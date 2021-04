Intentan parecerse a nosotros

El lobo se disfraza de cordero

Intentan parecer ángeles de Luz

El mal se disfraza de progresismo

El francotirador se oculta en la paja

Todo consiste en aparentar lo que no se es

Primero se volvieron ecologistas de repente

Ahora promueven la ideología del ‘despertar’

Estamos esperando a dos tercios de despiertos

Acaba la guerra de Ucrania antes de comenzar

Pero Kiev sigue disparando sus cañones en la retirada

Una guerra abierta no beneficiaría a ninguno de los bandos

Los controladores de la humanidad intentarían parecerse a nosotros, pero no lo harían por idealismo sino por intereses espurios. Carecen de creatividad por falta de conexión con la Fuente, y por eso se ven obligados a copiarnos todo lo que pueden, pero la copia nunca es igual al original.

Primero copiaron técnicas de meditación orientales para aliviar el estrés de sus ejecutivos, no para la liberación del espíritu. Luego se volvieron ecologistas de repente, alineándose con la doctrina de la calentología que cada año produce inviernos más fríos. Luego fabricaron falsos líderes como la niña del exorcista. Luego se alinearon con las doctrinas fabricadas por el señor ‘filántropo’, y apoyaron movimientos extremistas violentos. Luego nos copiaron el término “Gran Reinicio” para hacerlo a la medida de sus intereses, que no son los nuestros, pero no les está funcionando, porque tienen la oposición de Rusia y China.

DEFINICIÓN

Camuflar consiste en disimular dando a algo el aspecto de otra cosa. A nivel militar consiste en disimular la presencia de armas, tropas, material de guerra, barcos, etc., dándoles apariencia que pueda engañar al enemigo. A nivel informativo consiste en pasar desapercibido o en aparentar lo que no se es.

El camuflaje es el método que permite a los organismos u objetos, que de otra forma sería imposible permanecer invisibles en el entorno que los rodea. Algunos ejemplos de camuflaje son las rayas del tigre y el uniforme del soldado moderno. En la naturaleza se dan numerosos casos de camuflaje o mimetismo. Pueden ser clasificados en difíciles de ver o mimetismo que consiste en la imitación de algo diferente.

T RAJE ESPECIAL

Un traje ghillie o yowie escocés es un tipo de prenda empleada para camuflarse en un entorno específico, asemejándose a un denso follaje. Es utilizado comúnmente por francotiradores, cazadores y observadores de animales, particularmente aves. También es conocido como emboscado refiriéndose a que el hombre que lo utiliza se hace parte del bosque.

Este traje permitiría al usuario una mejor ocultación, rompiendo su silueta y fundiendo su figura con la vegetación del entorno, y haciendo así difícil su localización. Se confecciona para algún entorno específico y no se puede usar en varios con la misma eficacia.

IDEOLOGÍA DEL DESPERTAR

Pero la última moda es promover la ideología del ‘despertar’ que tanto defendemos en nuestros foros, pero en otra versión modificada para darle la vuelta e invertir su significado espiritual. Los controladores siempre se las han arreglado para distorsionar, retorcer e invertir los bellos ideales que crea la humanidad despierta. Siempre intentan parecerse al modelo original, pero les sale un churro.

Despliegan ahora la ideología del despertar, como lo hacen las agencias de inteligencia: como un disfraz. Se están volviendo cada vez más agresivos en su participación en debates partidistas y altamente politizados, siempre del lado de las mismas causas de supuesta justicia social. Pero ahora están yendo mucho más allá del control clandestino del gobierno para sus propios intereses y se están convirtiendo en participantes en debates democráticos y altamente polarizados, porque buscan siempre la división. Divide y vencerás.

FRASE BÍBILICA

Una frase bíblica famosa.- “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras.”

Ministros de Satanás disfrazados de ministros de Dios para parecer ángeles de luz.- La Biblia dice que no es extraño que los ministros del inicuo se disfracen para parecer ministros de justicia. Cuando el diablo y sus siervos se nos aproximan, disfrazados como ángeles de luz y ministros de justicia, tenemos que distinguir si sus enseñanzas y obras son verdaderas o falsas. Esto es muy importante. Es natural que, quienes les sirven se disfracen de agentes de salvación. Pero tendrán el final que merecen sus acciones.

