avenida Andalucía, tramo desde Calle Horno hasta Calle La Paz.

Acceso restringido (sólo a turismos): En Avenida Andalucía, desde Calle Cuesta de la Cooperativa, desviándose el tráfico por: C/Los Caballeros,

C/ Del Común, C/ La Hoya, C/ Correos, y Avda. De Los Escolares, que provisionalmente pasará a ser de doble sentido de circulación entre C/Horno y C/Miguel Hernández, y donde no se permitirá el aparcamiento durante las actuaciones.

Acceso restringido (sólo a residentes, carga y descarga): En Avenida Andalucía, desde C/Los Caballeros hasta C/Horno (en C/Horno se modificará el sentido de circulación para permitir la salida de vehículos hacia Avenida de Los Escolares).

Con la intención de causar las menores molestias posibles a la población,

informamos que se han habilitado nuevas zonas de aparcamiento en C/Virgen del Mar y en C/Los Caballeros, además de estar analizándose la posibilidad de más zonas para facilitar el aparcamiento en el casco urbano. También, recordamos que sigue estando DISPONIBLE EL PÁRKING MUNICIPAL DE LA PLAZA DE ABASTOS (Edificio Mercado), totalmente gratuito y con horario de: 7:30h a 21:00h de lunes a viernes, y de 7:30h a 14:30 los sábados.

Desde el Ayuntamiento de Pulpí pedimos disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos y establecimientos ubicados en la zona, pero para mejorar la calidad ambiental y paisajística, así como el cambio de los hábitos de movilidad en el centro, es necesario llevar a cabo estas actuaciones.