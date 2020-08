Produciría una gran disonancia cognitiva

Así lo afirma la señora Blossom Godchild

No se excluye antes un segundo confinamiento

La vacunación podría empezar a principio de 2021

Nada es más glorioso ni más victorioso que el Amor

El Amor conquista todo y conduce de vuelta al hogar

Un cosmonauta ruso capta en vídeo visitas espaciales

Crece un agujero en el escudo protector de la Tierra

El Sol puede dejar fuera de servicio a todos los satélites

Aumentan las protestas sociales en Bolivia, Chile y Perú

Erdogan tiene los días contados como no acepte dinero del FMI

Un gran anuncio a la humanidad, que revelaría toda la verdad, podría llegar en un plazo de seis meses según Blossom Godchild, lo que equivaldría a mediados de marzo de 2021, la misma fecha aproximada que pronosticó la astróloga Eva Lunella para salir de esta crisis sanitaria, en el canal de “Conciencia Galáctica”. Esta predicción no es mía, sino que procede de un supuesto mensaje de la Federación de la Luz canalizado por la señora Blossom Godchild, cuyo enlace coloco en mi blog.

Dicho anuncio, al que también se ha llamado “el evento” haría que muchos se sintieran en un torbellino y confundiría incluso a aquellos que sienten que tienen las cosas bajo control. Ahora se está produciendo el despertar divino porque todas las cosas está en una alineación correcta para que todo caiga en su lugar tal, y como como está sucediendo.

Sería el mayor cambio que jamás haya tenido lugar en la humanidad, y la revelación de información empezaría en fragmentos, para que nos vayamos acostumbrando a la luz poco a poco, y se abran los ojos a una perspectiva de la realidad mucho más amplia.

Los “chicos buenos” han trabajado muy duro para colocar las cosas en su lugar, y están absolutamente seguros de que todo saldrá bien. Lo que sucederá espectacularmente, ya está sucediendo ahora con suavidad, porque está bajo el dominio de la inteligencia más elevada, en cuanto a habilidades de maniobra, que no pueden fallar para alcanzar el objetivo deseado.

Nada es más glorioso ni más victorioso que el Amor, porque lo conquista todo, vence todos los obstáculos y nos conduce al hogar y a las alegrías de la vida, tal y como fueron diseñadas en su forma más elevada.

Hay muchísima información y enseñanzas que están listas para salir, para ser contadas a la humanidad, pero esto no se producirá hasta que todo esté alineado y colocado en su lugar, de modo que no existe duda alguna sobre esta toma de control de la Luz Divina.

SEGUNDO CONFINAMIENTO

En este proceso imparable hacia la liberación de la humanidad no se excluye un segundo intento de confinamiento a nivel mundial, con la excusa del ‘bicho’ como siempre, pero se coordinará de manera diferente. Aunque el disfraz del ‘bicho’ no se aceptará tan ampliamente como ahora, involucrará otras falsedades que harán que los que ya tienen miedo, vuelvan a sentir más de lo mismo, mientras que los que entienden lo que está pasando, simplemente lo verán como es, sin valor.

Alemania dice que la vacunación podría empezar a principios de 2021.- El director del organismo regulador de las vacunas en Alemania dijo que algunos grupos de personas que residen en el país podrían ser vacunados a principios del próximo año. Más de media docena de fabricantes de medicamentos en todo el mundo están llevando a cabo ensayos clínicos avanzados, cada uno con decenas de miles de participantes, y varios esperan saber para finales de este año si sus vacunas funcionan y son seguras, supuestamente.

Sepan sin embargo que todo este proceso tiene un propósito de despertar a los ciudadanos, porque muchos estarán en el lugar correcto para recibir lo que se les ofrecerá. Por mucho que podamos sentir la enormidad del peso que está debajo de nuestras narices, ésta es la estrategia más simple, fácil y beneficiosa de llegar a la meta, según la Federación de la Luz.

Cada uno de nosotros estamos aquí para restaurar la Luz nuevamente en este atormentado planeta. Estamos aquí para expresar la alegría, de modo que todos los niños conozcan la risa a través de nosotros. Estamos aquí para quitar la oscuridad, limpiar la negatividad, y devolver a esta hermosa alma conocida como Tierra Gaia a su belleza prístina original. No estamos aquí para estar tristes y deprimidos, ni para vivir todo el día acojonados de miedo.