ESPERANDO A LOS DORMIDOS

Esperando dos tercios de despiertos.- Un tuitero ligado a la inteligencia militar llamado “The Storm Raider” explica lo que falta para que se acabe esta pesadilla según Rafapal. Dice que necesitan que entre el 65% y el 72% de la población apoye una intervención, es decir, dos tercios aproximadamente. Actualmente el porcentaje llega al 60% en EE.UU. y el detonante podría ser el recuento de Arizona, para lo que queda poco. A nivel mundial también se necesitarían dos tercios de la población, y lo que sucediera en EE.UU. generaría un efecto dominó mundial.

Saben que nuestra paciencia se estaría agotando a causa de los efectos secundarios, pero ese problema estaría haciendo que despertase más gente. El mensaje televisado de emergencia se emitiría cuando se llegara al 65% de despiertos, y las medidas restrictivas de los gobiernos harían que más gente se posicionara en su contra.

PLANES PARA EUROPA

Otro tuit de “Storm Raider” dijo que el Gobierno alemán iba a aprobar una ley que violaría supuestamente el Código de Núremberg y que pudiera ser una trampa, según Rafapal. Esta violación autorizaría a EE.UU. a intervenir en Europa para restablecer las libertades. Tras haber sido liberadas en la segunda guerra mundial, tanto Italia como Alemania están sometidas a EE.UU. que fundó sus estados en 1945 y que es garante de que no vuelvan a caer en un estado totalitario.

Dicha violación legal también permitiría la intervención de la Rusia de Putin, debido a que la mitad de Alemania fue liberada por la Unión Soviética, por lo que Rusia jugaría el mismo papel que EE.UU., por lo cual la invasión de Ucrania sería una treta para llegar a Berlín, y EE.UU. tomaría el control de algunos sectores de la Unión Europea. A esto se añadirían los segundos procesos de Núremberg que impulsa un abogado alemán.

DEMANDA COLECTIVA

En este momento, se está preparando un segundo tribunal alemán, con una demanda colectiva que se está llevando a cabo por miles de abogados de todo el mundo, liderados por el letrado alemán-estadounidense Reiner Fuellmich, para procesar a los responsables de un supuesto fraude mundial masivo. A este respecto, cabe recordar que es el jurista que logró condenar al gigante automovilístico Volkswagen en el caso de los catalizadores manipulados. Y es el mismo abogado que consiguió condenar al Deutsche Bank.

PRINCIPIOS

El Código de Núremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos al final de la segunda guerra mundial. Específicamente, dicho reglamento responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, como por ejemplo, los experimentos médicos del cruel Dr. Josef Mengele.

El primer punto dice literalmente que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para tomar una decisión razonable e ilustrada.

GUERRA FRUSTRADA

Después de la retirada de las tropas rusas, Ucrania desata un potente fuego de artillería contra los defensores de Donbas.- Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron feroces ataques contra Donbas después de la retirada de las tropas rusas. Después de que Rusia comenzó a retirar tropas de las fronteras ucranianas, se supo que la parte ucraniana no sólo no redujo las tensiones cerca de las fronteras rusas y en el Donbass, sino que también intensificó los ataques en los territorios de las auto-proclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

La guerra ha terminado antes de que comience, y Kiev se queda jugando solo.- El 23 de abril se disolvió la mayor preocupación de Estados Unidos y la OTAN con respecto a Ucrania. Las tropas de los distritos militares del sur y el oeste de Rusia comenzaron a regresar a sus posiciones permanentes de repliegue. Estados Unidos también mostró su falta de voluntad para iniciar una guerra a gran escala cuando detuvo el despliegue de sus buques de guerra en el Mar Negro. Tanto Washington como Moscú se dieron cuenta de que una guerra abierta no beneficia a ninguna de las partes.

Kiev, por lo tanto, se queda solo, tratando de impulsar su propio curso de acción agresivo. El presidente ucraniano Zelensky se encuentra ahora entre la espada y la pared. Kiev ya ha tenido que pagar por un nuevo despliegue de sus tropas en el frente oriental, mientras que la economía del país está maltratada.

Mientras las tropas rusas evacuan la línea de conflicto y Crimea, el ejército de Ucrania ha estado bombardeando cada vez más objetivos dentro de Donbas con sus cañones más grandes. Esto de atacar por la espalda cuando se retiran los rusos es una bajeza, cuando las potencias han actuado con moderación. Como dice un refrán, “al enemigo que huye, puente de plata”.

Rusia cierra el acceso a tres zonas del mar Negro.- El Ministerio de Defensa de Rusia ha activado la suspensión del tránsito pacífico para los barcos militares y otras naves estatales por tres zonas del mar Negro. Estará vigente hasta el 31 de octubre.