NOTICIAS ESPACIALES

Un cosmonauta ruso capta en vídeo visitas espaciales.- El cosmonauta ruso Iván Vágner, que se encuentra ahora en la Estación Espacial Internacional, grabó un impresionante vídeo que muestra cinco objetos voladores no identificados sobrevolar el polo sur de la Tierra. “Visitas espaciales, o cómo filmé un nuevo vídeo en cámara rápida”, así tituló su tuit el cosmonauta y lo acompañó con una grabación de un minuto.

Hallan el cráter más grande del sistema solar en Ganímedes.- Un enorme cráter sin parangón se dibuja en la superficie de Ganímedes, el satélite natural más grande de Júpiter y del sistema solar. Depresiones concéntricas distribuidas en casi toda la superficie de Ganímedes pueden ser parte de un cráter gigante que cubre esta gran luna joviana.

Space-X coloca en el espacio otros 58 satélites para su red de internet.- La compañía Space-X puso en el espacio este martes 58 satélites de su proyecto Starlink para crear una red de internet de alta velocidad a nivel mundial, además de otros tres satélites de observación terrestre SkySats de la compañía Planet. Los satélites se separaron del cohete reutilizable Falcon-9 lanzado a las diez y media desde la base aérea de Cabo Cañaveral en Florida y fueron puestos en órbita por el propulsor situado en la punta del cohete.

Un gran ‘bache’ está creciendo en el escudo aislante de la Tierra.- La radiación de partículas cargadas procedentes del Sol puede dejar fuera de servicio a los satélites. La Nasa ha comenzado a vigilar la extraña Anomalía del Atlántico Sur en Uruguay, en el campo magnético de la Tierra, que podría provocar grandes dolores de cabeza si llegara a interferir en el funcionamiento de los satélites. La radiación de partículas solares en esa región puede dejar fuera de servicio los equipos a bordo de los satélites e interferir en su recopilación de datos. Es como una abolladura en el campo magnético, o un “bache en el espacio”.

Tokio abrirá un parque temático sobre Harry Potter en 2023.- Una empresa nipona y la productora Warner Bros han alcanzado un acuerdo para abrir en 2023 un parque temático en Tokio basado en las películas de Harry Potter. El parque tendrá una superficie de 30.000 metros cuadrados, y se inspirará en el universo fantástico creado por la escritora británica J.K. Rowling, y llevado al cine en una saga de películas que se situaron entre las más taquilleras de la historia. Se tratará del segundo parque temático en el mundo dedicado en exclusiva a Harry Potter, tras el Warner Bros Studio Tour de Londres, que abrió en 2012, y recibió a 1,4 millones de visitantes.

ESTADOS UNIDOS

54,4° centígrados a la sombra.- El misterioso Valle de la Muerte, en California, registró el domingo una temperatura de 54,4° centígrados que está siendo revisada y que, en caso de homologarse, sería la tercera más alta en la historia del planeta y la mayor en la era moderna de la meteorología.

Trump reconoce que el resultado de las elecciones “va a ser ajustado”.- El presidente Trump, reconoció ayer martes por primera vez que el resultado de las elecciones de noviembre, en las que se medirá al demócrata Joe Biden, “va a ser ajustado” por lo que será necesario rebañar “cada uno de los votos”.

El Servicio Postal cancela sus cambios.- El Servicio Postal estadounidense cancelará por ahora sus planes de aplicar reformas hasta después de las elecciones, anunció el martes su director, en medio de denuncias de que el gobierno del presidente Trump supuestamente estaría tratando de socavar a la institución para debilitar las elecciones de noviembre.

La ONU exige a los militares la liberación inmediata del presidente de Mali.- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este martes el motín militar en Mali y exigió la liberación inmediata y sin condiciones del presidente del país, Ibrahim Bubacar Keita, y otros miembros del Gobierno.

PROTESTAS

Crecen las protestas en América.- Las movilizaciones de protesta que se están produciendo estos días de agosto en Bolivia y Chile significan un reto que guiará la acción de los movimientos sociales en toda Hispanoamérica. No son los primeros desde el comienzo de la ‘plandemia’, pero sí los más organizados, ya que han concretado un calendario de protestas intensas.

En el caso del movimiento boliviano es de destacar la cautela con la que han planeado las movilizaciones desde la partida de Evo Morales. Su imposibilidad de reaccionar con éxito al golpe de Añez se profundizó con la llegada de la cuarentena. Pero este mes, tras un nuevo aplazamiento de las presidenciales, se han lanzado a cortar las rutas de varias regiones del país con la demanda concreta de una fecha definitiva.