V IGILANCIA ROBÓTICA

Sin embargo, las armas futuras se basarán esencialmente en el concepto de vigilancia. Los ejércitos desarrollarán de inmediato infraestructuras digitales de ubicuidad nómada, sistemas de vigilancia para movimientos sospechosos, medios para proteger instalaciones estratégicas y una red de inteligencia económica.

Los robots ocultos en territorio enemigo y los drones o robots voladores transmitirán datos, detectarán agentes químicos o biológicos y servirán como exploradores por delante de los destacamentos de infantería que se enfrenten a áreas minadas o puntos ciegos. El software que simula la batalla se actualizará permanentemente lo más cerca posible de los campos de batalla.

NOTICIAS BREVES

EE.UU. desplegará bombarderos de largo alcance durante la retirada de sus tropas de Afganistán y mantendrá un portaviones en la región.- El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dio órdenes de reforzar la protección de las tropas estadounidenses en Afganistán a lo largo de su retirada de ese país, que debe completarse para septiembre de este año. En particular, se decidió extender la misión que cumple en aguas cercanas a esa región el portaviones USS Eisenhower, del Mando Central de EE.UU., y desplegar allí bombarderos de largo alcance, anunció este viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Presión política.- Sólo uno de cada cinco estadounidenses se ha inoculado, en promedio, por lo que el Gobierno Federal se estaría preparando para usar políticas más contundentes e invasivas para tomar las riendas. El régimen aprobó recientemente un pasaporte de inoculación, que amenazaría los derechos humanos al violar las leyes de privacidad médica y las leyes de derechos civiles, discriminando y segregando permanentemente a los no inyectados, que serían culpados del fracaso.

Nivel peligroso de estroncio en el agua potable.- Un estudio del Servicio Geológico de EE.UU. muestra que el agua potable de 2,3 millones de ciudadanos contiene niveles peligrosos de estroncio natural, un metal que puede afectar negativamente la salud ósea de los niños.

¿Cambió de sexo el Nahuelito?.- Argentina tiene su propio monstruo del lago Ness, más conocido como Nahuelito, ya que procede del lago Nahuel Huapi, en la Patagonia. A raíz del hallazgo en la zona de un fósil de setenta millones de años, el animal mítico argentino ya no sería considerado un macho como se había creído hasta ahora.

AÑO 2025

Rusia planea abandonar la estación espacial internacional para 2025.- A medida que aumentan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, la agencia espacial rusa ha anunciado que se retirará de la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2025 y ya ha comenzado a trabajar en una estación espacial propia.

Pronóstico para 2025.- Reducción de población y colapso de occidente. El sitio web de Deagel, que es bastante sofisticado, ha pronosticado que alrededor del 70% de la población occidental en EE.UU. y Europa, desaparecería para 2025, pero espero que no acierte.

Opina que el colapso del sistema financiero occidental acabaría con el nivel de vida de su población y con los esquemas ponzi como la bolsa de valores y los fondos de pensiones. La población se vería tan afectada por una serie completa de burbujas que el motor de la emigración comenzaría a funcionar a la inversa, acelerándose debido al efecto dominó, lo que conduciría a la desaparición de los Estados como se conocen ahora.

Durante los últimos dos mil años hemos sido testigos de cómo la civilización occidental construida alrededor del mar Mediterráneo se desplazó hacia el norte de Europa y luego, a mediados del siglo XX, pasó a un eje atlántico para finalmente centrarse en los Estados en los últimos 30 años. El próximo movimiento vería a la civilización centrada en Asia, con Rusia y China en la cima.

MENSAJE

Declaración de soberanía para la humanidad.- Querida familia de la luz, estás en medio de los últimos preparativos para lo que has conocido como el Evento. A medida que su mundo se vuelve más caótico cada día, queremos recordarte que los mundos se construyen a partir del caos. Este mundo también fue construido una vez a partir de un gran caos.

El evento sería un momento en el tiempo que hará estallar la tierra con rayos de luz gamma de fotones que salen directamente del Sol Central y atraviesan hasta la última célula de cada ser. Éste sería un momento que todos experimentarían de manera diferente.

Aquellos que no elevaron su frecuencia, que no cuidaron de su cuerpo físico, que no hicieron el trabajo interior, que no se conectaron con la naturaleza y que no se conectaron con su Yo superior serían abrumados por esta erupción volcánica de frecuencia 5-D, metafóricamente hablando.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=170773