Pero las movilizaciones no han sido sólo en Bolivia. En Chile, los Mapuches han levantado un conflicto que se viene recrudeciendo con los más de cien días de huelga de hambre de sus presos. También en Perú, en la Amazonía, el 9 de agosto, una protesta de indígenas contra una petrolera canadiense dejó el saldo de tres manifestantes muertos, tristemente.

ECONOMÍA

La economía se está recuperando.- La economía estadounidense está en camino de una recuperación sustancial proyectada para el tercer trimestre, después de sufrir entre abril y junio la mayor contracción registrada hasta la fecha. A poco más de setenta días de las elecciones, una serie de datos económicos positivos muestran que la economía se desarrollará mejor de lo previsto.

Ya no se puede rescatar al viejo dólar.- El actual sistema fiduciario inflacionista ha provocado un grave problema estructural, como el déficit presupuestario y los conflictos políticos, que se han intentado tapar con más emisión de moneda. “Si se emite sin parar una divisa, se pierde la fe en ella, y eso hace que deje de ser la divisa de reserva mundial”, afirma Max, para quien el dólar está cayendo gradualmente “y ya no se le puede rescatar”.

Preparan la ‘guillotina’ para el viejo dólar.- El dólar clásico sigue siendo el verdadero rey del mundo financiero. Pero debido a las acciones de Washington, ya se está preparando la ‘guillotina’ a un ritmo acelerado. Aunque la agencia Bloomberg asegura que los bancos chinos van a respetar las sanciones contra los funcionarios del país asiático, por miedo a perder el acceso al dólar, es demasiado pronto para celebrar la victoria. “El dólar sigue siendo el rey. Y eso significa que los bancos pueden hacer las cosas de dos formas: a la manera estadounidense, o no hacerlas” afirma Bloomberg.

Erdogan tiene los días contados como no acepte dinero del FMI.- El economista Alasdair MacLeod manifestó que “como Erdogan no acepte el dinero del FMI, tiene los días contados, porque el estado profundo irá a por él; esas cosas siguen pasando.” No le extrañaría si un día ese estado profundo decidiera derrocar al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al considerar que “ya no es un socio fiable”.

RUMORES DEL RESETEO

Nota de Judy.- Los bancos les han dicho a las ballenas que el acceso a la liquidez podría llegar tan pronto como hoy miércoles 19 de agosto. A uno de los grupos humanitarios religiosos se le dijo que estaba programado para recibir liquidez accesible mañana jueves 20 de agosto. O sea, que “hoy no… mañana” como dijo el humorista José Mota. Pero esto es una especulación, y una repetición interminable.

Sin embargo Nick Fleming ya no dice ni pío de sus supuestas fuentes militares, porque corre el rumor que ha firmado un acuerdo de no divulgación. ¿Será que ya ha cobrado algo de los buenos, o de los malos?

Según el informe de hoy de “República Restaurada” el pasado domingo 2 de agosto comenzó oficialmente el Sistema Financiero Cuántico QFS respaldado por oro y activos en la banca secundaria, funcionando en paralelo con el sistema ‘Swift’ del estado profundo, mientras que el dólar fiduciario de la Reserva Federal habría sido sustituido en la banca secundaria por el nuevo dólar del Tesoro respaldado por oro y activos, pero todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial de este supuesto cambio.

Según Charlie Ward (que tiene acceso directo a la Alianza supuestamente) no tendríamos que preocuparnos por el correo en la votación de las próximas elecciones, porque lo haríamos en el sistema transparente del ordenador cuántico, pero esto es una fantasía, porque el Servicio Postal acaba de decir que el cambio en el sistema de votación se hará después de las elecciones.

Según Charlie Ward, “La razón por la que sabía que el Vaticano estaba siendo vaciado era porque nuestros propios hombres de seguridad estaban vigilando al Papa, y también hay hombres que utilizo para mover dinero alrededor del mundo, todos los cuales son empleados. Se necesitaron 650 aviones para trasladar el oro del Vaticano a Fort Knox. He sido incluido como parte del equipo que mueve eso alrededor del mundo, para respaldar las divisas de diferentes países. Hay una cantidad obscena de dinero en efectivo y oro que fue sacado de allí. También hay cantidades ridículas de oro en Filipinas, Camboya y Vietnam. He estado en Vietnam y he inspeccionado 178 almacenes subterráneos llenos, personalmente. He estado allí y lo he visto con mis propios ojos.”

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)